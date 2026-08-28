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ОДМВР-Благоевград за Струмяни: Действахме по искане на НСО ВИДЕО

ОДМВР-Благоевград за Струмяни: Действахме по искане на НСО ВИДЕО

28 Август, 2026 14:56 3 147 128

  • журналистка-
  • гергана петрова-
  • арест-
  • нсо-
  • охрана-
  • румен радев

Съставен й е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена

ОДМВР-Благоевград за Струмяни: Действахме по искане на НСО ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Благоевград по повод журналистически запитвания за днешния арест на журналистката Гергана Петрова. Тя беше арестувана при днешното посещение на премиера Румен Радев.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността ѝ.

Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена.

Припомняме, че Гергана Петрова информира редовно за бедственото положение в района и липса на адекватна реакция от страна на управляващите. Журналистката публикува и множество снимки за бедствието в Струмяни и пораженията от поройните дъждове. Тя информира също така за пораженията върху инфраструктурата и ВиК инсталациите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗиЛ131

    57 42 Отговор
    Много шум за нищо !

    14:59 28.08.2026

  • 2 ясно

    77 46 Отговор
    крадев реве на гавазите си, гавазите му нареждат на заптиетата, заптиетата арестуват "по сигнал"

    Коментиран от #63

    14:59 28.08.2026

  • 3 Мдаа

    78 79 Отговор
    То беше ясно, че без причина няма да е. Значи провокаторка, която после се прави на жертва.

    Коментиран от #11

    14:59 28.08.2026

  • 4 Калин

    72 16 Отговор
    Така напрактика започва прогреса!!!!!!

    15:00 28.08.2026

  • 5 Молодци

    29 23 Отговор
    Куда она пошла? Ето саботаж против украйнские друзей.

    15:00 28.08.2026

  • 6 хихи

    54 30 Отговор
    е как е журналист пък няма документи

    Коментиран от #31, #109

    15:00 28.08.2026

  • 7 Аууу

    60 31 Отговор
    Тази жена е заплаха за националната сигорност.Комунистите до обяд ги е яд на всички след обяд се гневят на себе си.

    15:01 28.08.2026

  • 8 Регресивна България=пеевски на стероиди

    68 22 Отговор
    Арестуваха журналистката Гергана Петрова, при посещението на Румен Радев във Струмяни. Тя е един от най-активните доброволци, които помагат там през последните дни и отявлен критик на управлението.
    Сцената ми напомня на Червения площад и бял лист хартия.
    Гергана Петрова, която е от 7 дни в калта в Струмяни, е доста добре сложена и тренирана жена. Та изобщо не се учудвам, че са необходими 4 полицаи, които трудно биха минали физическите тестове, за да я вкарат в кола. Честно казано, тя не се запъна така, както може... щеше да стане голям резил.

    Коментиран от #80

    15:01 28.08.2026

  • 9 !!!?

    60 18 Отговор
    Чий го дири министъра на войната в Струмяни...вместо да вади руски и украински дронове от морето...

    15:02 28.08.2026

  • 10 Защо?

    65 41 Отговор
    Защо изтрихте всички коментари, които до един бяха срещу фатмака от село Славяноов, този грозен, нагъл и противен селяндур, който с измами и лъжи спечели и двата си мандата, и последните избори! Само че, кажете на фатмака, че не месеците, седмиците му са преброени! Кажете му, це целокупният български народ го мрази и го презира! Кажете му, че е нищожество, след като се е уплашил от една млада жеан и майка! Непременно му кажете ,че е нищожество и пубилкувайте коментарите, които изтрихте! Ако имате топки, пардон - достойнство!

    15:03 28.08.2026

  • 11 Обективен

    26 49 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Както казах вече тази си е чист провокатор.
    Вижте и самото видео от "възрожденеца" .
    Доброволка, с кални ботуши и ревяща за детето си /ако има такова/.

    Коментиран от #79

    15:03 28.08.2026

  • 12 Точно така

    43 40 Отговор
    Ако си беше показала картата нямаше да им ановина. Все пак така застреляха словашкия министър председател и кого ли не. Това е работата на охраната. Стига с разни измискени журналисти

    Коментиран от #17

    15:03 28.08.2026

  • 13 Абе

    45 28 Отговор
    Зеления чорап вече започна явните репреси в ДС стил. Да видим сега до колко това ще стане скандал или ще бъде потулено. Повремето на тиквата поне критиката си беше позволена и даже го замеряха с ябълки без последствия.

    15:04 28.08.2026

  • 14 Възpожденец 🇧🇬

    46 37 Отговор
    В Струмица много добре знаят коя е журналистката Гергана Петрова.
    Олигарха кРадев започна да действа като своя началник, ypoда в Кремъл !

    Коментиран от #26

    15:04 28.08.2026

  • 15 Безумни

    52 19 Отговор
    действия и безумни изпълнители ! На тия от НСО направили ли са тест за алкохол и дрога ? На милиционерите ? Срам , срам и срам !

    15:05 28.08.2026

  • 16 Герги

    33 6 Отговор
    Защо мълчат като шарани за побоя на оня ушавия над възрастният човек...нито дума....

    15:05 28.08.2026

  • 17 Дрън, дрън съветски чугун

    50 20 Отговор

    До коментар #12 от "Точно така":

    Ако имаше държава, нямаше да се налага Гергана Петрова като доброволка да гази в калта и да помага на бедстващите. Кой си носи документите докато е в калта ?!

    15:06 28.08.2026

  • 18 БАБА ГИЦА

    32 12 Отговор
    ТИЯ ТРЪТЛЕСТИ ЧЕНГЕТА ДЕТО ПЛАЧАТ САМО ЗА ПАРИ И МИЛИАРДИ ПО БЮДЖЕТ ХАРЧАТ ЕДНА МУТРЕСА НЕ МОГАТ ДА АРЕСТУВАТ НОРМАЛНО.ОЛАЯХА ОРТЪЛЪКА

    15:06 28.08.2026

  • 19 Платена медия

    14 32 Отговор
    Точно така, затвор за платените мисирки

    Коментиран от #74

    15:06 28.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 кРадев е руска-турска марионетка !

    35 16 Отговор
    Има още един случай на превишаване на правата на милиционерите на кРадев над възрастен човек !

    15:07 28.08.2026

  • 22 Гост

    31 34 Отговор
    Има ли някой, който се съмнява, че това е специално подготвена провокация? Журналистка, без документи, опитва да влиза в зоната за журналисти, освен това, всички соросоидни медии са посредени наоколо, за да могат спокойно да заснемат "скандалния" случай. Точно като анализите на дойчевеле - толкова глупаова постановка, та се чудиш, дали дбили са я подготвяли или смятат цялата публика за дбили? Толкова ниско падна соросиоидата, чак не е за вярване!

    Коментиран от #35

    15:07 28.08.2026

  • 23 Язък им на тролеите

    6 13 Отговор
    в предишната статия за троленето. 😄

    15:07 28.08.2026

  • 24 Парпърляк

    15 21 Отговор
    Съдейки по активизирането на платените медии и троловете в коментарите, това си е активно мероприятие с което прокуратурата трябва да се заеме

    Коментиран от #65

    15:08 28.08.2026

  • 25 Посока

    37 18 Отговор
    Радев започна да се крие от народната любов. Няма да си позволява вече да се доближава свободно до хората. Каква лицемерност.

    15:08 28.08.2026

  • 26 Боко

    13 18 Отговор

    До коментар #14 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Мисирка!?

    15:08 28.08.2026

  • 27 !!!?

    35 21 Отговор
    Мистър Кеш е провокатора...вече 10 години провокира българите с прокремълските си сантименти !!!?

    15:08 28.08.2026

  • 28 123456

    29 18 Отговор
    ПРИ ЧЕРВЕНИТЕ ФАШИСТИ Е ТАКА,СВИКВАЙТЕ

    15:08 28.08.2026

  • 29 гринго

    23 33 Отговор
    Правслно са арестували мисирката.
    Опитала е да влезе в охраняван периметър за който няма допуск.
    Това да не е женския пазар да се вре навсякъде без контрол.
    Някой и е платил да се прави на протестър...
    Ще я употребят и ще я захвърлят покровителите и от опозициията.

    15:08 28.08.2026

  • 30 4 заптиета

    27 7 Отговор
    Не могат да вкарат една 🐑 в 🚔, за какво им дават тия 8000 лв заплати

    15:09 28.08.2026

  • 31 Хи хи

    28 7 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Доброволка е , носи лопата !Оставила я за малко. а не е трябвало.

    15:09 28.08.2026

  • 32 гост

    41 9 Отговор
    Гледам и не вярвам на ушите си...такива ли трябва да бъдат българските полицаи...с леки шкембета и на възраст...Идете в чужбина да видите какви полицаи има...не по малко от 1,80..стройни ...КУЛТУРНИ....млади хора...тукашните ако пробягат 200метра ще получат инфаркт...жалка картинка.

    Коментиран от #89

    15:09 28.08.2026

  • 33 Напомнящ

    36 17 Отговор
    След като с лъжи и измами радевците се докопаха до властта,която вече се клати под краката ѝм,се опитват да я запазят,всявайки страх и ужас в хората!!! Няма изненада,от тези продажници,само злини и лошотии ще се случват на НАРОДА ни!!!

    15:09 28.08.2026

  • 34 Някой

    30 13 Отговор
    МВР живее още в 19 век, какви физичесси документи търси в 21 век.
    Документиге за самоличност/лич
    ни карти/, журналистическите карти, шофьорски свидетелства ... отдавна трябваше да са онлайн.

    Трябва да има онлайн регистър на всички журналисти, а не да ми размахват някакви пластмасови карти, които са лесни за фалшифициране.
    Полицаите трябва да имат компютърна грамотност, който няма вън от полицията.

    15:09 28.08.2026

  • 35 гост

    15 16 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    Соросоиден си ти...друга дума знаеш ли комунистическа издънка...

    15:10 28.08.2026

  • 36 Задържат жена е идентифицирана от

    13 5 Отговор
    Сайта факти бг, а не могло да я продаваш денрифицират на кРадев въоръжените слуги

    15:10 28.08.2026

  • 37 !!!?

    39 13 Отговор
    Жената може би е искала да каже на Мистър Кеш: Тук не е Москва !!!?

    Коментиран от #38, #44

    15:11 28.08.2026

  • 38 Изглеждаш много глупаво

    8 9 Отговор

    До коментар #37 от "!!!?":

    като тролиш!

    15:11 28.08.2026

  • 39 ИМПЕРИАЛИСТ

    12 3 Отговор
    ...АЙДЕ ПОЧНАХА С ЛЪЖИТЕ!

    Коментиран от #41

    15:12 28.08.2026

  • 40 Реалист

    30 13 Отговор
    Зеления пъпеш радев се справи с олигарсите пенсионери, престъпниците с минимална заплата, оряза свръхпечалбите на майките с деца, обяви война на анонимни сатирични страници като опасни за националната сигурност и сега се зае с безобразно питащите, свободни журналисти.
    Септември паветата ще полетят !

    15:12 28.08.2026

  • 41 По скоро

    7 24 Отговор

    До коментар #39 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    секнаха лъжите на тролеите на ПП, ДБ и ГЕРБ!

    15:12 28.08.2026

  • 42 Сила

    28 6 Отговор
    "Айде , че ПО ЛОШО ШЕ СТАНЕ....."
    Обърнете внимание на тази реплика към жената !!!
    За 5 000 евро заплата на селския полицай , толкоз ....

    15:13 28.08.2026

  • 43 Малко й е

    7 24 Отговор
    Това не са журналисти, а нагли измекяри!
    Мария я поздравява с видеата, от които нищо не се разбира!
    Ето това е топ журналистика!
    Вадиш кървавия нож и напред!

    15:14 28.08.2026

  • 44 Имате тумори в мозъците

    12 10 Отговор

    До коментар #37 от "!!!?":

    В терминална фаза фашистки изроди

    Коментиран от #69

    15:14 28.08.2026

  • 45 Анонимен

    18 11 Отговор
    НсО жената нямала право да е при господаря Хахахаха ЧЕ нали се возеше със шкодата си Сега защо се пази от НСО Оставка че чак и 411 имота арестува жената Егати диктата невиждан А като има протести тогава

    15:16 28.08.2026

  • 46 Констатация

    12 17 Отговор
    Ся, без да опровдавам Радев или действията на полицията, но нека анализираме ситуацията. Един "Обрязан" Мозък, твърди, че лично Радев е заповядал на полицията у селото да арестува наред, пита се: Защо да го прави, при положение, че природното бедствие е неподвластно на Човека и Власта??? И възниква Хипотезата: Възможно ли е "противници" на Радев умишленно да са спретнали тази провокацийка или Шефа на Областната полиция да се е престарал в угодничеството си?

    Коментиран от #75, #81, #90

    15:16 28.08.2026

  • 47 24 - и Парпърляк

    14 12 Отговор
    Парпърляк със сигурност значи ниощжество, нали, "прогресивен" лакей и ваксаджия на фатмашките ботуши на селяндурина от Славяново?! Какоов "активно мероприятие", какви пет лева бълтуваш бе, прогресивно нищожество? Журналистката е позната в целия регион, тя е уважамана личност и майка бе, прогресивно нищожество! А Фатмакът днес за пореден път доказа, че е нищожество, че е чиста проба фатмак, че в бръснатата му кратуна под фуражката още дрънчат ръждясали сърпове и чускове! Да, нищожество, при това - много грозно нищожество!

    Коментиран от #58

    15:16 28.08.2026

  • 48 УжасТ

    7 10 Отговор
    Язък за реването на турско-американските тролове ! Не изкараха и парче пица от Козяк .🤣

    15:17 28.08.2026

  • 49 Червени бokлyци !

    20 4 Отговор
    Тези милиционери годни ли са за служба ? Какви са тези тулупи с физиономии на мyтpи ?
    Завърнахме ли се в годините на 90-те ?

    Коментиран от #67

    15:18 28.08.2026

  • 50 кифла

    14 17 Отговор
    Това блонди,от село не е над закона!
    Рев,че иска при детето. Щом не носи документи ,що не си седи при него или на къра.
    Била журналист.?
    Б.Б.нарича такива" месирки".
    Ако е Журналист или селски активист,да не с хванала Господ за шлифера и да го дърпа

    15:18 28.08.2026

  • 51 По повод Глезотиите са на изчерпване

    12 2 Отговор
    Ами да така е но забравяш да добавиш (другарю) "punt intended" че в Исландия гражданското общество и Демократичен Парламент са на има няма 900 години, пак ще го напиша че най старият Демократично Избиран Парламент в Света е Исландският, това е с прекъсвания но всичко събрано Демократичният Парламент на Исландия е на (словом) девет стотин години❗️

    Докато България е колониална територия с привнесени Германски Royalty за Цар на България.

    И най важното, в Исландия Комунизъм никога, повтарям пак (другарю) комунизъм никога не е имало.

    Това е ситуацията, и да, действително глезотиите са на изчерпване.
    Кой каквото си направи, никой друг не може да му го направи.

    За Българският Лв., се събирахме с голям зор 5 000 човека в Центъра на Властта, сега МВР-то на Премиера Радев който се бори с Олигархията арестува Млади Майки които снимат Кортежа Му.
    А другата издънка на ДС, Внука на ДС Фамилията Терзиев арестува Млади Майки които са решили да отпразнуват Рожденният ден детето си с Несанкционирани Партита в Гражданските Паркове на Столицата за които Паркове, Ние Гражданите Плащаме за тяхната подръжка❗️

    15:18 28.08.2026

  • 52 репост на коментар от Форума,

    7 1 Отговор
    Слава на Евроатлантическа България ВСИЧКИ "институции" на България в ЕС са БУТАФОРНИ, когато става въпрос за правата ни !
    До една !
    Виж, за "задълженията" ни, не е така !
    Когато държавата прекрачи границата и превърне безотговорността и раболепието към чуждите посолства в постоянство, сивата икономика и децентрализацията не са проблемът - те са симптомът.
    Те са естественият имунен отговор на обществото срещу паразитизма. Историята показва, че нито една система, която изземва реалната стойност на човешкия труд (чрез двойно плащане и инфлация), не може да оцелее дълго, защото икономическата база просто спира да работи.

    Исландия е може би най-чистият съвременен пример за това как едно общество може да пренапише обществения договор, когато институциите го предадат. Когато през 2008 г. световната финансова криза удря острова, исландците отказват да влязат в ролята на „модерни роби“, които да плащат с данъците си дълговете на корумпирания елит. Вместо да спасят банкерите, те направиха обратното: наказаха виновните, оставиха банките да фалират и използваха технологиите за директен граждански контрол.

    15:20 28.08.2026

  • 53 ха ха

    14 6 Отговор
    на извратеняците прогресисти им дай само лъжи да разтегат и да мачкат народа

    15:20 28.08.2026

  • 54 Банда национални предатели !

    15 10 Отговор
    Бавно започва рашистката диктатура на кремълската марионетка румен Решетников Боташа.

    Коментиран от #64

    15:21 28.08.2026

  • 55 ПИШМАН ЖУРНАЛИСКА

    11 14 Отговор
    СЪС ЗЛОБА КЪМ РАДЕВ КОЙТО НЕ И Е ФЕН НЕЙНИТЕ ЛЮБИМЦИ ПАДНАХА У КЕРЕЧО.А СЛЕД ГЛУПОСТИТЕ ПРАВИЛНО НСО ИСКА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ПОЛИЦИЯТА 32г. СЪМ БИЛ ПОЛИЦАЙ .

    15:21 28.08.2026

  • 56 44 - и фатмашки факсаджия

    10 7 Отговор
    Тумор имаш ти в кухата си червена кратуна, в която дрънчат ръждясали сърпове и чукове, също като в бръснатата кратуна на фатмака от село Славяноов! ти имаш тумор, само че, нищожество "прогресивно", фатмашкият, "прогресивен" тумор няма да пусне метастазите си в организма на злочестата ни държава, защото ние ще го изметем! Да, още на есен ще изметем фатмака и лакей на кремълското чудовище! Ще го изметем с един шут в задн---ка, който стана доста дебел!4

    Коментиран от #60

    15:23 28.08.2026

  • 57 Вятър журналисти

    10 12 Отговор
    Тая мисли, че нейното село е навсякъде, журналистка, а няма лична карта, журналистическа дори не е била необходима, но и нея няма.

    15:24 28.08.2026

  • 58 Констатация

    9 10 Отговор

    До коментар #47 от "24 - и Парпърляк":

    Прилича именно "Активно Мероприятие", бе, "обрязан мозък" ! Дай ни достоверни факти, че Радев лично е заповядал да се проведе подобна компрометираща го полицейска акция у селото, за което над 90% от населениенто чува за пръв път!!! Както вече ти казах: Природата не е подвластна на Човека, виж кво стана в Непал. Та, за къв му е на Радев подобна компрометираща акция, кажи ни да чуем!!!!

    15:25 28.08.2026

  • 59 Активно мероприятие на мирчевисти

    10 12 Отговор
    Много ясно, че ще я арестуват без лична карта

    15:25 28.08.2026

  • 60 Изглеждаш

    5 7 Отговор

    До коментар #56 от "44 - и фатмашки факсаджия":

    много глупаво като тролиш!

    15:26 28.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 мухахаха

    8 4 Отговор
    няма нужда да правиш лошо скъпа, прасенцата пазят властта, а гражданите кучета ги яли

    15:27 28.08.2026

  • 63 Не бе, бавен,

    9 10 Отговор

    До коментар #2 от "ясно":

    арестуват, щото овцата се тика при акредитираните журналисти без акредитация и лична карта дори. В някой западни демокрации направо ще я застрелят като куче ако преди това не я заколи някой африкански био-инжинер

    Коментиран от #100

    15:27 28.08.2026

  • 64 Откога

    3 10 Отговор

    До коментар #54 от "Банда национални предатели !":

    закона е диктатура? Безродни тролеи на мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ

    15:27 28.08.2026

  • 65 Смехоран

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Парпърляк":

    Абе все пишете че се плаща,а кажи ми къде че да ида да се облажа и аз.

    Коментиран от #68

    15:28 28.08.2026

  • 66 голем

    9 7 Отговор
    праз значи - зяе срещу премиер, а не носи лична карта за легитимация ! Длъжни са да я задържат за установяване на самоличността й, това е по закон. Три статии и 300 коментара за нищо.......

    Коментиран от #70

    15:28 28.08.2026

  • 67 Констатация

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Червени бokлyци !":

    Виж, за това съм напълно съгласен с вас, за липсата на интелект у тези ходещи лоени бучки да не говорим.

    15:29 28.08.2026

  • 68 Само глупак

    2 5 Отговор

    До коментар #65 от "Смехоран":

    се продава за жълти стотинки и става парцал на форума, показващ деградацията и отчаянието на поръчителите си! Странен мерак!

    15:29 28.08.2026

  • 69 !!!?

    10 2 Отговор

    До коментар #44 от "Имате тумори в мозъците":

    Има Африканска чума по свинете...отивай на ветеринарен доктор !

    15:30 28.08.2026

  • 70 Тролеите на ПП и ДБ и ГЕРБ

    5 10 Отговор

    До коментар #66 от "голем":

    са на линия за активното мероприятие!

    Коментиран от #82

    15:30 28.08.2026

  • 71 румен кРадев е руска марионетка !

    9 6 Отговор
    Правителството на ватенката Радев е на ръчно командване от кремълския режим. Българското правителство е настоявало за изваждане от санкциите на ЕС на министъра на спорта на кремълския режим и на Тольяттихимбанк - банка, част от група, която произвежда амоняк за производството на боеприпаси.
    Това става ясно от отговор на Голото рамо на въпрос на депутати от ДБ.

    Коментиран от #76

    15:32 28.08.2026

  • 72 Гошо

    4 9 Отговор
    боя си е търсила тая явно

    15:32 28.08.2026

  • 73 Аз не разбрах

    9 6 Отговор
    Какво точно е направила тая жена и какви реплики е отправила към Радев!
    А видеото е едно нищо.
    Не се нахвърляйте срещу никого, преди случаят да се изясни!
    Утре ще пишете друго!
    А на Мара публикациите са куци и неверни!
    Доказано!

    15:33 28.08.2026

  • 74 Грешиш

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Платена медия":

    ,,платените мисирки клявкат за това де им плащат от тия във власта и от тия с пари...с одобрителен изказ...
    Тия извън хранилката...надават глас повече...

    15:33 28.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Изглеждаш много глупаво

    4 7 Отговор

    До коментар #71 от "румен кРадев е руска марионетка !":

    тролейки евтини лъжи!

    15:34 28.08.2026

  • 77 Забелязал

    4 7 Отговор
    Има и още едно видео в което някакъв плешив мамут вика на полицая "Бе бегай от тука бе, нищо няма да ти дам" при поискани документи за самоличност. На заден фон зад телефона който снима се чува една гарга как грачи, възможно е да е същата провокаторка.

    15:35 28.08.2026

  • 78 По Радой Ралин

    11 6 Отговор
    "По-страшен от спина, по-жилав от рака, сега засега се оказва Фатмака Румен Радев простака"!

    Коментиран от #91, #94

    15:35 28.08.2026

  • 79 Вашият президент

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "Обективен":

    Много лесно се провокирате, бе женчовци.

    15:36 28.08.2026

  • 80 Голям смях

    5 7 Отговор

    До коментар #8 от "Регресивна България=пеевски на стероиди":

    Изявената журналистка ЗАЩО е без документи. А ако е овчарка.

    Коментиран от #93

    15:36 28.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 при

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Тролеите на ПП и ДБ и ГЕРБ":

    теб нечестивец и ниско образован неграмотник са в завидна симбиоза......

    Коментиран от #86

    15:37 28.08.2026

  • 83 А Защо Няма Обособена Зона ?

    4 0 Отговор
    За Представителите На Гражданското Общество ?

    15:37 28.08.2026

  • 84 Ангел.

    6 1 Отговор
    "Факти .бг" защо изтрити коментарите ? И вас ли подплаши ПОЛИЦИЯТА. ДА НЕ БИ ДА ВИ АРЕСТУВАТ И ВАС ЛИ?

    15:37 28.08.2026

  • 85 бай Иван

    7 4 Отговор
    Боже как се бори олигархията ? Срам. Вече нямало недосегаеми и Радев гордо заяви ,че са установили кой е собственик на джипа със заглушителя,което преди не можело да се случи. И го каза толкова гордо. айде бе? Собственост на автомобил се установява само по талона в базата данни и без да излизаш и от службата. Апропо къде го заглушителя. Огромна операция , барети , марети и заглушител нямааа. Прокурорката по делото вика "Ама полицаите не са намерили и иззели заглушител, а някакви батерии и кабели. А сега ко праим? Какви мафиоти , какви заглушители , кабели тунели без един задържан ? Както се казва важно е шум да има. Излиза гл. секретар и казва,че обвинени няма щото чакали експертизи. На какво? На кабелите ли или на тунелите? Просто не знам как въобще да коментираш това? Радев излязъл сега и казал,че в последните минути били изнесли заглушителя. Айде сега да не е имало и предателство?Не вярвам.А как го разбрахте като не сте го намерили, кога е изнесен? Куче следотърсач на загубен джи пи ес сигнал няма ли в МВР ? А ако имаха то по сигнала по сигнала та до заглушителя. Предстате ли си с какви глупости ни занимават от МВР и президенството.?

    15:39 28.08.2026

  • 86 Така е

    2 4 Отговор

    До коментар #82 от "при":

    Само ниско образован човек, без достойнство, без ценностна система, мразещ себе си, род и родина, може да е ползван от мафията, лъжци и крадци да троли, лъже и унищожението на България!

    15:39 28.08.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Кандидат депутат

    8 2 Отговор
    Една хубава жена направи за смях няколко толупа. Браво, дано има повече като нея

    15:39 28.08.2026

  • 89 Де го Тошко африкански ?

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "гост":

    Освен доктори да вкара и милиционери от чужбина.

    15:39 28.08.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Чичак

    5 2 Отговор
    Ми фатмаци сър

    15:40 28.08.2026

  • 93 !!!?

    10 3 Отговор

    До коментар #80 от "Голям смях":

    Какво значение дали не е журналистка бе...?
    Дошъл Мистър Кеш в селото й и я арестува защото му снимала кортежа с олигарсите...!!!?

    Коментиран от #96

    15:40 28.08.2026

  • 94 Глупенров

    2 3 Отговор

    До коментар #78 от "По Радой Ралин":

    Като нямаш свой акъл, не ползвай чуждия!
    Айде у коловоза!

    15:40 28.08.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Изглеждаш много глупаво

    1 5 Отговор

    До коментар #93 от "!!!?":

    тролейки евтини лъжи!

    Коментиран от #113

    15:42 28.08.2026

  • 97 Ха-ха-ха!

    8 2 Отговор
    Написах, че фатмак Радев от село Славяново е чумата на България и ми изтриха комнетра! Стига страх!

    Коментиран от #103

    15:42 28.08.2026

  • 98 222

    8 1 Отговор
    По-страшен от спина, по-жилав от рака, сега засега се оказва Фатмака "! Радой Ралин

    15:42 28.08.2026

  • 99 Дори Мутрата, Бойко Методиев Борисов

    12 2 Отговор
    не си е позволявал да арестува Млади Майки които не веднъж са го пцували на Мутренско Посещение у некое Забравено От Бога Българско Село❗️

    А това Блонди с бутиши изцапани с кал вместо да стане некоя
    .... у Столицата си живее у Румянцево, отглежда Стопанство и Семейство дете/деца отглежда Българското Момиче ве.
    Пред такива Жени Българският Народ трябва да е благодарен че все още ги има.

    МВР Демерджиев в действие, ало, ало, Радев, Има ли Пилот в Самолета?

    15:43 28.08.2026

  • 100 Там ! Поне !

    9 0 Отговор

    До коментар #63 от "Не бе, бавен,":

    Има Журналисти !

    А Не Акредитирани !

    Псевдожурналисти !

    Като Тук !

    Или с прости Думи Казано !

    Лакеи !

    И Слуги !

    15:43 28.08.2026

  • 101 Който им !

    7 0 Отговор
    Бърка Отзад !

    Е Неудобен !

    15:45 28.08.2026

  • 102 Ужас

    5 1 Отговор
    Г-н Министъра да уволнява такива дърти пенсионери,а с тия шкембета сигурно и телкаджии

    15:46 28.08.2026

  • 103 Анонимен

    9 4 Отговор

    До коментар #97 от "Ха-ха-ха!":

    Вече нищо не може да се пише срещу Радев че арестуват Искахте Радев имате го Сега да ви видя Ще търсите Борисов ама Радев арестува и власт не дава хахахаха

    Коментиран от #105

    15:47 28.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Изглеждаш много глупаво

    3 3 Отговор

    До коментар #103 от "Анонимен":

    с тролене!

    15:48 28.08.2026

  • 106 Чичак

    9 3 Отговор
    Радев е едно нищо

    15:49 28.08.2026

  • 107 Независим

    7 3 Отговор
    Това избраха тъпите ватенки да арестуват всеки който е притив Радев по руски тертип.

    15:51 28.08.2026

  • 108 az СВО Победа 81

    3 5 Отговор
    Така като гледам от видеото има и неподчинение на полицейско разпореждане.

    15:51 28.08.2026

  • 109 Некой

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Хихи михи лист хартия не прави човека.
    21 век сме.
    Ще погледнат базата данни и готово.
    10 евро глоба, че не си носи личната карта.
    Това е по закон.
    Белезници, задържане полицейски произвол е това и ако се съгласяваш с това значи си от стадото.

    15:52 28.08.2026

  • 110 Стефко

    9 3 Отговор
    Незаконосъобразни действия, несъизмерима употреба на помощни средства с ответните действие на въпросната гражданка. Също, от кога ако изразяваш гражданска позиция и имаш въпроси към властимащ, без значение кой е той, нарушаваш обществения ред. Луковиците сринаха държавността, тези ни върнаха във времето преди 89- та. Трябват незабавни оставки и търсене на отговорност от разпоредили те това незаконно безобразие

    Коментиран от #111

    15:52 28.08.2026

  • 111 Прочети статията

    2 3 Отговор

    До коментар #110 от "Стефко":

    преди да пишеш небивалици!

    Коментиран от #124

    15:54 28.08.2026

  • 112 тао

    3 1 Отговор
    събрали се 200 паразита да изразяват съчувствие , все велики организатори пазачи певци и певици накипрени , ако се бяха хванали на работа щяха да възстановят щетите , ама за тях е срам да работят дори повече от унижение е

    15:55 28.08.2026

  • 113 !!!?

    5 0 Отговор

    До коментар #96 от "Изглеждаш много глупаво":

    Ти си готов за освидетелстване...баба ми така повтаряше през половин час: къде ми е акъла !?

    Коментиран от #116

    15:56 28.08.2026

  • 114 Теслатъ

    5 2 Отговор
    """""ОДМВР-Благоевград за Струмяни: Действахме по искане на НСО"""""" ------- Сериозно!!!! А, в "Искането" беше ли подчертано Конкретно - арест за всичко що се движи по улицата??? Я, по-добре покажи съдържанието на Писменната заповед, кво ми съ оправдавате кът ощипана ученичка! Май доста сте се престарали със слугинажа!!!!

    15:56 28.08.2026

  • 115 Без думи

    7 5 Отговор
    Режимът на Путин вече действа и в България. Благодарим ти, Радев за прогреса!

    Коментиран от #118

    15:58 28.08.2026

  • 116 Както казах

    1 3 Отговор

    До коментар #113 от "!!!?":

    с тролене изглеждаш много глупаво.

    Коментиран от #121

    15:58 28.08.2026

  • 117 хмм

    1 1 Отговор
    Погледнах и страницата и я намирам за доста неадекватна. Искала за президент човек с военна подготовка. За война ли се готви ...

    Коментиран от #125

    15:59 28.08.2026

  • 118 Да не обърка статията за тролене

    3 3 Отговор

    До коментар #115 от "Без думи":

    Статията не е за Русия, а за активно мероприятие на мафията ПП, ДБ и ГЕРБ!

    15:59 28.08.2026

  • 119 А бе

    4 2 Отговор
    Тия от НСО-то не охраняват ли ботаническата градина в Балчик

    16:00 28.08.2026

  • 120 az СВО Победа 81

    5 3 Отговор
    Накратко:

    1. По възпалението в медийнатта група на Прокопиев съдя, свързано с този случай, съдя че тази играе за неговия отбор.

    2. Допълнително потвърждение на предположението ми идва и от възпалението в паргиите с отпаднала необходимост, които пак Прокопиев финансира.

    3. По същестео ставаме сеидетели на активно мероприятие срещу Румен Радев, при това ьле планирано и още по-зле изпълнено от опозицията с отпаднала необходимост....

    16:02 28.08.2026

  • 121 Особено нелепо и глупаво

    3 0 Отговор

    До коментар #116 от "Както казах":

    изглеждате троловете на Копринката, Крадев и Шишко.

    Коментиран от #123

    16:03 28.08.2026

  • 122 Отвратен

    5 0 Отговор
    А кога ще дадете думата и на журналистката Гергана Петрова.!? На записа ясно се чува че са и взели личната карта !?

    16:03 28.08.2026

  • 123 С тролене

    0 2 Отговор

    До коментар #121 от "Особено нелепо и глупаво":

    изглеждаш много глупаво!

    16:04 28.08.2026

  • 124 Стефко

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "Прочети статията":

    За съжаление, не може да имаме вина, че разбираме правилно и статията, и изнесените факти по този случай. Действията са пресилени в определена част незаконосъобразни!

    16:09 28.08.2026

  • 125 Не позна

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "хмм":

    , много хора искат такива да ги водят защото смятат , че при тия хора има дисциплина , има ред , има морал и т.н . Но не се е сблъскала челно с такива хора да види , че повече от тия нямат акъл . Казвам го като човек имал взимане даване с военни по времето на соца .

    16:09 28.08.2026

  • 126 между другото

    1 0 Отговор
    Във видеото от задържането ясно се чува, че са и взели личната карта и са я проверили. Значи не е била без документи за самоличност.

    16:10 28.08.2026

  • 127 Мнение

    0 1 Отговор
    Държи се нагло и на "въпреки". Може да отнесе и глоба за неподчинение. Може човешки да обясни, че си е забравила л.к. и да отиде в РПУ -то. За2 Мин ще установят коя е , каква е та и всичките й роднини. Прави се на интересна.

    16:13 28.08.2026

  • 128 оня с коня

    2 0 Отговор
    Това не са "Органи на реда".Това са тюфлеци с размандани униформи.Погледнете ги на какво приличат.Наднормрнно тегло,опърпани,нискостеблени и не толкова умни.Тая ако ги беше замлатила................

    16:18 28.08.2026

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