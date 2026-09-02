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УМБАЛ „Света Марина“ съди Здравната каса за над 1 милион евро

УМБАЛ „Света Марина“ съди Здравната каса за над 1 милион евро

2 Септември, 2026 21:04 747 8

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  • здравната каса-
  • клинични пътеки-
  • здравеопазване

Внесената искова молба е свързана с неизпълнение на парични задължения по договор за оказване на болнична помощ от есента на 2023 година

УМБАЛ „Света Марина“ съди Здравната каса за над 1 милион евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ във Варна заведе поредно дело срещу Националната здравноосигурителна каса заради неизплатени над един милион евро, съобщават от Административен съд - Варна.

Внесената искова молба е свързана с неизпълнение на парични задължения по договор за оказване на болнична помощ от есента на 2023 година. От лечебното заведение твърдят, че здравната каса неоснователно отказва да плати извършената, отчетена и приета без възражения медицинска дейност за двата летни месеца – юни и юли 2026 година.

Ищецът настоява да получи главница в общ размер на 1 156 066,40 евро за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, както и за клинични и амбулаторни процедури. Сумата за месец юни възлиза на 575 131,01 евро, а за юли – на 580 935,39 евро. Към тях се добавят 7 822,42 евро лихва за забава, както и законната лихва върху главницата, начислявана от датата на депозиране на иска до пълното изплащане на сумите.

Това е вторият подобен иск, който варненската болница предявява през настоящата година. По-рано в Административен съд - Варна беше образувано друго дело срещу НЗОК, отнасящо се до непризната надлимитна дейност. То обхваща месеците от октомври до декември 2025 година, както и януари, март, април и май на 2026 година.

По това по-старо производство финансовите претенции на лечебното заведение са още по-мащабни – болницата претендира сумата от 1 904 871,07 евро главница, към които е начислена и мораторна лихва в размер на 63 504,38 евро.

Източник: www.dunavmost.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Кокошка и доктор

    5 0 Отговор
    наяване нямат.

    21:07 02.09.2026

  • 2 Овчар

    2 1 Отговор
    На здравната каса не и пука , ще си плати и готово там има кинти..!

    Коментиран от #8

    21:09 02.09.2026

  • 3 якото крадене

    5 0 Отговор
    половината доктори са сатани

    21:18 02.09.2026

  • 4 Помак

    2 0 Отговор
    По интерестни новини няма ли днес ..юште заспя неудовлетворен ...

    21:21 02.09.2026

  • 5 Българобоец

    1 2 Отговор
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    21:44 02.09.2026

  • 6 Ким Чен Мун-чо

    1 0 Отговор
    Затух вдигам здравните осигуровки с още 10%! Няма как другари, трябва да иам пари и за осъждане.

    21:53 02.09.2026

  • 7 Бивш пациент

    1 0 Отговор
    Точно тази болница източва здравна каса с фалшиви хоспитализации и трябва да връщат пари а не да си искат още.Бягайте от тях като дявол от тамян.

    22:04 02.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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