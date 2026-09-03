Демерджиев: Работи се по нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Работи се по приемането на нов закон за противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, работната група в момента се създава в Министерството на правосъдието, като в нея ще участват и представители на Министерството на вътрешните работи.
Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването си в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в отговор на въпрос от Даниела Георгиева ("Прогресивна България") по повод работата на МВР относно противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца. Това съобщават от БТА.
Министърът посочи, че нагласите са това да се случи в максимално кратък срок.
Ще се разгледат и текстовете в Наказателния кодекс, които касаят редуцирането на наказанията по отношение на непълнолетни. Наред с това се разработва цялостна програма по превенция, така че в училище и в семейството да има възпитаване на ценности, които не допускат подобно поведение от страна на малолетни лица, посочи Демерджиев. Отчита се обстоятелството, че санкциите за родителите са символични и очевидно не предизвикват никакъв ефект. Ще направим всичко необходимо да привлечем родителите в този процес, добави той.
Обсъждаме и възможността за създаване на териториални структури, които се борят с киберпрестъпленията, допълни министър Демерджиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:45 03.09.2026
2 Цвете
17:48 03.09.2026
3 14/88
17:48 03.09.2026
4 Спецназ
Те с.кса го започват от 11...
Цигарките от 9...
Цигарките с трева от 10...
ФАКТ!
Коментиран от #6
17:50 03.09.2026
5 връщаи трудов възпитателните-макарентко
простии ли ги мислехте комунистите? ами не и белене ако върнете , държавата може да се оправи
макаренко го е казал само боя възпитава
Коментиран от #7, #8
17:51 03.09.2026
6 честен ционист
До коментар #4 от "Спецназ":Навремето почвахме махорките от 10 и какво от това? Крадяхме от родителите си и те даже знаеха и нищо не ни казваха.
17:53 03.09.2026
7 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #5 от "връщаи трудов възпитателните-макарентко":Задължителните часове по религия в училищата, са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
Страничен ефект: Но много „дървени философи“, психолози, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...
Коментиран от #9
18:05 03.09.2026
8 ти да видиш
До коментар #5 от "връщаи трудов възпитателните-макарентко":А биячите кой ще ги превъзпитава . Или на садистите в униформи само се увеличава заплатата и чина . Хубава държава , нема що .
18:07 03.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хайде ,
18:10 03.09.2026