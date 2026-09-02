Вeсислава Танчева: Ако ПБ бяха играли със собствена кандидатура, тази на Йотова изобщо нямаше да бъде силна

Засега интригата изглежда кой ще стигне до балотаж с Йотова.

Това каза за БНР Весислава Танчева - комуникационен експерт и част от гражданско сдружение "БОЕЦ".

Според нея въпросът е "дали отново ще направим класическата грешка да връчим всички яйца в една кошница и да упълномощим една единствена политическа структура в малка част от политическия спектър да управлява всички възможни власти в държава".

Ранното обявяване на кандидатурата засега носи дивиденти на Йотова, тъй като тя в момента е най-подготвения кандидат. Според Танчева причината за забавянето в обявяването на номинацията за вицепрезидент е, че:

"Не могат да намерят достатъчно убедителен кандидат, който хем да не я потиска със силното си излъчване, тоест да изглежда нормално и балансирано спрямо нея, хем, от друга страна, да успее да събере гласовете на онези българи, които смятат, че жените нямат място във висшата политика и че главнокомандващ на армията трябва да бъде задължително от мъжки пол".

"Ако ПБ бяха играли със собствена кандидатура, кандидатурата на Йотова изобщо нямаше да бъде силна. В никакъв случай нямаше да бъде гарантирано нейното избиране. Просто кръговете, които са в двете партии (БСП и ПБ), в крайна сметка се разбраха да не рискуват и да пуснат Йотова и потенциалния неин вицепрезидент, който и да е той".

Танчева не изключва възможността задкулисно да има организирано преливане на гласове от управляващата партия в друг кандидат, но подчерта, че Йотова е "най-опитният политик, който ще участва в тези президентски избори, извън всякакво съмнение".

Гюров и Кандев очевидно ще се опитват да вземат гласове извън София, допълни тя.

Инициативните комитети са в момента популярна формула за издигане на кандидат за президент, допълни Танчева пред "Хоризонт":

"Няма убедителен политически еднопартиен играч на терена, който да каже: "Ние издигаме партийната кандидатура", както правиха години наред ГЕРБ и БСП. Дори ПБ все още изгражда местните си структури".

"Тези президентски избори са нещо като лакмус как точно се ориентират политическите настроения в страната. Ако ПБ можеше да получи убедителен резултат на тези избори, с партиен кандидат, според мен те биха издигнали партиен кандидат".

В "Преди всички" Танчева изрази мнение, че от гледна точка на ГЕРБ е логично да не се явят на изборите:

"В интерес на истината, сега когото и да издигнат, Бойко Борисов да издигнат, вече ще изглежда неубедително на фона на останалите кандидати, които малко или много са се заявили". Самият образ на Борисов като най-убедителен, все още кандидат, от тази партия е "доста ерозирал", но от ГЕРБ, като най-голяма партийна структура в страната "вероятно ще зависи балотажа".

Според нея "Възраждане" не бърза да обяви кандидатурата си заради "нездравата медийна среда" и възможността кандидатът да бъде "очернен твърде рано и да нямат време в кампанията да изчистят неговия образ".

"За мен винаги е грешка това късно обявяване на кандидатури, макар то да има своята политическа логика от гледна точка на PR, от гледна точка на хората, които трябва да гласуват за бъдещите кандидати".

Тя очаква ДПС да опита да се върне в ролята на балансьор, но "те вече нямат тази сила, която имаха на предишните избори и най-вероятно няма да имат и собствена кандидатура".