ОДМВР-Благоевград за Струмяни: Действахме по искане на НСО ВИДЕО

Органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.
Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Благоевград по повод журналистически запитвания за днешния арест на журналистката Гергана Петрова. Тя беше арестувана при днешното посещение на премиера Румен Радев.
Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността ѝ.
Съставен ѝ е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена.
Припомняме, че Гергана Петрова информира редовно за бедственото положение в района и липса на адекватна реакция от страна на управляващите. Журналистката публикува и множество снимки за бедствието в Струмяни и пораженията от поройните дъждове. Тя информира също така за пораженията върху инфраструктурата и ВиК инсталациите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗиЛ131
14:59 28.08.2026
2 ясно
Коментиран от #63
14:59 28.08.2026
3 Мдаа
Коментиран от #11
14:59 28.08.2026
4 Калин
15:00 28.08.2026
5 Молодци
15:00 28.08.2026
6 хихи
Коментиран от #31, #109
15:00 28.08.2026
7 Аууу
15:01 28.08.2026
8 Регресивна България=пеевски на стероиди
Сцената ми напомня на Червения площад и бял лист хартия.
Гергана Петрова, която е от 7 дни в калта в Струмяни, е доста добре сложена и тренирана жена. Та изобщо не се учудвам, че са необходими 4 полицаи, които трудно биха минали физическите тестове, за да я вкарат в кола. Честно казано, тя не се запъна така, както може... щеше да стане голям резил.
Коментиран от #80
15:01 28.08.2026
9 !!!?
15:02 28.08.2026
10 Защо?
15:03 28.08.2026
11 Обективен
До коментар #3 от "Мдаа":Както казах вече тази си е чист провокатор.
Вижте и самото видео от "възрожденеца" .
Доброволка, с кални ботуши и ревяща за детето си /ако има такова/.
Коментиран от #79
15:03 28.08.2026
12 Точно така
Коментиран от #17
15:03 28.08.2026
13 Абе
15:04 28.08.2026
14 Възpожденец 🇧🇬
Олигарха кРадев започна да действа като своя началник, ypoда в Кремъл !
Коментиран от #26
15:04 28.08.2026
15 Безумни
15:05 28.08.2026
16 Герги
15:05 28.08.2026
17 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #12 от "Точно така":Ако имаше държава, нямаше да се налага Гергана Петрова като доброволка да гази в калта и да помага на бедстващите. Кой си носи документите докато е в калта ?!
15:06 28.08.2026
18 БАБА ГИЦА
15:06 28.08.2026
19 Платена медия
Коментиран от #74
15:06 28.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 кРадев е руска-турска марионетка !
15:07 28.08.2026
22 Гост
Коментиран от #35
15:07 28.08.2026
23 Язък им на тролеите
15:07 28.08.2026
24 Парпърляк
Коментиран от #65
15:08 28.08.2026
25 Посока
15:08 28.08.2026
26 Боко
До коментар #14 от "Възpожденец 🇧🇬":Мисирка!?
15:08 28.08.2026
27 !!!?
15:08 28.08.2026
28 123456
15:08 28.08.2026
29 гринго
Опитала е да влезе в охраняван периметър за който няма допуск.
Това да не е женския пазар да се вре навсякъде без контрол.
Някой и е платил да се прави на протестър...
Ще я употребят и ще я захвърлят покровителите и от опозициията.
15:08 28.08.2026
30 4 заптиета
15:09 28.08.2026
31 Хи хи
До коментар #6 от "хихи":Доброволка е , носи лопата !Оставила я за малко. а не е трябвало.
15:09 28.08.2026
32 гост
Коментиран от #89
15:09 28.08.2026
33 Напомнящ
15:09 28.08.2026
34 Някой
Документиге за самоличност/лич
ни карти/, журналистическите карти, шофьорски свидетелства ... отдавна трябваше да са онлайн.
Трябва да има онлайн регистър на всички журналисти, а не да ми размахват някакви пластмасови карти, които са лесни за фалшифициране.
Полицаите трябва да имат компютърна грамотност, който няма вън от полицията.
15:09 28.08.2026
35 гост
До коментар #22 от "Гост":Соросоиден си ти...друга дума знаеш ли комунистическа издънка...
15:10 28.08.2026
36 Задържат жена е идентифицирана от
15:10 28.08.2026
37 !!!?
Коментиран от #38, #44
15:11 28.08.2026
38 Изглеждаш много глупаво
До коментар #37 от "!!!?":като тролиш!
15:11 28.08.2026
39 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #41
15:12 28.08.2026
40 Реалист
Септември паветата ще полетят !
15:12 28.08.2026
41 По скоро
До коментар #39 от "ИМПЕРИАЛИСТ":секнаха лъжите на тролеите на ПП, ДБ и ГЕРБ!
15:12 28.08.2026
42 Сила
Обърнете внимание на тази реплика към жената !!!
За 5 000 евро заплата на селския полицай , толкоз ....
15:13 28.08.2026
43 Малко й е
Мария я поздравява с видеата, от които нищо не се разбира!
Ето това е топ журналистика!
Вадиш кървавия нож и напред!
15:14 28.08.2026
44 Имате тумори в мозъците
До коментар #37 от "!!!?":В терминална фаза фашистки изроди
Коментиран от #69
15:14 28.08.2026
45 Анонимен
15:16 28.08.2026
46 Констатация
Коментиран от #75, #81, #90
15:16 28.08.2026
47 24 - и Парпърляк
Коментиран от #58
15:16 28.08.2026
48 УжасТ
15:17 28.08.2026
49 Червени бokлyци !
Завърнахме ли се в годините на 90-те ?
Коментиран от #67
15:18 28.08.2026
50 кифла
Рев,че иска при детето. Щом не носи документи ,що не си седи при него или на къра.
Била журналист.?
Б.Б.нарича такива" месирки".
Ако е Журналист или селски активист,да не с хванала Господ за шлифера и да го дърпа
15:18 28.08.2026
51 По повод Глезотиите са на изчерпване
Докато България е колониална територия с привнесени Германски Royalty за Цар на България.
И най важното, в Исландия Комунизъм никога, повтарям пак (другарю) комунизъм никога не е имало.
Това е ситуацията, и да, действително глезотиите са на изчерпване.
Кой каквото си направи, никой друг не може да му го направи.
За Българският Лв., се събирахме с голям зор 5 000 човека в Центъра на Властта, сега МВР-то на Премиера Радев който се бори с Олигархията арестува Млади Майки които снимат Кортежа Му.
А другата издънка на ДС, Внука на ДС Фамилията Терзиев арестува Млади Майки които са решили да отпразнуват Рожденният ден детето си с Несанкционирани Партита в Гражданските Паркове на Столицата за които Паркове, Ние Гражданите Плащаме за тяхната подръжка❗️
15:18 28.08.2026
52 репост на коментар от Форума,
До една !
Виж, за "задълженията" ни, не е така !
Когато държавата прекрачи границата и превърне безотговорността и раболепието към чуждите посолства в постоянство, сивата икономика и децентрализацията не са проблемът - те са симптомът.
Те са естественият имунен отговор на обществото срещу паразитизма. Историята показва, че нито една система, която изземва реалната стойност на човешкия труд (чрез двойно плащане и инфлация), не може да оцелее дълго, защото икономическата база просто спира да работи.
Исландия е може би най-чистият съвременен пример за това как едно общество може да пренапише обществения договор, когато институциите го предадат. Когато през 2008 г. световната финансова криза удря острова, исландците отказват да влязат в ролята на „модерни роби“, които да плащат с данъците си дълговете на корумпирания елит. Вместо да спасят банкерите, те направиха обратното: наказаха виновните, оставиха банките да фалират и използваха технологиите за директен граждански контрол.
15:20 28.08.2026
53 ха ха
15:20 28.08.2026
54 Банда национални предатели !
Коментиран от #64
15:21 28.08.2026
55 ПИШМАН ЖУРНАЛИСКА
15:21 28.08.2026
56 44 - и фатмашки факсаджия
Коментиран от #60
15:23 28.08.2026
57 Вятър журналисти
15:24 28.08.2026
58 Констатация
До коментар #47 от "24 - и Парпърляк":Прилича именно "Активно Мероприятие", бе, "обрязан мозък" ! Дай ни достоверни факти, че Радев лично е заповядал да се проведе подобна компрометираща го полицейска акция у селото, за което над 90% от населениенто чува за пръв път!!! Както вече ти казах: Природата не е подвластна на Човека, виж кво стана в Непал. Та, за къв му е на Радев подобна компрометираща акция, кажи ни да чуем!!!!
15:25 28.08.2026
59 Активно мероприятие на мирчевисти
15:25 28.08.2026
60 Изглеждаш
До коментар #56 от "44 - и фатмашки факсаджия":много глупаво като тролиш!
15:26 28.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 мухахаха
15:27 28.08.2026
63 Не бе, бавен,
До коментар #2 от "ясно":арестуват, щото овцата се тика при акредитираните журналисти без акредитация и лична карта дори. В някой западни демокрации направо ще я застрелят като куче ако преди това не я заколи някой африкански био-инжинер
Коментиран от #100
15:27 28.08.2026
64 Откога
До коментар #54 от "Банда национални предатели !":закона е диктатура? Безродни тролеи на мафията и национални предатели ПП, ДБ и ГЕРБ
15:27 28.08.2026
65 Смехоран
До коментар #24 от "Парпърляк":Абе все пишете че се плаща,а кажи ми къде че да ида да се облажа и аз.
Коментиран от #68
15:28 28.08.2026
66 голем
Коментиран от #70
15:28 28.08.2026
67 Констатация
До коментар #49 от "Червени бokлyци !":Виж, за това съм напълно съгласен с вас, за липсата на интелект у тези ходещи лоени бучки да не говорим.
15:29 28.08.2026
68 Само глупак
До коментар #65 от "Смехоран":се продава за жълти стотинки и става парцал на форума, показващ деградацията и отчаянието на поръчителите си! Странен мерак!
15:29 28.08.2026
69 !!!?
До коментар #44 от "Имате тумори в мозъците":Има Африканска чума по свинете...отивай на ветеринарен доктор !
15:30 28.08.2026
70 Тролеите на ПП и ДБ и ГЕРБ
До коментар #66 от "голем":са на линия за активното мероприятие!
Коментиран от #82
15:30 28.08.2026
71 румен кРадев е руска марионетка !
Това става ясно от отговор на Голото рамо на въпрос на депутати от ДБ.
Коментиран от #76
15:32 28.08.2026
72 Гошо
15:32 28.08.2026
73 Аз не разбрах
А видеото е едно нищо.
Не се нахвърляйте срещу никого, преди случаят да се изясни!
Утре ще пишете друго!
А на Мара публикациите са куци и неверни!
Доказано!
15:33 28.08.2026
74 Грешиш
До коментар #19 от "Платена медия":,,платените мисирки клявкат за това де им плащат от тия във власта и от тия с пари...с одобрителен изказ...
Тия извън хранилката...надават глас повече...
15:33 28.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Изглеждаш много глупаво
До коментар #71 от "румен кРадев е руска марионетка !":тролейки евтини лъжи!
15:34 28.08.2026
77 Забелязал
15:35 28.08.2026
78 По Радой Ралин
Коментиран от #91, #94
15:35 28.08.2026
79 Вашият президент
До коментар #11 от "Обективен":Много лесно се провокирате, бе женчовци.
15:36 28.08.2026
80 Голям смях
До коментар #8 от "Регресивна България=пеевски на стероиди":Изявената журналистка ЗАЩО е без документи. А ако е овчарка.
Коментиран от #93
15:36 28.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 при
До коментар #70 от "Тролеите на ПП и ДБ и ГЕРБ":теб нечестивец и ниско образован неграмотник са в завидна симбиоза......
Коментиран от #86
15:37 28.08.2026
83 А Защо Няма Обособена Зона ?
15:37 28.08.2026
84 Ангел.
15:37 28.08.2026
85 бай Иван
15:39 28.08.2026
86 Така е
До коментар #82 от "при":Само ниско образован човек, без достойнство, без ценностна система, мразещ себе си, род и родина, може да е ползван от мафията, лъжци и крадци да троли, лъже и унищожението на България!
15:39 28.08.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Кандидат депутат
15:39 28.08.2026
89 Де го Тошко африкански ?
До коментар #32 от "гост":Освен доктори да вкара и милиционери от чужбина.
15:39 28.08.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Чичак
15:40 28.08.2026
93 !!!?
До коментар #80 от "Голям смях":Какво значение дали не е журналистка бе...?
Дошъл Мистър Кеш в селото й и я арестува защото му снимала кортежа с олигарсите...!!!?
Коментиран от #96
15:40 28.08.2026
94 Глупенров
До коментар #78 от "По Радой Ралин":Като нямаш свой акъл, не ползвай чуждия!
Айде у коловоза!
15:40 28.08.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Изглеждаш много глупаво
До коментар #93 от "!!!?":тролейки евтини лъжи!
Коментиран от #113
15:42 28.08.2026
97 Ха-ха-ха!
Коментиран от #103
15:42 28.08.2026
98 222
15:42 28.08.2026
99 Дори Мутрата, Бойко Методиев Борисов
А това Блонди с бутиши изцапани с кал вместо да стане некоя
.... у Столицата си живее у Румянцево, отглежда Стопанство и Семейство дете/деца отглежда Българското Момиче ве.
Пред такива Жени Българският Народ трябва да е благодарен че все още ги има.
МВР Демерджиев в действие, ало, ало, Радев, Има ли Пилот в Самолета?
15:43 28.08.2026
100 Там ! Поне !
До коментар #63 от "Не бе, бавен,":Има Журналисти !
А Не Акредитирани !
Псевдожурналисти !
Като Тук !
Или с прости Думи Казано !
Лакеи !
И Слуги !
15:43 28.08.2026
101 Който им !
Е Неудобен !
15:45 28.08.2026
102 Ужас
15:46 28.08.2026
103 Анонимен
До коментар #97 от "Ха-ха-ха!":Вече нищо не може да се пише срещу Радев че арестуват Искахте Радев имате го Сега да ви видя Ще търсите Борисов ама Радев арестува и власт не дава хахахаха
Коментиран от #105
15:47 28.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Изглеждаш много глупаво
До коментар #103 от "Анонимен":с тролене!
15:48 28.08.2026
106 Чичак
15:49 28.08.2026
107 Независим
15:51 28.08.2026
108 az СВО Победа 81
15:51 28.08.2026
109 Некой
До коментар #6 от "хихи":Хихи михи лист хартия не прави човека.
21 век сме.
Ще погледнат базата данни и готово.
10 евро глоба, че не си носи личната карта.
Това е по закон.
Белезници, задържане полицейски произвол е това и ако се съгласяваш с това значи си от стадото.
15:52 28.08.2026
110 Стефко
Коментиран от #111
15:52 28.08.2026
111 Прочети статията
До коментар #110 от "Стефко":преди да пишеш небивалици!
Коментиран от #124
15:54 28.08.2026
112 тао
15:55 28.08.2026
113 !!!?
До коментар #96 от "Изглеждаш много глупаво":Ти си готов за освидетелстване...баба ми така повтаряше през половин час: къде ми е акъла !?
Коментиран от #116
15:56 28.08.2026
114 Теслатъ
15:56 28.08.2026
115 Без думи
Коментиран от #118
15:58 28.08.2026
116 Както казах
До коментар #113 от "!!!?":с тролене изглеждаш много глупаво.
Коментиран от #121
15:58 28.08.2026
117 хмм
Коментиран от #125
15:59 28.08.2026
118 Да не обърка статията за тролене
До коментар #115 от "Без думи":Статията не е за Русия, а за активно мероприятие на мафията ПП, ДБ и ГЕРБ!
15:59 28.08.2026
119 А бе
16:00 28.08.2026
120 az СВО Победа 81
1. По възпалението в медийнатта група на Прокопиев съдя, свързано с този случай, съдя че тази играе за неговия отбор.
2. Допълнително потвърждение на предположението ми идва и от възпалението в паргиите с отпаднала необходимост, които пак Прокопиев финансира.
3. По същестео ставаме сеидетели на активно мероприятие срещу Румен Радев, при това ьле планирано и още по-зле изпълнено от опозицията с отпаднала необходимост....
16:02 28.08.2026
121 Особено нелепо и глупаво
До коментар #116 от "Както казах":изглеждате троловете на Копринката, Крадев и Шишко.
Коментиран от #123
16:03 28.08.2026
122 Отвратен
16:03 28.08.2026
123 С тролене
До коментар #121 от "Особено нелепо и глупаво":изглеждаш много глупаво!
16:04 28.08.2026
124 Стефко
До коментар #111 от "Прочети статията":За съжаление, не може да имаме вина, че разбираме правилно и статията, и изнесените факти по този случай. Действията са пресилени в определена част незаконосъобразни!
16:09 28.08.2026
125 Не позна
До коментар #117 от "хмм":, много хора искат такива да ги водят защото смятат , че при тия хора има дисциплина , има ред , има морал и т.н . Но не се е сблъскала челно с такива хора да види , че повече от тия нямат акъл . Казвам го като човек имал взимане даване с военни по времето на соца .
16:09 28.08.2026
126 между другото
16:10 28.08.2026
127 Мнение
16:13 28.08.2026
128 оня с коня
16:18 28.08.2026