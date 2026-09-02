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Радев: За три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи

Радев: За три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи

2 Септември, 2026 10:56 1 182 89

  • румен радев-
  • три месеца-
  • правителство-
  • безхаберие-
  • реформи

Осигурените пари по пето и шесто плащане по ПВУ са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансови постъпления за 2026 г., каза още министър-председателят

Радев: За три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Тази седмица приключи Планът за възстановяване и устойчивост в целия Европейски съюз. Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари по пето и шесто плащане по ПВУ са изключително важни на фона на изпразнената хазна и на похарчените авансови постъпления за 2026 г. Това каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет, цитиран от Dariknews.bg.

Премиерът отбеляза, че Европейската комисия е отпуснала тези средства като признание за силната политическа воля и реалните действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията. Той благодари на вицепремиера Пеканов, на цялото правителство и на народните представители от мнозинството за свършената работа в кратко време.
"Днес ще намалим драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника - средно четири пъти. С това преустановяваме наложилата се тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един начин - с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси, а това води и до по-ниски цени за гражданите", заяви Радев.

Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност. Управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количеството събрани пари, а с постигнатия резултат. Ние ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва гражданите и бизнеса за собствената си неефективност, обясни той.

Наш приоритет остава и подобряването на транспортната свързаност като гарант за повишена пътна безопасност и ускорено икономическо развитие на регионите, заяви още премиерът.

Той постави акцент върху автомагистрала "Хемус", магистрала "Русе - Велико Търново" и скоростния път Видин - Монтана като част от целия път Видин - Ботевград.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    51 15 Отговор
    Село Струмяни получи 12 000 евро помощ от държавата а посещението на Румен Радев в Струмяни струва 60 000 евро

    Коментиран от #18, #57

    11:00 02.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Истината

    15 44 Отговор
    Само заради това, че махна цар Тиквуний от хоризонта и капитулира крадливата ГЕРБ не е малко като постижение за 3 месеца

    Браво

    Коментиран от #27, #31

    11:02 02.09.2026

  • 4 Глупости, и пак и пак, глупости но

    46 12 Отговор
    овцете се свършиха Румба, 2020 Лятото няма да се повтори никога повече, бъзльо, от Ена
    Жена Го Е Страх.

    11:02 02.09.2026

  • 5 Ари ве

    61 7 Отговор
    Положението е все същото , само лъжите стават по големи

    11:02 02.09.2026

  • 6 Невнятен

    51 10 Отговор
    политически клоун. Сбърканяк, оставка! Според тоя всички са омазани, само той е в "бяло". Рундьо Кеша, Муньо Боташов Копринков - смрадлив зелен чорап!

    11:04 02.09.2026

  • 7 1950!!!!!!!!

    50 9 Отговор
    ДОСТА САМОНАДЕЯНО ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕДИН ЛЪЖЕЦ!!!!!!! О С Т А В К А БЕ !!!!!!!!!!!!!!!!

    11:04 02.09.2026

  • 8 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    36 8 Отговор
    На кривата ракета космоса и пречи!
    Колко още от същото....?!

    11:04 02.09.2026

  • 9 Точно обратното

    35 7 Отговор
    Дори и да има реформи те са в полза на най богатите на малцинствата мигрантите и на мутрите образно казано.

    11:06 02.09.2026

  • 10 Факти

    46 8 Отговор
    За четири месеца Крадев вдигна цените и намали догодите. А олигархията продължава да плаща най-ниския данък в света - 10%. Нито един крадец не е арестуван.

    11:07 02.09.2026

  • 11 Румен Радев има Личностен Проблем

    38 8 Отговор
    със отношението към Жените в България, Разведен с Любовница за Секретарка, Използва Корнелия Нинова да го Издигне и й би Шута, са го е страх от Една Жена с Кални Ботуши да не Му изцапа Бялата, Му Риза?

    11:07 02.09.2026

  • 12 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    31 8 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    11:07 02.09.2026

  • 13 Коко

    19 11 Отговор
    Генерале не върнеш ли откраднатите милиарди и затвор за продажниците на България няма да я бъде.Без възмездие няма да се получи нищо.А крадците и кучетата по пътя ги знаят кои са най вече герб.

    Коментиран от #22

    11:08 02.09.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 7 Отговор
    ОЩЕ ИМАМ ТЪРПЕНИЕ ДА ГО ИЗЧАКАМ
    БАЙ РУМЕН ...

    11:12 02.09.2026

  • 15 От НСО, МВР, ако щете всяка Щатска

    4 10 Отговор
    Полиция, Местна или Федерална в момента когато Ви поискат ID (Identification Card) Вие сте длъжни да представите Лична Карта, в Щатите Шофьорска Книжка❗️

    Друг е Въпросът че ID (Лична Карта) в България се изисква от МВР в Метрото и по Улиците и Площадите на Столицата без да има Явно Нарушение на Общественият Ред и без да има Основателна Причина, което от своя страна е Дефиницията за Полицейска Държава, каквато е била България до 1989 г. (Милиционерска Държава) сега само
    "фирмата" е сменена и се нарича Полицейска Държава като методи на управление, същите като преди 1989 г.

    11:12 02.09.2026

  • 16 Каунь Оригинълдъ

    8 5 Отговор
    Така, така докато хърмънлийкия камилар натовари и подкара кервана камилите ще ще умрат от глад и жажда.
    Пък кучетата ще прегракнат.

    11:12 02.09.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 6 Отговор
    ДРУГАРЯ РУМЕН Г. РАДЕВ - РЕZИДЕНТ НА КГБ .................... ПРАВИ "РЕФОРМИ" КЪМ КОМУНОФАШИZMA ПО РУСКИ ОБРАZEЦ ..................... ФАКТ !

    11:14 02.09.2026

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ТИ СТРУМЯНИ НЕ ГИ МИСЛИ
    .... 16 ПРОЕКТА С ЕВРО ПАРИ Е УСВОИЛ САМО ШЕФА НА МЕСТНАТА ОБЩИНСКО - ЧАСТНА В И К ФИРМА :)
    ... ОРТАК НА ВЕНЦИ ИПОН1 НА РАПОНА

    11:14 02.09.2026

  • 19 С Опаките Магарета !

    6 1 Отговор
    В Тая Държава !

    Не Си Струва !

    Да Се Занимаваш !

    Коментиран от #33

    11:15 02.09.2026

  • 20 Да не Му Изцапа Бялата Му Риза,

    12 6 Отговор
    Да не Му Изцапа Бялата Му Риза,
    ама не като некои други Мажоретки?

    Румбата го страх от Една Жена?
    Румбата го е страх от една Жена с Кални Ботуши?

    11:17 02.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Доко

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "Коко":

    Ей сега ще видиш колко ще излезе цената на Хемус ? Гарантирам ти , че всичко ще бъде по 2 , но някой краде , а друг сънува розови облаци !Ех мечти !

    11:18 02.09.2026

  • 23 Нексус

    8 4 Отговор
    Г-н Естонски, какви са РЕЗУЛТАТИТЕ от вашето компенсиране?
    Цените ли се нормализираха, заплатите ли се изравниха с европейските?
    Или катастрофите спряха, а 20-годишните барутници са спрени от движение?
    Или специалистите вече са по-добре платени от дюнерджиите?

    11:18 02.09.2026

  • 24 Потресаващи реформи баце

    8 6 Отговор
    Жена падна от движещ се камион в Стара Загора, друга скочи от него...

    Коментиран от #35

    11:19 02.09.2026

  • 25 Пишман

    11 5 Отговор
    А вашите реформи кога?!?До тук нищо различно от предишните!

    11:19 02.09.2026

  • 26 Гласове от зайчарника в Банкя

    2 14 Отговор
    "Постиженията", които Бацо нанесе на държавата не 3, а 300 месеце няма да стигнат за да бъдат поправени!

    Коментиран от #32, #39

    11:20 02.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дудне на

    9 3 Отговор
    стадото си едни и същи дивотии. ББ не може да го бие по нарцисизъм, нито по лъготене Оставка!

    11:20 02.09.2026

  • 29 АГАТ а Кристи

    9 3 Отговор
    ЖАЛКО комунистическо самочувствие .
    Вече нямаме олигарси /чужди/Имаме само наши и те са като косатки пред акелите.
    Този "балон" скоро ще се спуска от пренатоварване с лъжи

    11:21 02.09.2026

  • 30 Целия живот се

    12 2 Отговор
    Преобърна с отрицателен знак.

    11:21 02.09.2026

  • 31 честен ционист

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Мошко просто гарантира за ГЕРБ „тил подсигурен“

    11:21 02.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кога Тоя ?

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "С Опаките Магарета !":

    Ще Седне Да Прави !

    Нещо Нормално ?

    11:21 02.09.2026

  • 34 Самотаксуването в големите вериги

    7 0 Отговор
    Спря ли беше ли премахнато ? Не.

    11:22 02.09.2026

  • 35 Мъка

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Потресаващи реформи баце":

    Ти е, че си ги изпущил ?

    11:23 02.09.2026

  • 36 Нещастници

    3 5 Отговор
    пари по пето, шесто.... педесет и шесто плащане по ПВУ..... Печатат пари като улави в ЕЦБ , наливат ги в системата и после що тъй имало инфлация ? И що така 1 евро сега било колкото преди декември 2025 бяха 80-90 ст. И ще ми се хвали Рундю преставете си

    11:23 02.09.2026

  • 37 Перо

    6 4 Отговор
    До сега има само разтягане на локуми, говорилня, единствено леко намаляха кражбите в икономиката, другото си е същото! Парите от намалените кражби се разходват крайно неефективно, без планиране, без програми и мислене за възвращаемост, което свежда дереджето ни на същото положение! Дупките в бюджета се пълнят със средства от социалните грижи! Общо казано, кипи безсмислен труд!

    11:24 02.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами Тоя !

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Дори И Не се Кани !

    Да тръгва !

    Да ги поправя !


    Сякаш !

    Такива !

    Няма !

    11:25 02.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Васил

    7 2 Отговор
    Алооооооооооо Радев а ти какви реформи правиш симулираш само някакво действие освен ако бъркането по джоба на данъкоплатеца с по високи цени се счита за реформа.

    11:29 02.09.2026

  • 42 Не думай Рундю

    8 3 Отговор
    приоритет оставало подобряването на транспортната свързаност като гарант за повишена пътна безопасност и ускорено икономическо развитие на регионите, заяви още премиерът...... Те регионите направо са се отрупали с цъвтеж нали , а пък тези вертикалните коридори от всякъде са във вреда на България. И транспортният, и железопътният за зърно от Украйна до гръцките пристанища и газовият включително. Предател си ти Рундю същият като предишните но много по подъл и нагъл според мен

    Коментиран от #84

    11:29 02.09.2026

  • 43 Помощта за украйна

    12 1 Отговор
    Спря ли ? Не. Какво да говорим. Освен това украинците почнаха ли да говорят на български ?:Не. Децата им ходят ли в български училища? Не. Заграбват ли територии плажни места паркинги ? Да заграбват каквото могат безнаказано и толерирано де факто. Катастрофите намаляха ли ? Не. Чужденците азиатци вкарани в страната ограничени ли са ? Не. Тормозените хора от други хора намаляха ли ? Не. Какво добро е станало. Стана по зле. Има инфлация. Лъжите по медиите спряха ли ? Не.

    11:30 02.09.2026

  • 44 Тексаски Реднек 🇺🇸 🇨🇱 🛻

    1 5 Отговор
    Радев да бест евър. Най-добрият български държавник дето сме монтирали да управлява. България ще стане американски паркинг за самолети.

    11:30 02.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Искам

    6 1 Отговор
    Увеличение на заплатата Бе!!!

    Коментиран от #67

    11:32 02.09.2026

  • 47 ПБ-НОВИЯТ Г€РБ

    5 2 Отговор
    БРАВО р "ум€н€" ПРОДЪЛЖАВАЙ В НА$Р€ШНОТО!

    Коментиран от #49

    11:33 02.09.2026

  • 48 Откажи се от Имунитета Румба, от

    7 3 Отговор
    Имунитета се откажи, три месеца Локуми разтяга Радевото Правителство и накрая Една Жена в Струмяни е Опасността за Румбата, да не Му изцапа бялата Му Риза, една Жена с Кални Ботуши е Държавна Опасност и Приоритет на НСО И МВР - Демерджиев?

    11:33 02.09.2026

  • 49 ПБ-По-Б€да!

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "ПБ-НОВИЯТ Г€РБ":

    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р "ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д Н АЛ на К . Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ м а $ о н( г. г.) р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    11:34 02.09.2026

  • 50 Ето и Едно Откровение със Задна

    9 3 Отговор
    Дата.

    11:35 02.09.2026

  • 51 Повечето неща са точно обратното

    7 2 Отговор
    На очакванията на по умните и по интелигентните хора. Има някаква бай Ганювска демокрация а министрите и депутатите не различават лъжата от истината или се правят че не я различават. Нямам думи.

    11:35 02.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Повечето неща са точно обратното

    7 1 Отговор
    На очакванията на по умните и по интелигентните хора. Има някаква бай Ганювска демокрация а министрите и депутатите не различават лъжата от истината или се правят че не я различават. Нямам думи.

    11:40 02.09.2026

  • 54 Треторазредни комунистчета

    6 2 Отговор
    Огладнели...компенсирайте !

    11:41 02.09.2026

  • 55 Част от министрите и депутатите са

    8 4 Отговор
    Изключително нагли и нахални също както беше и при ГЕРБ и ДПС.

    Коментиран от #60

    11:42 02.09.2026

  • 56 Абсолютно

    2 2 Отговор
    Който има уши, да чуе, Другите да му мислят, колкото повече кълнат, по-лошо за тях

    11:48 02.09.2026

  • 57 Икономист

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И как го изчисли 🤡

    11:51 02.09.2026

  • 58 Грозев е еничарин

    4 2 Отговор
    Тоз е еааагати д олната к урваааааа. агитирах и гласувах за него,ама тоя се оказа същата м ърша както Тиквата и Пеевски !

    11:51 02.09.2026

  • 59 Аууу

    8 1 Отговор
    За три месеца разруши колкото цялото управление на Бойко Борисов.Боташ магистрала черно море оряза майките ощети пенсионерите.И кой краде Радев разбира се с неговите другари

    11:52 02.09.2026

  • 60 АНТИ-КОМУНИ$Т

    4 1 Отговор

    До коментар #55 от "Част от министрите и депутатите са":

    СПОРЕД МЕН в$ичкит€ КАР МА Зъ калинки(мини $три) $а НАГ ЛИ и Н€КОМП€Т€НТНИ!
    тази на ВЪНШНИТ€ РАБОТИ(п€т ро вЪ) и вУ€нният мини $тър-митко -$М$а(ПОЗНАВАМ го ЛИЧНО И н€го И р "ум€н") $а И Н€ НОР МАЛ НИ!
    ОСТАВКА! ОСТВАКА! ОСТАВКА!
    82г. КОМУНИ$ТИ СТИГАТ! СТИГАТ!

    11:52 02.09.2026

  • 61 Те сега ако почнат и с

    6 0 Отговор
    "управлението на отпадъците" съвсем ще прецакат хората. Методично ги ограбват и съсипват стандарта им на живот. Решиха проблема сигурно с ядрените че почнаха и с другите.... такси, такси, такси.... мита, акцизи, сини и зелени зони, данъчни оценки и квот се сетите още, но плоският данък не пипат и данък девидент както и другите доходи от нетрудова дейност щото трябва олигарсите още да се угояват ....още и още за сметка на хората

    11:54 02.09.2026

  • 62 Радев работи за олигархията

    8 0 Отговор
    И това са фактите. Всичко заявено от него са лъжи ! Точка по точка....

    11:56 02.09.2026

  • 63 Празноглав

    4 0 Отговор
    Празнословец! Ще се окаже по-неподготвен и от Тиквата! Онзи поне не се занимаваше с делата на Държавата, освен кражбите, а си риташе мачлета, играеше белот с Котараците и се успиваше пиан в леглото с Мата Хари, като така нямаше време да нанася допълнителни щети. А при този е валидно луд умора няма.

    11:57 02.09.2026

  • 64 Постови

    4 1 Отговор
    Циганката дето бе назначил, за да го фали, избега като разбра какво иска от нея....

    Коментиран от #74

    11:58 02.09.2026

  • 65 Хм...

    3 1 Отговор
    Къде са ви реформите? Промяна няма, само подмяна. Овладявате и продължавате по същия начин. Неприятно ви се получи, че имате пълно мнозинство и няма с кого да се оправдавате за бездействито май, а?

    11:59 02.09.2026

  • 66 Трябваше ..

    6 0 Отговор
    Трябваше, НО нищо не направи. Нито един проблем не е разрешен. Станахме по-бедни, провал в инфлацията, замразяване на минимални заплати и пенсии. Само Турция е намазала от това правителство, ще изкарат милиарди от петрол и газ, както и тол таски за магистрала.

    12:01 02.09.2026

  • 67 Искам да имам заплата

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Искам":

    Но дори и това не постигнах като хората макар че имам висше образование. Фин и интелигентен човек съм но може би точно за това нямам кариера. Когато не се получава не се получава. И простолюдието се възползва. Да показва надмощие над по образованите и по интелигентните. На финалната права е най лесно.

    12:01 02.09.2026

  • 68 Каква реформа

    5 0 Отговор
    направиха?

    12:02 02.09.2026

  • 69 Втория реформатор

    4 1 Отговор
    след Живков !

    12:03 02.09.2026

  • 70 Каква е тая безкрайна

    4 0 Отговор
    Власт на старшините вече 36 години пенсии за дето навремето пазеха Тодар Живков ги заслужиха . Офицерите отдавна измряха но старшините тъпчат грешната земя. Край няма тази вопиеща несправедливост.

    12:04 02.09.2026

  • 71 Анонимен

    3 1 Отговор
    Радев питам български министър председател ли си Радев последните 5 години ти еднолично управляваше кого лъжеш Радев оставка ГЕРБ направиха и невъзможното за тези пари от Европа Радев с омраза разделение лъжи няма да е пътят на държавата ни Оставка

    12:05 02.09.2026

  • 72 123

    4 1 Отговор
    На Радев , ще го влачи реката , някъде около зимата. Вчера оряза стипендиите на студентите и това , бе поредният удар за бългапина .Тоз друго не знае освен само да взема

    12:05 02.09.2026

  • 73 Абе нещастник, я се погледнете

    4 1 Отговор
    С едно Баба Алино във Варна даже не може да се справите, Ченгене скеле до Бургас е заграбено че и ПУП се прокара, 20 милиона евро на бургаският олигарх Митито Николов подарихте че канализацията на заграбеното в Мадика да си прокара и плати и вие имате наглостта глупости да ни говорите а ? И то да беше само това. Ами прането на 2,1 милиарда мръсни пари на украинската мафия през български банки, ами още 2 милиарда през слънчогледа и олиото ....нещастник...

    12:06 02.09.2026

  • 74 Трол

    0 4 Отговор

    До коментар #64 от "Постови":

    Коя по-точно? Инфлуенсърката Гергана ли?

    Коментиран от #89

    12:07 02.09.2026

  • 75 Три и повече

    4 0 Отговор
    месеца местене ляв-десен и обратно, друто няма!пуснал гламавото пеканче да омайва европартньорите. И си въобразява, че хората са глупаци. Много добре го знаяг що за стока е, но не е техен проблем, бг-проблем е!

    12:08 02.09.2026

  • 76 "Разговора" с веригите

    5 0 Отговор
    Не доведе до нищо добро. Пак си правят каквото си искат. Цените си растат. Произвола с клиентите също.

    12:10 02.09.2026

  • 77 Загрижен

    5 0 Отговор
    За три месеца,една кошница не оплетоха!

    12:11 02.09.2026

  • 78 Менте

    5 0 Отговор
    най-голямото от 1989 !

    12:12 02.09.2026

  • 79 ПБ или ПолитБюро

    5 0 Отговор
    Нещата които изговаря Радев нямат връзки с реалностите при хората. Какво стана с олигархията и мафията?

    12:12 02.09.2026

  • 80 Меринджей на Радев

    4 0 Отговор
    Ще правим реформа на реформата,но първо трябва да направим реформата!

    12:14 02.09.2026

  • 81 Хермес

    4 0 Отговор
    Тезисите на другаря Радев!Десет тома !

    12:15 02.09.2026

  • 82 Отдаван е умряла

    4 0 Отговор
    циганката, деото го хвали, че на боклукът му се налага сам да се хвали.

    12:16 02.09.2026

  • 83 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    Мунчо, не си в предизборна кампания, затова недей да лъжеш. Вече упражняваш реална власт.

    12:18 02.09.2026

  • 84 Абсолютно национално предателство е

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Не думай Рундю":

    Да работиш, финансираш и реализираш транспортният, и железопътният транспорт за пренос на украинско зърно от Украйна до гръцките пристанища по така нареченият вертикален коридор ! Тотална щета е за България това и е единствено в интерес на Украйна и немските фирми превозвачи с минонитарно българско участие. Покъртително е как е възможно въобще това да бъде допуснато се чудя без широко обществено обсъждане и защо още земеделците с трактори и комбайни не са бликирали цяла София и България. Вероятно на есен ще се случи и огромен скандал ще има. Това е пример как слугинажа по адрес на ЕК е чиста щета за българите и държавата. Поредната в 37 годишната ни нова гнусна атлантическа история хора ...

    Коментиран от #88

    12:19 02.09.2026

  • 85 Последната реформа

    2 0 Отговор
    вдигане клиничните пътеки с 10% !Предпоследната бяха винетките!

    12:23 02.09.2026

  • 86 Лъжльото си е лъжльо

    2 0 Отговор
    Прогресивно лъже.

    12:26 02.09.2026

  • 87 Хесус

    2 0 Отговор
    Три месеца и половина,от новата ера!

    12:28 02.09.2026

  • 88 И НСО няма да го опази

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Абсолютно национално предателство е":

    Ако в тоя дух продължава. Няма да му помогнат двуличието и лъжите вече

    12:29 02.09.2026

  • 89 Постови

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Трол":

    Как коя ???
    Жена ти... Пак се върна на Околовръстното 😭🤣🤣

    12:30 02.09.2026

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