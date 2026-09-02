Политолози: Гюров и Кандев пренареждат президентската надпревара

Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев променя конфигурацията преди президентските избори. Гюров ще се опита да привлече не само традиционния десен и градски вот, но и по-широка група избиратели, докато голямата неизвестна остава какъв ще бъде ходът на ГЕРБ. Това коментираха политолозите проф. Мария Пиргова и Теодор Славев и бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски.

Според проф. Пиргова първите послания на Гюров и Кандев поставят силен акцент върху ориентацията Изток-Запад и подкрепата от демократичната общност, но това може да се окаже недостатъчно за разширяване на подкрепата.

„Мисля, че това са едни доста така ограничителни линии, за да разтворят ветрилото към повече политически сили“, коментира тя.

По думите ѝ двойката ще претендира за балотаж, но ще трябва да положи сериозни усилия, за да разшири подкрепата си извън десния политически спектър.

Теодор Славев определи като положителен факт това, че основните кандидатури към момента не са радикални. Той подчерта и значението на правомощията на президента, които според него трябва да бъдат част от предизборния дебат.

„Друг е въпросът какви са конституционните правомощия на президента, защото сега, ако има очакване, че президентът ще сваля цените на стоките в магазините, това няма как да стане в нашата конституционна система“, посочи политологът.

По думите му сред ключовите въпроси са и назначенията, които прави държавният глава.

„Да не забравяме, че следващият президент на България ще подпише указ за назначаване на следващия главен прокурор и председателя на Върховния административен съд“, каза Славев.

Мирослав Севлиевски прогнозира, че кампанията няма да бъде белязана от радикални послания. Той определи кандидатурата на Гюров и Кандев като „прилична“.

„И спокойно можем да кажем, че кандидатурата на Гюров и Кандев е прилична. И ако водят и прилична кампания, имат големи шансове да отиват на балотаж“, коментира Севлиевски.

Според него президентската кампания ще има значение и заради международната обстановка.

„Много са нещата, за които следващият президент ще бъде важен“, заяви той, като посочи теми като бъдещето на европейската отбрана, ролята на Турция, НАТО и промените в Европейския съюз.

Другият голям въпрос пред кампанията е кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент до Илияна Йотова и дали изборът му може да повлияе върху подкрепата за нея.

Според проф. Мария Пиргова вицепрезидентът ще бъде особено важен за разширяването на електоралната база.

„За нея според мен вицепрезидентът е много важен, защото самата тя ще води нейната проевропейска политика, а вицепрезидентът и според мен трябва да бъде много по-патриотично настроен, с много по-патриотичен стил и наратив силен“, каза проф. Мария Пиргова.

По думите ѝ сред ключовите теми на кампанията ще бъдат мирът, войната и суверенитетът, както и мястото на България между Русия, Турция, Европейския съюз и НАТО.

Теодор Славев предупреди, че външната политика не бива да се превръща в основна разделителна линия в кампанията. Според него президентът има право на мнение по международните въпроси, но не и на собствена външна политика.

Мирослав Севлиевски прогнозира, че кампанията на Илияна Йотова ще бъде силно свързвана с Румен Радев.

„Ще прозира през цялото време Румен Радев и съм сигурен, че опоненти на Йотова ще се опитат да превърнат тези избори като референдум за и против Радев“, каза той.

Според него това сравнение трудно може да бъде избегнато след деветте години, в които Радев и Йотова са заедно като президент и вицепрезидент.

Най-голямата неизвестна преди изборите остава решението на ГЕРБ дали ще издигне собствен кандидат, споделят политолозите.

Според проф. Пиргова Борисов е в сложна ситуация.

„Борисов много добре се ориентира в реалността и той е в много трудно положение да издигне кандидат, който евентуално ще се класира на трето място“, коментира тя.

По думите ѝ отказът от участие може да се окаже стратегическа грешка. Тя посочи, че президентските избори могат да бъдат важен тест за структурите на ГЕРБ преди местния вот.

Според Мирослав Севлиевски обаче Борисов може да изчака грешка на основните кандидати.