"Величие" обяви кандидатите си за президент и вицепрезидент- Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева

Партия „Величие“ ще участва в предстоящите президентски избори с Ивелин Михайлов като кандидат за държавен глава и Юлиана Матеева като кандидат за вицепрезидент. Това съобщиха от пресцентъра на партията, цитирани от novini.bg.
Кандидатурите бяха обявени от председателя на „Величие“ Албена Пекова в официално обръщение към българските граждани, членовете и симпатизантите на формацията.
По думите ѝ през последните седмици партията е провела вътрешно проучване и обсъждане сред свои членове и симпатизанти, за да установи кои кандидатури получават най-голяма подкрепа. Пекова посочи, че кандидатурите на Михайлов и Матеева са получили над 90% от гласовете.
„Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент на Република България е Юлиана Матеева“, заявява Пекова.
Председателят на „Величие“ призова структурите, членовете, симпатизантите и доброволците на партията в страната и чужбина да се подготвят за предстоящата кампания.
Тя призова кампанията да бъде проведена „достойно“, с последователност и организация, както и с по-голяма близост до гражданите.
„Нека българският народ сам да вземе своето решение“, заявява още Пекова в обръщението си.
В края на изявлението тя пожела на двамата кандидати сила и мъдрост в предстоящата кампания и завърши с пожеланието „Бог да пази България“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Величие !
20:32 09.09.2026
2 Европеец
20:34 09.09.2026
3 Фейк - либераст
20:34 09.09.2026
4 Тия даже да
20:35 09.09.2026
5 Стара чанта
20:37 09.09.2026
6 анализатор
Коментиран от #10
20:42 09.09.2026
7 Боруна Лом
20:50 09.09.2026
8 Пожелание
20:50 09.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 оня с коня
До коментар #6 от "анализатор":Ами ако сте доволни че Борисов се вслуша в провикванията ви "Никога повече ГЕРБ"и не излъчва състезател,ще почерпите.Ако пък не оценявате жеста,значи сте Неблагодарници.
20:53 09.09.2026