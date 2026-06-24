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Биков: Ако бюджетът бъде приет в този му вид, прогресът ще е сходен с времето, когато БСП и Жан Виденов управляваха

Биков: Ако бюджетът бъде приет в този му вид, прогресът ще е сходен с времето, когато БСП и Жан Виденов управляваха

24 Юни, 2026 17:45 664 27

  • тома биков-
  • бюджет-
  • приемане-
  • прогрес-
  • управление-
  • жан виденов

Днес Радев предлага бюджет за  2026 година с 5,7 процента дефицит. Това е знак за тотална липса на реформи, каквито настоящото пълно мнозинство на "Прогресивна България" е задължено да направи от българските избиратели, коментира още депутатът от ГЕРБ

Биков: Ако бюджетът бъде приет в този му вид, прогресът ще е сходен с времето, когато БСП и Жан Виденов управляваха - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът на кабинета "Желязков" за 2026 година предвиждаше 3 процента дефицит и тогавашният президент Радев призова за оттеглянето му и оставка на правителството. Това се случи. Днес Радев предлага бюджет за 2026 година с 5,7 процента дефицит. Това е знак за тотална липса на реформи, каквито настоящото пълно мнозинство на "Прогресивна България" е задължено да направи от българските избиратели. Ако бюджетът бъде приет в този си вид, то прогресът на България ще е сходен с прогреса от средата на 90-те години на миналия век, когато БСП и Жан Виденов управляваха с пълно мнозинство.

Това публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ГЕРБ Тома Биков, след като финансовият министър Гълъб Донев представи основните параметри на Бюджет 2026


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пенсионер от Варна

    12 2 Отговор
    кравов, и на теб ти е време за дълъг отпуск !

    17:47 24.06.2026

  • 2 Биков :

    21 1 Отговор
    ,,Борисов,не само е Диктатор!
    Той е И-Карикатура на Диктатор!"
    Край на цитата!

    Коментиран от #8

    17:48 24.06.2026

  • 3 Ти кажи

    22 1 Отговор
    За какво похарчихте 20 милиарда лева?

    17:48 24.06.2026

  • 4 Жоро

    3 9 Отговор
    ЩЕ НИ ВЪРНЕ ЛИ РУМЕН РАДЕВ ВЪВ ВРЕМЕТО НА ЯРОСЛАВ РАДЕВ?!
    ПРИ КОМУНИЗМА В НАЧАЛОТО НА 70-ТЕ ГОДИНИ СЕ ПРИЕ ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ/ЗСГ/ - САМО ЕДНО ЖИЛИШЕ ДО 120КВ.М., ВТОРО САМО ПО НАСЛЕДСТВО ...И ГО ПРЕХВЪРЛЯШ ...
    ИДЕЯТА БЕ НА АКАД. ЯРОСЛАВ РАДЕВ. СЕГА ПРОДАНОВ ОТ ПБ ВИКА ПО-ВИСОК ДАНЪК ЗА ВТОРО ЖИЛИШЕ. ДА СЕ КУПУВАЛО ВТОРОТО САМО ЗА ЖИВЕЕНЕ...
    АМИ МНОГО ХОРА ИМАТ ПО ДВЕ ЖИЛИША БЕЗ ДА СА ГИ КУПУВАЛИ И ПРИ КОМУНИЗМА И ПРИ ДЕМОКРАЦИЯТА - ИМАТ ГИ ПО НАСЛЕДСТВО ОТ ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ ! ОТ МАМА И ТАТКО, ОТ БАБА И ДЯДКО.
    Да не почнат пак фиктивни разводи, заради второто жилище..

    17:48 24.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Имаме 80 млрд лв валутен фонд а взимаме заеми на двойни лихви.

    Коментиран от #11, #15, #23

    17:48 24.06.2026

  • 6 Бялджип

    13 3 Отговор
    Очевидно истината за наследството което тези бандити оставиха е тежко, тревожно и опасно. Сегашните имат да се справят с непопулярни мерки, които ще им носят само негативи. Но няма друг път, ясно е. А този политически гангстер, вместо да си зарови главата и замълчи, продължава да лае и напада?! Може би сегашните трябва да приложат по-твърди мерки към такива?

    Коментиран от #19

    17:49 24.06.2026

  • 7 Овчар

    11 1 Отговор
    Този е един от най гнусните сополи в политиката.

    17:51 24.06.2026

  • 8 По Смирненски (не по Шекспир)

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Биков :":

    "Когато някой идва от силовите структури, ние от него не може да очакваме нещо друго, освен силов ред."
    Като ти сменят чипа и вече не си като хората....

    17:51 24.06.2026

  • 9 Гост

    9 0 Отговор
    Еееей този не мога да гледам камоли да го слушам!Момента е подходящ и той да се откаже от политиката!

    17:54 24.06.2026

  • 10 Дориана

    11 1 Отговор
    Биков да признае, че точно тяхното корумпирано правителство - сглобка с Пеевски вкараха България без да е подготвена в Еврозоната. Напомпиха умишлено с политическа цел инфлацията, скриха реалния дефицит от ЕС завишиха в пъти обществените поръчки и като се прибавят кражбите от Магистрали и всички други сектори предизвикаха Свръх дефицит. И да, сега точно този бюджет е реалистичен , а не както вашето правителство залагахте скрити бомби като отложените разплащания . Сега Румен Радев и Прогресивна България ще сложат ред и справедливост в България Край на кражбите, корупцията, мафията и пълзящата диктатура , които правителството на ГЕРБ ни донесоха.

    17:54 24.06.2026

  • 11 А дали още ги имаме?

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Кой ще ни каже?

    Коментиран от #13

    17:54 24.06.2026

  • 12 Тома

    4 0 Отговор
    Бичето още е ошашавен от партито след софияпрайд

    17:55 24.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "А дали още ги имаме?":

    ЕЦБ ни ги пази и казаха че ако има дивиденти ще ни дадат ама няма да има защото ЕЦБ е на загуба 208 млрд евро за миналата година.

    Коментиран от #21

    17:56 24.06.2026

  • 14 Нормално

    1 5 Отговор
    Олигархията държи Румен Радев, както навремето държеше Жан Виденов. Честито на печелившите.

    Коментиран от #16, #25

    17:56 24.06.2026

  • 15 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Къде ги видя тези 80 милиара.Някога може и да е имало!

    17:57 24.06.2026

  • 16 ПРАЗ ГОЛЯМ

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Нормално":

    Той може и да се оттегли като Кирил Петков. Какво ще правите тогава?

    17:58 24.06.2026

  • 17 Люцерна

    1 0 Отговор
    Ако приемат бюджет, без да има отчисления за чекмеджетата, Биков ще се превърне в крава от яд.

    17:58 24.06.2026

  • 18 НО ВСЕ ПАК

    2 0 Отговор
    Ще има някакъв прогрес,за разлика от вашето управление,което ни заливи в тинята.

    Коментиран от #20

    17:58 24.06.2026

  • 19 Дориана

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    О да, провала и унищожението им е заложен. ГЕРБ унищожиха България , създадоха условия за корупция мафия,рекети повсеместни кражби дори се сдушиха с украинския олигарх от алчност пренебрегнаха и заплашиха Националната сигурност в страната с построяването на Незаконния град Баба Алино край Варна . Борисов и всички депутати от ГЕРБ са най- вредните.за България.

    18:00 24.06.2026

  • 20 Но все пак

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "НО ВСЕ ПАК":

    ЗАРОВИ В ТИНЯТА.

    18:01 24.06.2026

  • 21 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Тати обеща да ми купи колело ама друг път!

    18:01 24.06.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е ЗА КОНФИСКАЦИИ И РЕПРЕСИВНИ МЕРКИ
    АКО ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ ИСКА
    ДА ОСТАНЕ 4 ГОДИНИ НА ВЛАСТ
    ......
    ДА СЕ КАЗВА ИСТИНАТА МА ГЛАС Е ВАЖНО - КОЙ Е КРАЛ И КЪДЕ !

    18:01 24.06.2026

  • 23 ИМАШЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    но герб дпс пп дб и бсп и итн ги дадоха на ек другите крадци на какъв се правиш трол платен

    18:02 24.06.2026

  • 24 Летец Пешеходец

    1 0 Отговор
    Какъв бюджет, какви пет лева. "Прогресивните некадърници" на Мунчо са по-зле и от тези преди тях. Типично по комунистически надуват фанфари и декламират някакви лозунги. Демагогия от всякъде. Единственото "полезно нещо", което направиха е , че си вдигнаха депутатските заплати. Наивниците, които ги избраха, тепърва ще им сърбат попарата. Лошото, че и ние покрай тях.

    18:02 24.06.2026

  • 25 Ах ,ах

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Нормално":

    Никой ,никога не е държал Жан Виденов. Това е единственият български политик който мислеше за България. И точно затова " приятелите ,партньорите" от отвъд голямата локва му спретнаха сценария. Събитията бяха индентични на тези с майдана през 2014 ,само с тази разлика ,че до война не се стигна.

    18:02 24.06.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЖАН ВИДЕНОВ ГО СВАЛИХА
    ОПГ БСП И ОПГ СИК - СДС
    .......
    ЗАДАЧАТА ЗА КОЯТО ИЗБРАХМЕ РАДЕВ
    Е ДА СВАЛИ ОПГ БСП И ОПГ СИК - СДС
    .....
    ДАВАМ МУ ОЩЕ 50 ДНИ ДА ЗАПОЧНЕ С РЕПРЕСИВНИТЕ МЕРКИ

    18:05 24.06.2026

  • 27 Радев е новият Жанчо

    0 0 Отговор
    Самоуверен, комунист, нагъл, тъп, зловреден.

    18:06 24.06.2026

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