Политолози: Гюров и Кандев пренареждат президентската надпревара

Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев променя конфигурацията преди президентските избори. Гюров ще се опита да привлече не само традиционния десен и градски вот, но и по-широка група избиратели, докато голямата неизвестна остава какъв ще бъде ходът на ГЕРБ. Това коментираха политолозите проф. Мария Пиргова и Теодор Славев и бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски.
Според проф. Пиргова първите послания на Гюров и Кандев поставят силен акцент върху ориентацията Изток-Запад и подкрепата от демократичната общност, но това може да се окаже недостатъчно за разширяване на подкрепата.
„Мисля, че това са едни доста така ограничителни линии, за да разтворят ветрилото към повече политически сили“, коментира тя.
По думите ѝ двойката ще претендира за балотаж, но ще трябва да положи сериозни усилия, за да разшири подкрепата си извън десния политически спектър.
Теодор Славев определи като положителен факт това, че основните кандидатури към момента не са радикални. Той подчерта и значението на правомощията на президента, които според него трябва да бъдат част от предизборния дебат.
„Друг е въпросът какви са конституционните правомощия на президента, защото сега, ако има очакване, че президентът ще сваля цените на стоките в магазините, това няма как да стане в нашата конституционна система“, посочи политологът.
По думите му сред ключовите въпроси са и назначенията, които прави държавният глава.
„Да не забравяме, че следващият президент на България ще подпише указ за назначаване на следващия главен прокурор и председателя на Върховния административен съд“, каза Славев.
Мирослав Севлиевски прогнозира, че кампанията няма да бъде белязана от радикални послания. Той определи кандидатурата на Гюров и Кандев като „прилична“.
„И спокойно можем да кажем, че кандидатурата на Гюров и Кандев е прилична. И ако водят и прилична кампания, имат големи шансове да отиват на балотаж“, коментира Севлиевски.
Според него президентската кампания ще има значение и заради международната обстановка.
„Много са нещата, за които следващият президент ще бъде важен“, заяви той, като посочи теми като бъдещето на европейската отбрана, ролята на Турция, НАТО и промените в Европейския съюз.
Другият голям въпрос пред кампанията е кой ще бъде кандидатът за вицепрезидент до Илияна Йотова и дали изборът му може да повлияе върху подкрепата за нея.
Според проф. Мария Пиргова вицепрезидентът ще бъде особено важен за разширяването на електоралната база.
„За нея според мен вицепрезидентът е много важен, защото самата тя ще води нейната проевропейска политика, а вицепрезидентът и според мен трябва да бъде много по-патриотично настроен, с много по-патриотичен стил и наратив силен“, каза проф. Мария Пиргова.
По думите ѝ сред ключовите теми на кампанията ще бъдат мирът, войната и суверенитетът, както и мястото на България между Русия, Турция, Европейския съюз и НАТО.
Теодор Славев предупреди, че външната политика не бива да се превръща в основна разделителна линия в кампанията. Според него президентът има право на мнение по международните въпроси, но не и на собствена външна политика.
Мирослав Севлиевски прогнозира, че кампанията на Илияна Йотова ще бъде силно свързвана с Румен Радев.
„Ще прозира през цялото време Румен Радев и съм сигурен, че опоненти на Йотова ще се опитат да превърнат тези избори като референдум за и против Радев“, каза той.
Според него това сравнение трудно може да бъде избегнато след деветте години, в които Радев и Йотова са заедно като президент и вицепрезидент.
Най-голямата неизвестна преди изборите остава решението на ГЕРБ дали ще издигне собствен кандидат, споделят политолозите.
Според проф. Пиргова Борисов е в сложна ситуация.
„Борисов много добре се ориентира в реалността и той е в много трудно положение да издигне кандидат, който евентуално ще се класира на трето място“, коментира тя.
По думите ѝ отказът от участие може да се окаже стратегическа грешка. Тя посочи, че президентските избори могат да бъдат важен тест за структурите на ГЕРБ преди местния вот.
Според Мирослав Севлиевски обаче Борисов може да изчака грешка на основните кандидати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #27, #48
09:41 02.09.2026
2 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
Коментиран от #23, #31
09:41 02.09.2026
3 Тик-Ток
Коментиран от #53
09:42 02.09.2026
4 провинциалист
09:42 02.09.2026
5 Тик-Ток
09:43 02.09.2026
6 Помнещ
А пък е и особено интересно, как не им прали впечатление, че милиционер живее и е собственик в скъпото мутренско селище далта хил. Преди много даваха за пример факта, че Славчо ИТН-то живеел там.
09:43 02.09.2026
7 авантгард
Това непрекъснато повтаряне и тикане на т.нар. Гюров съвсем втръсна.
Е НЯМА да стане, НЯМА.
Ама харчете си парите...
Коментиран от #11
09:43 02.09.2026
8 тортиля
Коментиран от #52
09:44 02.09.2026
9 нямат шанс
09:44 02.09.2026
10 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️
09:44 02.09.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #7 от "авантгард":Гюров е протеже на Дими Паница -българският Епщайн.
09:45 02.09.2026
12 Мими Кучева🐕
09:46 02.09.2026
13 Гост
09:46 02.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гюров е човек на ДПС
09:48 02.09.2026
16 Хохо Бохо
09:49 02.09.2026
17 Мдаа!🤔
09:49 02.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Фибата
09:52 02.09.2026
20 Ъъъ
09:53 02.09.2026
21 Платени "политолози"
09:53 02.09.2026
22 ?????
Поръчковата социология вече е приготвила чувалите за поръчковите кинти.
09:53 02.09.2026
23 123
До коментар #2 от "лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ":Само ще предифинирам понятието като либерална политикопатология.
09:54 02.09.2026
24 Политолози
ощетявайки бюджета на България, който като служебен премиер
Тайно от всички подписа АнтиНароден договор с УкритеНацисти, бедна България
да им Подарява за Десет години по Един Милиард Евро
и сега за "Благодарност“ очаква този народ да го избере за президент!
09:56 02.09.2026
25 Георги
09:59 02.09.2026
26 скучно и точка.
10:02 02.09.2026
27 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пренареждането ще го направи Възраждане ,ако издигна Костадинов и Волгин.... Ако това се случи, балотажа е Йотова с Възраждане, трети Гюро, четвърти Радостин, следва пълнежа- пети бившият министър с очилата с многото билбордове, пети Лупи, шести оня Николай, седми Ненчев с изкуствената коса.... За нататък не знам има ли други кандидати...
10:06 02.09.2026
28 ШЕФА
10:17 02.09.2026
29 Чакаме си "русофила" да се появи
10:17 02.09.2026
30 Балона се нааадува....
10:18 02.09.2026
31 Наблюдения
До коментар #2 от "лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ":На практика се получава, че "гладна кокошка, просо сънува"! Колкото кокошка ще се накълве с просо насън, толкова и имат значение кандидатурите на Гюров и Кандев. Нищо не промена фактическите обстоятелства на реалността.
10:19 02.09.2026
32 така е
Пример: ПБ ви натресе в пъти по-лош Бюджет от този заради когото тълпата свали Желязков, но сега няма никой по площадите. Защо?
10:19 02.09.2026
33 Анонимен
Коментиран от #42, #44
10:21 02.09.2026
34 факуса
10:22 02.09.2026
35 ХаХоХи
10:23 02.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бсичко което "ГЕРБ" правят днес
Бнакера от Банкя се е спотаил , като в "миша дупка" , и се обажда само ако му наредят!
А "Феномена" бързо изчезна от лицето на политиката, като "Фантом" ,
при тези обстоятелства е самоубийство да издигнеш кандидат за Президент!!!
Всеки вижда, че "Е.Т. Герб", е в положение на "партер" ,
и дава мило и драго да не ги закачат!
ТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВЕЧЕ ЕФЕКТИВНА ОПОЗИЦИЯ!!!
За водачите на "Хунтата"(ПОЛИТИЧЕСКАТА МАФИЯ)
всичко е вече в историята , въпроса е , как да направи "сорти " по начин
по който, да не ги осъдят и вкарат в затвора!!!
Страх гие защото знаят , Те как притискаха опонентите си 25 години с държавни бухалки
и местни" Калинки" наречени , "структурата на партия" ГЕРБ" по места???!!!
С други думи казано , няма ниво на падение , когато става въпрос за свободата на им!!!
10:23 02.09.2026
38 Вичо
10:23 02.09.2026
39 Само Факти
При Радев нефта 80 евро, нафтата 1.84.
Мисля, че няма да се чудя, кой НЯМА ДА ПОДКРЕПЯ.
10:25 02.09.2026
40 Варна
10:26 02.09.2026
41 Ганка съм...
10:27 02.09.2026
42 хихи
До коментар #33 от "Анонимен":Гюров има шанс само като вице на Емили Тротинетката, така всички тротинетки ще гласуват за него, а с Кандев само половината
10:28 02.09.2026
43 Какво се лансира по НОВА и БТВ
10:32 02.09.2026
44 Абсолютно
До коментар #33 от "Анонимен":Гюров има шанс за балотаж, вярно е, само, че балотажът ще е пред тоалетната, кой да влезе пръв в нея, той или Кандев.
10:35 02.09.2026
45 млад еврас
10:35 02.09.2026
46 Ако "кампанията няма да бъде белязана
10:35 02.09.2026
47 Колко станаха за сега
10:37 02.09.2026
48 опашка на лъв
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Това момче е говореща глава.Които му плащат кампанията,той му определя какво да говори.Помните ли книгата на Беляев "Главата на д-р Дулитъл"?Оперирана съживена глава стои на поставка.Когато и отварят въздуха говори.Спрат ли въздуха-спира да говори.Та и този Гюров.Невидими сили от известно време го бута,бутат нагоре към някоя властова позиция.Така беше и с БНБ.Не стана.Днес пробват с президентската позиция.
10:39 02.09.2026
49 Тити на Кака
Пореден харвардски цирк за гениите от панелките😂😂😂
10:41 02.09.2026
50 Зеления
И всичкото това се представя като някаква извадка на обществото, че то именно така мисли, като тези анализатори. А самите те са 70% представители на НПО-та финансирани или от чужди държави или от чужди организации, а другите някакви бивши министри и зам. министри.
Много се надявам някога да се появи една телевизия, която да покани случаен човек, който да коментира политическата обстановка и да не е само от София - близо 5 млн души живеят извън София и в малки градове и в села, всъщност те имат огромната електорална тежест вместо разните му представители на жълтите павета.
10:43 02.09.2026
51 ФАКТ
10:43 02.09.2026
52 Смехоран
До коментар #8 от "тортиля":Д@ебилите във всяка статия намесват Боко,независимо че става въпрос за други.Втръсвате на хората.
10:46 02.09.2026
53 Хаха хаха ха
До коментар #3 от "Тик-Ток":Леля ти Гюра харесва повече бидона за кисело зеле Йотова!
10:48 02.09.2026
54 Радио Ереван
10:49 02.09.2026