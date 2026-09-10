Правосъдният министър очаква до пролетта да има избран главен прокурор

"Очаква се до пролетта да има избран главен прокурор", заяви пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов. Той напомни, че това зависи от избора на новия състав на ВСС.

"Към средата на ноември би следвало да имаме избран ВСС от двете квоти - и от професионалната, и от парламентарната. Казвам го с известна условност, защото изборът на професионалната квота подлежи на обжалване. И твърде е възможно такова да има“, посочи той.

По думите му, ако има такова обжалване, изборът може би ще се забави малко. „Но това е нещо, което е извън нашите правомощия и като законодателна, и като изпълнителна власт. Но, ако в средата на месец ноември имаме избран ВСС, мисля, че в ранна пролет би следвало да имаме и главен прокурор“.

"Ние няколко пъти заявихме принципите, с които ще подходим към избора на ВСС. Те бяха свързани с интегритет на хората, с техни професионални качества и с липса на зависимости, поне на известни такива. Така че фактът, че сме предложили пълен комплект за прокурорска и съдийска колегия, не е случаен. Ако бяхме направили обратното, сега щяхме да имаме обвинение в договорки, в квоти и в някакви задкулисни разговори“, коментира Найденов.

Според него изборът на ВСС трябва да бъде състезание на идеи и възможности.

"Въпрос на политическа отговорност е да предложим пълен състав на един орган с отдавна изтекъл мандат. Въпрос на подкрепа е и на представяне на тези кандидати, кои от тях ще преминат през изключително строгите критерии за интегритет и за професионализъм, които предстои да бъдат развити в рамките на техните концепции и на техните изслушвания“, коментира той.

„Предполагам, че едни ще се представят по-добре, други не чак толкова. Министърът на правосъдието беше дотук по отношение на кандидатите. Работа на парламента е да подбере най-добрите сред тях“, коментира Найденов

По думите му лоялността е принцип, който не може да бъде приложен в случая, защото те залагат на независимостта. „Един магистрат по презумпция е лоялен само на закона и на вътрешното си убеждение. Но когато в един процес на подбор се заложат такива критерии, че да оценят интегритета и вътрешните убеждения на магистрата или на човека, който ще влезе в един колективен орган, като ВСС, това създава по-големи гаранции за избор именно на тези хора, които са устойчиви на външни влияния и устойчиви на всякакъв вид опит за намеса в тяхната работа“.

Той сподели, че ще бъде създаден механизъм за предсрочно освобождаване на членове на ВСС. "Ние гарантираме, че ако има хора, за които излязат данни за такива схеми, няма да ги подкрепим. Гарантираме също така, че ще създадем механизъм, ако тези хора се поддадат на някакво влияние, да бъдат освободени“.

Найденов обясни, че механизмът е конституционен. „Именно това е част от нашата програма за реформи в съдебната система, обхващаща и конституционни промени. Създаване на механизъм лицата, които веднъж са избрани във ВСС, да могат да бъдат освободени на малко по-широк кръг от основания, без това да засяга тяхната независимост“.

„В момента такива механизми липсват. Разделението на властите не предполага само независимост на властите една спрямо друга и взаимен контрол. В независимостта на съдебната система механизмите за взаимен контрол са като че ли малко по-малко, отколкото трябва да бъдат. Ние сме го установили и именно подобен вид механизми са част от тази система“, допълни той.

Макар и конституционните съдии да не са съдии в прекия смисъл на думата, те не правораздават. В Конституцията установихме известна празнота по отношение на основанията за тяхното освобождаване. Ако един обикновен съдия наруши и навреди върху независимостта на съдебната власт, той подлежи на дисциплинарно наказание по няколко линии на освобождаване. За конституционните съдии аналогична разпоредба липсва. Тоест престижът на съдебната власт и престижът на Конституционния съд като един от най-висшите органи в държавата следва да бъде защитен“, коментира Найденов.