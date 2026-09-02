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ГЕРБ настоява за ясна позиция на България за руските хибридни атаки

ГЕРБ настоява за ясна позиция на България за руските хибридни атаки

2 Септември, 2026 11:19 560 30

  • георг георгиев-
  • хибридни атаки-
  • русия

Политическата сила призова президентът да свика Консултативния съвет по национална сигурност

ГЕРБ настоява за ясна позиция на България за руските хибридни атаки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"България трябва ясно да осъди действията на Русия и да покаже солидарност с Германия". Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев, цитиран от Нова тв. Повод за коментара му е съвместното изявление на вътрешния и външния министри на Германия за разследването на предполагаемия саботаж на летището в Лайпциг.

По думите на Георгиев германските власти след близо месец разследване са стигнали до категоричен извод, че зад дрона, натоварен с експлозиви, стои руски опит за саботаж. „Това е опит за атака срещу държава член на ЕС и съюзник на НАТО“, подчерта Георгиев. Той подчерта, че Германия е един от най-големите търговски, икономически и политически партньори на България.

Според него на фона на реакциите от редица европейски лидери България остава без ясна позиция. „България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят зад тези и няколко други предполагаеми атаки срещу енергийната инфраструктура на Германия“, заяви Георгиев. „Какво се случва със сигурността на България, след като Русия е способна да достигне дори до Федерална република Германия? Каква солидарност очаква България от своите партньори, ако в моменти като този ние се дистанцираме и по никакъв начин не се солидаризираме с външнополитическите си съюзници?“, попита той.

Георгиев отбеляза, че това не е първият случай, в който, според него, страната ни не участва активно в международния дебат по отношение на осъдителните реакции срещу Русия. Той изрази и притеснение каква ще бъде българската позиция, ако темата за нови санкции срещу Москва отново излезе на дневен ред. По думите му Германия за първи път прави толкова категорични заявления относно необходимостта от санкции срещу Русия.

Георг Георгиев призова правителството да заеме ясна позиция по въпросите на сигурността в България и Европа. В коментара си той постави и редица въпроси, свързани с отбраната на страната. „До днешния ден не знаем дали България предоставя, или не военна помощ за Украйна. Не знаем дали има самолети на българските летища“, заяви той.

Според съпартиеца му Христо Гаджев опитът за взривяване на експлозиви на цивилно летище представлява опит за терористичен акт. Той коментира и позицията на българското Министерство на външните работи, което осъжда хибридните атаки, но според него не посочва кой стои зад тях.

„С тази ескалация е крайно време президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност“, заяви Гаджев. Според него на заседанието политическите сили трябва да бъдат информирани за това какво знае правителството и какви данни са събрали службите. „Редно е не само премиерът и президентът да разполагат с тази информация, а тя да бъде споделена и с останалите политически сили и българските граждани“, категоричен е Гаджев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека позная

    28 0 Отговор
    Урсула е звъняла на Бойко? Хибридно!

    Коментиран от #27

    11:25 02.09.2026

  • 2 Кая я сърби

    15 0 Отговор
    Катерицата

    11:27 02.09.2026

  • 3 Малиииии

    30 0 Отговор
    Тоя оратор ще го запомня как целува ръка на тиквата.
    И се питам:
    Дали не е целувал и други части от тялото му!?!!

    Коментиран от #11, #13

    11:28 02.09.2026

  • 4 Родина

    18 0 Отговор
    Какви са тия ? Вземете им българското
    гражданство . Работят срещу народа .
    Мерзавци !

    11:29 02.09.2026

  • 5 ААА БЕЕЕ

    16 0 Отговор
    ГЕОРГ АКО ДРОНА БЕШЕ РУСКИ ЩЕШЕ ДА ГРЪМНЕ БЕ АМА Е УКРАИНСКИ А ТЕ ТЕ ИСКАТ ДА ВЗРИВЯТ ЕДИНСТВЕНИЯ СИ ГОЛЯМ САМОЛЕН САМО ПРОВОКИРАТ

    11:29 02.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    ДАЛ СЪМ НА ДАНС И МВР ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ОПГ ГЕРБ ,
    НЕ МОГА ДА ГИ МИСЛЯ ПОСТОЯННО :)

    11:31 02.09.2026

  • 8 АМАН

    16 0 Отговор
    От продажници!

    11:31 02.09.2026

  • 9 ХИБРИД

    12 0 Отговор
    ГОЛЯМО ТЯЛО , МАЛЪК АКЪЛ.НЕЩО КАТО ТОВА ОТ ФОТОТО

    11:31 02.09.2026

  • 10 Някой

    20 0 Отговор
    Въпрос - до сега от Германия има само недоказани твърдения и заявления. Прилича на прикриване на фактите и умишлено прехвърляне на отговорността за тази провокация към Русия. Следва ли да подкрепяме една позиция, която се основава на слухове, догадки и изкривени факти?

    11:33 02.09.2026

  • 11 пешо

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Малиииии":

    най редовно целува и лапа после гълта

    11:34 02.09.2026

  • 12 Тия

    10 0 Отговор
    хрантутници на Българския Народ защо не се спрат да харчатНародната пара вчера в македония да защитават дъщеря на осъден днес германия,а България кога бе бо-л-ци сикаджииски

    11:36 02.09.2026

  • 13 Хасковски каунь

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Малиииии":

    Дааа,
    целувал е . И след тава една седмица не си мие устата за остатъчен вкус.
    Ама и другите ГЕРБ еристанци го правят

    11:37 02.09.2026

  • 14 сефоки

    14 0 Отговор
    1 ден не е ходил на работа този ГЕРБ талибан. Не може даже да се обръсне още. Освен да целува ръцете на лъцливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, с нищо друго не може да се похвали в биографията си. Нищо. От 18 годишен без образование е в парламента и гласува закони тази ГЕРБ маймуна. Даже и министър го направиха за да е пълно порното. Подигравка с цяла България. Сега този туземец и той взе да вижда руснаци и Владимир Путин??? Как да изпъкне??? И на него му хрумна да лъже като гейрал Ниско от ПП и ДБ педофили. Като няма какво да каже и пуска един Путин и 1 Русия и готово. Глупак. Слава на Господ Иисус Христос изритаха ги българите. Сега тая срамотия на ГЕРБ да връща парите дето е изял и изпил. Да чука камъни докато си изкара надника. Русия му се привижда на калпааазанина.

    11:38 02.09.2026

  • 15 Смъртта

    7 0 Отговор
    Само аз ли виждам конците над главата на този, нещо са му ги дръпнали силно май..хммм!

    11:40 02.09.2026

  • 16 Азззззззз

    7 0 Отговор
    Тия няма ли да настояват за отговор какво търсят американски военни самолети на гражданското летище в София?!

    11:41 02.09.2026

  • 17 ГЕРБ НАСТОЯВА ДА ВЪРНЕ ПАРИТЕ

    5 0 Отговор
    КОИТО Е ОТКРАДНАЛ , НО НЯМА БАНКА КОЯТО ДА ГИ ПРИЕМЕ И ПРЕБРОИ А ПЪК ГЮРОВ И КАНДЕВ ПРЕДЛАГАТ НАПРАВО ДА ГИ ПОЕМАТ И ДА НЕ СИ ПРАВЯТ ТРУДА ДА ГИ КРАДАТ !

    11:41 02.09.2026

  • 18 Отрочето герб на Ханс Зайдел

    10 0 Отговор
    Чета, че някакви ракети тип новогодишни фойерверки са замесени в "страшната атака" в Германия, което явно ще се ползва за предлог за следващи агресивни действия.

    Берлин вече го ползва за увеличаване на оръжието за Украйна.

    Какво е станало не е ясно, но нашите послушковци вече са "солидарни с Германия".

    В какво са солидарни? Като не знаят за какво иде реч...

    Потрес...

    11:44 02.09.2026

  • 19 Това" Гочето" ли е...???

    10 0 Отговор
    Ояден , с широко и голямо сако и гъста брада,
    и без "тениската - АГИТКА " досущ като депутат- отшелник!!!
    И този "политически шошон" е бил външен министър на България ,
    лично избран от Банкера от Банкя!

    11:44 02.09.2026

  • 20 БОЙКО ИМА НЯКАКВИ ПЪПКИ ПО РЪЦЕТЕ

    4 0 Отговор
    ОТ ТОЯ ЦЕЛУВАЧ ДЕТО МУ ГИ ОЛИГАВЯ ВСЕКИДНЕВНО !

    11:46 02.09.2026

  • 21 Двамата от снимката

    6 0 Отговор
    Уникална мръсотия и простотия

    11:49 02.09.2026

  • 22 УСА боклук

    0 0 Отговор
    Никаква реакция от ГЕРБ и Радев , и ППДБДПСДСБ за УСА ударът по сватбена церемония на която загинаха десетки

    11:51 02.09.2026

  • 23 Поздравяваме Ги !

    0 0 Отговор
    ---------------------- !

    11:52 02.09.2026

  • 24 Оть немогат Да се Разберат !

    2 0 Отговор
    Като Хората !

    Сега Хибридни Атаки !

    11:58 02.09.2026

  • 25 За няколко цента повече

    5 0 Отговор
    Тоя не се ли казваше "Целуващия зад ници"

    12:00 02.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нека позная":

    С цялото ми неуважение към ГЕРБ да ги попитам къде виждат тия хибридни руски атаки.... Аз виждам непрекъснато анти руска пропаганда, което си е чиста хибридна война срещу Русия....

    12:15 02.09.2026

  • 28 Мишел

    3 1 Отговор
    Хибридните руски атаки са украински.
    Украйна губи войната, няма сили за атаки на фронта и опитва провокации и хибридна война. Русия ще реши най-бързо войната с масова атака с оръжия като "Орешник".

    12:15 02.09.2026

  • 29 Перо

    2 0 Отговор
    Тоя е от малкото ционисти, без да е еврейн! Тиквата и Пеевски си мислят, че само анти-българската дейност ще ги оправи с проблема Магнитски!

    12:26 02.09.2026

  • 30 Фейк - либераст

    1 0 Отговор
    Целувачът и тук и там се охранил и брадясал като типичен "калашник"! Пък и му прилича на Убавеца!

    12:28 02.09.2026

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