10 коли изгоряха напълно в съседни квартали в София

Общо десет леки автомобила са напълно унищожени, а други три са засегнати при два пожара, възникнали в рамките на броени минути в София. Инцидентите са от ранните часове на 9 септември в съседните квартали „Лагера” и „Хиподрума”, съобщи NOVA.
„По случая се работи по версия за умишлен палеж, като вече има задържани”, това съобщи в социалните мрежи кметът на район „Красно село” Цвета Николаева. Тя подчерта, че разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около случилото се.
Първият сигнал е подаден в 01:57 ч. за пожар в ж.к. „Хиподрума”. Към мястото са насочени два пожарни автомобила с осем служители от 06 РСПБЗН. Въпреки намесата на екипите, четири автомобила са напълно изгорели, а други два са сериозно засегнати от пламъците.
„Около 2:30 ч. нощес се събудих от силните взривове от тези автомобили. Погледнах, видях, че всичко гори”, разказа очевидецът Стефан Геков пред NOVA. По негови думи екипите на полицията и пожарната са пристигнали много бързо, отцепили са движението и за около 15-20 минути са потушили огъня и на двете локации.
Само тринадесет минути по-късно - в 02:10 ч., е получено съобщение за горящи коли и в ж.к. „Лагера”. За овладяване на огъня са изпратени три пожарни екипа с общо 11 служители от 03 и 01 РСПБЗН. При този инцидент са унищожени шест автомобила, а един е засегнат.
По думите на Николаева са нанесени и щети по прилежащата среда, като са обгорели настилки и дървета, но фасадите на жилищните сгради не са били засегнати.
Според информацията от квартала деца са забелязали и заснели инцидента, като вече са дали показания пред полицията. Те са съобщили за автомобил с пловдивска регистрация, в който е имало момчета и момичета. По техни думи младежите са носили запалителна течност, с която са заляли колите.
От СДВР съобщиха, че причините за избухването на пламъците и на двете места все още не са изяснени, но се разследва и версията за умишлен палеж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лумпените
13:35 09.09.2026
2 осраински
Коментиран от #7
13:38 09.09.2026
3 Почва се
Коментиран от #15
13:39 09.09.2026
4 Някой
Във Франция имаше много подпалвани коли на ден.
Ето какво ми вади ИИ:
Нова година: във Франция от десетилетия има явление с палене на автомобили в нощта на 31 декември срещу 1 януари. При посрещането на 2026 г. са отчетени 1 173 изгорели превозни средства, спрямо 984 предходната година.
Юни–юли 2023 г.: след смъртта на 17-годишния Наел Мерзук, застрелян от полицай при пътна проверка в Нантер на 27 юни 2023 г., избухнаха тежки безредици в много френски градове. За няколко дни са били подпалени хиляди автомобили — общо около 5 954 според данните на френското вътрешно министерство.
Та се учат от простащината и по света.
Сега да плащат и родителите им.
Коментиран от #9, #18
13:41 09.09.2026
5 АГАТ а Кристи
13:42 09.09.2026
6 НИЩО МУ НЯМА
13:43 09.09.2026
7 ас404
До коментар #2 от "осраински":Imа и положителни неща .Децата в училище са станали по умни .Заплатите на даскалите трябва да се увеличат.заслужилиса ги
13:44 09.09.2026
8 ?????
Почти като в Париж.
Но все пак има да ги гоним.
Коментиран от #10
13:48 09.09.2026
9 Фойерверки !
До коментар #4 от "Някой":В Чест На Едното !
И На Другото !
13:50 09.09.2026
10 Заплатите !
До коментар #8 от "?????":Заплатите !
Заплатите !
13:51 09.09.2026
11 Бибитко
14:06 09.09.2026
12 Боруна Лом
14:10 09.09.2026
13 Гост
Коментиран от #17
14:10 09.09.2026
14 Атина Паднала
Коментиран от #20
14:14 09.09.2026
15 Димитров
До коментар #3 от "Почва се":Мога ли да заредя 5 килограма картофи?
14:15 09.09.2026
16 Чорбара
14:16 09.09.2026
17 Щерев
До коментар #13 от "Гост":Да разбирам ли че под Кремъл е кодирано агентурното име Банкя?
14:19 09.09.2026
18 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #4 от "Някой":🤩 Ако презервативите са безплатни, броят изродите ще намалее.🥳
14:36 09.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Констатация
До коментар #14 от "Атина Паднала":""""Младото поколение е нашата надежда"""" ---------- Мдаа..., да му мислят онези, които го "осиновят", след 15-20 годинки!!!!!
14:42 09.09.2026
21 Украински дрони
14:46 09.09.2026
22 Калитко
14:46 09.09.2026
23 автомобили не са нужни
14:47 09.09.2026
24 Инцидентът е станал
14:51 09.09.2026
25 Лъжете бре
14:54 09.09.2026
26 НРБ
14:59 09.09.2026
27 Хихи
15:05 09.09.2026