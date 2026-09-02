Нинова: В България, една от най-бедните държави, управлява най-антисоциалното правителство

Управляващите са абсолютно неадекватни на ситуацията в България и на случващото се в Източна Европа. Държат се антисоциално и срещу всякаква икономическа логика.

Правителствата на Унгария, Полша, Гърция приемат мащабни социални програми.

Полша отдели 7.4 млрд евро (32 млрд. злоти) за 13-та и 14-та пенсия. Помощ за хората с увреждания - 2.9 млрд евро (12 млрд. злоти). Вдовишки 1.62 млрд. евро (7 млрд. злоти). Подкрепя раждаемостта със 139 млн. евро за инвитро процедури.

В Унгария Мадяр увеличава минималната пенсия 4 пъти. Пъти!!! Премиерът си намали заплатата с 52% и депутатите с 40%, плюс орязване на всички привилегии.

Гърция обяви, че намалява цените на 1700 стоки.

Това се прави в държави с по-високи доходи от българските.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейните думи:

В България, една от най-бедните държави, управлява най-антисоциалното правителство. Замразиха майчинството, детските, парите за деца с увреждания, заплати на медицински сестри, лични лекари, санитари и акушерки. Измислиха нарочно нова формула за минимална заплата. По старата, заплатата трябваше да е 690 евро, сега ще бъде 660 евро. Управляващите си вдигнаха заплатите, накупиха си нови коли за охрана. А на работниците вдигнаха осигуровките. Ще ги вдигат още от 1.01. 2027г. И винетките. И акцизите.

Да не мислите, че в Европа нямат проблеми с кризата или с цените? Имат, същите като нас. Но там правителствата мислят как да помогнат на хората и действат. У нас прогресистите мислят само за себе си.

За догодина ни готвят още по- голяма тесла в бюджета. Всеки ден оставането им на власт е вредно за България.