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Дете предизвика пожар в Сливенско

Дете предизвика пожар в Сливенско

2 Септември, 2026 11:45 463 3

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Спасени са 100 декара гора

Дете предизвика пожар в Сливенско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пожар, причинен от небрежно боравене с открит огън от дете, е избухнал в сливенското село Градец. Пламъците са тръгнали от частен двор и са се разпространили към намираща се в съседство гора, съобщи БТА.

Сигналът за инцидента е подаден на 1 септември около 12 часа. На място са изпратени три екипа на пожарната в Котел и още три от Сливен. В овладяването на огъня са участвали и служители на Държавното горско стопанство - Котел.

Пожарът е потушен, без да причини материални щети. Благодарение на намесата на екипите са спасени около 100 декара горски масив и шест сгради. По случая Районното управление на МВР в Котел е образувало досъдебно производство.

Това е пореден пожар в района на Градец за последните дни. На 21 август огън отново горя край селото, а ден по-рано пожар обхвана около 2000 декара между Градец и Медвен. Тогава беше задействана системата BG-ALERT, а в гасенето участваха седем пожарни автомобила, два хеликоптера, военнослужещи, горски служители и доброволци.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Детето до пълнолетие в резерватт. Родителите общественополезен труд - залесяване до пълнолетие на детето. След това пълнолетния иди отт 20 години залесяване. И кат стане на 38 да го пущат обратно в обществото, ако е добре с главата

    11:55 02.09.2026

  • 3 Трол

    2 0 Отговор
    Тази практика на подрастващото население във въпросното село въобще не е за първи път. Намират си някой хълм в близост и започват да си играят по този начин. Не им пука дори че ще си запалят собствените къщи. Колкото до предния пожар - умишлен е и не е на деца работа.

    11:58 02.09.2026

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