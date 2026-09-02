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Политолози: Гюров и Кандев пренареждат президентската надпревара

Политолози: Гюров и Кандев пренареждат президентската надпревара

2 Септември, 2026 09:39 1 338 54

  • андрей гюров-
  • георги кандев-
  • президент

Големият въпрос е ГЕРБ, смятат проф. Мария Пиргова, Теодор Славев и Мирослав Севлиевски

Политолози: Гюров и Кандев пренареждат президентската надпревара - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев променя конфигурацията преди президентските избори. Гюров ще се опита да привлече не само традиционния десен и градски вот, но и по-широка група избиратели, докато голямата неизвестна остава какъв ще бъде ходът на ГЕРБ. Това коментираха политолозите проф. Мария Пиргова и Теодор Славев и бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски.

Според проф. Пиргова първите послания на Гюров и Кандев поставят силен акцент върху ориентацията Изток-Запад и подкрепата от демократичната общност, но това може да се окаже недостатъчно за разширяване на подкрепата.

„Мисля, че това са едни доста така ограничителни линии, за да разтворят ветрилото към повече политически сили“, коментира тя.

По думите ѝ двойката ще претендира за балотаж, но ще трябва да положи сериозни усилия, за да разшири подкрепата си извън десния политически спектър.

Теодор Славев определи като положителен факт това, че основните кандидатури към момента не са радикални. Той подчерта и значението на правомощията на президента, които според него трябва да бъдат част от предизборния дебат.

„Друг е въпросът какви са конституционните правомощия на президента, защото сега, ако има очакване, че президентът ще сваля цените на стоките в магазините, това няма как да стане в нашата конституционна система“, посочи политологът.

По думите му сред ключовите въпроси са и назначенията, които прави държавният глава.

„Да не забравяме, че следващият президент на България ще подпише указ за назначаване на следващия главен прокурор и председателя на Върховния административен съд“, каза Славев.

Мирослав Севлиевски прогнозира, че кампанията няма да бъде белязана от радикални послания. Той определи кандидатурата на Гюров и Кандев като „прилична“.

„И спокойно можем да кажем, че кандидатурата на Гюров и Кандев е прилична. И ако водят и прилична кампания, имат големи шансове да отиват на балотаж“, коментира Севлиевски.

Според него президентската кампания ще има значение и заради международната обстановка.

„Много са нещата, за които следващият президент ще бъде важен“, заяви той, като посочи теми като бъдещето на европейската отбрана, ролята на Турция, НАТО и промените в Европейския съюз.

Другият голям въпрос пред кампанията е кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент до Илияна Йотова и дали изборът му може да повлияе върху подкрепата за нея.

Според проф. Мария Пиргова вицепрезидентът ще бъде особено важен за разширяването на електоралната база.

„За нея според мен вицепрезидентът е много важен, защото самата тя ще води нейната проевропейска политика, а вицепрезидентът и според мен трябва да бъде много по-патриотично настроен, с много по-патриотичен стил и наратив силен“, каза проф. Мария Пиргова.

По думите ѝ сред ключовите теми на кампанията ще бъдат мирът, войната и суверенитетът, както и мястото на България между Русия, Турция, Европейския съюз и НАТО.

Теодор Славев предупреди, че външната политика не бива да се превръща в основна разделителна линия в кампанията. Според него президентът има право на мнение по международните въпроси, но не и на собствена външна политика.

Мирослав Севлиевски прогнозира, че кампанията на Илияна Йотова ще бъде силно свързвана с Румен Радев.

„Ще прозира през цялото време Румен Радев и съм сигурен, че опоненти на Йотова ще се опитат да превърнат тези избори като референдум за и против Радев“, каза той.

Според него това сравнение трудно може да бъде избегнато след деветте години, в които Радев и Йотова са заедно като президент и вицепрезидент.

Най-голямата неизвестна преди изборите остава решението на ГЕРБ дали ще издигне собствен кандидат, споделят политолозите.

Според проф. Пиргова Борисов е в сложна ситуация.

„Борисов много добре се ориентира в реалността и той е в много трудно положение да издигне кандидат, който евентуално ще се класира на трето място“, коментира тя.

По думите ѝ отказът от участие може да се окаже стратегическа грешка. Тя посочи, че президентските избори могат да бъдат важен тест за структурите на ГЕРБ преди местния вот.

Според Мирослав Севлиевски обаче Борисов може да изчака грешка на основните кандидати.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    64 1 Отговор
    Гюров каза тази сутрин по телевизията че най доброто правителство в историята на България било на Иван Костов.Човека който раздаде богатството на България на чужденците.

    Коментиран от #27, #48

    09:41 02.09.2026

  • 2 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    39 2 Отговор
    Либералната политология това, ще ви каже!

    Коментиран от #23, #31

    09:41 02.09.2026

  • 3 Тик-Ток

    42 1 Отговор
    Тука в офиса където работя ,парцала на леля Гина дето чисти тоалетните има повече чар от хайдук Гюро

    Коментиран от #53

    09:42 02.09.2026

  • 4 провинциалист

    35 2 Отговор
    Дует Modern Talking обещават на всеки избирател влажна усмивка и потупване по дупето.

    09:42 02.09.2026

  • 5 Тик-Ток

    42 1 Отговор
    То само някой с мозък на две амеби и половина може да гласува за тези лузъри

    09:43 02.09.2026

  • 6 Помнещ

    27 1 Отговор
    Стига с опорката, че този е десен. Неееееееееееееееее е, ППДБ са леви либерали. Нямат нищо общо с десни политики и мислене.

    А пък е и особено интересно, как не им прали впечатление, че милиционер живее и е собственик в скъпото мутренско селище далта хил. Преди много даваха за пример факта, че Славчо ИТН-то живеел там.

    09:43 02.09.2026

  • 7 авантгард

    37 2 Отговор
    Пак ще има изненадани социолози.
    Това непрекъснато повтаряне и тикане на т.нар. Гюров съвсем втръсна.
    Е НЯМА да стане, НЯМА.
    Ама харчете си парите...

    Коментиран от #11

    09:43 02.09.2026

  • 8 тортиля

    15 3 Отговор
    Бацката кога ще купи пак каща на някоя българка в Еспанята?

    Коментиран от #52

    09:44 02.09.2026

  • 9 нямат шанс

    32 3 Отговор
    Единия е женчо и инфлеунсър, а другия подлога, подписала 10 годишен договор с киевската хунта и сервилничи на краварите, които избиват невинни иранци.

    09:44 02.09.2026

  • 10 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    28 2 Отговор
    стига с тая геь двойка бе !

    09:44 02.09.2026

  • 11 Последния Софиянец

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "авантгард":

    Гюров е протеже на Дими Паница -българският Епщайн.

    09:45 02.09.2026

  • 12 Мими Кучева🐕

    2 15 Отговор
    Всички обичаме Гюро и Кандю.💋🦍🥳🤣🖕

    09:46 02.09.2026

  • 13 Гост

    25 2 Отговор
    Хайде и тези рано сутринта хвърлиха боба и започнаха да гадаят бетер циганките, но срещу съответните големи суми!

    09:46 02.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гюров е човек на ДПС

    20 3 Отговор
    Назначи никому неизвестният М у р а т Т ю р к за зам. Министър на транспорта!

    09:48 02.09.2026

  • 16 Хохо Бохо

    19 2 Отговор
    Говорещи глави си правят вятър на плювалниците. Петроханската двойка няма шанс срещу жена!!!

    09:49 02.09.2026

  • 17 Мдаа!🤔

    18 1 Отговор
    Добре, че не гледам телевизия! Заприличали са на някакъв нескончаем прайд от педофили! Всеки момент ще изскочи и Двата пръста! Отврат!

    09:49 02.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фибата

    9 4 Отговор
    Севлиевски каза, че в Европа имало лява вълна и Йотова можело да се включи!? Къде са санитарите, бе!?

    09:52 02.09.2026

  • 20 Ъъъ

    14 1 Отговор
    Семейство Кандеви президенти..... Лошо няма, но.... Не знам.... Либерална демокрация . 🤔

    09:53 02.09.2026

  • 21 Платени "политолози"

    21 1 Отговор
    Въобще не са в час!

    09:53 02.09.2026

  • 22 ?????

    22 1 Отговор
    Ха ха.
    Поръчковата социология вече е приготвила чувалите за поръчковите кинти.

    09:53 02.09.2026

  • 23 123

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ":

    Само ще предифинирам понятието като либерална политикопатология.

    09:54 02.09.2026

  • 24 Политолози

    25 1 Отговор
    Да подкрепим Гюров, който като истински Гюро Михайлов брани Украйна
    ощетявайки бюджета на България, който като служебен премиер
    Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с УкритеНацисти, бедна България
    да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро
    и сега за "Благодарност“ очаква този народ да го избере за президент!

    09:56 02.09.2026

  • 25 Георги

    17 0 Отговор
    не харесвам нито чичо румен, нито йотова, обаче тя мазни, противни проработи ги мразя. Незнайно защо се самоопределиха като гласът на народа и олицетворение на демокрацията при все, че имат под 10%подкрепа. Сложили демокрация в името си и вече всички останали са комунисти. Първи са на жълтите павета, а в момента в който влязоха в парламемта му сложиха решетки. Креснаха срещу проверена за докумемти псевдо жур нали стка, а забравят как гониха и забраняваха достъп до техни пресконференции на акредитирани. Как полицаите заграждаха неудобни журналисти докато им избягат министрите.

    09:59 02.09.2026

  • 26 скучно и точка.

    3 11 Отговор
    Има много по-президентски вид вдъхваш респект представящ в България по-добре от преекспонираната червена лойна топка

    10:02 02.09.2026

  • 27 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пренареждането ще го направи Възраждане ,ако издигна Костадинов и Волгин.... Ако това се случи, балотажа е Йотова с Възраждане, трети Гюро, четвърти Радостин, следва пълнежа- пети бившият министър с очилата с многото билбордове, пети Лупи, шести оня Николай, седми Ненчев с изкуствената коса.... За нататък не знам има ли други кандидати...

    10:06 02.09.2026

  • 28 ШЕФА

    8 0 Отговор
    Гяуров и Пендев могат да пренаредят само талончетата за Ц.баня,или Петрохан !

    10:17 02.09.2026

  • 29 Чакаме си "русофила" да се появи

    7 0 Отговор
    Тея не ни интересуват ! Абсолютно това е истината. Ако не се появи което ще е лошо, нека се избере най малкият атлантик. Да кажем ясно: НЕ на Атлантическият Нацизъм, военни престъпления, тероризъм и антисоциален милитаризъм в България и Европа

    10:17 02.09.2026

  • 30 Балона се нааадува....

    5 0 Отговор
    Надува, надува.... ама все тая. Ако е атлантик все е смет

    10:18 02.09.2026

  • 31 Наблюдения

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ":

    На практика се получава, че "гладна кокошка, просо сънува"! Колкото кокошка ще се накълве с просо насън, толкова и имат значение кандидатурите на Гюров и Кандев. Нищо не промена фактическите обстоятелства на реалността.

    10:19 02.09.2026

  • 32 така е

    6 2 Отговор
    Гюров е медиен проект по същия начин както дойдоха на власт ПП с ДБ и Румен радев с ПБ. Кланят се на един и същ кукловод, който вече 6 години ви води за носа. А се кефеше във Фейсбук колко лесно се манипулира тъплата през социалните мрежи.
    Пример: ПБ ви натресе в пъти по-лош Бюджет от този заради когото тълпата свали Желязков, но сега няма никой по площадите. Защо?

    10:19 02.09.2026

  • 33 Анонимен

    7 1 Отговор
    Гюров няма шанс, спрете да ни манипулирате, че стигането му до балотаж е възможно без фалшификации.

    Коментиран от #42, #44

    10:21 02.09.2026

  • 34 факуса

    4 0 Отговор
    ще се гласува русия или осрайна,който иска да дава пари на кацата без дъно осрайна и кубични бандитски корпорации гласува за безглавия и кандидата

    10:22 02.09.2026

  • 35 ХаХоХи

    7 1 Отговор
    Месец и половина сички медии нпо тни ша ни разправят колко много хора аресват лама гюру и накрая трето место

    10:23 02.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бсичко което "ГЕРБ" правят днес

    7 1 Отговор
    изтича в канавките!
    Бнакера от Банкя се е спотаил , като в "миша дупка" , и се обажда само ако му наредят!
    А "Феномена" бързо изчезна от лицето на политиката, като "Фантом" ,
    при тези обстоятелства е самоубийство да издигнеш кандидат за Президент!!!

    Всеки вижда, че "Е.Т. Герб", е в положение на "партер" ,
    и дава мило и драго да не ги закачат!
    ТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВЕЧЕ ЕФЕКТИВНА ОПОЗИЦИЯ!!!

    За водачите на "Хунтата"(ПОЛИТИЧЕСКАТА МАФИЯ)
    всичко е вече в историята , въпроса е , как да направи "сорти " по начин
    по който, да не ги осъдят и вкарат в затвора!!!
    Страх гие защото знаят , Те как притискаха опонентите си 25 години с държавни бухалки
    и местни" Калинки" наречени , "структурата на партия" ГЕРБ" по места???!!!

    С други думи казано , няма ниво на падение , когато става въпрос за свободата на им!!!

    10:23 02.09.2026

  • 38 Вичо

    5 0 Отговор
    Да ходят в Украйна там да се кандидатират, тук не ги щем

    10:23 02.09.2026

  • 39 Само Факти

    0 6 Отговор
    При Гюров нефта 120 евро, нафтата 1.50.
    При Радев нефта 80 евро, нафтата 1.84.


    Мисля, че няма да се чудя, кой НЯМА ДА ПОДКРЕПЯ.

    10:25 02.09.2026

  • 40 Варна

    7 1 Отговор
    Ще има подкрепа естествено и за Гяура и Кендимен,но тя ще е от хомосексоа.... травес.... олигоф.... и роднини.Така че ще съберат 2% подкрепа !

    10:26 02.09.2026

  • 41 Ганка съм...

    5 0 Отговор
    На тези кой им плаща кампанията,че от дни всички медии само за тях говорят и дават?Всичко това е платено време и е интересно кой го плаща.Ако аз отида в медия и искам 30 сек.за реклама,с колко ли пари ще ме "обръснат"?Защо и кои сили горещо желаят този Гюров да го направят президент?Както се чува бил домакин на голф клуб.Ще развиваме голфа ли ,какво?

    10:27 02.09.2026

  • 42 хихи

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Гюров има шанс само като вице на Емили Тротинетката, така всички тротинетки ще гласуват за него, а с Кандев само половината

    10:28 02.09.2026

  • 43 Какво се лансира по НОВА и БТВ

    7 0 Отговор
    На 90% не кореспондира с улицата и реалността. Атлантическата пропаганда постига точно обратният ефект ! Отдавна хората ги гледат с насмешка и отвращвние. Или не съм прав?

    10:32 02.09.2026

  • 44 Абсолютно

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Гюров има шанс за балотаж, вярно е, само, че балотажът ще е пред тоалетната, кой да влезе пръв в нея, той или Кандев.

    10:35 02.09.2026

  • 45 млад еврас

    4 0 Отговор
    Българската журналистика е долу горе една баба каза, въпроса е защо пускате всяка баба по тАлАвизора, така е с всичко- Укрия, Иран, избори и квот се сетиш, стига бабата да е удобна на ЕС режима и краваря и веднага е по всички телевизии.

    10:35 02.09.2026

  • 46 Ако "кампанията няма да бъде белязана

    5 0 Отговор
    от радикални послания" значи просто няма смисъл и всичко е поредният гнусен атлантически цирк. Това ли ни казват реално тея "Политолози" ?

    10:35 02.09.2026

  • 47 Колко станаха за сега

    3 0 Отговор
    кандидатите бре? Стига само с тоя мургав пуяк ни занимавахте че почна да става досадно

    10:37 02.09.2026

  • 48 опашка на лъв

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това момче е говореща глава.Които му плащат кампанията,той му определя какво да говори.Помните ли книгата на Беляев "Главата на д-р Дулитъл"?Оперирана съживена глава стои на поставка.Когато и отварят въздуха говори.Спрат ли въздуха-спира да говори.Та и този Гюров.Невидими сили от известно време го бута,бутат нагоре към някоя властова позиция.Така беше и с БНБ.Не стана.Днес пробват с президентската позиция.

    10:39 02.09.2026

  • 49 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Демократичната общност от ППетрохан и Али Бабалино намери своите силни кандидати - мързеливец-голфър и прогледнал за зависимостите само след 30 години служба в полицията полицай!
    Пореден харвардски цирк за гениите от панелките😂😂😂

    10:41 02.09.2026

  • 50 Зеления

    0 0 Отговор
    Разликата в коментарите по телевизиите от периода на правителствата на ППДБ и ГЕРБ е само една - тогава се канеха така наречени анализатори по трима, които са с евролиберални убеждения, сега се канят двама евролиберали и един, който е с по центристки виждания.

    И всичкото това се представя като някаква извадка на обществото, че то именно така мисли, като тези анализатори. А самите те са 70% представители на НПО-та финансирани или от чужди държави или от чужди организации, а другите някакви бивши министри и зам. министри.

    Много се надявам някога да се появи една телевизия, която да покани случаен човек, който да коментира политическата обстановка и да не е само от София - близо 5 млн души живеят извън София и в малки градове и в села, всъщност те имат огромната електорална тежест вместо разните му представители на жълтите павета.

    10:43 02.09.2026

  • 51 ФАКТ

    1 1 Отговор
    ЗА МЕН ГЮРОВ Е ПРЕСТЪПНИК, КОЙТО РАБОТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ, А РАБОТИ ЗА УКРАЙНА. В УКРАЙНА СЕ ГОТВЯТ ЗА ИЗБОР НА ПРЕЗИДЕНТ. ДА ХОДИ ТАМ ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ТАКЪВ. ПРЕСТЪПЛЕНИЕ Е ДА ИЗБИРАМ ЛИЦЕ ДОКАЗАЛ СЕ, ЧЕ РАБОТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ В ПОЛЗА НА ДРУГА СТРАНА ЗА ПРЕЗИДЕНТ!

    10:43 02.09.2026

  • 52 Смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "тортиля":

    Д@ебилите във всяка статия намесват Боко,независимо че става въпрос за други.Втръсвате на хората.

    10:46 02.09.2026

  • 53 Хаха хаха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Леля ти Гюра харесва повече бидона за кисело зеле Йотова!

    10:48 02.09.2026

  • 54 Радио Ереван

    0 0 Отговор
    Педрохани от всички страни съединявайте се!

    10:49 02.09.2026

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