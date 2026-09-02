Медицински хеликоптер транспортира лекар с инсулт от Видин до София

Мъж на 48 години с мозъчен инсулт бе транспортиран с медицински хеликоптер от Видин до Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Анна” в София. Това съобщи д-р Вилхелм Елисеев, началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение във видинската болница и координатор на въздушните линейки за областта.
По думите му пациентът е бил приет по-рано днес в лечебното заведение. Мъжът е офталмолог по професия и работи в Крайова, Румъния. След извършено изследване със скенер лекарите са установили наличието на мозъчен инсулт, предаде Росен Младенов, кореспондент на БТА във Видин.
Пациентът е бил своевременно консултиран и стабилизиран, след което е подготвен за транспортиране с въздушна линейка до столичната болница. „Там специалистите ще продължат неговото интензивно лечение”, допълни д-р Елисеев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кресналия
Коментиран от #3
21:45 02.09.2026
2 Кольо
21:49 02.09.2026
3 Ива Михайлова
До коментар #1 от "Кресналия":Чужденец е, затова се ползва с вип услуги.
22:17 02.09.2026