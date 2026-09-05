Археолози откриха уникален златен пръстен-печат в района на Златоград. Смята се, че е принадлежал на видна византийска аристократка.
Находката се намира в частния археологически музей в Златоград.
„Колекцията на музея се попълва от археологически експедиции, от покупки и от дарения”, обясни собственикът на музея Александър Митушев.
Археолозите правят връзка с Перперикон.
„Златоград е в най-западната част на областта Ахридус, чийто център е бил Перперикон. Това е много важно, защото пръстенът на севаста Мария Скулена, както го разчетохме, се оказва, че е от XIV век. Имаме данни от 1338 година за нейния мъж севаст Скулес, който бил голям земевладелец в района на Беломорието”, обясни професор Николай Овчаров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
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С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГРОБОВЕТЕ,
ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СЪКРОВИЩА КОИТО ДНЕС НАМИРАМЕ СА НА НЯКОЙ КОЙТО Е " НЯМАЛ ВЪЗМОЖНОСТ" ДА СИ ГО ВЗЕМЕ СКРИТОТО :)
Коментиран от #2
08:20 05.09.2026
2 Гост
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Съкровищата на България са разграбени за 5 века "присъствие".
08:26 05.09.2026