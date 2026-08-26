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Депутатите подновяват работа

Депутатите подновяват работа

26 Август, 2026 07:27 673 18

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В дневния ред се открояват няколко важни теми - промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на Българската армия и Военноморските сили

Депутатите подновяват работа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

52-рото Народно събрание се връща към пленарната си работа.

Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат начало на есенната парламентарна сесия.

В дневния ред се открояват няколко важни теми - промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на Българската армия и Военноморските сили.

Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон.

След само 19 дни лятна ваканция народните представители се връщат към активна работа, а парламентарните комисии вече възобновиха заседанията си преди първото редовно пленарно заседание. Официалната почивка бе от 5 до 23 август включително, пише БНР.

Сред първите важни законопроекти, които депутатите ще разгледат, са промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели основно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Предлага се отпадането на задължението Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени промени в търговската регистрация. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорорите, свързани с придобиването на три минни ловци от Нидерландия. Ратификацията е часть от по-големия проект на България за придобиване на общо седем минни ловци втора употреба от Белгия и Нидерландия. Корабите разполагат със системи за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на морски мини и отговарят на стандартите на НАТО.

Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности е определена на 6 милиона евро за кораб или общо 42 милиона евро за всичките седем плавателни съда. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроектът за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Stryker, управляеми противотанкови ракети Javelin и боеприпаси за машините.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тити

    7 0 Отговор
    Кърлежите ще спят по столовете машала.

    07:30 26.08.2026

  • 2 1488

    9 0 Отговор
    снимката е поне на 10 г на дупедат отдавна изритан от народа и забравен

    07:38 26.08.2026

  • 3 Доналд Дък, патарок

    5 1 Отговор
    - Какво правиш?
    - Нищо, на работа съм!

    07:52 26.08.2026

  • 4 Дано

    8 0 Отговор
    Да си намалят бройката и Заплатите Народните ----

    07:53 26.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Софиянец

    3 5 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    07:55 26.08.2026

  • 7 славуцана блеефска

    5 0 Отговор
    ама къде са ми тошковците ?

    Коментиран от #9, #16

    07:56 26.08.2026

  • 8 То хубаво ама

    7 0 Отговор
    Гледам Мирчев не е на работа. В момента се изживява политик в БТВ. Роден е за шоумен. Изглежда личния имидж е по-важно от държавните дела.

    08:03 26.08.2026

  • 9 Радев

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "славуцана блеефска":

    На бунището на историята

    08:29 26.08.2026

  • 10 Някой си

    3 0 Отговор
    Направо се скъсват от работа горките....

    08:36 26.08.2026

  • 11 Продължават кражбите 😤

    5 1 Отговор
    Радев подари магистрала на Турция, подари милиарди на Турция, чрез бъдещ добив на петрол и газ в българската черноморска икономическа зона, парите от Боташ бяха отложени, но ще бъдат върнати , това са 1 милион на ден. Радев е престъпник. Минималната заплата трябваше да е 690 евро, ще бъде намалена. Цените в магазините са по-скъпи от западна Европа, а България е с най-ниската заплата на Балканите.

    Коментиран от #12, #13, #14

    08:37 26.08.2026

  • 12 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Продължават кражбите 😤":

    Как се подаряват магистрали,които не са построени бе гербаджия

    08:46 26.08.2026

  • 13 Програмист

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Продължават кражбите 😤":

    По добре турци отколкото гербави некадърни крадливи фирмички

    08:47 26.08.2026

  • 14 Бойко Българоубиец

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Продължават кражбите 😤":

    Това за цените е от мое време още хехе 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!

    08:48 26.08.2026

  • 15 Депутатите подновяват работа!

    0 0 Отговор
    Е па време беше да се хванат у ръце! След като около три дузини в години време бяха изпаднали в летаргия! Само да не се объркат "Запъртъците" и вместо да се хванат в ръце, да се Фанат я за палци, я дедоВия, я за....

    08:50 26.08.2026

  • 16 Стара чанта

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "славуцана блеефска":

    ,, Тошковците" ги подмениха набързо със ,,СлаФчовците" и ,, ИФчовците".
    Така, че може да сме спокойни

    08:55 26.08.2026

  • 17 Гост

    0 0 Отговор
    Най-лесната работа е на българския депутат. Нищо не знае, нищо не може и е милионер

    09:01 26.08.2026

  • 18 ЧОЧО

    0 0 Отговор
    Получиха ли си парите за извънредната сесия!

    09:08 26.08.2026

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