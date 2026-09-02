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Витанов: Премахваме екотаксата за автомобилите

Витанов: Премахваме екотаксата за автомобилите

2 Септември, 2026 13:53 1 019 13

  • такси-
  • автомобили-
  • продуктова такса-
  • екотакса

Днес с приемането на първо четене на законопроекта за управление на отпадъците правим първа стъпка към осветяване, разкриване и разграждане на един порочен модел на управление на т.нар. продуктови такси и нормализиране на сектора

Витанов: Премахваме екотаксата за автомобилите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес с приемането на първо четене на законопроекта за управление на отпадъците правим първа стъпка към осветяване, разкриване и разграждане на един порочен модел на управление на т.нар. продуктови такси и нормализиране на сектора. Законопроектът само по себе си не решава проблемите, но дава добра посока. Това каза председателят на ПГ “Прогресивна България” Петър Витанов.

Най-вероятно няма да приемем текстовете с промяна на собствеността, защото има работещи дружества, които няма необходимост да сменят собствеността си, но посоката е тази.

Премахваме и таксите за моторните превозни средства - дали изцяло или в известна степен, това ще решат хората, които участват в тези процеси, каза още той.

При всички положения всички неща, свързани с оползотворяването на отпадъците, ще претърпят промени, заяви той.

Между четири и пет пъти бяха намалени продуктовите такси за електронни и електрически отпадъци, каза още Витанов.

Даваме старт на тези промени. Вярваме, че трябва да се даде достъп до повече дружества на този пазар, за да се създаде реална конкуренция. Затова приемаме текстовете за промяна от разрешителен на регистрационен режим, дали някакъв хибриден вариант, защото пълното отваряне не е гаранция за намаляване на екологичния отпечатък, но това, което правим днес е да кажем край на злоупотребите с тези продуктови такси, посочи още той.

Какво представлява продуктовата такса?

Продуктовата такса е такса за определени продукти, от които след употреба се образуват масово разпространени отпадъци.

Сред тези продукти са моторните превозни средства, гумите (външни, вътрешни и плътни), опаковки като полимерни торбички, батериите и акумулаторите, маслата и електрическото и електронното оборудване.

При моторните превозни средства продуктовата такса е известна и като „екотакса“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    16 12 Отговор
    От 19 април до днес 4 месеца и 17 дни мyнчо yзурпира власта!Равноcметката-
    За това време 6.4 млрд.евро нови дългове и заложи в бюджета още 10.6 млрд.
    Вдигна бюджетния дефицит от 3 на 5.7%.
    Вдигна винетките с 30% а не бяха пипани 9 години.
    При 84 долара за барел петрол - 1.81 евро литър дизел. Преди 6 месеца при Гюров 122 долара барел петрол- литър дизел 1. 60 евро и даваше по 20 евро на автомобил компенсация.
    Намали минималната заплата с 20 евро.
    От 1 август прие увеличение на цигарите с 17%.
    От 1 юли вдигна ток,вода и пaрно.
    Вдигна пътните глоби със 100% и сега застраховка "Гражданска отговорност"
    Сложи в държaвни бордове на директори всички подписали договора "Боташ" да не проговорят,като бившият енергиен министър в служебното правителство на Гълъб Донев - Росен Христов ( катaмарана) в ДКК със заплата 11 хил.и 700 евро. Същия с влогове милиони евро с кабриолета с манекенките с които правеха Европейско пътешествие,танцуваха в кабриото и махаха на бедните пешеходци мунчови избиратели по тротоарите. В джобовете на олигарсите му за 4 месеца потънаха милиарди от държавната хазна.
    А за гласувалите за мyнчо един чeпaт вътре целия хииxиxиxиии😂🤣😅
    Как бяха мунчовите обещания- Cпиране на инфлaцията и Знaем- Можeм-ще го нaправим!
    Наздраве пингвини клeти 🥂🍺

    Коментиран от #5, #6

    13:54 02.09.2026

  • 2 Сив сектор

    9 0 Отговор
    А кога ще сложи данъци на проституцията, като има десетки сайтове за проститутки отделно по шосетата ?

    Коментиран от #4, #10

    13:57 02.09.2026

  • 3 Имам въпрос

    14 0 Отговор
    Защо МВР се занимава с регистрацията на автомобилите.

    Коментиран от #7

    13:58 02.09.2026

  • 4 Споко бе колега

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сив сектор":

    Те си плащат където трябва!

    13:59 02.09.2026

  • 5 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Прав си....но ако махнат Еко и продуктовата би било добре, но не вярвам мафията да допусне това.... Всички сметища се изчистиха от железни отпадъци и без еко и продуктови такси.... Но пък гледам никъде няма пунктове за събиране на отпадъчна хартия , пластмаса и стъкло, явно мафията от това не печели...

    14:01 02.09.2026

  • 6 Много ти е дълъг поста

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И се чете трудно. Не е по темата и езикът му е тромав. Ясно е, че си от троловете на Мирчев и правиш черна предизборна пропаганда, базирана на измишльотини. На дума ли ти плащат? Дано да захлебиш. Парите не миришат.

    Коментиран от #11, #12

    14:02 02.09.2026

  • 7 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Имам въпрос":

    Защото са по-малко измамите при регистрация на автомобили и въпреки това ги има.....

    14:03 02.09.2026

  • 8 ☠️E К С Х У М А Т О Р Ъ Т☠️

    6 0 Отговор
    и дигаме гражданската (законен рекет)

    14:03 02.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сив сектор":

    Защото тези, които трябва да го "сложат" са любители на, или практикуващи най-древната професия

    14:11 02.09.2026

  • 11 Явно не сте учили азбуката

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Много ти е дълъг поста":

    И не можете да четете а ако все пак някой друг ви го е прочел кое не е истина? За всички увеличени цени от мунчо ,кликата и олигархията му и удара срещу обикновения човек! Тежко и зловещо! Аз мога да допълня написаното с още кошмарни цифри но няма да ми стигне полето!

    14:12 02.09.2026

  • 12 И трол

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Много ти е дълъг поста":

    на ОБЩАТА да е, написаното от него е самата истина, която на вас - комунягите ви бърка в.....ъзъ

    14:15 02.09.2026

  • 13 честито

    0 0 Отговор
    От Нова година ще си плащате за да си изхвърлите старите автомобили

    14:18 02.09.2026

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