Медицински хеликоптер транспортира лекар с инсулт от Видин до София

Мъж на 48 години с мозъчен инсулт бе транспортиран с медицински хеликоптер от Видин до Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Анна” в София. Това съобщи д-р Вилхелм Елисеев, началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение във видинската болница и координатор на въздушните линейки за областта.

По думите му пациентът е бил приет по-рано днес в лечебното заведение. Мъжът е офталмолог по професия и работи в Крайова, Румъния. След извършено изследване със скенер лекарите са установили наличието на мозъчен инсулт, предаде Росен Младенов, кореспондент на БТА във Видин.

Пациентът е бил своевременно консултиран и стабилизиран, след което е подготвен за транспортиране с въздушна линейка до столичната болница. „Там специалистите ще продължат неговото интензивно лечение”, допълни д-р Елисеев.