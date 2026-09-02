Храната e почти 30% от разходите на българите

През януари 2026 г. 46% от общите разходи за потребление на домакинствата в ЕС са били насочени към три категории – храни и безалкохолни напитки, жилище, вода и енергия, както и транспорт. Това сочат данните на "Евростат" за структурата на потреблението в Европейския съюз.
В България зависимостта от тези разходи е още по-осезаема. По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2025 г. 29,6% от всички разходи на човек в домакинството са били за храна и безалкохолни напитки. За сравнение, жилището е формирало 15%, а транспортът и съобщенията – 11,3%. Само тези три групи представляват около 56% от разходите на българските домакинства, предава БГНЕС.
Методологията на НСИ и тази на "Евростат" не са напълно идентични, затова процентите не могат да бъдат сравнявани директно.
Разходите за храна продължават да растат. През последното тримесечие на 2025 г. средният разход за храна на човек е достигнал 948 лева при 888 лева година по-рано – увеличение от 6,8%. В същото време делът на храната в общите разходи се е увеличил с 0,3 процентни пункта.
На този фон България остава страната с най-ниско общо ценово равнище на потреблението в ЕС. През 2025 г. то е било 63% от средното за Европейския съюз. Това обаче не означава автоматично, че животът е по-достъпен за българските домакинства. По-ниските цени се съчетават с по-ниски доходи и по-слаба покупателна способност.
При жилищните разходи разликата също е значителна. Ценовото равнище на тази група стоки и услуги в България е било около 41% от средното за ЕС през 2025 г. Въпреки това жилището остава едно от основните пера в бюджета, като за него българските домакинства са отделяли 15% от разходите си в края на миналата година.
Транспортът и съобщенията са представлявали още 11,3% от бюджета, а разходите в тази категория са нараснали с 4,1% на годишна база.
Има и положителна тенденция – доходите растат по-бързо от разходите. През четвъртото тримесечие на 2025 г. средният доход на човек е достигнал 3687 лева, което е увеличение от 9,4% за година. Общият разход на човек се е увеличил с 5,6%.
Това означава, че домакинствата разполагат с малко повече финансово пространство, но структурата на бюджета остава силно концентрирана върху основните потребности. При почти една трета от разходите, насочени само към храна, всяко по-сериозно поскъпване на продуктите от първа необходимост се усеща пряко от семейния бюджет.
България може да има най-ниското ценово равнище в ЕС, но за домакинствата решаващо значение има не само колко струват стоките, а и каква част от дохода е необходима за тяхното закупуване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
Коментиран от #3
14:13 02.09.2026
2 НАД 50 %
Коментиран от #32, #39
14:13 02.09.2026
3 кокор спецова
До коментар #1 от "бою циганина":ох бойчи навлажних са
14:14 02.09.2026
4 Чукче - Наблюдател
Сега сеното и люцерната поскъпват, но всичкото говедо е имунизирано против мозъчно присъствие.
14:15 02.09.2026
5 Дааааа
Прибирайки се от разходка заедно влязохме в Лидл / и там имат/
Бяха много изненадани от високите цени на продуктите и стоките.
Коментиран от #8
14:15 02.09.2026
6 Загрижен
Коментиран от #14
14:15 02.09.2026
7 препатил веднъж
14:15 02.09.2026
8 А при Румен
До коментар #5 от "Дааааа":стана двойно!
Коментиран от #9
14:16 02.09.2026
9 Дааааа
До коментар #8 от "А при Румен":Не при Румен влезе юрото!!!!
Коментиран от #20
14:17 02.09.2026
10 Факти
14:18 02.09.2026
11 Пецата
Коментиран от #15
14:18 02.09.2026
12 Бегалиев
14:18 02.09.2026
13 мизерстващ в панелката
Коментиран от #16
14:19 02.09.2026
14 Нека
До коментар #6 от "Загрижен":Владо Кошницата да каже !
14:19 02.09.2026
15 Грозданов
До коментар #11 от "Пецата":Само тя не поскъпва,20 години!
14:19 02.09.2026
16 И повечето
До коментар #13 от "мизерстващ в панелката":дори не знаят!
14:20 02.09.2026
17 Вярно
Коментиран от #19
14:21 02.09.2026
18 Рефер
14:22 02.09.2026
19 Кокорчо
До коментар #17 от "Вярно":Краставицата ли?
14:23 02.09.2026
20 Еврото
До коментар #9 от "Дааааа":какво е виновно,за винетките,здравните осигуровки,глоби,такси....
14:24 02.09.2026
21 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #30
14:24 02.09.2026
22 Българите не си дояждат.
14:24 02.09.2026
23 Шкода втора употреба
14:26 02.09.2026
24 Идва
Коментиран от #26
14:26 02.09.2026
25 А ми
Коментиран от #27
14:28 02.09.2026
26 честен ционист
До коментар #24 от "Идва":Само много глупав човек би си избрал военен за диктатор. Дори и хаитяните избраха лекар - Папа Док.
14:29 02.09.2026
27 мизерстващ в панелката
До коментар #25 от "А ми":Ще замина и ще пусна панелката под наем, а ти ще дадеш на жена си заплата, да си платите наема.
14:31 02.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Милиарди
14:34 02.09.2026
30 Стенли
До коментар #21 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":Бори, бори я , според това правителство , най големите олигарси са хората на МРЗ , защото много да забогатееш и и много харчат у от там се вдига , инфлацията ,🤯,а за това ще цените на повечето стоки и услуги само си смениха знака , но не и цифрата трябва да сме вечно "благодарни" на тиквон велики и петроханските д ..... които ни набутаха в клуба на рогатите без да се допитат до хората , единствените които искрено желаеха , референдум това бяха от Възраждане
14:44 02.09.2026
31 факуса
14:45 02.09.2026
32 Факт
До коментар #2 от "НАД 50 %":На пенсионер 80%
14:49 02.09.2026
33 ШЕФА
14:55 02.09.2026
34 Варна
14:58 02.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ИДЕ .............
15:21 02.09.2026
37 Ха ха ха
15:30 02.09.2026
38 Храната и борбата
15:30 02.09.2026
39 Знам
До коментар #2 от "НАД 50 %":Пазарът е завладян и манипулиран.Видях едни хора, които обикалят по пазарите и правят забележки на търговците ако продават евтино, направо им казват под колко не трябва да свалят цените. В същото време на производителите продукцията изгнива на полето безплатно - праскови, дини, домати и чушки, грозде, годината е добра, природата е щедра, родило се е, та е преродило, ноооо цените трябва да са високииии, защото тези хора така са решили. А едни други хора в МЗХ са написали такива закони и наредби, че няма значение дали баба Пена и дядо Иван имат излишък от продукция в двора си, нямат право да го продадат, защото не отговарят на изискванията на корпоративните производители. Това е толкоз просто и логично, но на никой не му се занимава да ги види и да поправи тия дефекти.
15:38 02.09.2026
40 Хаген Дас
15:40 02.09.2026
41 Бай Дън
15:44 02.09.2026
42 Нексус
При мен процентът е под 15.
15:56 02.09.2026
43 бибитковджипко
15:58 02.09.2026