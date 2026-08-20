Новини
България »
Неочаквани находки са открити при разкопките в Русокастро

Неочаквани находки са открити при разкопките в Русокастро

20 Август, 2026 11:06 1 053 4

  • русокастро-
  • археолози-
  • разкопки

Всички находки са открити при вътрешното лице на югозападната крепостна стена

Неочаквани находки са открити при разкопките в Русокастро - 1
Снимка: РИМ Бургас
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След кулите, десетките стрели и изцяло запазената шпора, бургаските археолози се зарадваха на съвсем неочаквано откритие – седемнадесет керамични съда, които ще бъдат изцяло реставрирани. Според специалистите те са били в сграда до крепостната стена, наредени на лавици, непосредствено до голяма домакинска пещ. При интензивен пожар около средата на XIV в. постройката е изгоряла, а всички съдове са паднали на пода и затрупани с въглени и камъни от градежите и от вторичен насип, направен след пожара. Точно така са ги открили археолозите – фрагментирани поради затрупването си, но не и разместени. Сред тях е и изцяло запазена паница, изработена в техниката сграфито. Намерени са гърнета, чаши, големи съдове за съхранение на храни и дори подница за изпичане на хляб. В някои от съдовете има запазени овъглени зърнени култури, които по първоначални данни са просо и леща.

Всички находки са открити при вътрешното лице на югозападната крепостна стена. Археолозите привършват с нейното проучване, като целта им е тази година да приключат разкопките на 300-метровата западна стена на средновековния град, и да я предадат за проектиране и изпълнение на консервационно-реставрационни работи.

Разкопките на Русокастро са финансирани от Министерски съвет на Република България и Община Камено и са организирани и изпълнявани от Регионален исторически музей – Бургас. Обектът е приоритетен, с целево държавно финансиране, за нуждите на националния културен туризъм.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 4 Отговор
    с имена като Русокастро, Дианабад и Безмер не се чудете що ни мислят за руснаци и турчета

    11:14 20.08.2026

  • 2 Анджо

    4 0 Отговор
    Яко се пере бг пара. Кой вижда колко е невероятно това откритие.

    11:40 20.08.2026

  • 3 Паници и гърнета

    0 0 Отговор
    И какво са намерили? Грънци.

    11:57 20.08.2026

  • 4 Нека да пиша

    1 1 Отговор
    Просто баба Лили Иванова ,е избягала без да си направи гозбите ..

    12:19 20.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове