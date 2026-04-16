16 април 1925 г. Атентатът в църквата „Света Неделя”

На 16 април 1925 г. е извършен най-кървавият терористичен акт в нашата история. Избухва бомба в катедралата „Света Неделя“ в София. Убити са над 150 души, ранените са повече от 500 по-късно от раните си умират още хора и броят на жертвите надхвърля 200.
Сред убитите са 13 генерали - повече, отколкото във всички войни, които България е водила преди това, 13 полковници, 6 подполковници, много други офицери, столичният кмет Паскал Паскалев, видни общественици и много обикновени граждани, включително жени и деца. Непосредствени извършители на атентата са Петър Абаджиев (техник) и Петър Задгорски (клисар), а организатори – Коста Янков, Иван Минков, Марко Фридман, Димитър Грънчаров, Никола Петрини. Задгорски, Фридман и Георги Коев са осъдени и публично обесени на 27 май 1925 г. Коста Янков и Иван Минков се самоубиват. Неколцина намират убежище в Съветския съюз, включително главният организатор Петър Абаджиев.
Мощният взрив разрушава голяма част от покрива и част от южната храмова стена на катедралата „Св. Неделя“. Храмът е възстановен по проект на архитектите Иван Васильов и Димитър Цолов. Осветен е официално на 7 април 1933 г. Днес за смъртта на стотиците невинни жертви напомня само една паметна плоча, поставена на стената на църквата.
Атентатът е апогеят на започналата през 1923 г. гражданска война в България. Нейното начало е поставено от популисткото управление на Александър Стамболийски, довело до преврат, последвано от опит за земеделско въстание и приключило с опита за комунистически метеж през 1923 г.
След атентата в „Света Неделя” властите започва широкомащабен терор срещу левицата. На 15 май 1925 г. поетът Гео Милев е извикан за справка в полицията и изчезва безследно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Историк
Коментиран от #73
07:32 16.04.2019
2 1944
07:34 16.04.2019
3 Другар
Коментиран от #34
07:37 16.04.2019
4 БББ
07:40 16.04.2019
5 Калев
07:47 16.04.2019
6 Историк
Заповедта "да се запали фитиля" пък е била на Тодор Петров. Участие имат Вълко Червенков, Станке Димитров-Марек, на чието име беше кръстена Дупница десетилетия наред. В атентата е използвана сярна киселина и някои от жертвите загиват заради натравяне.
07:48 16.04.2019
7 среднощен
07:49 16.04.2019
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 някой си
Публикувано във факти.бг: популисткото управление на Александър Стамболийски
като в това няма и грам истина просто е гонил тогавашните престъпници
Коментиран от #14
07:59 16.04.2019
10 Стоян
07:59 16.04.2019
11 Bingo
08:00 16.04.2019
12 пишете
Коментиран от #15
08:01 16.04.2019
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ДА ПИТАМ НЕЩО
До коментар #12 от "пишете":Ми те са написани, или не можеш да четеш. Много ясно че ще ги обесят ти какво искаш, да им направят по една свирка и да ги пратят в СССР ли??
08:09 16.04.2019
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Давид
08:12 16.04.2019
18 Големия Хур
До коментар #14 от "ПУМА БОЕЦА":Комунистите е трябвало да бъдат избити до крак, защото тая проказа още се се появява(в случая като теб)
Коментиран от #19
08:12 16.04.2019
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Българин
До коментар #14 от "ПУМА БОЕЦА":Хиляди пъти съм писал, че русофоби няма!
Русофоб е термин, с който руските мерзавци наричат всеки, който се противопоставя на агресивните руски имперски интереси. Русофоб е всеки, който е против маниакалната идея, че руснаците са уникална и богоизбрана нация, имаща някаква особена мисия в света. Русофоб е всеки, който не споделя руското виждане, че света трябва да им се подчинява и да им лиже задниците. Така, че според руските примати целият свят, освен тях и техните слуги е русофобски.
Коментиран от #22
08:17 16.04.2019
21 Историк
До коментар #14 от "ПУМА БОЕЦА":Какъв фашизъм през 1925 година бе путлераст неграмотен? И преврата 1923 - а година го прави Кимон Георгиев, същия що то прави преврати те 1934 и 1944 година. Ако беше фашист нямаше да е до гроб в парламента на НР България. Вец Пещера носеше неговото име.
08:20 16.04.2019
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Българин
До коментар #22 от "Хисторик":Русофилите сте най-големите българофоби и туркофили, бе безродник. Или в Русия или в Анадола, там ви е мястото, не тук в България!
Коментиран от #24
08:25 16.04.2019
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 SDECHEV
08:33 16.04.2019
29 SDECHEV
08:37 16.04.2019
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Българин
До коментар #24 от "КОНТРАТА":Българофобите русофили сте малцинство, нещастнико. Дори децата ви не искат да имат нищо общо с гнусната и престъпна руска кочина и повечето от тях учат или живеят не в Русия а на Запад. Вие сте като змията, като умирате хапете най-много.
08:41 16.04.2019
32 SDECHEV
Коментиран от #35, #36
08:43 16.04.2019
33 Историк
До коментар #26 от "КОНТРАТА":Не забравяй, че Германия и Русия започнаха ВСВ и бяха първи приятелки две години, като русия снабдяваше Германия със всичко необходимо за да води война със Запада. Така, че за никаква германска русофобия не може да става дума.
Коментиран от #49
08:43 16.04.2019
34 Джони
До коментар #3 от "Другар":И герб , и дпс и патреоти и всички долни душици които и в момента унищожават държавата ни с подкрепата на кремъл..
08:45 16.04.2019
35 Наблюдател
До коментар #32 от "SDECHEV":Русофил е синоним на путлераст! А 90% от днешните русофили нито руски знаят, нито книга от руски автор са прочели. Само се възхищават от Сталин и Путин и мразят България и свободата.
08:46 16.04.2019
36 Санде
До коментар #32 от "SDECHEV":Те нямат култура и ценности , освен ако не броиш бояришника , ватенката и казачока за някакво изкуство ...
08:47 16.04.2019
37 Бай Бай
08:47 16.04.2019
38 Амин
08:56 16.04.2019
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Морския горски
Това е то, нека си видим осраните задници...
09:21 16.04.2019
42 Гост
09:29 16.04.2019
43 НКВД
09:43 16.04.2019
44 МЕСАР
До коментар #40 от "Философа":Ако не бяхме в демократично време, да беше изчезнал и ти !
09:45 16.04.2019
45 Batushka
Коментиран от #47, #48
09:47 16.04.2019
46 Историк
До коментар #39 от "КОНТРАТА":Комунистите, които до един се кланят на Москва са най-големите терористи и безродници! Това е ФАКТ!
09:48 16.04.2019
47 Историк
До коментар #45 от "Batushka":Дърева, ти ли си? Отново манипулираш и фалшифицираш историята за да оневиниш престъпната БКП! За какви убийства на леви активисти бълнуваш, такива започват след атентата. всяка уважаваща себе си държава би предприела подобни мерки. Русофилите сте избили в този атентат повече български генерали , отколкото са загинали през войните. Затова и се славите като национални предатели и безродници действащи по заповедите на Москва.
09:51 16.04.2019
48 Историк
До коментар #45 от "Batushka":Човек, който като краен садист решава да обезглавява стотици и стотици ценни живота, който забравя след това, че за неговия престъпен порок ще плаща цяла класа, не може да бъде комунист.
Това е мнението на другарката Цола Драгойчева за атентата и атентаторите подбудени от Москва.
Коментиран от #50
09:55 16.04.2019
49 Хисторик
До коментар #33 от "Историк":А ти не забрвяй че Франция и Англия подариха 1937 2,5 милиона чехи на Райха +заводите за оръжие и складовете с оръжие! Мюхенското споразумение за Судетска област 1937 за неуките!
10:04 16.04.2019
50 Комуниста
До коментар #48 от "Историк":Пак ти казвам, малко ви наказахме 1947г.трябваше поне 100 000 и сега нещата щяха да са супер!
Коментиран от #55, #59
10:06 16.04.2019
51 Фактите
10:15 16.04.2019
52 ТАНКИСТ 74
10:15 16.04.2019
53 Истината
Майор Коста Янков, герой от войните, баща българския революционер полк. Анастас Янков и майка сестрата на Райна Княгиня. Съпруг на Стела Благоева
Майор Марко Фридман, герой от войните. Юрист, общински съветник, редактор на вестник“Братство“.
Майор Иван Минков, завършил с пълно отличие Военно на Негово Величество училище .Един от най-добрите летци на България. Автор на музиката на траурния военен марш „Покойници“ по текст пна Иван Вазов, написана на фронта.
10:17 16.04.2019
54 Кой е инициаторът на атентата
Майор Коста Янков, герой от войните 1912-1918 , (идеолог и организатор на атентата в църквата „Св.Крал“) е роден в Пловдив в семейството на видния български революционер полковник Анастас Янков и сестрата на Райна Княгиня. Съпруг е на Стела Благоева, дъщеря на съселянина на баща му Димитър Благоев. Член е на Българска работническа социалдемократическа партия (БРСДП – тесни социалисти) от 1908 г. Завършва Военното училище в София 1908 г.
„Аз живея в Македония! И не давам ни петак за други идеи. А Македония можем спаси само като се облегнем на Русия. Всичко друго е предателство.“ „Ето с такъв дух и с такъв фанатизъм беше човекът, който извърши почти на своя глава атентата в Софийската катедрала…“ – пише Страшимиров за майор Коста Янков, организатора на акцията в църквата“Св.Врач“. Страшимиров е много учуден, че офицер и комунист не се подчинява на заповедта на Коминтерна да не се провеждат терористични акции. „Всъщност майор Янков е бил в целия си предшестващ живот един от най-отчаяните български шовинисти (от голямата група на офицерите-македонци, в българската армия).“
Коментиран от #58
10:20 16.04.2019
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Поздравления
10:23 16.04.2019
57 Уточнение
Това е "каймакът", "цветът" на нацията, демек върхушката/елита, които по думите на Антон Страшимиров “Клаха народа си, както и турчин не го е клал“.
Коментиран от #61
10:27 16.04.2019
58 ИСТИНАТА
До коментар #54 от "Кой е инициаторът на атентата":ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА е, че атентата е организирани платен от Москва, от Коминтерна и българските комунисти -русофили са били единствено едно сляпо оръдия на руската политика на ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ!
10:27 16.04.2019
59 Малко са 100 000
До коментар #50 от "Комуниста":Поне 200 000, иначе нищо не правим. Министри, депутати, висши съдии, прокурори, полицаи, журналисти, строителни и пр.мафиози, наркотрафиканти, бандити, проститутки и пр.бизнесмени и т.н.
Коментиран от #62
10:30 16.04.2019
60 Царска темида
Фридман посреща смъртта хладнокръвно. Запалва цигара и дава последните си пари на палача, циганина Яшар, за да си свърши добре работата. Според Димо Казасов това е последната публична екзекуция в България.
Екзекуторите са трима турски цигани – Юсеин, Ариф и Алиев. Тримата осъдени ги обесват на игрище "Юнак". След убийството единият от палачите полудява. Самият той получавал огромна възбуда и удоволствие от всяка една екзекуция, в която участвал. Другият циганин е убит по време на сбиване.
Тоест нищо ново. Така е и днес.
10:36 16.04.2019
61 ИСТИНАТА
До коментар #57 от "Уточнение":Жертвите, които висшият функционер на БКП Петър Абаджиев нарича „отбор сволоч” са 213, като сред тях има множество жени, деца , студенти и ученици , като повечето са от Първа девическа гимназия.
10:40 16.04.2019
62 Българин
До коментар #59 от "Малко са 100 000":Този атентат е поредния епизод, в който русофилите избиват българи по заповед на Москва. А от писанията ти виждам, че русофилите отново сте се настървили да избивате българи и отново под чужда диктовка и чужд държавен интерес. Но не се ли притеснявате, че българския народ веднъж завинаги ще се отърве от вашата предателска и безродна пета колона?
10:43 16.04.2019
63 Batushka
Коментиран от #64
10:50 16.04.2019
64 Само питам
До коментар #63 от "Batushka":Защо психолявите защитавате убийци на жени и деца? Това е най-кървавия атентат в света през ХХ век, надминат едва на 11 септември 2001 г. с взривяването на двете кули-близнаци в Ню Йорк. А вие психолявите русофили търсите невъзможни начини да оправдаете тези убийци!
Коментиран от #69
10:59 16.04.2019
65 изроди сте
Коментиран от #77
11:15 16.04.2019
66 Антикомунист
12:13 16.04.2019
67 СоцБоц
Коментиран от #68
12:47 16.04.2019
68 Наблюдател
До коментар #67 от "СоцБоц":Руската измет истерично защитава червените убийци, които по руска заръка направиха най-големият до тогава атентат в историята на човечеството!
12:50 16.04.2019
69 стоян
До коментар #64 от "Само питам":До 64 ком -тия дето защитават атентаторите ,сигурно са техните наследници- крадливи комунисти които окрадоха Българи и изгониха младите хора
14:32 16.04.2019
70 Анатема
14:54 16.04.2019
71 ПетровДругарят Петров
17:47 16.04.2019
72 Метгонтан
01:05 17.04.2019
73 Цар Николай ли ги прати
До коментар #1 от "Историк":Защо руски като 90 процента от болшевиките са евреи или женени за еврейки?
03:18 16.04.2026
75 Комундетата
03:24 16.04.2026
77 Македонски историчар
До коментар #65 от "изроди сте":Ти пък явно си голям гражданин, с цървулите в чекмеджето. Гражданската война от 1923-та си продължава, под една или друга форма.
03:28 16.04.2026
78 Един
03:30 16.04.2026
80 Хмм
04:09 16.04.2026