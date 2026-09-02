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Вeсислава Танчева: Ако ПБ бяха играли със собствена кандидатура, тази на Йотова изобщо нямаше да бъде силна

Вeсислава Танчева: Ако ПБ бяха играли със собствена кандидатура, тази на Йотова изобщо нямаше да бъде силна

2 Септември, 2026 14:34 981 26

  • весислава танчева-
  • прогресивна българия-
  • собствена кандидатура-
  • илияна йотова

Гюров и Кандев очевидно ще се опитват да вземат гласове извън София, допълни комуникационният експерт

Вeсислава Танчева: Ако ПБ бяха играли със собствена кандидатура, тази на Йотова изобщо нямаше да бъде силна - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Засега интригата изглежда кой ще стигне до балотаж с Йотова.

Това каза за БНР Весислава Танчева - комуникационен експерт и част от гражданско сдружение "БОЕЦ".

Според нея въпросът е "дали отново ще направим класическата грешка да връчим всички яйца в една кошница и да упълномощим една единствена политическа структура в малка част от политическия спектър да управлява всички възможни власти в държава".

Ранното обявяване на кандидатурата засега носи дивиденти на Йотова, тъй като тя в момента е най-подготвения кандидат. Според Танчева причината за забавянето в обявяването на номинацията за вицепрезидент е, че:

"Не могат да намерят достатъчно убедителен кандидат, който хем да не я потиска със силното си излъчване, тоест да изглежда нормално и балансирано спрямо нея, хем, от друга страна, да успее да събере гласовете на онези българи, които смятат, че жените нямат място във висшата политика и че главнокомандващ на армията трябва да бъде задължително от мъжки пол".

"Ако ПБ бяха играли със собствена кандидатура, кандидатурата на Йотова изобщо нямаше да бъде силна. В никакъв случай нямаше да бъде гарантирано нейното избиране. Просто кръговете, които са в двете партии (БСП и ПБ), в крайна сметка се разбраха да не рискуват и да пуснат Йотова и потенциалния неин вицепрезидент, който и да е той".

Танчева не изключва възможността задкулисно да има организирано преливане на гласове от управляващата партия в друг кандидат, но подчерта, че Йотова е "най-опитният политик, който ще участва в тези президентски избори, извън всякакво съмнение".

Гюров и Кандев очевидно ще се опитват да вземат гласове извън София, допълни тя.

Инициативните комитети са в момента популярна формула за издигане на кандидат за президент, допълни Танчева пред "Хоризонт":

"Няма убедителен политически еднопартиен играч на терена, който да каже: "Ние издигаме партийната кандидатура", както правиха години наред ГЕРБ и БСП. Дори ПБ все още изгражда местните си структури".

"Тези президентски избори са нещо като лакмус как точно се ориентират политическите настроения в страната. Ако ПБ можеше да получи убедителен резултат на тези избори, с партиен кандидат, според мен те биха издигнали партиен кандидат".

В "Преди всички" Танчева изрази мнение, че от гледна точка на ГЕРБ е логично да не се явят на изборите:

"В интерес на истината, сега когото и да издигнат, Бойко Борисов да издигнат, вече ще изглежда неубедително на фона на останалите кандидати, които малко или много са се заявили". Самият образ на Борисов като най-убедителен, все още кандидат, от тази партия е "доста ерозирал", но от ГЕРБ, като най-голяма партийна структура в страната "вероятно ще зависи балотажа".

Според нея "Възраждане" не бърза да обяви кандидатурата си заради "нездравата медийна среда" и възможността кандидатът да бъде "очернен твърде рано и да нямат време в кампанията да изчистят неговия образ".

"За мен винаги е грешка това късно обявяване на кандидатури, макар то да има своята политическа логика от гледна точка на PR, от гледна точка на хората, които трябва да гласуват за бъдещите кандидати".

Тя очаква ДПС да опита да се върне в ролята на балансьор, но "те вече нямат тази сила, която имаха на предишните избори и най-вероятно няма да имат и собствена кандидатура".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 7 Отговор
    Мошко Радев играе в момента с най-малко 3 кандидатури.

    Коментиран от #5

    14:35 02.09.2026

  • 2 Йоца

    9 6 Отговор
    е кандидат на прогресивните бабаити. Тя е тяхната секретарка!

    14:37 02.09.2026

  • 3 Някой

    7 6 Отговор
    Значи Радев е по-силен, отколкото се опитват да ни го представят.

    14:37 02.09.2026

  • 4 И тая разбира от политика

    14 10 Отговор
    Колкото аз от балет

    Тоест николко

    Гюрето и кандето са куци коне
    Подържани от петроханските любители на деца

    Нямат никакъв шанс

    14:38 02.09.2026

  • 5 Да де

    11 10 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Хората свързват Гюрето к Кандю със сглобката с простата и крадлива герберска Тиква Борисов и с Пеевски. Няма шанс това предателство спрямо честните и почтени хора да победи.

    14:40 02.09.2026

  • 6 Любопитно ?

    14 3 Отговор
    Откакто се разкри за връзките на "Кръв и чест" с други нацистки организации , и Расате , и Луков марш са под прицел . Интересно , организацията " Боец " на тази госпожа как минава между капките , че и интервюта дава ?!

    14:41 02.09.2026

  • 7 Гюрчо си мисли

    8 8 Отговор
    Че 2 квартала в центъра на София където се въдят жендъря и либерали

    Както и някой преподаватели в американския колеж в Благоевград

    Отразяват настроенията на Българския народ

    Никой друг не е укро фен и лама последовател предстой им катастрофално представяне даже и до балотаж няма да се доберат

    14:43 02.09.2026

  • 8 "Гюрчо" не ви е проблем

    8 4 Отговор
    Дръжте муньо за кошницата, че лятото си отива. Жалки муньови беднюги

    14:47 02.09.2026

  • 9 Ами

    6 4 Отговор
    да се кандидатира и Гошо боецо! Ако го изпишат от Карлуково,де ...

    14:51 02.09.2026

  • 10 Деций

    4 6 Отговор
    Говорим колкото да не заспим!Йотова чия кандидатура е,че не е на ПБ?Тя хваща левият спектър+ център, недоволните и противниците на ППДБ и тяхната външна политика която е в разрез с разбиранията и очакванията на повечето граждани!ЕС и Демокрацията отдавна не са това за което сме мечтали и което бяха преди 35/40 г.Тук една шайка неолиберали в узурпирала властта и смело върви към диктатура,плурализма и свободното слово са преследвани ако се различават от техните възгледи и начин на мислене и действия!

    14:56 02.09.2026

  • 11 Цвете

    7 4 Отговор
    КОИ БИХА ДАЛИ ВОТА СИ ЗА БИВШАТА РЕПОРТЕРКА ? БЕЗПОКОЙСТВОТО ИДВА ОТ ФАКТА ,ЧЕ ТЯ ЩЕ Е ИНСТРУМЕНТ В РЪЦЕТЕ НА ПБ.ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ КАТО В КРЕМЪЛ ПУТИН МЕДВЕДЕВ И ОБРАТНО, ТОВА Е ЦЕЛТА ИМ.ДА НИ ВЪРНАТ В РУСИЯ БАВНО, НО СЛАВНО ЗА КОГО? БЕЗУМИЕ Е ДА СЕ ГЛАСУВА ЗА ЖЕНАТА, КОЯТО КОЛЕНИЧЕЙКИ ПРЕД ЕДИН ГРУ СЛУЖИТЕЛ МУ ЦЕЛУВА РЪКАТА, А ТОЙ В РАСОТО Е ПОТУПВА ПО РАМОТО.ИЗКАРАЙТЕ СНИМКИТЕ И ЩЕ ВИДИТЕ, КАКВО Е ДА СИ ПОДВЛАСТЕН НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА. 😉🤔🤫🤦‍♂️🤦‍♂️

    15:02 02.09.2026

  • 12 Цвете

    7 3 Отговор
    КОИ БИХА ДАЛИ ВОТА СИ ЗА БИВШАТА РЕПОРТЕРКА ? БЕЗПОКОЙСТВОТО ИДВА ОТ ФАКТА ,ЧЕ ТЯ ЩЕ Е ИНСТРУМЕНТ В РЪЦЕТЕ НА ПБ.ЩЕ СЕ ПОЛУЧИ КАТО В КРЕМЪЛ ПУТИН МЕДВЕДЕВ И ОБРАТНО, ТОВА Е ЦЕЛТА ИМ.ДА НИ ВЪРНАТ В РУСИЯ БАВНО, НО СЛАВНО ЗА КОГО? БЕЗУМИЕ Е ДА СЕ ГЛАСУВА ЗА ЖЕНАТА, КОЯТО КОЛЕНИЧЕЙКИ ПРЕД ЕДИН ГРУ СЛУЖИТЕЛ МУ ЦЕЛУВА РЪКАТА, А ТОЙ В РАСОТО Е ПОТУПВА ПО РАМОТО.ИЗКАРАЙТЕ СНИМКИТЕ И ЩЕ ВИДИТЕ, КАКВО Е ДА СИ ПОДВЛАСТЕН НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА. 😉🤔🤫🤦‍♂️🤦‍♂️

    Коментиран от #22

    15:04 02.09.2026

  • 13 Кое е това

    4 2 Отговор
    Говорещо перде от 86 г?

    15:11 02.09.2026

  • 14 Гюров взема София

    4 3 Отговор
    Комунистите купуват махалите(като Боко).

    Коментиран от #19, #25

    15:13 02.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да, да

    7 1 Отговор
    Нема ора! Откъде е таз тетка?

    15:19 02.09.2026

  • 18 Явор Гечев и Копринков се бият

    5 3 Отговор
    кой да е вице на Йотова.

    15:19 02.09.2026

  • 19 Боко

    5 5 Отговор

    До коментар #14 от "Гюров взема София":

    Гюро ще вземе дедовио 👌

    15:20 02.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЛИЧИ И НА ВЕСИСЛАВА

    4 2 Отговор
    ЧЕ Е НЕДООБРАБОТЕНА СУТРИНТА !

    15:24 02.09.2026

  • 22 Тя му целуна

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    малко по- долу от ръката му.

    15:25 02.09.2026

  • 23 Велислава Танчева е

    5 3 Отговор
    пиар експерт от Боец. Това е НПО. Имат много секретна информация. Чудя се кой им плаща и как добиват тази информация? И винаги оплюват всички свестни политици. Тези са същите като Бърд и Бивол. Просто службите изнасят информация и я разпространяват чрез тези глашатаи. Това е принципа на Разделяй и владей!

    15:29 02.09.2026

  • 24 Перо

    0 1 Отговор
    Йотова е “подготвена”! Това е смешно, тя е била куфар в това президентство и ако имаше популярност, нямаше да се натрапва на всякъде, където се събират повече от пет човека.

    15:48 02.09.2026

  • 25 А50

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гюров взема София":

    А бе що не показаха цветна карта по партии които са спечелили градове и области. Май нямаше и едно синьо петно на последните избори. Май София не е синя, и май народа не е соросоиден и не се плаши от Русия , а обратното

    15:59 02.09.2026

  • 26 Буден

    0 0 Отговор
    Шивиков ще ви Изненада !

    16:01 02.09.2026

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