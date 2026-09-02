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За незаконния къмпинг на яз. "Йовковци": Ако собственикът не го премахне, властта ще го направи

За незаконния къмпинг на яз. "Йовковци": Ако собственикът не го премахне, властта ще го направи

2 Септември, 2026 22:04 792 15

  • язовир-
  • йовковци-
  • къмпинг

Собственикът на къмпинга е ясен

За незаконния къмпинг на яз. "Йовковци": Ако собственикът не го премахне, властта ще го направи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако собственикът на незаконния къмпинг на брега на язовир "Йовковци“ не го премахне доброволно, ще се наложи това да бъде направени принудително със съдействието на Областна дирекция на МВР – Велико Търново и прокуратурата. Това каза за ФОКУС областният управител Марин Богомилов. Той обясни, че още следващата седмица ще се сформира специална комисия, която ще извърши оглед на място и ще прецени как да се действа.

"Във връзка с една далечна наредба, от 2000 година, Наредба 3 от 10.10.2000 г. и във връзка със заповед на директора на Басейнова дирекция от 5.06.2009 г. яз. "Йовковци“ е обособен на три зони. Това съоръжение попада в Зона 2, където абсолютно е забранено слагането на такива преместваеми съоръжение и къмпинги, и каравани от всякакъв вид“, посочи областният управител.

Той допълни и, че жалбата е изпратена още до ОДМВР – Велико Търново.

Собственикът на къмпинга е ясен, като екип на ФОКУС научи, че той живее във Велико Търново, но не успяхме да се свържем с него.

Опасността, според областния управител, е голяма, тъй като може да се стигне до увреждане на питейната вода, която се използва от по-голямата част от жителите на областта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как до сега къмпинга е бил законен

    8 2 Отговор
    А изведнъж стана незаконен , без да се променят законите

    Коментиран от #4, #5

    22:21 02.09.2026

  • 2 Да,бе

    10 2 Отговор
    Що при гадния социализъм нямаше такива своеволия,ама имало Белене и незнамсиквоси,ама държава имаше...

    22:23 02.09.2026

  • 3 Софийски селянин,Пенсионер

    10 0 Отговор
    С една дума когато държавата е слаба алчните тарикати си развяват байрака..
    Нека в Беларус при батька Лукашенко да се опитат да го правят,ама друг път..
    Там властта е силна и има ред и правила.

    22:29 02.09.2026

  • 4 Алекс

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Как до сега къмпинга е бил законен":

    Вдигнали са му мерника на местна почва,нещо е сгазил лука..

    22:32 02.09.2026

  • 5 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Как до сега къмпинга е бил законен":

    При тиквата и пpасето така беше беззаконие, но явно нещата се промениха?

    22:36 02.09.2026

  • 6 Луд Скайуокър

    6 0 Отговор
    А Баба Алино кога? Или вече е станало законно?

    22:37 02.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    А резиденцията на Руската федерация разположена на брега на язовир Искър, В САНИТАРНАТА ЗОНА, КОГА???

    22:45 02.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 дератора

    0 0 Отговор
    Е ...ут пробит

    22:48 02.09.2026

  • 15 Айде по-сериозно

    0 0 Отговор
    Кой е собственика? Имена?

    22:57 02.09.2026

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