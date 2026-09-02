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Нинова: В България, една от най-бедните държави, управлява най-антисоциалното правителство

Нинова: В България, една от най-бедните държави, управлява най-антисоциалното правителство

2 Септември, 2026 07:51 868 36

  • корнелия нинова-
  • бедна държава-
  • антисоциално правителство

У нас прогресистите мислят само за себе си. За догодина ни готвят още по- голяма тесла в бюджета. Всеки ден оставането им на власт е вредно за България, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: В България, една от най-бедните държави, управлява най-антисоциалното правителство - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Управляващите са абсолютно неадекватни на ситуацията в България и на случващото се в Източна Европа. Държат се антисоциално и срещу всякаква икономическа логика.
Правителствата на Унгария, Полша, Гърция приемат мащабни социални програми.
Полша отдели 7.4 млрд евро (32 млрд. злоти) за 13-та и 14-та пенсия. Помощ за хората с увреждания - 2.9 млрд евро (12 млрд. злоти). Вдовишки 1.62 млрд. евро (7 млрд. злоти). Подкрепя раждаемостта със 139 млн. евро за инвитро процедури.
В Унгария Мадяр увеличава минималната пенсия 4 пъти. Пъти!!! Премиерът си намали заплатата с 52% и депутатите с 40%, плюс орязване на всички привилегии.
Гърция обяви, че намалява цените на 1700 стоки.
Това се прави в държави с по-високи доходи от българските.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейните думи:

В България, една от най-бедните държави, управлява най-антисоциалното правителство. Замразиха майчинството, детските, парите за деца с увреждания, заплати на медицински сестри, лични лекари, санитари и акушерки. Измислиха нарочно нова формула за минимална заплата. По старата, заплатата трябваше да е 690 евро, сега ще бъде 660 евро. Управляващите си вдигнаха заплатите, накупиха си нови коли за охрана. А на работниците вдигнаха осигуровките. Ще ги вдигат още от 1.01. 2027г. И винетките. И акцизите.
Да не мислите, че в Европа нямат проблеми с кризата или с цените? Имат, същите като нас. Но там правителствата мислят как да помогнат на хората и действат. У нас прогресистите мислят само за себе си.
За догодина ни готвят още по- голяма тесла в бюджета. Всеки ден оставането им на власт е вредно за България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази жена няма реална преценка

    28 34 Отговор
    За ситуацията в България
    Не е полезно това поведение

    07:54 02.09.2026

  • 2 Ахааа

    31 29 Отговор
    Хайдее, пак Нинова, после сигурно пак Калоян.... Спрете се бе хора! Тези да не би да са на хонорар, за да плюят всеки ден по новото управление! Друга работа, явно си нямат, защото на изборите не могат и 1 процент да вземат!

    07:55 02.09.2026

  • 3 Без майтап

    22 19 Отговор
    Нинова, това е руският модел на управление който от такива като теб не можем да изкорени. За да си богат трябва да си във властта или подчинен на властта. Подчинението се състои в комисиони които трябва да отидат на правилното място.

    07:56 02.09.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    34 19 Отговор
    Комунистката паднала от Марс, га че никога не е била в управлериепо.
    Типично безочие закърмено чрез червена партийна книжка

    Коментиран от #29

    07:58 02.09.2026

  • 5 Приходната част

    14 17 Отговор
    Приходната част се движи нагоре с 11,2% спрямо същия период на миналата година --------------- От новите цени, нали?

    07:58 02.09.2026

  • 6 морския

    24 20 Отговор
    тая - на всяко гърне похлюпак, ама пукнат !

    07:58 02.09.2026

  • 7 корни,

    27 24 Отговор
    Повече социални плащания, по-пробит бюджет! Това го започна кокорчо със заеми за пенсии и заплати социално! В моето семейство има правило - за да похарчиш повече пари за нещо, трябва да си ги изкарал, заемите при нас са мръсна дума! Стига сте завъртали главите на хората и без това изпростяват ударно!

    07:58 02.09.2026

  • 8 Печеливши комбинации

    7 24 Отговор
    1) Президент: Наталия Киселова (Юрист) + Вицепрезидент: Андрей Гюров (Икономист)
    2) Президент: Корнелия Нинова (Юрист) + Вицепрезидент: Георги Кандев (Шериф)
    Предимствата на 1) и 2): Професионалисти; Интересни за гледане

    07:59 02.09.2026

  • 9 Иванов

    28 17 Отговор
    Стрина Пена злобата я изяде.
    Носи чанти за хиляди евро, пък защитава бабите. Има милиони заделени от бизнеса с оръжие, пък защитава социална политика.
    Хем с бедните, хем с богатите- браво!

    08:00 02.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 но ние помним

    14 19 Отговор
    Нинова, Йотова и ренегата Йончева ни докараха този индивид - Румен Радев

    08:07 02.09.2026

  • 12 Анонимен

    22 10 Отговор
    Оставка на радевата регресия

    08:07 02.09.2026

  • 13 безпартиен

    26 1 Отговор
    Кой има полза? Сега има около 6.4 милиона население на територията на България!От тях 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц....г@ни! Всички те разчитат на вноските за ДОО и ДОД плащани РЕАЛНО от само около 1.2 милиона работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР!!!!В държава без високотехнологични производства и без производство на стоки с голяма принадена стойност, решението е съкращаване на щата в бюджетната сфера с поне 30/100!!! Ограмотяване и професионална квалификация на ц..г@ните и включване в пазара на труда!Спиране на всякакви помощи без да е положен труд по почистване озеленяване и поддръжка на населените места ПОНЕ 21 дни месечно!

    Коментиран от #30

    08:09 02.09.2026

  • 14 КРЕПОСТЕН СЕЛЯНИН

    19 12 Отговор
    ЗА ГОЛЯМО СЪЖАЛЕНИЕ,КОЛКОТО И ДА ПЛЮЕТЕ ПО НИНОВА,ТЯ Е СБСОЛЮТНО ПРАВА.БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ОТНОВО Е ИЗЛЪГАН

    08:12 02.09.2026

  • 15 Баба

    11 11 Отговор
    С всеки изминал ден затъва все повече и повече.

    08:12 02.09.2026

  • 16 Перо

    9 11 Отговор
    Хайде стига простотии! Кой доведе Радев във властта от нищото, а после кой създаде и вкара във властта, индиректно джендърията и ЛГБТИ /най-долнопробното съсловие/? И сега хоп, ама Радев не бил добър управник, нямало социална политика! Ами човека от нищото докарва никакви! Нинова е виновна и трябва да млъкне! А БСП ни вкара в най-лошата ситуация, през последните 35 г. и заслужено си намери мястото!

    08:14 02.09.2026

  • 17 Не съм маймуна

    14 10 Отговор
    Нинова, ти доведе Радев на власт, а сега си късаш дрехите! Спри и не се показвай повече!

    08:15 02.09.2026

  • 18 Госあ

    7 12 Отговор
    хе хе хе хе Сус ма!

    08:17 02.09.2026

  • 19 Как

    16 10 Отговор
    Не се спряхте да я плюете Нинова от злоба.Не я харесвам но когато говори истината какво правят в другите страни трябва да се признае. Истината Ганьо не признава затова сме на този хал

    Коментиран от #33

    08:19 02.09.2026

  • 20 Чичо

    7 14 Отговор
    Освен да ругая, друго не ми остава, като я гледам тази Демагожка. "Най-бедната страна"?! Как не я е срам! В търговските вериги не мога да се размина от пазаруващи и то, повечето пенсионери. Банките пращят с милиарди лични спестявания. Богаташите се надпреварват да демонстрират разточителство... Е, Корнелия мога да и благодаря само, че разгони най-вредната и демагогска партия.

    08:23 02.09.2026

  • 21 А50

    7 12 Отговор
    А кой направи България една от най-бедните държави, а?? Костов и подобни боклуци , а Нинова е деен участник в раздържавяването и съсипването, точно тая ли ще се бори за социално слабите. За сега Радев все още остава някаква алтернатива на статуквото и надежда за по-малко крадене

    08:24 02.09.2026

  • 22 даоика

    17 2 Отговор
    ТАка се оказа. Летеца за сега освен да приказва, друго не е направил. Нито арестува бандитите на ГЕРБ и Шишко, нито се справя с цените. Нищо. Само празни приказки и ако още се ослушва, ще се наложи да го изритаме по нова година. Няма да го търпим и него 15 г да приказва глупости като Винету от банкя. Ако не напълни затворите с бандити, ще го гоним. Няма да храним повече некадърници дето само плямпат. Слава на Господ Иисус Христос вече с лъжи няма да могат. Или ще работят или ритник.

    08:27 02.09.2026

  • 23 Васил

    8 2 Отговор
    Управлява се от комунисти що не го кажеш направо Нинова нали и Радев е твоят кръг???

    08:30 02.09.2026

  • 24 Госあ

    9 11 Отговор
    биволицата от Крушовица га краде и ликвидира с мавърчето, мислеше ли за народа? С право Станишко я уволни от министерски съвет за некадърност, но трябваше да я изрита от БСП много по-рано, преди да ликвидира партия на над 100г!

    08:31 02.09.2026

  • 25 трясъ

    9 1 Отговор
    ...управлява най-антисоциалното кривителство

    08:33 02.09.2026

  • 26 Македонскии политичар

    5 2 Отговор
    Мунчо е "ТРОЯНСКИ КОН на Анкара и Москва готви ви за ВИЛАЕТ със сирийски стандарт

    08:38 02.09.2026

  • 27 Нинова

    2 3 Отговор
    е нещо като черна станция. Напомня ми на бибиси Лондон през соца.

    08:40 02.09.2026

  • 28 Чип и Дейл

    2 0 Отговор
    Българоубийци!

    08:40 02.09.2026

  • 29 Някой

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":

    А не, защо се забравя, че е кадър на Костов и активно участва в неговата "приватизация"

    08:41 02.09.2026

  • 30 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "безпартиен":

    За всичко, което пишеш е виновен сбъркания политически модел от 1991 г.! Този модел вкара престъпниците във всички власти, които създадоха и престъпно законодателство и ред. В другите страни от Източния блок оставиха кадърните, можещите и неопетнени хора, премахнаха недостатъците и некадърните партийци, от предното общество и го надградиха с модерно развитие и нови, кадърни хора! При нас изгониха всичко годно и назначиха боклуци, защото годните са заемали позиции в предходен режим, криминалните престъпления се прикриваха с държавни престъпления, чрез поставяне в услуга и слугинаж на чужди власти, за да се избегне отговорност и санкции! Резултата с последствията го знаеш и не подлежи на поправяне, вече без значение, кой ни управлява!

    08:42 02.09.2026

  • 31 Някой

    4 0 Отговор
    Докато разкостваше Техноимпекс“ и „Техноимпортекспорт“ си беше тъмносиня и хич не и ѝ идваше на ум за социална политика.

    08:44 02.09.2026

  • 32 корни,

    3 0 Отговор
    държавен дълг към БВП в края на 2025 г.
    България — 28,5%
    Полша — около 59–60%
    Унгария — около 65–70%
    Гърция — 143,5%
    Значи предлагаш да живеем на заем, а когато правителството планира дълг вдигате вой до бога!

    08:45 02.09.2026

  • 33 Кажи какво точно ти харесва

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Как":

    в поведението на тази селска грандоманка
    Иска власт
    Луди са които я подкрепят
    Тя един ден не е работила
    Само драпа за власт
    Безобразно поведение на безлична жена

    08:46 02.09.2026

  • 34 Иван

    1 1 Отговор
    Защо толкова мрази Радев,сигурно не е искал да я клати.

    08:47 02.09.2026

  • 35 Троян

    0 0 Отговор
    Героя на Алеко Константинов е жив. Тоя път във женски образ. Бай Ганьо е жив. Живият пример е корнелия.

    08:52 02.09.2026

  • 36 Ачо

    0 0 Отговор
    Защо на ляв човек му дават трибуна в десен вестник?Тази" комунистка" е абонирана в сайта.А какво да кажем за другите "комунисти" Вигенин и Станишев.Тези типове внедрени в БСП си свършиха перфектно работата.Отвратиха левите хора от лявото.Последният мухъл Зафиров довърши БСП.Това момченце Зарков сега се опитва да се хили от някои медии,но кел файда.Той е същият като тия.

    08:54 02.09.2026

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