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Заглушаване радиочестотите на самолет, кацащ в София, довело до откриването на устройството в "Драгалевци"

Заглушаване радиочестотите на самолет, кацащ в София, довело до откриването на устройството в "Драгалевци"

27 Август, 2026 08:07 1 243 24

  • заглушаване-
  • радиочестоти-
  • самолет-
  • софия-
  • заглушител-
  • драгалевци

Сигналът е подаден от Ръководството на въздушното движение и е предаден на ДАНС. Служители на агенцията са пристигнали на място в кратки срокове и са извършили измервания, коментира и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов,

Заглушаване радиочестотите на самолет, кацащ в София, довело до откриването на устройството в "Драгалевци" - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Освен Размиг Чакърян - Ами и други лица са замесени в казуса с открития GPS заглушител в квартал "Драгалевци" в София. Това потвърди пред журналисти и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, предава ФОКУС.

Претърсените имоти са свързани с Чакърян, но собствеността над всички тях не е негова. Разпитват се хората, които се водят реални собственици, обясни Николов. Ами ще бъде подложен на разпит само ако се установи връзката между него и тях. Към момента няма заповед да бъде арестуван, не е и издирван.

"Няма данни колко време е използван заглушителят. Имаме данни от момента, в който той е заглушил радиочестотите на самолет, който е кацал на летището в София“, заяви Николов. Сигналът е подаден от Ръководството на въздушното движение и е предаден на ДАНС. Служители на агенцията са пристигнали на място в кратки срокове и са извършили измервания.

"Замерили са честотата, която фактически е излъчвала от това устройство, и ни сигнализираха за извършване на процесуални действия – обиски и претърсвания на съответните адреси", обясни главният секретар.

Той обясни липсата на арести с все още неприключилите експертизи на иззетата техника. По думите му, на този етап няма достатъчно доказателства, които да позволят да се направи обосновано предположение за вината на конкретен човек.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    8 12 Отговор
    Псулер вчера заплаши страните от НАТО, че ще започне директен обстрел по западните заводи за производство на оръжия в Украйна. На 5тата година от началото на войната.
    Може ли някоя копейка да обясни що за военни действия водеще досега малкото таксиджийче целейки само складовете? И защо? Благодаря

    Коментиран от #3, #8, #13

    08:11 27.08.2026

  • 2 бою циганина

    5 2 Отговор
    елате в зайчарника да видите в подземията ква модерна техника имам

    08:13 27.08.2026

  • 3 777

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Не си ли поглеждал какво означава да си "многоходов"? Или казано с други думи - бавн0 ра3 виващ

    08:16 27.08.2026

  • 4 някоя копейка

    7 11 Отговор
    Се изживява като съветски шпионин, ама ще му се стори тесен окръга

    Коментиран от #10

    08:16 27.08.2026

  • 5 Пич

    11 1 Отговор
    Кви ги дрънка тоя бе...?!
    Преди години НАП им отказал данъчен кредит, съдът ги осъдил, а ДАНС жмал...!!!
    И жми ли, жми...!!!
    Единственото вярно може да е самолета!!! Но самолета на Урсула, който беше заглушен! И евентуално от ЕС са наритали държавата, та ДАНС да се задейства!!!
    Иначе ДАНС много са искали да се задействат, но са нямали желание.......

    08:17 27.08.2026

  • 6 България мрази Русия

    9 11 Отговор
    Доживотен затвор за изменниците работили за чужда държва срещу мирно население

    08:17 27.08.2026

  • 7 хараре

    7 1 Отговор
    Обоснованото предположение е едно голямо НИЩО. Предполагаш си за нещо,но то не може да има сериозно обоснование. Пак българска работа,ръйш?!

    08:19 27.08.2026

  • 8 Наливай докато спечелиш

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Съветският метод за водене на война е чрез наливане на милиони крепостници в месомелачката. Такава е съветската доктрина.

    08:19 27.08.2026

  • 9 Така е,

    9 0 Отговор
    никой не издирваме защото открихме собственика - Гаврил клошар от централна гара...

    08:22 27.08.2026

  • 10 Капейка

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "някоя копейка":

    Както тишибнемедна ще профучиш през целия булевард Стамболийски с превишена скорост и ще те снима всяка камера!

    08:22 27.08.2026

  • 11 Пепа

    10 0 Отговор
    Някой дава ли си сметка колко жалко и позорно е всичко което се случва пише и обявява от служби и управляващи. И както винаги ю знаем кои са , ама нямаме доказателства , знаем какво правят ама ни казаха да не знаем и т. н и т. н , явно наистина живеем в държава на идиоти и мафиоти!!!!!!!!

    Коментиран от #12

    08:26 27.08.2026

  • 12 Сега гласувайте за Мунчовица

    10 7 Отговор

    До коментар #11 от "Пепа":

    а следващия път пак за Мунчо...

    08:28 27.08.2026

  • 13 Копейка

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Начи, женди, да видиммм:
    - ква война, кой я е обявил?
    - кви заводи, кой ги назова? Нали САМО блокове думкат?
    - къде е житницата?
    - къде са рудите и находищата?
    - колто ти е газта сега?
    - колко спадна икономиката на ЕС?
    - как това рефлектира на БГ?
    - колко закъсал анурак си, за да центиш тук?
    - кой ти плаща нета?
    - що си мек?

    А сега ми отговори пъ Ти, и може и да се разберем!!!

    Твой Мурьонак🤩

    08:29 27.08.2026

  • 14 А бе

    7 1 Отговор
    И роско - хотела с водопада посреща урсула в Пловдив,а не в София заради заглушаване от путин-хаха

    08:31 27.08.2026

  • 15 Гост

    4 1 Отговор
    Секретарчето, Наше момче, от горещините не знае какви ги Плещи!!!

    08:32 27.08.2026

  • 16 Сандо

    8 0 Отговор
    В Драгалевци живее и Иван Костов...

    Коментиран от #20

    08:32 27.08.2026

  • 17 Иначе

    3 0 Отговор
    "нямаше" да го открият !

    08:36 27.08.2026

  • 18 вашата лйбема Урсулка

    4 2 Отговор
    Те и мен заглушиха ма го лепнахме на руснаците.

    08:37 27.08.2026

  • 19 Гост

    10 0 Отговор
    Утре сшъ окаже че устройството не е заглушител, а изсушител! И не било пуснато, а изпуснато! И акцията е била по донус от Русия, която иска да скара службите с Нашите момчета!!!

    08:39 27.08.2026

  • 20 миме

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Сандо":

    само мавъра и гнусните му сини п0дл0ги ще да са винови , не им стига , че вече 36 години продават България на наглетата

    08:44 27.08.2026

  • 21 така е

    5 3 Отговор
    2020 тогавашния президент на България вдигна юмрук и се изцепи "Мутри вън! Ще си върнем държавата!" и изкара мутрите от дупките, за да им върне България. Само погледнете кои са спонсорите на Регресивна България.

    08:47 27.08.2026

  • 22 Цвете

    5 2 Отговор
    НИКОЛОВ, НЕМА ЩО, КАКВА " РАБОТА " СТЕ СВЪРШИЛИ ЗА ЕДИН ПРЕСТЪПНИК ОТ ГОДИНИ? А ОТКРИТОТО ОРЪЖИЕ НА КОГО Е? НЕ ЗНАЕТЕ КЪДЕ Е ЛИ? ТИЯ ГИ РАЗПРАВАЙ НА ДЕЦАТА ТИ.ДО ЕДИН ЗНАЯТ С ПЪЛНИ ПОДРОБНОСТИ ,НО КРИЕТЕ ,ЗАЩО? КОЙ ОПЪНА ЧАДЪРА ОТ МВР? РВД АКО НЕ БЯХА СИГНАЛИЗИРАЛИ ТИЯ ЩЯХА ДА СИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ ТУНЕЛА И ДА ПРЕНАСЯТ ,КАКВО, О ООО,ТИ ЗНАЕШ КАКВО СЛЕД КАТО ВСИЧКИ РАЗБРАХТЕ, ЧЕ ПО ВЕРИГАТА ИМА ЗАМЕСЕНИ ОТ ГОДИНИ ДЕПУТАТ ,МВР И ПРОКУРАТУРА, НАЛИ? КОЙ ЗАГЛУШИ СИГНАЛА НА ФОН ДЕР ЛАИЕН??????? ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА УКРИВАТЕ И ЗА ПЕТРОХАН, А КОЙ УБИ ШЕСТИМАТА ? КОЙ ОЧИСТИ КЪРО? ЗАЩО СИ ТРАЕТЕ ,НЯКОЙ ВИ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЛИ? АКО СЕ БЕШЕ СЛУЧИЛ ИНЦИДЕНТ НА АЕРОГАРАТА, ТОГАВА КАКВО, ЩЯХТЕ ДА МЪЛЧИТЕ ЛИ ОТНОВО? ИМА И ЧЕСТНИ В МВР И Е ДОБРЕ ДА ИМ СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАЗКАЖАТ С ПОДРОБНОСТИ ЗА АМИ, ТАКИ И МАГНИТСКИ. ДА ГОВОРЯТ Е НАЙ ДОБРЕ. 🎃🐷🚔

    08:48 27.08.2026

  • 23 Цвете

    2 1 Отговор
    НИКОЛОВ, НЕМА ЩО, КАКВА " РАБОТА " СТЕ СВЪРШИЛИ ЗА ЕДИН ПРЕСТЪПНИК ОТ ГОДИНИ? А ОТКРИТОТО ОРЪЖИЕ НА КОГО Е? НЕ ЗНАЕТЕ КЪДЕ Е ЛИ? ТИЯ ГИ РАЗПРАВАЙ НА ДЕЦАТА ТИ.ДО ЕДИН ЗНАЯТ С ПЪЛНИ ПОДРОБНОСТИ ,НО КРИЕТЕ ,ЗАЩО? КОЙ ОПЪНА ЧАДЪРА ОТ МВР? РВД АКО НЕ БЯХА СИГНАЛИЗИРАЛИ ТИЯ ЩЯХА ДА СИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ ТУНЕЛА И ДА ПРЕНАСЯТ ,КАКВО, О ООО,ТИ ЗНАЕШ КАКВО СЛЕД КАТО ВСИЧКИ РАЗБРАХТЕ, ЧЕ ПО ВЕРИГАТА ИМА ЗАМЕСЕНИ ОТ ГОДИНИ ДЕПУТАТ ,МВР И ПРОКУРАТУРА, НАЛИ? КОЙ ЗАГЛУШИ СИГНАЛА НА ФОН ДЕР ЛАИЕН??????? ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА УКРИВАТЕ И ЗА ПЕТРОХАН, А КОЙ УБИ ШЕСТИМАТА ? КОЙ ОЧИСТИ КЪРО? ЗАЩО СИ ТРАЕТЕ ,НЯКОЙ ВИ ПРЕДУПРЕЖДАВА ЛИ? АКО СЕ БЕШЕ СЛУЧИЛ ИНЦИДЕНТ НА АЕРОГАРАТА, ТОГАВА КАКВО, ЩЯХТЕ ДА МЪЛЧИТЕ ЛИ ОТНОВО? ИМА И ЧЕСТНИ В МВР И Е ДОБРЕ ДА ИМ СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАЗКАЖАТ С ПОДРОБНОСТИ ЗА АМИ, ТАКИ И МАГНИТСКИ. ДА ГОВОРЯТ Е НАЙ ДОБРЕ. 🎃🐷🚔

    08:50 27.08.2026

  • 24 Софето

    3 0 Отговор
    То цяла София знаеше тея се правят че не знаят.

    08:51 27.08.2026

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