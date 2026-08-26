Депутатите подновяват работа

52-рото Народно събрание се връща към пленарната си работа.
Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат начало на есенната парламентарна сесия.
В дневния ред се открояват няколко важни теми - промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на Българската армия и Военноморските сили.
Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон.
След само 19 дни лятна ваканция народните представители се връщат към активна работа, а парламентарните комисии вече възобновиха заседанията си преди първото редовно пленарно заседание. Официалната почивка бе от 5 до 23 август включително, пише БНР.
Сред първите важни законопроекти, които депутатите ще разгледат, са промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели основно намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.
Предлага се отпадането на задължението Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени промени в търговската регистрация. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорорите, свързани с придобиването на три минни ловци от Нидерландия. Ратификацията е часть от по-големия проект на България за придобиване на общо седем минни ловци втора употреба от Белгия и Нидерландия. Корабите разполагат със системи за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на морски мини и отговарят на стандартите на НАТО.
Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности е определена на 6 милиона евро за кораб или общо 42 милиона евро за всичките седем плавателни съда. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроектът за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Stryker, управляеми противотанкови ракети Javelin и боеприпаси за машините.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тити
07:30 26.08.2026
2 1488
07:38 26.08.2026
3 Доналд Дък, патарок
- Нищо, на работа съм!
07:52 26.08.2026
4 Дано
07:53 26.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Софиянец
07:55 26.08.2026
7 славуцана блеефска
Коментиран от #9, #16
07:56 26.08.2026
8 То хубаво ама
08:03 26.08.2026
9 Радев
До коментар #7 от "славуцана блеефска":На бунището на историята
08:29 26.08.2026
10 Някой си
08:36 26.08.2026
11 Продължават кражбите 😤
Коментиран от #12, #13, #14
08:37 26.08.2026
12 Българин
До коментар #11 от "Продължават кражбите 😤":Как се подаряват магистрали,които не са построени бе гербаджия
08:46 26.08.2026
13 Програмист
До коментар #11 от "Продължават кражбите 😤":По добре турци отколкото гербави некадърни крадливи фирмички
08:47 26.08.2026
14 Бойко Българоубиец
До коментар #11 от "Продължават кражбите 😤":Това за цените е от мое време още хехе 😉😘 ГЕРБ ПОБЕДА!
08:48 26.08.2026
15 Депутатите подновяват работа!
08:50 26.08.2026
16 Стара чанта
До коментар #7 от "славуцана блеефска":,, Тошковците" ги подмениха набързо със ,,СлаФчовците" и ,, ИФчовците".
Така, че може да сме спокойни
08:55 26.08.2026
17 Гост
09:01 26.08.2026
18 ЧОЧО
09:08 26.08.2026