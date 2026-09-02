УМБАЛ „Света Марина“ съди Здравната каса за над 1 милион евро

Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ във Варна заведе поредно дело срещу Националната здравноосигурителна каса заради неизплатени над един милион евро, съобщават от Административен съд - Варна.

Внесената искова молба е свързана с неизпълнение на парични задължения по договор за оказване на болнична помощ от есента на 2023 година. От лечебното заведение твърдят, че здравната каса неоснователно отказва да плати извършената, отчетена и приета без възражения медицинска дейност за двата летни месеца – юни и юли 2026 година.

Ищецът настоява да получи главница в общ размер на 1 156 066,40 евро за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, както и за клинични и амбулаторни процедури. Сумата за месец юни възлиза на 575 131,01 евро, а за юли – на 580 935,39 евро. Към тях се добавят 7 822,42 евро лихва за забава, както и законната лихва върху главницата, начислявана от датата на депозиране на иска до пълното изплащане на сумите.

Това е вторият подобен иск, който варненската болница предявява през настоящата година. По-рано в Административен съд - Варна беше образувано друго дело срещу НЗОК, отнасящо се до непризната надлимитна дейност. То обхваща месеците от октомври до декември 2025 година, както и януари, март, април и май на 2026 година.

По това по-старо производство финансовите претенции на лечебното заведение са още по-мащабни – болницата претендира сумата от 1 904 871,07 евро главница, към които е начислена и мораторна лихва в размер на 63 504,38 евро.

Източник: www.dunavmost.com