СГП образува досъдебно производство срещу бившия шеф на ВАС Георги Чолаков

На 24.04.2026 г. СГП е сезирана със сигнал на председатели на ПП „Движение Да, България“, в който се съдържат данни от журналистическо разследване.
Сигналът е за „евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и други съпътстващи престъпни прояви във връзка с дела, разглеждани от Върховния административен съд“.
Сигналът е разпределен на наблюдаващ прокурор чрез системата за случайно разпределение на преписки и дела.
След запознаване с данните в сигнала и в цитираното в него журналистическо разследване, с постановление от 27.04.2026 г. наблюдаващият прокурор образува досъдебно производство за престъпление по чл. 283 НК.
Предмет на разследване ще са обстоятелства, свързани с евентуално използване на служебно положение за набавяне на противозаконна облага. Ще бъдат извършени всички действия по разследване, необходими за цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона. Престоят разпити на свидетели и приобщаване на относимите справки и документи. В рамките на досъдебното производство ще бъде назначена комплексна експертиза, която да установи и дали записът на разговори, който се пресъздава в журналистическото разследване и в сигнала, е автентичен.
Разследването е възложено на следовател в СО-СГП на основание изричната законова разпоредба на чл. 194, ал. 1, т. 2а НПК.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
19:10 27.04.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #9
19:12 27.04.2026
3 второкласник
19:17 27.04.2026
4 съдията знае
19:18 27.04.2026
5 зафир7685
19:19 27.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 прокурор
19:25 27.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гост
19:32 27.04.2026