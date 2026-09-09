"Величие" обяви кандидатите си за президент и вицепрезидент- Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева

Партия „Величие“ ще участва в предстоящите президентски избори с Ивелин Михайлов като кандидат за държавен глава и Юлиана Матеева като кандидат за вицепрезидент. Това съобщиха от пресцентъра на партията, цитирани от novini.bg.

Кандидатурите бяха обявени от председателя на „Величие“ Албена Пекова в официално обръщение към българските граждани, членовете и симпатизантите на формацията.

По думите ѝ през последните седмици партията е провела вътрешно проучване и обсъждане сред свои членове и симпатизанти, за да установи кои кандидатури получават най-голяма подкрепа. Пекова посочи, че кандидатурите на Михайлов и Матеева са получили над 90% от гласовете.

„Нашият кандидат за президент на Република България е Ивелин Михайлов. Нашият кандидат за вицепрезидент на Република България е Юлиана Матеева“, заявява Пекова.

Председателят на „Величие“ призова структурите, членовете, симпатизантите и доброволците на партията в страната и чужбина да се подготвят за предстоящата кампания.

Тя призова кампанията да бъде проведена „достойно“, с последователност и организация, както и с по-голяма близост до гражданите.

„Нека българският народ сам да вземе своето решение“, заявява още Пекова в обръщението си.

В края на изявлението тя пожела на двамата кандидати сила и мъдрост в предстоящата кампания и завърши с пожеланието „Бог да пази България“.