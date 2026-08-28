ОДМВР-Благоевград за Струмяни: Действахме по искане на НСО ВИДЕО

Органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Благоевград по повод журналистически запитвания за днешния арест на журналистката Гергана Петрова. Тя беше арестувана при днешното посещение на премиера Румен Радев.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността ѝ.

Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена.

Припомняме, че Гергана Петрова информира редовно за бедственото положение в района и липса на адекватна реакция от страна на управляващите. Журналистката публикува и множество снимки за бедствието в Струмяни и пораженията от поройните дъждове. Тя информира също така за пораженията върху инфраструктурата и ВиК инсталациите.