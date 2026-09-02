Вeсислава Танчева: Ако ПБ бяха играли със собствена кандидатура, тази на Йотова изобщо нямаше да бъде силна

Засега интригата изглежда кой ще стигне до балотаж с Йотова.
Това каза за БНР Весислава Танчева - комуникационен експерт и част от гражданско сдружение "БОЕЦ".
Според нея въпросът е "дали отново ще направим класическата грешка да връчим всички яйца в една кошница и да упълномощим една единствена политическа структура в малка част от политическия спектър да управлява всички възможни власти в държава".
Ранното обявяване на кандидатурата засега носи дивиденти на Йотова, тъй като тя в момента е най-подготвения кандидат. Според Танчева причината за забавянето в обявяването на номинацията за вицепрезидент е, че:
"Не могат да намерят достатъчно убедителен кандидат, който хем да не я потиска със силното си излъчване, тоест да изглежда нормално и балансирано спрямо нея, хем, от друга страна, да успее да събере гласовете на онези българи, които смятат, че жените нямат място във висшата политика и че главнокомандващ на армията трябва да бъде задължително от мъжки пол".
"Ако ПБ бяха играли със собствена кандидатура, кандидатурата на Йотова изобщо нямаше да бъде силна. В никакъв случай нямаше да бъде гарантирано нейното избиране. Просто кръговете, които са в двете партии (БСП и ПБ), в крайна сметка се разбраха да не рискуват и да пуснат Йотова и потенциалния неин вицепрезидент, който и да е той".
Танчева не изключва възможността задкулисно да има организирано преливане на гласове от управляващата партия в друг кандидат, но подчерта, че Йотова е "най-опитният политик, който ще участва в тези президентски избори, извън всякакво съмнение".
Гюров и Кандев очевидно ще се опитват да вземат гласове извън София, допълни тя.
Инициативните комитети са в момента популярна формула за издигане на кандидат за президент, допълни Танчева пред "Хоризонт":
"Няма убедителен политически еднопартиен играч на терена, който да каже: "Ние издигаме партийната кандидатура", както правиха години наред ГЕРБ и БСП. Дори ПБ все още изгражда местните си структури".
"Тези президентски избори са нещо като лакмус как точно се ориентират политическите настроения в страната. Ако ПБ можеше да получи убедителен резултат на тези избори, с партиен кандидат, според мен те биха издигнали партиен кандидат".
В "Преди всички" Танчева изрази мнение, че от гледна точка на ГЕРБ е логично да не се явят на изборите:
"В интерес на истината, сега когото и да издигнат, Бойко Борисов да издигнат, вече ще изглежда неубедително на фона на останалите кандидати, които малко или много са се заявили". Самият образ на Борисов като най-убедителен, все още кандидат, от тази партия е "доста ерозирал", но от ГЕРБ, като най-голяма партийна структура в страната "вероятно ще зависи балотажа".
Според нея "Възраждане" не бърза да обяви кандидатурата си заради "нездравата медийна среда" и възможността кандидатът да бъде "очернен твърде рано и да нямат време в кампанията да изчистят неговия образ".
"За мен винаги е грешка това късно обявяване на кандидатури, макар то да има своята политическа логика от гледна точка на PR, от гледна точка на хората, които трябва да гласуват за бъдещите кандидати".
Тя очаква ДПС да опита да се върне в ролята на балансьор, но "те вече нямат тази сила, която имаха на предишните избори и най-вероятно няма да имат и собствена кандидатура".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5
14:35 02.09.2026
2 Йоца
14:37 02.09.2026
3 Някой
14:37 02.09.2026
4 И тая разбира от политика
Тоест николко
Гюрето и кандето са куци коне
Подържани от петроханските любители на деца
Нямат никакъв шанс
14:38 02.09.2026
5 Да де
До коментар #1 от "честен ционист":Хората свързват Гюрето к Кандю със сглобката с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и с Пеевски. Няма шанс това предателство спрямо честните и почтени хора да победи.
14:40 02.09.2026
6 Любопитно ?
14:41 02.09.2026
7 Гюрчо си мисли
Както и някой преподаватели в американския колеж в Благоевград
Отразяват настроенията на Българския народ
Никой друг не е укро фен и лама последовател предстой им катастрофално представяне даже и до балотаж няма да се доберат
14:43 02.09.2026
8 "Гюрчо" не ви е проблем
14:47 02.09.2026
9 Ами
14:51 02.09.2026
10 Деций
14:56 02.09.2026
11 Цвете
15:02 02.09.2026
12 Цвете
Коментиран от #22
15:04 02.09.2026
13 Кое е това
15:11 02.09.2026
14 Гюров взема София
Коментиран от #19, #25
15:13 02.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Да, да
15:19 02.09.2026
18 Явор Гечев и Копринков се бият
15:19 02.09.2026
19 Боко
До коментар #14 от "Гюров взема София":Гюро ще вземе дедовио 👌
15:20 02.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЛИЧИ И НА ВЕСИСЛАВА
15:24 02.09.2026
22 Тя му целуна
До коментар #12 от "Цвете":малко по- долу от ръката му.
15:25 02.09.2026
23 Велислава Танчева е
15:29 02.09.2026
24 Перо
15:48 02.09.2026
25 А50
До коментар #14 от "Гюров взема София":А бе що не показаха цветна карта по партии които са спечелили градове и области. Май нямаше и едно синьо петно на последните избори. Май София не е синя, и май народа не е соросоиден и не се плаши от Русия , а обратното
15:59 02.09.2026
26 Буден
16:01 02.09.2026