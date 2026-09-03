Сидеров и Славчо Велков с планове да се включат в президентските избори

Лидерът на "Атака" Волен Сидеров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава, съобщават от БНР. Сидеров - като кандидат за президент, а Велков – за вицепрезидент.

Засега това е само намерение, тепърва ще се опитат да изпълнят законовите изисквания, уточни пред БНР Славчо Велков:

"Тоест предстои ни много техническа работа, административна, като учредяване на инициативен комитет, ние не сме партийни кандидати, след това откриване на подписка. Ако успеем да се включим в тези срокове, всичко това ще стане факт. И се надяваме да допринесем за превръщане на президентската институция в един наистина коректив в политиката, а не сегашното статукво, където се отива към, бих казал, еднолично управление".

Най-големият успех на Волен Сидеров в президентски избори е достигането на балотаж срещу Георги Първанов. Първанов спечели втори мандат, а лидерът на "Атака" получи 24% от гласовете. На вота през 2021 г. обаче остана на седмо място.