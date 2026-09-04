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СО: Можете да заявите безплатен компостер за домакинството си до 7 септември

СО: Можете да заявите безплатен компостер за домакинството си до 7 септември

4 Септември, 2026 14:24 515 3

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Заявления за предоставяне на 4 650 нови безплатни съда се приемат по имейл или на място в районните администрации

СО: Можете да заявите безплатен компостер за домакинството си до 7 септември - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Остават само три дни до крайния срок за кандидатстване в единадесетото издание на кампанията „Компостирай вкъщи“. Столичната община напомня на гражданите, че до 7 септември 2026 г. (понеделник) включително, могат да заявят напълно безплатно домашен компостер с обем 740 литра. Инициативата е насочена към собствениците на еднофамилни и двуфамилни къщи, етажни собствености със собствен двор (след взето решение на общото събрание), както и общински детски градини и училища на територията на София. Раздаването на съдовете на одобрените кандидати ще стартира в средата на месец септември.

Как да кандидатствате?

Желаещите да се включат в кампанията могат да подадат своето заявление изцяло онлайн, като го изпратят по електронна поща директно до съответната районна администрация (по местонахождение на имота), или да го входират на място в деловодството на района.

Ползите от домашното компостиране

Предоставените от общината съдове са с обем 740 литра, сглобяват се лесно и са проектирани с множество странични отвори за оптимален приток на кислород.

Спестявате средства: Получавате безплатен органичен тор, богат на хранителни вещества за Вашата градина, като си спестявате покупката на скъпи изкуствени торове.

По-здрави растения: Естественият компост подобрява състава на почвата, помага ѝ да задържа влага и микроелементи и намалява боледуването на насажденията.

Екологичен принос: Директно намалявате количеството на битовия отпадък, който Вашето домакинство генерира, което спестява разходи за транспортиране и третиране.

По-чист въздух: Предотвратявате гниенето на биоотпадъци на сметищата, което отделя метан – парников газ с около 28 пъти по-силен ефект от CO₂.

От отпадък към енергия: Докато софиянци затварят цикъла на потребление в градините си, Столична община преработва останалите хранителни отпадъци на града. Само през 2025 г. в инсталацията за биологично третиране „Хан Богров“ са приети и преработени близо 7 800 тона отпадъци, от които са произведени 2 128,25 MWh чиста електроенергия.

За да си представите мащаба: това количество енергия е напълно достатъчно, за да захранва над 600 софийски домакинства за цяла година или да поддържа светла една икономична електрическа крушка в продължение на повече от 24 000 години!

Кампанията „Компостирай вкъщи“ се провежда за 11-ти път, като до момента над 14 000 домакинства в София вече са получили своите безплатни съдове. Инициативата е част от Програмата за управление на отпадъците на Столична община (2021 – 2028 г.) и от усилията на Столичната община да подпомага държавата в изпълнение на и целите на ЕС за намаляване на хранителните отпадъци с до 50% до 2029 г.


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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Продължаваме П3дôфuлята

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    Новата схема на СО и Вàcko yхото за източване на общината

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