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Сидеров и Славчо Велков с планове да се включат в президентските избори

Сидеров и Славчо Велков с планове да се включат в президентските избори

3 Септември, 2026 19:34 449 9

  • волен сидеров-
  • славчо велков-
  • избори за президент

Сидеров - като кандидат за президент, а Велков – за вицепрезидент. На този етап това е само намерение, тепърва ще се опитат да изпълнят законовите изисквания, уточни Славчо Велков

Сидеров и Славчо Велков с планове да се включат в президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Атака" Волен Сидеров и бившият депутат от БСП и преподавател по национална и международна сигурност Славчо Велков обявиха, че са готови да се включат в надпреварата за нов държавен глава, съобщават от БНР. Сидеров - като кандидат за президент, а Велков – за вицепрезидент.

Засега това е само намерение, тепърва ще се опитат да изпълнят законовите изисквания, уточни пред БНР Славчо Велков:

"Тоест предстои ни много техническа работа, административна, като учредяване на инициативен комитет, ние не сме партийни кандидати, след това откриване на подписка. Ако успеем да се включим в тези срокове, всичко това ще стане факт. И се надяваме да допринесем за превръщане на президентската институция в един наистина коректив в политиката, а не сегашното статукво, където се отива към, бих казал, еднолично управление".

Най-големият успех на Волен Сидеров в президентски избори е достигането на балотаж срещу Георги Първанов. Първанов спечели втори мандат, а лидерът на "Атака" получи 24% от гласовете. На вота през 2021 г. обаче остана на седмо място.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АКО СЕ КАНДИДАТИРА

    8 2 Отговор
    Аз ще гласувам Сидеров.

    Коментиран от #2

    19:37 03.09.2026

  • 2 Данчо

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "АКО СЕ КАНДИДАТИРА":

    Бойче ти ли си бе?!

    19:38 03.09.2026

  • 3 хтббф

    8 1 Отговор
    Браво Сидеров Победа!

    19:40 03.09.2026

  • 4 мъко мисирска неграмотна

    2 6 Отговор
    ефремова неграмотнице

    каква е таз атака? някакво сдружение ли е , кораб ли е що е то?

    кои е тоя бастун сидеров? със какво е известен? какво работи

    19:41 03.09.2026

  • 5 Оня

    1 0 Отговор
    Тоя що не е ходил войник бе?

    19:48 03.09.2026

  • 6 Ганю- простия

    1 0 Отговор
    Аз се двуумях между Славито и Костя, сега ще се триумя.

    Коментиран от #9

    19:48 03.09.2026

  • 7 Дедо

    1 0 Отговор
    Тоя повлече още през 2006 крак на гласуването на лумпените за измислени партийки като Атаки, РЗСта, Воли, Нфсбета, Мечове, Величия, Зулуси чалгари и т.н.

    19:50 03.09.2026

  • 8 Помак

    1 0 Отговор
    Г-жо Ефремова мойте почитания към вашите години и журналистически опит..Но М.Г. съвсем го удари през просото ..тука пуска статии за тези прос.ци, а няма нищо за културата ...например колко може с дърпане да се удължи един минижуп ..като си върви по улицата и обира погледи..свенлива ли е или е трик

    19:51 03.09.2026

  • 9 шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ганю- простия":

    Я, че гласувам за Сашо Апашо !

    19:53 03.09.2026

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