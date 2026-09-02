Цончо Ганев: Митът за „проруския“ Радев рухва с всяко негово действие

Митът, че Румен Радев е проруски настроен и ще работи за подобряване на отношенията между България и Русия, рухва с всяко действие на неговото управление. Това заяви на брифинг в Народното събрание народният представител от „Възраждане“ Цончо Ганев.

„Девет години като президент на Републиката Радев беше на принципа „Не ме гледай какво правя, слушай ме какво говоря“. Това доведе до създаването на мита, че е проруски настроен и че ще работи за отношенията с Русия. Да, но вече повече от 100 дни, откакто управлява, този мит с всяко едно действие рухва“, заяви Ганев.

Като пример той посочи подкрепата на правителството за поредния санкционен списък срещу Русия, както и решението санкциите да се прегласуват веднъж годишно вместо на всеки шест месеца.

Според Цончо Ганев поредното доказателство за разминаването между заявките на Радев през годините и действията на неговото управление е гласуването в Народното събрание, при което беше отхвърлено предложението на „Възраждане“ правителството да започне разговори с Европейската комисия за възможността България да закупува руски петрол.

„Мнозинството на Радев в парламента отхвърли проекта на решение, с който искахме правителството да започне преговори и разговори с Европейската комисия България да може да закупува руски петрол, тъй като това е жизненоважно за икономическите ни интереси“, посочи народният представител.

Ганев подчерта, че за „Възраждане“ въпросът трябва да бъде разглеждан през призмата на българския икономически интерес. По думите му възможността страната да доставя по-евтин петрол би се отразила върху цените на горивата, а оттам и върху ценовия натиск върху стоките в магазините.

Друг основен акцент в изявлението му беше решението България да криминализира нарушенията на санкциите срещу Русия. Ганев отбеляза, че последиците могат да засегнат и българския туристически сектор. Той даде пример с туроператори и туристически компании, които са регистрирали дружества в Турция и чрез тях са извършвали плащания към руски туроператори, за да могат руски туристи да продължат да идват в България.

По думите му след криминализирането на нарушенията на санкциите подобни действия биха могли да доведат до наказателна отговорност за собствениците на такива компании. Ганев заяви още, че според европейската директива дори туристическите посещения в Русия могат да попаднат в хипотезата на заобикаляне на санкциите заради средствата, които се изразходват в страната.

„Митът за оправянето на взаимоотношенията между двете държави - България и Русия, рухна включително днес, когато Прогресивна България и депутатите на Радев гласуваха „въздържал се“. Реално те отхвърлиха това, което трябваше да се случи по отношение на България да гледа своите икономически интереси, а именно да доставяме евтин петрол“, заяви Цончо Ганев.

Той обърна внимание и на поведението на останалите политически сили при гласуването, като посочи, че дори част от формациите, които определя като евроатлантически, не са гласували категорично против предложението.

„Това е изключително важно. Не мина, не очаквахме и да мине. Интересен нюанс е, че дори другите евроатлантически партии - ПП конкретно не гласуваха категорично против, от ГЕРБ само шестима души гласуваха, от ДПС - седем“, коментира Ганев.

Народният представител коментира, че решенията на управляващите през последните повече от 100 дни показват разминаване между образа, който Румен Радев изграждаше по отношение на Русия като президент, и политиката, която следва неговото управление.

От „Възраждане“ заявяват, че България трябва да поставя на първо място собствените си икономически интереси и да търси възможности за доставки, които биха могли да доведат до по-ниски цени на горивата и намаляване на ценовия натиск върху българските граждани и бизнеса.

В края на брифинга Цончо Ганев беше попитан и за искането за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност във връзка с твърденията на Германия за руска хибридна атака. Той посочи, че „Възраждане“ от няколко месеца настоява за провеждането на КСНС, но до момента такъв не е свикан. „Президентът, изпълняващ длъжността президент в момента, категорично отказва да свика Консултативен съвет, така че не виждам нещо да се е променило от нейна страна“, заяви Ганев, като уточни, че конкретният въпрос за Германия е извън темата на брифинга.