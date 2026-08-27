Заглушаване радиочестотите на самолет, кацащ в София, довело до откриването на устройството в "Драгалевци"

Освен Размиг Чакърян - Ами и други лица са замесени в казуса с открития GPS заглушител в квартал "Драгалевци" в София. Това потвърди пред журналисти и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, предава ФОКУС.
Претърсените имоти са свързани с Чакърян, но собствеността над всички тях не е негова. Разпитват се хората, които се водят реални собственици, обясни Николов. Ами ще бъде подложен на разпит само ако се установи връзката между него и тях. Към момента няма заповед да бъде арестуван, не е и издирван.
"Няма данни колко време е използван заглушителят. Имаме данни от момента, в който той е заглушил радиочестотите на самолет, който е кацал на летището в София“, заяви Николов. Сигналът е подаден от Ръководството на въздушното движение и е предаден на ДАНС. Служители на агенцията са пристигнали на място в кратки срокове и са извършили измервания.
"Замерили са честотата, която фактически е излъчвала от това устройство, и ни сигнализираха за извършване на процесуални действия – обиски и претърсвания на съответните адреси", обясни главният секретар.
Той обясни липсата на арести с все още неприключилите експертизи на иззетата техника. По думите му, на този етап няма достатъчно доказателства, които да позволят да се направи обосновано предположение за вината на конкретен човек.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Може ли някоя копейка да обясни що за военни действия водеще досега малкото таксиджийче целейки само складовете? И защо? Благодаря
Коментиран от #3, #8, #13
08:11 27.08.2026
2 бою циганина
08:13 27.08.2026
3 777
До коментар #1 от "ФАКТ":Не си ли поглеждал какво означава да си "многоходов"? Или казано с други думи - бавн0 ра3 виващ
08:16 27.08.2026
4 някоя копейка
Коментиран от #10
08:16 27.08.2026
5 Пич
Преди години НАП им отказал данъчен кредит, съдът ги осъдил, а ДАНС жмал...!!!
И жми ли, жми...!!!
Единственото вярно може да е самолета!!! Но самолета на Урсула, който беше заглушен! И евентуално от ЕС са наритали държавата, та ДАНС да се задейства!!!
Иначе ДАНС много са искали да се задействат, но са нямали желание.......
08:17 27.08.2026
6 България мрази Русия
08:17 27.08.2026
7 хараре
08:19 27.08.2026
8 Наливай докато спечелиш
До коментар #1 от "ФАКТ":Съветският метод за водене на война е чрез наливане на милиони крепостници в месомелачката. Такава е съветската доктрина.
08:19 27.08.2026
9 Така е,
08:22 27.08.2026
10 Капейка
До коментар #4 от "някоя копейка":Както тишибнемедна ще профучиш през целия булевард Стамболийски с превишена скорост и ще те снима всяка камера!
08:22 27.08.2026
11 Пепа
Коментиран от #12
08:26 27.08.2026
12 Сега гласувайте за Мунчовица
До коментар #11 от "Пепа":а следващия път пак за Мунчо...
08:28 27.08.2026
13 Копейка
До коментар #1 от "ФАКТ":Начи, женди, да видиммм:
- ква война, кой я е обявил?
- кви заводи, кой ги назова? Нали САМО блокове думкат?
- къде е житницата?
- къде са рудите и находищата?
- колто ти е газта сега?
- колко спадна икономиката на ЕС?
- как това рефлектира на БГ?
- колко закъсал анурак си, за да центиш тук?
- кой ти плаща нета?
- що си мек?
А сега ми отговори пъ Ти, и може и да се разберем!!!
Твой Мурьонак🤩
08:29 27.08.2026
14 А бе
08:31 27.08.2026
15 Гост
08:32 27.08.2026
16 Сандо
Коментиран от #20
08:32 27.08.2026
17 Иначе
08:36 27.08.2026
18 вашата лйбема Урсулка
08:37 27.08.2026
19 Гост
08:39 27.08.2026
20 миме
До коментар #16 от "Сандо":само мавъра и гнусните му сини п0дл0ги ще да са винови , не им стига , че вече 36 години продават България на наглетата
08:44 27.08.2026
21 така е
08:47 27.08.2026
22 Цвете
08:48 27.08.2026
23 Цвете
08:50 27.08.2026
24 Софето
08:51 27.08.2026