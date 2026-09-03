Сидеров и Славчо Велков с планове да се включат в президентските избори

Лидерът на "Атака" Волен Сидеров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава, съобщават от БНР. Сидеров - като кандидат за президент, а Велков – за вицепрезидент.
Засега това е само намерение, тепърва ще се опитат да изпълнят законовите изисквания, уточни пред БНР Славчо Велков:
"Тоест предстои ни много техническа работа, административна, като учредяване на инициативен комитет, ние не сме партийни кандидати, след това откриване на подписка. Ако успеем да се включим в тези срокове, всичко това ще стане факт. И се надяваме да допринесем за превръщане на президентската институция в един наистина коректив в политиката, а не сегашното статукво, където се отива към, бих казал, еднолично управление".
Най-големият успех на Волен Сидеров в президентски избори е достигането на балотаж срещу Георги Първанов. Първанов спечели втори мандат, а лидерът на "Атака" получи 24% от гласовете. На вота през 2021 г. обаче остана на седмо място.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АКО СЕ КАНДИДАТИРА
Коментиран от #2
19:37 03.09.2026
2 Данчо
До коментар #1 от "АКО СЕ КАНДИДАТИРА":Бойче ти ли си бе?!
19:38 03.09.2026
3 хтббф
19:40 03.09.2026
4 мъко мисирска неграмотна
каква е таз атака? някакво сдружение ли е , кораб ли е що е то?
кои е тоя бастун сидеров? със какво е известен? какво работи
19:41 03.09.2026
5 Оня
19:48 03.09.2026
6 Ганю- простия
Коментиран от #9
19:48 03.09.2026
7 Дедо
19:50 03.09.2026
8 Помак
19:51 03.09.2026
9 шопо
До коментар #6 от "Ганю- простия":Я, че гласувам за Сашо Апашо !
19:53 03.09.2026