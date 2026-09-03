Демерджиев: Работи се по нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Работи се по приемането на нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, работната група в момента се създава в Министерството на правосъдието, като в нея ще участват и представители на Министерството на вътрешните работи.

Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването си в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в отговор на въпрос от Даниела Георгиева ("Прогресивна България") по повод работата на МВР относно противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца. Това съобщават от БТА.

Министърът посочи, че нагласите са това да се случи в максимално кратък срок.

Ще се разгледат и текстовете в Наказателния кодекс, които касаят редуцирането на наказанията по отношение на непълнолетни. Наред с това се разработва цялостна програма по превенция, така че в училище и в семейството да има възпитаване на ценности, които не допускат подобно поведение от страна на малолетни лица, посочи Демерджиев. Отчита се обстоятелството, че санкциите за родителите са символични и очевидно не предизвикват никакъв ефект. Ще направим всичко необходимо да привлечем родителите в този процес, добави той.

Обсъждаме и възможността за създаване на териториални структури, които се борят с киберпрестъпленията, допълни министър Демерджиев.