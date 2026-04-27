СГП образува досъдебно производство срещу бившия шеф на ВАС Георги Чолаков

27 Април, 2026 19:08 664 11

Предмет на разследване ще са обстоятелства, свързани с евентуално използване на служебно положение за набавяне на противозаконна облага

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 24.04.2026 г. СГП е сезирана със сигнал на председатели на ПП „Движение Да, България“, в който се съдържат данни от журналистическо разследване.

Сигналът е за „евентуално договаряне и разпределяне на неправомерни имуществени облаги, търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение и други съпътстващи престъпни прояви във връзка с дела, разглеждани от Върховния административен съд“.

Сигналът е разпределен на наблюдаващ прокурор чрез системата за случайно разпределение на преписки и дела.

След запознаване с данните в сигнала и в цитираното в него журналистическо разследване, с постановление от 27.04.2026 г. наблюдаващият прокурор образува досъдебно производство за престъпление по чл. 283 НК.

Предмет на разследване ще са обстоятелства, свързани с евентуално използване на служебно положение за набавяне на противозаконна облага. Ще бъдат извършени всички действия по разследване, необходими за цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона. Престоят разпити на свидетели и приобщаване на относимите справки и документи. В рамките на досъдебното производство ще бъде назначена комплексна експертиза, която да установи и дали записът на разговори, който се пресъздава в журналистическото разследване и в сигнала, е автентичен.

Разследването е възложено на следовател в СО-СГП на основание изричната законова разпоредба на чл. 194, ал. 1, т. 2а НПК.


  • 1 си дзън

    Неговите хора в съда ще го изперат и узаконят това в торбите.

    19:10 27.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    Чолаков и адвокат делят 3 000 000 само от три дела.Представяте ли си какви милиарди се въртят в правосъдието?

    19:12 27.04.2026

  • 3 второкласник

    Дали ще доживея да видя магистрат или съдия да лежи в затвора !!

    19:17 27.04.2026

  • 4 съдията знае

    Звукозапис без съдийско разрешение е незаконен и не носи юридически последствия.

    19:18 27.04.2026

  • 5 зафир7685

    То - досъдебното производство ще е мазно и избелващо се;;;;Има да си затварят очите, защото и за тези, които гледат нещата и мръсотиите му, после и тях ще е така. Гарван гарвану око не вади....но знае ли човек....Неведоми са пътищата господни.......

    19:19 27.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 прокурор

    Ха дано, ама нада ли?

    19:25 27.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гост

    бойко и пеефски не го познават тоя. За първи път му чуват името

    19:32 27.04.2026

