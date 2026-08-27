Заглушаване радиочестотите на самолет, кацащ в София, довело до откриването на устройството в "Драгалевци"

Освен Размиг Чакърян - Ами и други лица са замесени в казуса с открития GPS заглушител в квартал "Драгалевци" в София. Това потвърди пред журналисти и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, предава ФОКУС.

Претърсените имоти са свързани с Чакърян, но собствеността над всички тях не е негова. Разпитват се хората, които се водят реални собственици, обясни Николов. Ами ще бъде подложен на разпит само ако се установи връзката между него и тях. Към момента няма заповед да бъде арестуван, не е и издирван.

"Няма данни колко време е използван заглушителят. Имаме данни от момента, в който той е заглушил радиочестотите на самолет, който е кацал на летището в София“, заяви Николов. Сигналът е подаден от Ръководството на въздушното движение и е предаден на ДАНС. Служители на агенцията са пристигнали на място в кратки срокове и са извършили измервания.

"Замерили са честотата, която фактически е излъчвала от това устройство, и ни сигнализираха за извършване на процесуални действия – обиски и претърсвания на съответните адреси", обясни главният секретар.

Той обясни липсата на арести с все още неприключилите експертизи на иззетата техника. По думите му, на този етап няма достатъчно доказателства, които да позволят да се направи обосновано предположение за вината на конкретен човек.