Андрей Новаков на въпрос дали ще е кандидатът на ГЕРБ за президент: Нямам навършени 40 години. Има време

Благодаря за високата оценка. Няма да се правя на разсеян. Тук съм длъжен да кажа, че има конституционни ограничения за заемането на тази длъжност - кандидатът трябва да е навършил 40 години, а аз съм на 38. Така че има време. Няма да е този път. Това каза българският евродепутат от ГЕРБ Андрей Новаков в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС на въпрос дали той ще е кандидатът на ГЕРБ за президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври.
ГЕРБ все още не обявяват дали ще имат кандидатура за стола на "Дондуков" 2. За момента ясните имена, които ще участват в надпреварата за президентските избори са:
Илияна Йотова, която се очаква да обяви тази вечер вицепрезидента си, Андрей Гюров и Георги Кандев, Радостин Василев и Красимир Манов, Александър Томов, който все още не е обявил име за вицепрезидент, Георги Димов, който е в една бюлетина с генерал Димитър Шивиков, лидерът на БЗНС - Николай Ненчев, ще е с вицепрезидент журналистката Цвета Кирилова и Иван Христанов.
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