Доцова: Поемам отговорността гласът на Северозапада да се чува

От позицията, която заемам, поемам отговорността да допринасям за популяризирането на Берковица и за това гласът на Северозапада да се чува, заяви председателят на парламента Михаела Доцова. Тя и народни представители участваха в тържественото отбелязване на празника на Берковица – 8 септември, Рождество на Пресвета Богородица.

В приветствието си към жителите и гостите на града Михаела Доцова подчерта, че заедно с колегите си народни представители и с местната власт ще направят това, което хората от Северозапада заслужават – повече транспортна инфраструктура и свързаност, повече грижа за местния бизнес, за достойните старини на възрастните и за по-доброто образование и здравеопазване на младите. Тя отбеляза, че Берковица има много поводи за гордост, но най-ценното са нейните хора. По думите ѝ духът, който носи берковчанина - на разумност, рационалност, гордост, интелигентност, е дух на целия Северозапад.

Иван Вазов е бил възхитен от силата на връх Ком, героите на Йордан Радичков са родени тук, тук звучи гласът на Орлин Горанов, от Берковица започва своя път Павлина Филипова и още други силни спортисти, посочи Михаела Доцова.

Председателят на парламента изрази вълнението си, че на този празник е в своята Берковица, сред своите учители, съученици, приятели, съседи, съграждани. Няма нищо по-хубаво от това на празник човек да си бъде вкъщи, отбеляза тя и допълни, че празникът на Берковица всъщност е празник на семейството. Михаела Доцова припомни, че през 1997 г. общественото мнение и мнозинството са се обединили около това градът да празнува на 8 септември, когато Българската православна църква отбелязва Рождеството на Пресвета Богородица и българите вярват, че това е денят на семейството, на грижата за децата, на майчинството.

Без значение кой къде отива и колко далече лети ние трябва да си обещаем, че на празниците ще си бъдем вкъщи, призова Михаела Доцова. В нашата памет нека звучи онази хубава песен на Орлин Горанов „Берковица, Берковица, ти скъп мой роден край“, допълни тя.