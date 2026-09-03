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Демерджиев: Работи се по нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Демерджиев: Работи се по нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

3 Септември, 2026 17:38 359 10

  • иван демерджиев-
  • нов закон-
  • противообществени прояви-
  • малолетни и непълнолетни

Отчита се обстоятелството, че санкциите за родителите са символични и очевидно не предизвикват никакъв ефект. Ще направим всичко необходимо да привлечем родителите в този процес, добави вътрешният министър

Демерджиев: Работи се по нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Работи се по приемането на нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, работната група в момента се създава в Министерството на правосъдието, като в нея ще участват и представители на Министерството на вътрешните работи.

Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването си в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в отговор на въпрос от Даниела Георгиева ("Прогресивна България") по повод работата на МВР относно противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца. Това съобщават от БТА.

Министърът посочи, че нагласите са това да се случи в максимално кратък срок.

Ще се разгледат и текстовете в Наказателния кодекс, които касаят редуцирането на наказанията по отношение на непълнолетни. Наред с това се разработва цялостна програма по превенция, така че в училище и в семейството да има възпитаване на ценности, които не допускат подобно поведение от страна на малолетни лица, посочи Демерджиев. Отчита се обстоятелството, че санкциите за родителите са символични и очевидно не предизвикват никакъв ефект. Ще направим всичко необходимо да привлечем родителите в този процес, добави той.

Обсъждаме и възможността за създаване на териториални структури, които се борят с киберпрестъпленията, допълни министър Демерджиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 3 Отговор
    Радевистите ще ви насъберат пацаните по ТВУ-тата, после пратят по окопите.

    17:45 03.09.2026

  • 2 Цвете

    5 0 Отговор
    ТОВА, ЧЕ ЩЕ ИМА НОВИ ЗАКОНИ И ТО ЗА МАЛОЛЕТНИТЕ Е ДОБРО НАЧАЛО.НО ,КАКВО СЕ СЛУЧИ С ДРОНА В ДРАГАЛЕВЦИ? ДО КЪДЕ СТИГНАХА " РАЗКРИТИЯТА " ВИ ЗА ПЕТРОХАН? ИЛИ ЩЕ РАЗБЕРЕМ ДОГОДИНА? 🚔🤔🚔🤫🚔😉🤦‍♂️

    17:48 03.09.2026

  • 3 14/88

    1 4 Отговор
    и на децата посегна тоз чорап смотан

    17:48 03.09.2026

  • 4 Спецназ

    4 2 Отговор
    В Затвора трябва да се лежи след 14г. възраст.

    Те с.кса го започват от 11...

    Цигарките от 9...

    Цигарките с трева от 10...

    ФАКТ!

    Коментиран от #6

    17:50 03.09.2026

  • 5 връщаи трудов възпитателните-макарентко

    4 1 Отговор
    че то по тошове време си имате ТВУ-та защо ги закрихте?

    простии ли ги мислехте комунистите? ами не и белене ако върнете , държавата може да се оправи

    макаренко го е казал само боя възпитава

    Коментиран от #7, #8

    17:51 03.09.2026

  • 6 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Спецназ":

    Навремето почвахме махорките от 10 и какво от това? Крадяхме от родителите си и те даже знаеха и нищо не ни казваха.

    17:53 03.09.2026

  • 7 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "връщаи трудов възпитателните-макарентко":

    Задължителните часове по религия в училищата, са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
    Страничен ефект: Но много „дървени философи“, психолози, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...

    Коментиран от #9

    18:05 03.09.2026

  • 8 ти да видиш

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "връщаи трудов възпитателните-макарентко":

    А биячите кой ще ги превъзпитава . Или на садистите в униформи само се увеличава заплатата и чина . Хубава държава , нема що .

    18:07 03.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хайде ,

    0 0 Отговор
    няма нужда ! Стига "работа" и золуми !

    18:10 03.09.2026

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