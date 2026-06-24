Биков: Ако бюджетът бъде приет в този му вид, прогресът ще е сходен с времето, когато БСП и Жан Виденов управляваха

Бюджетът на кабинета "Желязков" за 2026 година предвиждаше 3 процента дефицит и тогавашният президент Радев призова за оттеглянето му и оставка на правителството. Това се случи. Днес Радев предлага бюджет за 2026 година с 5,7 процента дефицит. Това е знак за тотална липса на реформи, каквито настоящото пълно мнозинство на "Прогресивна България" е задължено да направи от българските избиратели. Ако бюджетът бъде приет в този си вид, то прогресът на България ще е сходен с прогреса от средата на 90-те години на миналия век, когато БСП и Жан Виденов управляваха с пълно мнозинство.
Това публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ГЕРБ Тома Биков, след като финансовият министър Гълъб Донев представи основните параметри на Бюджет 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пенсионер от Варна
17:47 24.06.2026
2 Биков :
Той е И-Карикатура на Диктатор!"
Край на цитата!
Коментиран от #8
17:48 24.06.2026
3 Ти кажи
17:48 24.06.2026
4 Жоро
ПРИ КОМУНИЗМА В НАЧАЛОТО НА 70-ТЕ ГОДИНИ СЕ ПРИЕ ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ/ЗСГ/ - САМО ЕДНО ЖИЛИШЕ ДО 120КВ.М., ВТОРО САМО ПО НАСЛЕДСТВО ...И ГО ПРЕХВЪРЛЯШ ...
ИДЕЯТА БЕ НА АКАД. ЯРОСЛАВ РАДЕВ. СЕГА ПРОДАНОВ ОТ ПБ ВИКА ПО-ВИСОК ДАНЪК ЗА ВТОРО ЖИЛИШЕ. ДА СЕ КУПУВАЛО ВТОРОТО САМО ЗА ЖИВЕЕНЕ...
АМИ МНОГО ХОРА ИМАТ ПО ДВЕ ЖИЛИША БЕЗ ДА СА ГИ КУПУВАЛИ И ПРИ КОМУНИЗМА И ПРИ ДЕМОКРАЦИЯТА - ИМАТ ГИ ПО НАСЛЕДСТВО ОТ ЦАРСКА БЪЛГАРИЯ ! ОТ МАМА И ТАТКО, ОТ БАБА И ДЯДКО.
Да не почнат пак фиктивни разводи, заради второто жилище..
17:48 24.06.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #15, #23
17:48 24.06.2026
6 Бялджип
Коментиран от #19
17:49 24.06.2026
7 Овчар
17:51 24.06.2026
8 По Смирненски (не по Шекспир)
До коментар #2 от "Биков :":"Когато някой идва от силовите структури, ние от него не може да очакваме нещо друго, освен силов ред."
Като ти сменят чипа и вече не си като хората....
17:51 24.06.2026
9 Гост
17:54 24.06.2026
10 Дориана
17:54 24.06.2026
11 А дали още ги имаме?
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Кой ще ни каже?
Коментиран от #13
17:54 24.06.2026
12 Тома
17:55 24.06.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #11 от "А дали още ги имаме?":ЕЦБ ни ги пази и казаха че ако има дивиденти ще ни дадат ама няма да има защото ЕЦБ е на загуба 208 млрд евро за миналата година.
Коментиран от #21
17:56 24.06.2026
14 Нормално
Коментиран от #16, #25
17:56 24.06.2026
15 Гост
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Къде ги видя тези 80 милиара.Някога може и да е имало!
17:57 24.06.2026
16 ПРАЗ ГОЛЯМ
До коментар #14 от "Нормално":Той може и да се оттегли като Кирил Петков. Какво ще правите тогава?
17:58 24.06.2026
17 Люцерна
17:58 24.06.2026
18 НО ВСЕ ПАК
Коментиран от #20
17:58 24.06.2026
19 Дориана
До коментар #6 от "Бялджип":О да, провала и унищожението им е заложен. ГЕРБ унищожиха България , създадоха условия за корупция мафия,рекети повсеместни кражби дори се сдушиха с украинския олигарх от алчност пренебрегнаха и заплашиха Националната сигурност в страната с построяването на Незаконния град Баба Алино край Варна . Борисов и всички депутати от ГЕРБ са най- вредните.за България.
18:00 24.06.2026
20 Но все пак
До коментар #18 от "НО ВСЕ ПАК":ЗАРОВИ В ТИНЯТА.
18:01 24.06.2026
21 Гост
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Тати обеща да ми купи колело ама друг път!
18:01 24.06.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АКО ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ ИСКА
ДА ОСТАНЕ 4 ГОДИНИ НА ВЛАСТ
......
ДА СЕ КАЗВА ИСТИНАТА МА ГЛАС Е ВАЖНО - КОЙ Е КРАЛ И КЪДЕ !
18:01 24.06.2026
23 ИМАШЕ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":но герб дпс пп дб и бсп и итн ги дадоха на ек другите крадци на какъв се правиш трол платен
18:02 24.06.2026
24 Летец Пешеходец
18:02 24.06.2026
25 Ах ,ах
До коментар #14 от "Нормално":Никой ,никога не е държал Жан Виденов. Това е единственият български политик който мислеше за България. И точно затова " приятелите ,партньорите" от отвъд голямата локва му спретнаха сценария. Събитията бяха индентични на тези с майдана през 2014 ,само с тази разлика ,че до война не се стигна.
18:02 24.06.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОПГ БСП И ОПГ СИК - СДС
.......
ЗАДАЧАТА ЗА КОЯТО ИЗБРАХМЕ РАДЕВ
Е ДА СВАЛИ ОПГ БСП И ОПГ СИК - СДС
.....
ДАВАМ МУ ОЩЕ 50 ДНИ ДА ЗАПОЧНЕ С РЕПРЕСИВНИТЕ МЕРКИ
18:05 24.06.2026
27 Радев е новият Жанчо
18:06 24.06.2026