Нинова: В България, една от най-бедните държави, управлява най-антисоциалното правителство

Управляващите са абсолютно неадекватни на ситуацията в България и на случващото се в Източна Европа. Държат се антисоциално и срещу всякаква икономическа логика.
Правителствата на Унгария, Полша, Гърция приемат мащабни социални програми.
Полша отдели 7.4 млрд евро (32 млрд. злоти) за 13-та и 14-та пенсия. Помощ за хората с увреждания - 2.9 млрд евро (12 млрд. злоти). Вдовишки 1.62 млрд. евро (7 млрд. злоти). Подкрепя раждаемостта със 139 млн. евро за инвитро процедури.
В Унгария Мадяр увеличава минималната пенсия 4 пъти. Пъти!!! Премиерът си намали заплатата с 52% и депутатите с 40%, плюс орязване на всички привилегии.
Гърция обяви, че намалява цените на 1700 стоки.
Това се прави в държави с по-високи доходи от българските.
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова. Ето и още от нейните думи:
В България, една от най-бедните държави, управлява най-антисоциалното правителство. Замразиха майчинството, детските, парите за деца с увреждания, заплати на медицински сестри, лични лекари, санитари и акушерки. Измислиха нарочно нова формула за минимална заплата. По старата, заплатата трябваше да е 690 евро, сега ще бъде 660 евро. Управляващите си вдигнаха заплатите, накупиха си нови коли за охрана. А на работниците вдигнаха осигуровките. Ще ги вдигат още от 1.01. 2027г. И винетките. И акцизите.
Да не мислите, че в Европа нямат проблеми с кризата или с цените? Имат, същите като нас. Но там правителствата мислят как да помогнат на хората и действат. У нас прогресистите мислят само за себе си.
За догодина ни готвят още по- голяма тесла в бюджета. Всеки ден оставането им на власт е вредно за България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тази жена няма реална преценка
Не е полезно това поведение
07:54 02.09.2026
2 Ахааа
07:55 02.09.2026
3 Без майтап
07:56 02.09.2026
4 АГАТ а Кристи
Типично безочие закърмено чрез червена партийна книжка
Коментиран от #29
07:58 02.09.2026
5 Приходната част
07:58 02.09.2026
6 морския
07:58 02.09.2026
7 корни,
07:58 02.09.2026
8 Печеливши комбинации
2) Президент: Корнелия Нинова (Юрист) + Вицепрезидент: Георги Кандев (Шериф)
Предимствата на 1) и 2): Професионалисти; Интересни за гледане
07:59 02.09.2026
9 Иванов
Носи чанти за хиляди евро, пък защитава бабите. Има милиони заделени от бизнеса с оръжие, пък защитава социална политика.
Хем с бедните, хем с богатите- браво!
08:00 02.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 но ние помним
08:07 02.09.2026
12 Анонимен
08:07 02.09.2026
13 безпартиен
Коментиран от #30
08:09 02.09.2026
14 КРЕПОСТЕН СЕЛЯНИН
08:12 02.09.2026
15 Баба
08:12 02.09.2026
16 Перо
08:14 02.09.2026
17 Не съм маймуна
08:15 02.09.2026
18 Госあ
08:17 02.09.2026
19 Как
Коментиран от #33
08:19 02.09.2026
20 Чичо
08:23 02.09.2026
21 А50
08:24 02.09.2026
22 даоика
08:27 02.09.2026
23 Васил
08:30 02.09.2026
24 Госあ
08:31 02.09.2026
25 трясъ
08:33 02.09.2026
26 Македонскии политичар
08:38 02.09.2026
27 Нинова
08:40 02.09.2026
28 Чип и Дейл
08:40 02.09.2026
29 Някой
До коментар #4 от "АГАТ а Кристи":А не, защо се забравя, че е кадър на Костов и активно участва в неговата "приватизация"
08:41 02.09.2026
30 Перо
До коментар #13 от "безпартиен":За всичко, което пишеш е виновен сбъркания политически модел от 1991 г.! Този модел вкара престъпниците във всички власти, които създадоха и престъпно законодателство и ред. В другите страни от Източния блок оставиха кадърните, можещите и неопетнени хора, премахнаха недостатъците и некадърните партийци, от предното общество и го надградиха с модерно развитие и нови, кадърни хора! При нас изгониха всичко годно и назначиха боклуци, защото годните са заемали позиции в предходен режим, криминалните престъпления се прикриваха с държавни престъпления, чрез поставяне в услуга и слугинаж на чужди власти, за да се избегне отговорност и санкции! Резултата с последствията го знаеш и не подлежи на поправяне, вече без значение, кой ни управлява!
08:42 02.09.2026
31 Някой
08:44 02.09.2026
32 корни,
България — 28,5%
Полша — около 59–60%
Унгария — около 65–70%
Гърция — 143,5%
Значи предлагаш да живеем на заем, а когато правителството планира дълг вдигате вой до бога!
08:45 02.09.2026
33 Кажи какво точно ти харесва
До коментар #19 от "Как":в поведението на тази селска грандоманка
Иска власт
Луди са които я подкрепят
Тя един ден не е работила
Само драпа за власт
Безобразно поведение на безлична жена
08:46 02.09.2026
34 Иван
08:47 02.09.2026
35 Троян
08:52 02.09.2026
36 Ачо
08:54 02.09.2026