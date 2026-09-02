За незаконния къмпинг на яз. "Йовковци": Ако собственикът не го премахне, властта ще го направи

Ако собственикът на незаконния къмпинг на брега на язовир "Йовковци“ не го премахне доброволно, ще се наложи това да бъде направени принудително със съдействието на Областна дирекция на МВР – Велико Търново и прокуратурата. Това каза за ФОКУС областният управител Марин Богомилов. Той обясни, че още следващата седмица ще се сформира специална комисия, която ще извърши оглед на място и ще прецени как да се действа.

"Във връзка с една далечна наредба, от 2000 година, Наредба 3 от 10.10.2000 г. и във връзка със заповед на директора на Басейнова дирекция от 5.06.2009 г. яз. "Йовковци“ е обособен на три зони. Това съоръжение попада в Зона 2, където абсолютно е забранено слагането на такива преместваеми съоръжение и къмпинги, и каравани от всякакъв вид“, посочи областният управител.

Той допълни и, че жалбата е изпратена още до ОДМВР – Велико Търново.

Собственикът на къмпинга е ясен, като екип на ФОКУС научи, че той живее във Велико Търново, но не успяхме да се свържем с него.

Опасността, според областния управител, е голяма, тъй като може да се стигне до увреждане на питейната вода, която се използва от по-голямата част от жителите на областта.