Новини
България »
Храната e почти 30% от разходите на българите

Храната e почти 30% от разходите на българите

2 Септември, 2026 14:11 639 43

  • ес-
  • храна-
  • разходи

В България зависимостта от тези разходи е още по-осезаема

Храната e почти 30% от разходите на българите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През януари 2026 г. 46% от общите разходи за потребление на домакинствата в ЕС са били насочени към три категории – храни и безалкохолни напитки, жилище, вода и енергия, както и транспорт. Това сочат данните на "Евростат" за структурата на потреблението в Европейския съюз.

В България зависимостта от тези разходи е още по-осезаема. По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2025 г. 29,6% от всички разходи на човек в домакинството са били за храна и безалкохолни напитки. За сравнение, жилището е формирало 15%, а транспортът и съобщенията – 11,3%. Само тези три групи представляват около 56% от разходите на българските домакинства, предава БГНЕС.

Методологията на НСИ и тази на "Евростат" не са напълно идентични, затова процентите не могат да бъдат сравнявани директно.

Разходите за храна продължават да растат. През последното тримесечие на 2025 г. средният разход за храна на човек е достигнал 948 лева при 888 лева година по-рано – увеличение от 6,8%. В същото време делът на храната в общите разходи се е увеличил с 0,3 процентни пункта.

На този фон България остава страната с най-ниско общо ценово равнище на потреблението в ЕС. През 2025 г. то е било 63% от средното за Европейския съюз. Това обаче не означава автоматично, че животът е по-достъпен за българските домакинства. По-ниските цени се съчетават с по-ниски доходи и по-слаба покупателна способност.

При жилищните разходи разликата също е значителна. Ценовото равнище на тази група стоки и услуги в България е било около 41% от средното за ЕС през 2025 г. Въпреки това жилището остава едно от основните пера в бюджета, като за него българските домакинства са отделяли 15% от разходите си в края на миналата година.

Транспортът и съобщенията са представлявали още 11,3% от бюджета, а разходите в тази категория са нараснали с 4,1% на годишна база.

Има и положителна тенденция – доходите растат по-бързо от разходите. През четвъртото тримесечие на 2025 г. средният доход на човек е достигнал 3687 лева, което е увеличение от 9,4% за година. Общият разход на човек се е увеличил с 5,6%.

Това означава, че домакинствата разполагат с малко повече финансово пространство, но структурата на бюджета остава силно концентрирана върху основните потребности. При почти една трета от разходите, насочени само към храна, всяко по-сериозно поскъпване на продуктите от първа необходимост се усеща пряко от семейния бюджет.

България може да има най-ниското ценово равнище в ЕС, но за домакинствата решаващо значение има не само колко струват стоките, а и каква част от дохода е необходима за тяхното закупуване.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    16 3 Отговор
    турнах ли ви ойрото дълбоко в долната част на гърба

    Коментиран от #3

    14:13 02.09.2026

  • 2 НАД 50 %

    22 0 Отговор
    СТИГА С ВЕЧНИТЕ ВИ ПРИСПИВНИ СТЪКМИСТИКИ.

    Коментиран от #32, #39

    14:13 02.09.2026

  • 3 кокор спецова

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "бою циганина":

    ох бойчи навлажних са

    14:14 02.09.2026

  • 4 Чукче - Наблюдател

    8 1 Отговор
    Уфцете и гуведата на територията са захласнати по зелените ливади нарисувани по стените на месокомбината в клуба на богатите и не могат да включат собствено мислене, защото носят телевизор на раменете си.

    Сега сеното и люцерната поскъпват, но всичкото говедо е имунизирано против мозъчно присъствие.

    14:15 02.09.2026

  • 5 Дааааа

    14 1 Отговор
    Миналото лято имах гости от Германия.
    Прибирайки се от разходка заедно влязохме в Лидл / и там имат/
    Бяха много изненадани от високите цени на продуктите и стоките.

    Коментиран от #8

    14:15 02.09.2026

  • 6 Загрижен

    9 0 Отговор
    30% за една кошница ???

    Коментиран от #14

    14:15 02.09.2026

  • 7 препатил веднъж

    15 0 Отговор
    Храната по ресторантите е отвратителна, а цените скандални.

    14:15 02.09.2026

  • 8 А при Румен

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Дааааа":

    стана двойно!

    Коментиран от #9

    14:16 02.09.2026

  • 9 Дааааа

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "А при Румен":

    Не при Румен влезе юрото!!!!

    Коментиран от #20

    14:17 02.09.2026

  • 10 Факти

    10 4 Отговор
    Храната e почти 30% от разходите на българите благодарение на леврото

    14:18 02.09.2026

  • 11 Пецата

    2 1 Отговор
    Верно че салатата е важна разбираш ли ама повече е важна ракиата 🤣

    Коментиран от #15

    14:18 02.09.2026

  • 12 Бегалиев

    9 2 Отговор
    При бай Тошо таратора беше 8 стотинки в стола!

    14:18 02.09.2026

  • 13 мизерстващ в панелката

    6 4 Отговор
    Трябва си бойкот и връщане по селата. Всеки българин гаранция има по някой завещана селска къща и двор. Докато е време по-добре да си произведем, че радевата хунта може и да ни ги вземе.

    Коментиран от #16

    14:19 02.09.2026

  • 14 Нека

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Загрижен":

    Владо Кошницата да каже !

    14:19 02.09.2026

  • 15 Грозданов

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пецата":

    Само тя не поскъпва,20 години!

    14:19 02.09.2026

  • 16 И повечето

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "мизерстващ в панелката":

    дори не знаят!

    14:20 02.09.2026

  • 17 Вярно

    9 1 Отговор
    миналото лято 0,60 лв.,а сега 0.60 евро

    Коментиран от #19

    14:21 02.09.2026

  • 18 Рефер

    5 0 Отговор
    Нали имаме кошница пълна грижи....?!

    14:22 02.09.2026

  • 19 Кокорчо

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Вярно":

    Краставицата ли?

    14:23 02.09.2026

  • 20 Еврото

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Дааааа":

    какво е виновно,за винетките,здравните осигуровки,глоби,такси....

    14:24 02.09.2026

  • 21 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    8 2 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    Коментиран от #30

    14:24 02.09.2026

  • 22 Българите не си дояждат.

    8 0 Отговор
    Гладни са , със дрехи втора ръка. Едвам си покриват сметките.

    14:24 02.09.2026

  • 23 Шкода втора употреба

    8 0 Отговор
    от 500 лева-500 евро!

    14:26 02.09.2026

  • 24 Идва

    6 1 Отговор
    жанвиденова зима !

    Коментиран от #26

    14:26 02.09.2026

  • 25 А ми

    1 4 Отговор
    щом мизерстваш в панелката заминавай да живнеш на село

    Коментиран от #27

    14:28 02.09.2026

  • 26 честен ционист

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Идва":

    Само много глупав човек би си избрал военен за диктатор. Дори и хаитяните избраха лекар - Папа Док.

    14:29 02.09.2026

  • 27 мизерстващ в панелката

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "А ми":

    Ще замина и ще пусна панелката под наем, а ти ще дадеш на жена си заплата, да си платите наема.

    14:31 02.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Милиарди

    3 2 Отговор
    се отделят за измислени социални помощи!Безработните само лежат,не може ли нещо да свършат за помощите?

    14:34 02.09.2026

  • 30 Стенли

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    Бори, бори я , според това правителство , най големите олигарси са хората на МРЗ , защото много да забогатееш и и много харчат у от там се вдига , инфлацията ,🤯,а за това ще цените на повечето стоки и услуги само си смениха знака , но не и цифрата трябва да сме вечно "благодарни" на тиквон велики и петроханските д ..... които ни набутаха в клуба на рогатите без да се допитат до хората , единствените които искрено желаеха , референдум това бяха от Възраждане

    14:44 02.09.2026

  • 31 факуса

    3 0 Отговор
    над 50% що лъжете

    14:45 02.09.2026

  • 32 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "НАД 50 %":

    На пенсионер 80%

    14:49 02.09.2026

  • 33 ШЕФА

    5 3 Отговор
    Спокойно Бай Ганьо,новото правителство на Боташев ОБЕЩА че ще се справи с инфлацията,ама друг път ! И сега Ганьо за да ти станат разходите за храна 60 % гласувай за идиотова !

    14:55 02.09.2026

  • 34 Варна

    2 1 Отговор
    Еййййй,добре че е Ингилизова да ни светне иначе какво щяхме да правим направо не знам. Велик журналист !

    14:58 02.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ИДЕ .............

    0 0 Отговор
    ГЮРОВА ЗИМА ИЛИ ИДИЬОТОВО ВРЕМЕ В СТРАНАТА НА БОГАТИТЕ ГАДОВЕ !

    15:21 02.09.2026

  • 37 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Лъжлив Мунчо и прогресивните му мунчовци ще се погрижат процентите да се завишат. Това си избраха глупавите потурковци.

    15:30 02.09.2026

  • 38 Храната и борбата

    0 0 Отговор
    Чушки и домати, който не яде, той голям не ще му порасте.

    15:30 02.09.2026

  • 39 Знам

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "НАД 50 %":

    Пазарът е завладян и манипулиран.Видях едни хора, които обикалят по пазарите и правят забележки на търговците ако продават евтино, направо им казват под колко не трябва да свалят цените. В същото време на производителите продукцията изгнива на полето безплатно - праскови, дини, домати и чушки, грозде, годината е добра, природата е щедра, родило се е, та е преродило, ноооо цените трябва да са високииии, защото тези хора така са решили. А едни други хора в МЗХ са написали такива закони и наредби, че няма значение дали баба Пена и дядо Иван имат излишък от продукция в двора си, нямат право да го продадат, защото не отговарят на изискванията на корпоративните производители. Това е толкоз просто и логично, но на никой не му се занимава да ги види и да поправи тия дефекти.

    15:38 02.09.2026

  • 40 Хаген Дас

    1 0 Отговор
    И процентите ще се вдигнат още! Нека приключи родното производство! Зимата и да пасете няма къде да има!

    15:40 02.09.2026

  • 41 Бай Дън

    1 0 Отговор
    Къде изчезна онзи гологлавия, Харпумацян ли къв беше да обясни колко добре ще ни повлияе еврото! Преди да го въведем не можеха с пръчка да го изгонят от студията! Взе си комисиона и се покри като мишка в трици!

    15:44 02.09.2026

  • 42 Нексус

    0 0 Отговор
    Изглежда ганьовците яко пълнят червото, неслучайно и мрат от инфаркти.
    При мен процентът е под 15.

    15:56 02.09.2026

  • 43 бибитковджипко

    0 0 Отговор
    3687лева среден доход в София ли е?

    15:58 02.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове