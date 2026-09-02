Новини
България »
Цончо Ганев: Митът за „проруския“ Радев рухва с всяко негово действие

Цончо Ганев: Митът за „проруския“ Радев рухва с всяко негово действие

2 Септември, 2026 19:37 666 0

  • цончо ганев-
  • възраждане-
  • румен радев-
  • политика

„Възраждане“ критикува управляващите, че поставят санкционната политика пред икономическите интереси на България

Цончо Ганев: Митът за „проруския“ Радев рухва с всяко негово действие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Митът, че Румен Радев е проруски настроен и ще работи за подобряване на отношенията между България и Русия, рухва с всяко действие на неговото управление. Това заяви на брифинг в Народното събрание народният представител от „Възраждане“ Цончо Ганев.

„Девет години като президент на Републиката Радев беше на принципа „Не ме гледай какво правя, слушай ме какво говоря“. Това доведе до създаването на мита, че е проруски настроен и че ще работи за отношенията с Русия. Да, но вече повече от 100 дни, откакто управлява, този мит с всяко едно действие рухва“, заяви Ганев.

Като пример той посочи подкрепата на правителството за поредния санкционен списък срещу Русия, както и решението санкциите да се прегласуват веднъж годишно вместо на всеки шест месеца.

Според Цончо Ганев поредното доказателство за разминаването между заявките на Радев през годините и действията на неговото управление е гласуването в Народното събрание, при което беше отхвърлено предложението на „Възраждане“ правителството да започне разговори с Европейската комисия за възможността България да закупува руски петрол.

„Мнозинството на Радев в парламента отхвърли проекта на решение, с който искахме правителството да започне преговори и разговори с Европейската комисия България да може да закупува руски петрол, тъй като това е жизненоважно за икономическите ни интереси“, посочи народният представител.

Ганев подчерта, че за „Възраждане“ въпросът трябва да бъде разглеждан през призмата на българския икономически интерес. По думите му възможността страната да доставя по-евтин петрол би се отразила върху цените на горивата, а оттам и върху ценовия натиск върху стоките в магазините.

Друг основен акцент в изявлението му беше решението България да криминализира нарушенията на санкциите срещу Русия. Ганев отбеляза, че последиците могат да засегнат и българския туристически сектор. Той даде пример с туроператори и туристически компании, които са регистрирали дружества в Турция и чрез тях са извършвали плащания към руски туроператори, за да могат руски туристи да продължат да идват в България.

По думите му след криминализирането на нарушенията на санкциите подобни действия биха могли да доведат до наказателна отговорност за собствениците на такива компании. Ганев заяви още, че според европейската директива дори туристическите посещения в Русия могат да попаднат в хипотезата на заобикаляне на санкциите заради средствата, които се изразходват в страната.

„Митът за оправянето на взаимоотношенията между двете държави - България и Русия, рухна включително днес, когато Прогресивна България и депутатите на Радев гласуваха „въздържал се“. Реално те отхвърлиха това, което трябваше да се случи по отношение на България да гледа своите икономически интереси, а именно да доставяме евтин петрол“, заяви Цончо Ганев.

Той обърна внимание и на поведението на останалите политически сили при гласуването, като посочи, че дори част от формациите, които определя като евроатлантически, не са гласували категорично против предложението.

„Това е изключително важно. Не мина, не очаквахме и да мине. Интересен нюанс е, че дори другите евроатлантически партии - ПП конкретно не гласуваха категорично против, от ГЕРБ само шестима души гласуваха, от ДПС - седем“, коментира Ганев.

Народният представител коментира, че решенията на управляващите през последните повече от 100 дни показват разминаване между образа, който Румен Радев изграждаше по отношение на Русия като президент, и политиката, която следва неговото управление.

От „Възраждане“ заявяват, че България трябва да поставя на първо място собствените си икономически интереси и да търси възможности за доставки, които биха могли да доведат до по-ниски цени на горивата и намаляване на ценовия натиск върху българските граждани и бизнеса.

В края на брифинга Цончо Ганев беше попитан и за искането за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност във връзка с твърденията на Германия за руска хибридна атака. Той посочи, че „Възраждане“ от няколко месеца настоява за провеждането на КСНС, но до момента такъв не е свикан. „Президентът, изпълняващ длъжността президент в момента, категорично отказва да свика Консултативен съвет, така че не виждам нещо да се е променило от нейна страна“, заяви Ганев, като уточни, че конкретният въпрос за Германия е извън темата на брифинга.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове