Радев: За три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи

Тази седмица приключи Планът за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз. Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари по пето и шесто плащане по ПВУ са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансови постъпления за 2026 г. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, цитиран от Dariknews.bg.
Премиерът отбеляза, че Европейската комисия е отпуснала тези средства като признание за силната политическа воля и реалните действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията. Той благодари на вицепремиера Пеканов, на цялото правителство и на народните представители от мнозинството за свършената работа в кратко време.
"Днес ще намалим драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника - средно четири пъти. С това преустановяваме наложилата се тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един начин - с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси, а това води и до по-ниски цени за гражданите", заяви Радев.
Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. Управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количеството събрани пари, а с постигнатия резултат. Ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност, обясни той.
Наш приоритет остава и подобряването на транспортната свързаност като гарант за повишена пътна безопасност и ускорено икономическо развитие на регионите, заяви още премиерът.
Той постави акцент върху автомагистрала "Хемус", магистрала "Русе - Велико Търново" и скоростния път Видин - Монтана като част от целия път Видин - Ботевград.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #57
11:00 02.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Истината
Браво
Коментиран от #27, #31
11:02 02.09.2026
4 Глупости, и пак и пак, глупости но
Жена Го Е Страх.
11:02 02.09.2026
5 Ари ве
11:02 02.09.2026
6 Невнятен
11:04 02.09.2026
7 1950!!!!!!!!
11:04 02.09.2026
8 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Колко още от същото....?!
11:04 02.09.2026
9 Точно обратното
11:06 02.09.2026
10 Факти
11:07 02.09.2026
11 Румен Радев има Личностен Проблем
11:07 02.09.2026
12 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
11:07 02.09.2026
13 Коко
Коментиран от #22
11:08 02.09.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
БАЙ РУМЕН ...
11:12 02.09.2026
15 От НСО, МВР, ако щете всяка Щатска
Друг е Въпросът че ID (Лична Карта) в България се изисква от МВР в Метрото и по Улиците и Площадите на Столицата без да има Явно Нарушение на Общественият Ред и без да има Основателна Причина, което от своя страна е Дефиницията за Полицейска Държава, каквато е била България до 1989 г. (Милиционерска Държава) сега само
"фирмата" е сменена и се нарича Полицейска Държава като методи на управление, същите като преди 1989 г.
11:12 02.09.2026
16 Каунь Оригинълдъ
Пък кучетата ще прегракнат.
11:12 02.09.2026
17 ЕДГАР КЕЙСИ
11:14 02.09.2026
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ТИ СТРУМЯНИ НЕ ГИ МИСЛИ
.... 16 ПРОЕКТА С ЕВРО ПАРИ Е УСВОИЛ САМО ШЕФА НА МЕСТНАТА ОБЩИНСКО - ЧАСТНА В И К ФИРМА :)
... ОРТАК НА ВЕНЦИ ИПОН1 НА РАПОНА
11:14 02.09.2026
19 С Опаките Магарета !
Не Си Струва !
Да Се Занимаваш !
Коментиран от #33
11:15 02.09.2026
20 Да не Му Изцапа Бялата Му Риза,
ама не като некои други Мажоретки?
Румбата го страх от Една Жена?
Румбата го е страх от една Жена с Кални Ботуши?
11:17 02.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Доко
До коментар #13 от "Коко":Ей сега ще видиш колко ще излезе цената на Хемус ? Гарантирам ти , че всичко ще бъде по 2 , но някой краде , а друг сънува розови облаци !Ех мечти !
11:18 02.09.2026
23 Нексус
Цените ли се нормализираха, заплатите ли се изравниха с европейските?
Или катастрофите спряха, а 20-годишните барутници са спрени от движение?
Или специалистите вече са по-добре платени от дюнерджиите?
11:18 02.09.2026
24 Потресаващи реформи баце
Коментиран от #35
11:19 02.09.2026
25 Пишман
11:19 02.09.2026
26 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #32, #39
11:20 02.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дудне на
11:20 02.09.2026
29 АГАТ а Кристи
Вече нямаме олигарси /чужди/Имаме само наши и те са като косатки пред акелите.
Този "балон" скоро ще се спуска от пренатоварване с лъжи
11:21 02.09.2026
30 Целия живот се
11:21 02.09.2026
31 честен ционист
До коментар #3 от "Истината":Мошко просто гарантира за ГЕРБ „тил подсигурен“
11:21 02.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кога Тоя ?
До коментар #19 от "С Опаките Магарета !":Ще Седне Да Прави !
Нещо Нормално ?
11:21 02.09.2026
34 Самотаксуването в големите вериги
11:22 02.09.2026
35 Мъка
До коментар #24 от "Потресаващи реформи баце":Ти е, че си ги изпущил ?
11:23 02.09.2026
36 Нещастници
11:23 02.09.2026
37 Перо
11:24 02.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ами Тоя !
До коментар #26 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Дори И Не се Кани !
Да тръгва !
Да ги поправя !
Сякаш !
Такива !
Няма !
11:25 02.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Васил
11:29 02.09.2026
42 Не думай Рундю
Коментиран от #84
11:29 02.09.2026
43 Помощта за украйна
11:30 02.09.2026
44 Тексаски Реднек 🇺🇸 🇨🇱 🛻
11:30 02.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Искам
Коментиран от #67
11:32 02.09.2026
47 ПБ-НОВИЯТ Г€РБ
Коментиран от #49
11:33 02.09.2026
48 Откажи се от Имунитета Румба, от
11:33 02.09.2026
49 ПБ-По-Б€да!
До коментар #47 от "ПБ-НОВИЯТ Г€РБ":-ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р "ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д Н АЛ на К . Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ м а $ о н( г. г.) р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
11:34 02.09.2026
50 Ето и Едно Откровение със Задна
11:35 02.09.2026
51 Повечето неща са точно обратното
11:35 02.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Повечето неща са точно обратното
11:40 02.09.2026
54 Треторазредни комунистчета
11:41 02.09.2026
55 Част от министрите и депутатите са
Коментиран от #60
11:42 02.09.2026
56 Абсолютно
11:48 02.09.2026
57 Икономист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И как го изчисли 🤡
11:51 02.09.2026
58 Грозев е еничарин
11:51 02.09.2026
59 Аууу
11:52 02.09.2026
60 АНТИ-КОМУНИ$Т
До коментар #55 от "Част от министрите и депутатите са":СПОРЕД МЕН в$ичкит€ КАР МА Зъ калинки(мини $три) $а НАГ ЛИ и Н€КОМП€Т€НТНИ!
тази на ВЪНШНИТ€ РАБОТИ(п€т ро вЪ) и вУ€нният мини $тър-митко -$М$а(ПОЗНАВАМ го ЛИЧНО И н€го И р "ум€н") $а И Н€ НОР МАЛ НИ!
ОСТАВКА! ОСТВАКА! ОСТАВКА!
82г. КОМУНИ$ТИ СТИГАТ! СТИГАТ!
11:52 02.09.2026
61 Те сега ако почнат и с
11:54 02.09.2026
62 Радев работи за олигархията
11:56 02.09.2026
63 Празноглав
11:57 02.09.2026
64 Постови
Коментиран от #74
11:58 02.09.2026
65 Хм...
11:59 02.09.2026
66 Трябваше ..
12:01 02.09.2026
67 Искам да имам заплата
До коментар #46 от "Искам":Но дори и това не постигнах като хората макар че имам висше образование. Фин и интелигентен човек съм но може би точно за това нямам кариера. Когато не се получава не се получава. И простолюдието се възползва. Да показва надмощие над по образованите и по интелигентните. На финалната права е най лесно.
12:01 02.09.2026
68 Каква реформа
12:02 02.09.2026
69 Втория реформатор
12:03 02.09.2026
70 Каква е тая безкрайна
12:04 02.09.2026
71 Анонимен
12:05 02.09.2026
72 123
12:05 02.09.2026
73 Абе нещастник, я се погледнете
12:06 02.09.2026
74 Трол
До коментар #64 от "Постови":Коя по-точно? Инфлуенсърката Гергана ли?
Коментиран от #89
12:07 02.09.2026
75 Три и повече
12:08 02.09.2026
76 "Разговора" с веригите
12:10 02.09.2026
77 Загрижен
12:11 02.09.2026
78 Менте
12:12 02.09.2026
79 ПБ или ПолитБюро
12:12 02.09.2026
80 Меринджей на Радев
12:14 02.09.2026
81 Хермес
12:15 02.09.2026
82 Отдаван е умряла
12:16 02.09.2026
83 Ти да видиш
12:18 02.09.2026
84 Абсолютно национално предателство е
До коментар #42 от "Не думай Рундю":Да работиш, финансираш и реализираш транспортният, и железопътният транспорт за пренос на украинско зърно от Украйна до гръцките пристанища по така нареченият вертикален коридор ! Тотална щета е за България това и е единствено в интерес на Украйна и немските фирми превозвачи с минонитарно българско участие. Покъртително е как е възможно въобще това да бъде допуснато се чудя без широко обществено обсъждане и защо още земеделците с трактори и комбайни не са бликирали цяла София и България. Вероятно на есен ще се случи и огромен скандал ще има. Това е пример как слугинажа по адрес на ЕК е чиста щета за българите и държавата. Поредната в 37 годишната ни нова гнусна атлантическа история хора ...
Коментиран от #88
12:19 02.09.2026
85 Последната реформа
12:23 02.09.2026
86 Лъжльото си е лъжльо
12:26 02.09.2026
87 Хесус
12:28 02.09.2026
88 И НСО няма да го опази
До коментар #84 от "Абсолютно национално предателство е":Ако в тоя дух продължава. Няма да му помогнат двуличието и лъжите вече
12:29 02.09.2026
89 Постови
До коментар #74 от "Трол":Как коя ???
Жена ти... Пак се върна на Околовръстното 😭🤣🤣
12:30 02.09.2026