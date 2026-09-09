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10 коли изгоряха напълно в съседни квартали в София

10 коли изгоряха напълно в съседни квартали в София

9 Септември, 2026 13:34 1 873 27

  • изгорели коли-
  • пожар-
  • софия

Първият сигнал е подаден в 01:57 ч. за пожар в ж.к. „Хиподрума”. Към мястото са насочени два пожарни автомобила с осем служители от 06 РСПБЗН

10 коли изгоряха напълно в съседни квартали в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо десет леки автомобила са напълно унищожени, а други три са засегнати при два пожара, възникнали в рамките на броени минути в София. Инцидентите са от ранните часове на 9 септември в съседните квартали „Лагера” и „Хиподрума”, съобщи NOVA.

„По случая се работи по версия за умишлен палеж, като вече има задържани”, това съобщи в социалните мрежи кметът на район „Красно село” Цвета Николаева. Тя подчерта, че разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства около случилото се.

Първият сигнал е подаден в 01:57 ч. за пожар в ж.к. „Хиподрума”. Към мястото са насочени два пожарни автомобила с осем служители от 06 РСПБЗН. Въпреки намесата на екипите, четири автомобила са напълно изгорели, а други два са сериозно засегнати от пламъците.

„Около 2:30 ч. нощес се събудих от силните взривове от тези автомобили. Погледнах, видях, че всичко гори”, разказа очевидецът Стефан Геков пред NOVA. По негови думи екипите на полицията и пожарната са пристигнали много бързо, отцепили са движението и за около 15-20 минути са потушили огъня и на двете локации.

Само тринадесет минути по-късно - в 02:10 ч., е получено съобщение за горящи коли и в ж.к. „Лагера”. За овладяване на огъня са изпратени три пожарни екипа с общо 11 служители от 03 и 01 РСПБЗН. При този инцидент са унищожени шест автомобила, а един е засегнат.

По думите на Николаева са нанесени и щети по прилежащата среда, като са обгорели настилки и дървета, но фасадите на жилищните сгради не са били засегнати.

Според информацията от квартала деца са забелязали и заснели инцидента, като вече са дали показания пред полицията. Те са съобщили за автомобил с пловдивска регистрация, в който е имало момчета и момичета. По техни думи младежите са носили запалителна течност, с която са заляли колите.

От СДВР съобщиха, че причините за избухването на пламъците и на двете места все още не са изяснени, но се разследва и версията за умишлен палеж.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лумпените

    43 2 Отговор
    властват навсякъде по територията. Разпадът е тотален и безапелационен.

    13:35 09.09.2026

  • 2 осраински

    26 4 Отговор
    демокрацията иска жертви.Всяко удоволствие се Zаплаща

    Коментиран от #7

    13:38 09.09.2026

  • 3 Почва се

    9 6 Отговор
    зареждайте консерви, макарони, юфка, варива... И вода на големи туби. Тръгвайте към кауфланда!

    Коментиран от #15

    13:39 09.09.2026

  • 4 Някой

    13 0 Отговор
    След като е на 2 места е умишлено. Не да кажеш са се подпалили батерии на електрическа кола и от там тръгнало по други.

    Във Франция имаше много подпалвани коли на ден.
    Ето какво ми вади ИИ:
    Нова година: във Франция от десетилетия има явление с палене на автомобили в нощта на 31 декември срещу 1 януари. При посрещането на 2026 г. са отчетени 1 173 изгорели превозни средства, спрямо 984 предходната година.
    Юни–юли 2023 г.: след смъртта на 17-годишния Наел Мерзук, застрелян от полицай при пътна проверка в Нантер на 27 юни 2023 г., избухнаха тежки безредици в много френски градове. За няколко дни са били подпалени хиляди автомобили — общо около 5 954 според данните на френското вътрешно министерство.

    Та се учат от простащината и по света.
    Сега да плащат и родителите им.

    Коментиран от #9, #18

    13:41 09.09.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    27 2 Отговор
    Двете неща - "Макаренко" и казарма. Има и трето -. ЦСЗ - до живот, баз значение от годините

    13:42 09.09.2026

  • 6 НИЩО МУ НЯМА

    9 7 Отговор
    ВЪЗСТСНОВКА НА СЪБИТИЯТА ОТ ИСТР.ДАТА..09.09.1944г☝янко и яначко

    13:43 09.09.2026

  • 7 ас404

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    Imа и положителни неща .Децата в училище са станали по умни .Заплатите на даскалите трябва да се увеличат.заслужилиса ги

    13:44 09.09.2026

  • 8 ?????

    10 1 Отговор
    Браво.
    Почти като в Париж.
    Но все пак има да ги гоним.

    Коментиран от #10

    13:48 09.09.2026

  • 9 Фойерверки !

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    В Чест На Едното !

    И На Другото !

    13:50 09.09.2026

  • 10 Заплатите !

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "?????":

    Заплатите !

    Заплатите !

    13:51 09.09.2026

  • 11 Бибитко

    8 2 Отговор
    Така е застроихте всичко празно място не остана. Хората няма къде да паркирам и си решават проблема самостоятелно.

    14:06 09.09.2026

  • 12 Боруна Лом

    7 2 Отговор
    ТАМАН НА СЕЛЯНИТЕ ЩЕ ИМАТ ДЕСЕТ НОВИ ПАРКО МЕСТА

    14:10 09.09.2026

  • 13 Гост

    12 4 Отговор
    Това е дълго подготвяна операция от Кремъл, за да разбуни духовете в Хиподрума.

    Коментиран от #17

    14:10 09.09.2026

  • 14 Атина Паднала

    6 2 Отговор
    Младото поколение на България е нашата надежда.

    Коментиран от #20

    14:14 09.09.2026

  • 15 Димитров

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Почва се":

    Мога ли да заредя 5 килограма картофи?

    14:15 09.09.2026

  • 16 Чорбара

    0 2 Отговор
    Сеф на кутийки.

    14:16 09.09.2026

  • 17 Щерев

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Да разбирам ли че под Кремъл е кодирано агентурното име Банкя?

    14:19 09.09.2026

  • 18 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    🤩 Ако презервативите са безплатни, броят изродите ще намалее.🥳

    14:36 09.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Констатация

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Паднала":

    """"Младото поколение е нашата надежда"""" ---------- Мдаа..., да му мислят онези, които го "осиновят", след 15-20 годинки!!!!!

    14:42 09.09.2026

  • 21 Украински дрони

    1 1 Отговор
    са били най вероятно

    14:46 09.09.2026

  • 22 Калитко

    1 0 Отговор
    Деца в 2 през нощта? Малко странно.

    14:46 09.09.2026

  • 23 автомобили не са нужни

    4 0 Отговор
    Рундю и Паси ще ни правят космически

    14:47 09.09.2026

  • 24 Инцидентът е станал

    3 0 Отговор
    в близост до ул. „Боговец“ (която се намира непосредствено зад сградата на Софийския районен съд). Палежите в двата съседни квартала са извършени почти едновременно в рамките на броени минути около 2:00 часа през нощта, засегнатите зони са в непосредствено съседство по протежението на тази улична мрежа между блоковете на „Лагера“ (около бл. 45) и подстъпите към „Хиподрума“.

    14:51 09.09.2026

  • 25 Лъжете бре

    2 1 Отговор
    Не са палежи а удари със дронове ! Пожарникарите единият даже със шланга са го пръскали и е отлетял в посока Лозенец

    14:54 09.09.2026

  • 26 НРБ

    0 0 Отговор
    Къде си бай Тодоре, да ни върнеш в това прекрасно детство , което имахме при теб.......ох педагогическа стая, ох кеф бой с пръчката до рев и после мама и тати допълнително шамарчета.......

    14:59 09.09.2026

  • 27 Хихи

    0 0 Отговор
    Тагаренко и малкият Мук, пардон, генерал, казаха че руски дрон ги е ударил ...

    15:05 09.09.2026

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