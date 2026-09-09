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"Величие" обяви кандидатите си за президент и вицепрезидент- Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева

"Величие" обяви кандидатите си за президент и вицепрезидент- Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева

9 Септември, 2026 20:30 469 10

  • партия величие-
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  • вицепрезидент-
  • ивелин михайлов

Кандидатурите бяха обявени от председателя на „Величие“ Албена Пекова в официално обръщение към българските граждани, членовете и симпатизантите на формацията

"Величие" обяви кандидатите си за президент и вицепрезидент- Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 1
Снимка: ПП Величие
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Партия „Величие“ ще участва в предстоящите президентски избори с Ивелин Михайлов като кандидат за държавен глава и Юлиана Матеева като кандидат за вицепрезидент. Това съобщиха от пресцентъра на партията, цитирани от novini.bg.

Кандидатурите бяха обявени от председателя на „Величие“ Албена Пекова в официално обръщение към българските граждани, членовете и симпатизантите на формацията.

По думите ѝ през последните седмици партията е провела вътрешно проучване и обсъждане сред свои членове и симпатизанти, за да установи кои кандидатури получават най-голяма подкрепа. Пекова посочи, че кандидатурите на Михайлов и Матеева са получили над 90% от гласовете.
„Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент на Република България е Юлиана Матеева“, заявява Пекова.

Председателят на „Величие“ призова структурите, членовете, симпатизантите и доброволците на партията в страната и чужбина да се подготвят за предстоящата кампания.

Тя призова кампанията да бъде проведена „достойно“, с последователност и организация, както и с по-голяма близост до гражданите.

„Нека българският народ сам да вземе своето решение“, заявява още Пекова в обръщението си.

В края на изявлението тя пожела на двамата кандидати сила и мъдрост в предстоящата кампания и завърши с пожеланието „Бог да пази България“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Величие !

    5 5 Отговор
    И нека справедливостта победи ! Величие !

    20:32 09.09.2026

  • 2 Европеец

    3 1 Отговор
    Това добре, ама Възраждане, защо дремат още.....

    20:34 09.09.2026

  • 3 Фейк - либераст

    5 2 Отговор
    Искам Йоло Денев!

    20:34 09.09.2026

  • 4 Тия даже да

    5 4 Отговор
    се снимат във филми за възрастни не стават...

    20:35 09.09.2026

  • 5 Стара чанта

    2 3 Отговор
    Пълно Безличие !

    20:37 09.09.2026

  • 6 анализатор

    2 1 Отговор
    Смятай ! А ,Герб нямат кандидат !

    Коментиран от #10

    20:42 09.09.2026

  • 7 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ВИЕ СТЕ ДРУГАРИ!

    20:50 09.09.2026

  • 8 Пожелание

    1 1 Отговор
    Добро представяне! Успех!

    20:50 09.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "анализатор":

    Ами ако сте доволни че Борисов се вслуша в провикванията ви "Никога повече ГЕРБ"и не излъчва състезател,ще почерпите.Ако пък не оценявате жеста,значи сте Неблагодарници.

    20:53 09.09.2026

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