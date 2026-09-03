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Андрей Новаков на въпрос дали ще е кандидатът на ГЕРБ за президент: Нямам навършени 40 години. Има време

Андрей Новаков на въпрос дали ще е кандидатът на ГЕРБ за президент: Нямам навършени 40 години. Има време

3 Септември, 2026 17:49 460 12

  • андрей новаков-
  • герб-
  • кандидат за президент

ГЕРБ все още не обявяват дали ще имат кандидатура за стола на "Дондуков" 2.

Андрей Новаков на въпрос дали ще е кандидатът на ГЕРБ за президент: Нямам навършени 40 години. Има време - 1
Снимка: Радио Фокус
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Благодаря за високата оценка. Няма да се правя на разсеян. Тук съм длъжен да кажа, че има конституционни ограничения за заемането на тази длъжност - кандидатът трябва да е навършил 40 години, а аз съм на 38. Така че има време. Няма да е този път. Това каза българският евродепутат от ГЕРБ Андрей Новаков в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС на въпрос дали той ще е кандидатът на ГЕРБ за президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври.

ГЕРБ все още не обявяват дали ще имат кандидатура за стола на "Дондуков" 2. За момента ясните имена, които ще участват в надпреварата за президентските избори са:

Илияна Йотова, която се очаква да обяви тази вечер вицепрезидента си, Андрей Гюров и Георги Кандев, Радостин Василев и Красимир Манов, Александър Томов, който все още не е обявил име за вицепрезидент, Георги Димов, който е в една бюлетина с генерал Димитър Шивиков, лидерът на БЗНС - Николай Ненчев, ще е с вицепрезидент журналистката Цвета Кирилова и Иван Христанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    7 0 Отговор
    Пръдлю

    17:56 03.09.2026

  • 2 честен ционист

    7 0 Отговор
    Този на 15 ли са го изпратили гербаджиите в ЕП?

    17:57 03.09.2026

  • 3 Исторически факти

    6 0 Отговор
    Този от коя гей дружинка е? Активни потребители или....

    17:58 03.09.2026

  • 4 Цвете

    7 0 Отговор
    И ТИ ЛИ? ДОБРЕ ЧЕ НЯМАШ ГОДИНИТЕ.ОТ БРЮКСЕЛ В КРЕСЛОТО НА ПРЕЗИДЕНТ И ОТ ГРУПАТА НА ГЕРБ, ПРОСТО СИ ГО ИЗБИЙ ОТ ГЛАВАТА.ДОСТАТЪЧНО СЕ СМЯХМЕ НА ЦЕЦКА. 🤦‍♂️

    18:04 03.09.2026

  • 5 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    2 0 Отговор
    ТИЯ КРАДЦИ И ЛЪЖЦИ ОТ ГЕРБ ПАК СА НА ЯСЛАТА В ПАРЛАМЕНТА. СТРАННА ДЪРЖАВА Е ТОВА БЪЛГАРИЯ.

    18:07 03.09.2026

  • 6 Кой ,

    5 1 Отговор
    бе , безполезен , ще те носи на гърба си ? Ти у ред ли си ? Имало било време....

    18:08 03.09.2026

  • 7 То няма да има ГЕРБ

    5 1 Отговор
    до като тоя навърши 40.

    18:09 03.09.2026

  • 8 КОЛЬО ПАРЪМА

    4 1 Отговор
    ТИ И ДА ИМАШ НЯМА КОЙ ДА ГЛАСУВА ЗА ТЕБ ИЛИ НЯКОЙ ДРУГ ОТ ГРОБ ФАЛИТ

    18:10 03.09.2026

  • 9 ЙОСИФ

    0 2 Отговор
    Бих гласувал за него с две ръце

    18:11 03.09.2026

  • 10 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Крадеца Боко от Банкя каза,че ГЕРБ са партия а не олимпийско движение и не е важно участието ако не са първи. Този мухльо поне извади друго оправдание, но добре знае че е обречен на загуба. Изобщо ГЕРБ са вече партия с отпаднала необходимост също като ППДБ.

    18:13 03.09.2026

  • 11 АЙШЕТО СЪМ БЕ МЮМЮН

    1 0 Отговор
    Ах майко ма тоз перзидент ша става аман бе зико

    18:15 03.09.2026

  • 12 Макронка

    0 0 Отговор
    тоЯ ако няма 40, защо прилича на толупска дядка? Явно, ще е от гадната му крадлива душица!

    18:16 03.09.2026

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