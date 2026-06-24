Биков: Ако бюджетът бъде приет в този му вид, прогресът ще е сходен с времето, когато БСП и Жан Виденов управляваха

Бюджетът на кабинета "Желязков" за 2026 година предвиждаше 3 процента дефицит и тогавашният президент Радев призова за оттеглянето му и оставка на правителството. Това се случи. Днес Радев предлага бюджет за 2026 година с 5,7 процента дефицит. Това е знак за тотална липса на реформи, каквито настоящото пълно мнозинство на "Прогресивна България" е задължено да направи от българските избиратели. Ако бюджетът бъде приет в този си вид, то прогресът на България ще е сходен с прогреса от средата на 90-те години на миналия век, когато БСП и Жан Виденов управляваха с пълно мнозинство.

Това публикува на страницата си във фейсбук депутатът от ГЕРБ Тома Биков, след като финансовият министър Гълъб Донев представи основните параметри на Бюджет 2026