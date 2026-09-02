ГЕРБ настоява за ясна позиция на България за руските хибридни атаки

"България трябва ясно да осъди действията на Русия и да покаже солидарност с Германия". Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев, цитиран от Нова тв. Повод за коментара му е съвместното изявление на вътрешния и външния министри на Германия за разследването на предполагаемия саботаж на летището в Лайпциг.
По думите на Георгиев германските власти след близо месец разследване са стигнали до категоричен извод, че зад дрона, натоварен с експлозиви, стои руски опит за саботаж. „Това е опит за атака срещу държава член на ЕС и съюзник на НАТО“, подчерта Георгиев. Той подчерта, че Германия е един от най-големите търговски, икономически и политически партньори на България.
Според него на фона на реакциите от редица европейски лидери България остава без ясна позиция. „България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят зад тези и няколко други предполагаеми атаки срещу енергийната инфраструктура на Германия“, заяви Георгиев. „Какво се случва със сигурността на България, след като Русия е способна да достигне дори до Федерална република Германия? Каква солидарност очаква България от своите партньори, ако в моменти като този ние се дистанцираме и по никакъв начин не се солидаризираме с външнополитическите си съюзници?“, попита той.
Георгиев отбеляза, че това не е първият случай, в който, според него, страната ни не участва активно в международния дебат по отношение на осъдителните реакции срещу Русия. Той изрази и притеснение каква ще бъде българската позиция, ако темата за нови санкции срещу Москва отново излезе на дневен ред. По думите му Германия за първи път прави толкова категорични заявления относно необходимостта от санкции срещу Русия.
Георг Георгиев призова правителството да заеме ясна позиция по въпросите на сигурността в България и Европа. В коментара си той постави и редица въпроси, свързани с отбраната на страната. „До днешния ден не знаем дали България предоставя, или не военна помощ за Украйна. Не знаем дали има самолети на българските летища“, заяви той.
Според съпартиеца му Христо Гаджев опитът за взривяване на експлозиви на цивилно летище представлява опит за терористичен акт. Той коментира и позицията на българското Министерство на външните работи, което осъжда хибридните атаки, но според него не посочва кой стои зад тях.
„С тази ескалация е крайно време президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност“, заяви Гаджев. Според него на заседанието политическите сили трябва да бъдат информирани за това какво знае правителството и какви данни са събрали службите. „Редно е не само премиерът и президентът да разполагат с тази информация, а тя да бъде споделена и с останалите политически сили и българските граждани“, категоричен е Гаджев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека позная
Коментиран от #27
11:25 02.09.2026
2 Кая я сърби
11:27 02.09.2026
3 Малиииии
И се питам:
Дали не е целувал и други части от тялото му!?!!
Коментиран от #11, #13
11:28 02.09.2026
4 Родина
гражданство . Работят срещу народа .
Мерзавци !
11:29 02.09.2026
5 ААА БЕЕЕ
11:29 02.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ МОГА ДА ГИ МИСЛЯ ПОСТОЯННО :)
11:31 02.09.2026
8 АМАН
11:31 02.09.2026
9 ХИБРИД
11:31 02.09.2026
10 Някой
11:33 02.09.2026
11 пешо
До коментар #3 от "Малиииии":най редовно целува и лапа после гълта
11:34 02.09.2026
12 Тия
11:36 02.09.2026
13 Хасковски каунь
До коментар #3 от "Малиииии":Дааа,
целувал е . И след тава една седмица не си мие устата за остатъчен вкус.
Ама и другите ГЕРБ еристанци го правят
11:37 02.09.2026
14 сефоки
11:38 02.09.2026
15 Смъртта
11:40 02.09.2026
16 Азззззззз
11:41 02.09.2026
17 ГЕРБ НАСТОЯВА ДА ВЪРНЕ ПАРИТЕ
11:41 02.09.2026
18 Отрочето герб на Ханс Зайдел
Берлин вече го ползва за увеличаване на оръжието за Украйна.
Какво е станало не е ясно, но нашите послушковци вече са "солидарни с Германия".
В какво са солидарни? Като не знаят за какво иде реч...
Потрес...
11:44 02.09.2026
19 Това" Гочето" ли е...???
и без "тениската - АГИТКА " досущ като депутат- отшелник!!!
И този "политически шошон" е бил външен министър на България ,
лично избран от Банкера от Банкя!
11:44 02.09.2026
20 БОЙКО ИМА НЯКАКВИ ПЪПКИ ПО РЪЦЕТЕ
11:46 02.09.2026
21 Двамата от снимката
11:49 02.09.2026
22 УСА боклук
11:51 02.09.2026
23 Поздравяваме Ги !
11:52 02.09.2026
24 Оть немогат Да се Разберат !
Сега Хибридни Атаки !
11:58 02.09.2026
25 За няколко цента повече
12:00 02.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Европеец
До коментар #1 от "Нека позная":С цялото ми неуважение към ГЕРБ да ги попитам къде виждат тия хибридни руски атаки.... Аз виждам непрекъснато анти руска пропаганда, което си е чиста хибридна война срещу Русия....
12:15 02.09.2026
28 Мишел
Украйна губи войната, няма сили за атаки на фронта и опитва провокации и хибридна война. Русия ще реши най-бързо войната с масова атака с оръжия като "Орешник".
12:15 02.09.2026
29 Перо
12:26 02.09.2026
30 Фейк - либераст
12:28 02.09.2026