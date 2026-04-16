16 април 1925 г. Атентатът в църквата „Света Неделя"

16 Април, 2026 03:12

Атентатът е апогеят на започналата през 1923 г. гражданска война в България

16 април 1925 г. Атентатът в църквата „Света Неделя” - 1
Снимка: Изгубената България
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 16 април 1925 г. е извършен най-кървавият терористичен акт в нашата история. Избухва бомба в катедралата „Света Неделя“ в София. Убити са над 150 души, ранените са повече от 500 по-късно от раните си умират още хора и броят на жертвите надхвърля 200.

Сред убитите са 13 генерали - повече, отколкото във всички войни, които България е водила преди това, 13 полковници, 6 подполковници, много други офицери, столичният кмет Паскал Паскалев, видни общественици и много обикновени граждани, включително жени и деца. Непосредствени извършители на атентата са Петър Абаджиев (техник) и Петър Задгорски (клисар), а организатори – Коста Янков, Иван Минков, Марко Фридман, Димитър Грънчаров, Никола Петрини. Задгорски, Фридман и Георги Коев са осъдени и публично обесени на 27 май 1925 г. Коста Янков и Иван Минков се самоубиват. Неколцина намират убежище в Съветския съюз, включително главният организатор Петър Абаджиев.

Мощният взрив разрушава голяма част от покрива и част от южната храмова стена на катедралата „Св. Неделя“. Храмът е възстановен по проект на архитектите Иван Васильов и Димитър Цолов. Осветен е официално на 7 април 1933 г. Днес за смъртта на стотиците невинни жертви напомня само една паметна плоча, поставена на стената на църквата.

Атентатът е апогеят на започналата през 1923 г. гражданска война в България. Нейното начало е поставено от популисткото управление на Александър Стамболийски, довело до преврат, последвано от опит за земеделско въстание и приключило с опита за комунистически метеж през 1923 г.

След атентата в „Света Неделя” властите започва широкомащабен терор срещу левицата. На 15 май 1925 г. поетът Гео Милев е извикан за справка в полицията и изчезва безследно.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историк

    74 26 Отговор
    Атентата е само едно от многобройните престъпления на руските слуги срещу България и българския народ.

    Коментиран от #73

    07:32 16.04.2019

  • 2 1944

    69 19 Отговор
    най-големият атентат в историята на европа, дело на българските комунисти с подкрепата на ссср. избити са стотици невинни граждани и много деца. хора, помнете и не прощавайте!

    07:34 16.04.2019

  • 3 Другар

    56 16 Отговор
    Нека си спомним за майката на БСП!

    Коментиран от #34

    07:37 16.04.2019

  • 4 БББ

    65 11 Отговор
    Забравяте да кажете че,БКП със финансовата помощ на СССР-болшевики организират червения метеж.И да не забравяме че отрочетата същите тези престъпници направиха престъпната приватизация, и се преименуваха на БСП.

    07:40 16.04.2019

  • 5 Калев

    33 5 Отговор
    Никога това повече не трябва да се допуска в страната ни никога.Друг е въпроса защо това става по света но това е друга тема.

    07:47 16.04.2019

  • 6 Историк

    50 9 Отговор
    Най-големият мит е около атентата в църквата "Св. Неделя" е, че той е дело на „група комунисти. Атентатът е пряко ръководен и финансиран от от Москва, от Коминтерна. "Гласуват се 60 хил. тогавашни американски долара, а един долар е 137 лева, т.е. 8 млн. лева. Но те не стигат и следва обир на Софийската митница.

    Заповедта "да се запали фитиля" пък е била на Тодор Петров. Участие имат Вълко Червенков, Станке Димитров-Марек, на чието име беше кръстена Дупница десетилетия наред. В атентата е използвана сярна киселина и някои от жертвите загиват заради натравяне.

    07:48 16.04.2019

  • 7 среднощен

    33 6 Отговор
    "..По плодовете им ще ги познаете..!" Важно е да помним...!

    07:49 16.04.2019

  • 9 някой си

    22 8 Отговор
    да спор няма че е било доста ама защо пишете измислици че
    Публикувано във факти.бг: популисткото управление на Александър Стамболийски
    като в това няма и грам истина просто е гонил тогавашните престъпници

    Коментиран от #14

    07:59 16.04.2019

  • 10 Стоян

    27 4 Отговор
    Вълка козината си мени нрава не

    07:59 16.04.2019

  • 11 Bingo

    22 18 Отговор
    Очаквам Мухобойко днес да се изкаже по темата за това какви гадове са комунистите, но удобно да забрави, че и той беше част от тази мракобесна партия.

    08:00 16.04.2019

  • 12 пишете

    17 1 Отговор
    Пишете и помнете , тази статия е добра, но-Защо не пишете и публикувате и имената на самите извършите там ще излязат доста интересни имена или това не е добре за някого, след което доколкото зная същите са екзекутирани !!!???

    Коментиран от #15

    08:01 16.04.2019

  • 15 ДА ПИТАМ НЕЩО

    25 3 Отговор

    До коментар #12 от "пишете":

    Ми те са написани, или не можеш да четеш. Много ясно че ще ги обесят ти какво искаш, да им направят по една свирка и да ги пратят в СССР ли??

    08:09 16.04.2019

  • 17 Давид

    8 17 Отговор
    И този атентат и този във Франция и всички останали в света са подарък от международната банка (банда ) .

    08:12 16.04.2019

  • 18 Големия Хур

    27 10 Отговор

    До коментар #14 от "ПУМА БОЕЦА":

    Комунистите е трябвало да бъдат избити до крак, защото тая проказа още се се появява(в случая като теб)

    Коментиран от #19

    08:12 16.04.2019

  • 20 Българин

    36 9 Отговор

    До коментар #14 от "ПУМА БОЕЦА":

    Хиляди пъти съм писал, че русофоби няма!

    Русофоб е термин, с който руските мерзавци наричат всеки, който се противопоставя на агресивните руски имперски интереси. Русофоб е всеки, който е против маниакалната идея, че руснаците са уникална и богоизбрана нация, имаща някаква особена мисия в света. Русофоб е всеки, който не споделя руското виждане, че света трябва да им се подчинява и да им лиже задниците. Така, че според руските примати целият свят, освен тях и техните слуги е русофобски.

    Коментиран от #22

    08:17 16.04.2019

  • 21 Историк

    30 7 Отговор

    До коментар #14 от "ПУМА БОЕЦА":

    Какъв фашизъм през 1925 година бе путлераст неграмотен? И преврата 1923 - а година го прави Кимон Георгиев, същия що то прави преврати те 1934 и 1944 година. Ако беше фашист нямаше да е до гроб в парламента на НР България. Вец Пещера носеше неговото име.

    08:20 16.04.2019

  • 23 Българин

    30 8 Отговор

    До коментар #22 от "Хисторик":

    Русофилите сте най-големите българофоби и туркофили, бе безродник. Или в Русия или в Анадола, там ви е мястото, не тук в България!

    Коментиран от #24

    08:25 16.04.2019

  • 28 SDECHEV

    11 6 Отговор
    СЕГА ВСИЧКИ ЧЕРВЕНИ ХМЕРИ ДА ОТИДАТ И ДА ПОСТАВЯТ ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ПАРТИЗАНИТЕ НА ПОЗИТАНО ПРЕД ЦЕНТРАЛАТА НА СТОЛЕТНИЦАТА бсп. ГЛАСУВАЙТЕ ЗА ЧЕРВЕНИТЕ ХМЕРИ НА ЕВРО ИЗБОРИТЕ

    08:33 16.04.2019

  • 29 SDECHEV

    23 4 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е ДЪРЖАВАТА В КОЯТО НЯМА ПАМЕТНИК НА ЦАР БОРИС 3 СРЕЩУ КОГОТО Е БИЛ НАСОЧЕН АТЕНТАТА ,НО ИМА ПАМЕТНИК НА ПАРТИЗАНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА 200 МЕТРА ОТ ТАМ ПРЕД ЦЕНТРАЛАТА НА бсп НА ПОЗИТАНО . КАКЪВ СРАМ.НО ЕВРОПЕЙЦИТЕ ПРАВЯТ ФИЛМА "ДОБРИЯ ЦАР" ЗА УЖАС НА ВСИЧКИ ЧЕРВЕНИ ИЗЕДНИЦИ

    08:37 16.04.2019

  • 31 Българин

    19 6 Отговор

    До коментар #24 от "КОНТРАТА":

    Българофобите русофили сте малцинство, нещастнико. Дори децата ви не искат да имат нищо общо с гнусната и престъпна руска кочина и повечето от тях учат или живеят не в Русия а на Запад. Вие сте като змията, като умирате хапете най-много.

    08:41 16.04.2019

  • 32 SDECHEV

    6 14 Отговор
    ДО ВСИЧКИ НЕГРАМОТНИЦИ КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ДУМАТА РУСОФИЛ В ОТРИЦАТЕЛЕН СМИСЪЛ НА КОМУНЯГЯ. РУСОФИЛ ОЗНАЧАВА ЧОВЕК КОЙТО Е ВЪЗПРИЕЛ РУСКАТА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО ЗА ВОДЕЩО В СЪСТАВЯНЕТО НА СВОИТЕ ЦЕННОСТИ. РУСКАТА СЛАВЯНСКА КУЛТУРА НЯМА НИЩО ОБЩО С ПАРТИЗАНСКАТА ТАКАВА.

    Коментиран от #35, #36

    08:43 16.04.2019

  • 33 Историк

    18 3 Отговор

    До коментар #26 от "КОНТРАТА":

    Не забравяй, че Германия и Русия започнаха ВСВ и бяха първи приятелки две години, като русия снабдяваше Германия със всичко необходимо за да води война със Запада. Така, че за никаква германска русофобия не може да става дума.

    Коментиран от #49

    08:43 16.04.2019

  • 34 Джони

    13 4 Отговор

    До коментар #3 от "Другар":

    И герб , и дпс и патреоти и всички долни душици които и в момента унищожават държавата ни с подкрепата на кремъл..

    08:45 16.04.2019

  • 35 Наблюдател

    21 5 Отговор

    До коментар #32 от "SDECHEV":

    Русофил е синоним на путлераст! А 90% от днешните русофили нито руски знаят, нито книга от руски автор са прочели. Само се възхищават от Сталин и Путин и мразят България и свободата.

    08:46 16.04.2019

  • 36 Санде

    19 5 Отговор

    До коментар #32 от "SDECHEV":

    Те нямат култура и ценности , освен ако не броиш бояришника , ватенката и казачока за някакво изкуство ...

    08:47 16.04.2019

  • 37 Бай Бай

    22 2 Отговор
    Питайте това нещастно недоразумение Велислава Дърева кой е виновен за атентата. Изчадие Адово.

    08:47 16.04.2019

  • 38 Амин

    15 6 Отговор
    Тази Антихристка партия няма бъдеще защото Доброто винаги побеждава Злото

    08:56 16.04.2019

  • 41 Морския горски

    1 1 Отговор
    Бългрийо за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях....
    Това е то, нека си видим осраните задници...

    09:21 16.04.2019

  • 42 Гост

    7 11 Отговор
    Ей това, последното, им го напомняйте постоянно на платените драскачи днес - хора са изчезвали безследно, без съд и присъда. за разлика от Народния съд след '44-та. Безследно изчезнали срещу СЪД.

    09:29 16.04.2019

  • 43 НКВД

    4 13 Отговор
    Та в тоя дух като ще сочим и посочваме слагама етикети с надпис терористи, аз ще посоча че и Американските бунтовници които са се борили за независимост са терористи и също френската съпротив по врме на ВСВ също са терористи!

    09:43 16.04.2019

  • 44 МЕСАР

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Философа":

    Ако не бяхме в демократично време, да беше изчезнал и ти !

    09:45 16.04.2019

  • 45 Batushka

    3 12 Отговор
    А защо някой от вас не каза причината за атентата ?Преди това има масови убийства на леви активисти и тоя атентат е отговор на това...лесно ви насаждат част от истината в празните глави....

    Коментиран от #47, #48

    09:47 16.04.2019

  • 46 Историк

    15 4 Отговор

    До коментар #39 от "КОНТРАТА":

    Комунистите, които до един се кланят на Москва са най-големите терористи и безродници! Това е ФАКТ!

    09:48 16.04.2019

  • 47 Историк

    15 1 Отговор

    До коментар #45 от "Batushka":

    Дърева, ти ли си? Отново манипулираш и фалшифицираш историята за да оневиниш престъпната БКП! За какви убийства на леви активисти бълнуваш, такива започват след атентата. всяка уважаваща себе си държава би предприела подобни мерки. Русофилите сте избили в този атентат повече български генерали , отколкото са загинали през войните. Затова и се славите като национални предатели и безродници действащи по заповедите на Москва.

    09:51 16.04.2019

  • 48 Историк

    5 4 Отговор

    До коментар #45 от "Batushka":

    Човек, който като краен садист решава да обезглавява стотици и стотици ценни живота, който забравя след това, че за неговия престъпен порок ще плаща цяла класа, не може да бъде комунист.
    Това е мнението на другарката Цола Драгойчева за атентата и атентаторите подбудени от Москва.

    Коментиран от #50

    09:55 16.04.2019

  • 49 Хисторик

    3 8 Отговор

    До коментар #33 от "Историк":

    А ти не забрвяй че Франция и Англия подариха 1937 2,5 милиона чехи на Райха +заводите за оръжие и складовете с оръжие! Мюхенското споразумение за Судетска област 1937 за неуките!

    10:04 16.04.2019

  • 50 Комуниста

    2 13 Отговор

    До коментар #48 от "Историк":

    Пак ти казвам, малко ви наказахме 1947г.трябваше поне 100 000 и сега нещата щяха да са супер!

    Коментиран от #55, #59

    10:06 16.04.2019

  • 51 Фактите

    3 12 Отговор
    Атентатът е дело на царските офицери майор Коста Янков, майор Марко Фридман и майор Иван Минков. Мотивът е унищожаването на върхушката, довела България до две национални катастрофи. Коминтернът е бил винаги против терористичните актове.

    10:15 16.04.2019

  • 52 ТАНКИСТ 74

    7 5 Отговор
    в Париж умишлено е залята и запалена най високата християнска църква за да няма Европа християнски символи по големи от мюсюлманските

    10:15 16.04.2019

  • 53 Истината

    6 9 Отговор
    Кой проведе акцията в църквата“Свети Крал“ 1925?
    Майор Коста Янков, герой от войните, баща българския революционер полк. Анастас Янков и майка сестрата на Райна Княгиня. Съпруг на Стела Благоева
    Майор Марко Фридман, герой от войните. Юрист, общински съветник, редактор на вестник“Братство“.
    Майор Иван Минков, завършил с пълно отличие Военно на Негово Величество училище .Един от най-добрите летци на България. Автор на музиката на траурния военен марш „Покойници“ по текст пна Иван Вазов, написана на фронта.

    10:17 16.04.2019

  • 54 Кой е инициаторът на атентата

    8 4 Отговор
    Да вдигнем цензурата
    Майор Коста Янков, герой от войните 1912-1918 , (идеолог и организатор на атентата в църквата „Св.Крал“) е роден в Пловдив в семейството на видния български революционер полковник Анастас Янков и сестрата на Райна Княгиня. Съпруг е на Стела Благоева, дъщеря на съселянина на баща му Димитър Благоев. Член е на Българска работническа социалдемократическа партия (БРСДП – тесни социалисти) от 1908 г. Завършва Военното училище в София 1908 г.
    „Аз живея в Македония! И не давам ни петак за други идеи. А Македония можем спаси само като се облегнем на Русия. Всичко друго е предателство.“ „Ето с такъв дух и с такъв фанатизъм беше човекът, който извърши почти на своя глава атентата в Софийската катедрала…“ – пише Страшимиров за майор Коста Янков, организатора на акцията в църквата“Св.Врач“. Страшимиров е много учуден, че офицер и комунист не се подчинява на заповедта на Коминтерна да не се провеждат терористични акции. „Всъщност майор Янков е бил в целия си предшестващ живот един от най-отчаяните български шовинисти (от голямата група на офицерите-македонци, в българската армия).“

    Коментиран от #58

    10:20 16.04.2019

  • 56 Поздравления

    4 1 Отговор
    Честит рожден ден на Тероризма в България!

    10:23 16.04.2019

  • 57 Уточнение

    5 10 Отговор
    Да уточним кои са т.нар.жертви на атентата?
    Това е "каймакът", "цветът" на нацията, демек върхушката/елита, които по думите на Антон Страшимиров “Клаха народа си, както и турчин не го е клал“.

    Коментиран от #61

    10:27 16.04.2019

  • 58 ИСТИНАТА

    9 2 Отговор

    До коментар #54 от "Кой е инициаторът на атентата":

    ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА е, че атентата е организирани платен от Москва, от Коминтерна и българските комунисти -русофили са били единствено едно сляпо оръдия на руската политика на ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ!

    10:27 16.04.2019

  • 59 Малко са 100 000

    2 8 Отговор

    До коментар #50 от "Комуниста":

    Поне 200 000, иначе нищо не правим. Министри, депутати, висши съдии, прокурори, полицаи, журналисти, строителни и пр.мафиози, наркотрафиканти, бандити, проститутки и пр.бизнесмени и т.н.

    Коментиран от #62

    10:30 16.04.2019

  • 60 Царска темида

    1 7 Отговор
    Интересен факт е, кои са сътрудниците на правосъдието по време на монархията? Атентаторите са обесени публично -
    Фридман посреща смъртта хладнокръвно. Запалва цигара и дава последните си пари на палача, циганина Яшар, за да си свърши добре работата. Според Димо Казасов това е последната публична екзекуция в България.
    Екзекуторите са трима турски цигани – Юсеин, Ариф и Алиев. Тримата осъдени ги обесват на игрище "Юнак". След убийството единият от палачите полудява. Самият той получавал огромна възбуда и удоволствие от всяка една екзекуция, в която участвал. Другият циганин е убит по време на сбиване.
    Тоест нищо ново. Така е и днес.

    10:36 16.04.2019

  • 61 ИСТИНАТА

    11 0 Отговор

    До коментар #57 от "Уточнение":

    Жертвите, които висшият функционер на БКП Петър Абаджиев нарича „отбор сволоч” са 213, като сред тях има множество жени, деца , студенти и ученици , като повечето са от Първа девическа гимназия.

    10:40 16.04.2019

  • 62 Българин

    12 2 Отговор

    До коментар #59 от "Малко са 100 000":

    Този атентат е поредния епизод, в който русофилите избиват българи по заповед на Москва. А от писанията ти виждам, че русофилите отново сте се настървили да избивате българи и отново под чужда диктовка и чужд държавен интерес. Но не се ли притеснявате, че българския народ веднъж завинаги ще се отърве от вашата предателска и безродна пета колона?

    10:43 16.04.2019

  • 63 Batushka

    2 13 Отговор
    Болни мозъци неофашиски и психодесни коментират тука...тоя атентат е съвсем нормален за времето си ...опустошена от национални катастрофи страна ,наличие на същата гербераска хунта начело с некадърници ...толкова за предкомунистическия рай на Царство България...

    Коментиран от #64

    10:50 16.04.2019

  • 64 Само питам

    16 0 Отговор

    До коментар #63 от "Batushka":

    Защо психолявите защитавате убийци на жени и деца? Това е най-кървавия атентат в света през ХХ век, надминат едва на 11 септември 2001 г. с взривяването на двете кули-близнаци в Ню Йорк. А вие психолявите русофили търсите невъзможни начини да оправдаете тези убийци!

    Коментиран от #69

    10:59 16.04.2019

  • 65 изроди сте

    15 1 Отговор
    Каква гражданска война бе, комунисти, болшевики, селяци, терористи, престъпници?

    Коментиран от #77

    11:15 16.04.2019

  • 66 Антикомунист

    12 3 Отговор
    Да бъде проклета русия завинаги.

    12:13 16.04.2019

  • 67 СоцБоц

    2 11 Отговор
    Соросоидното простолюдие не може да приеме факта че този атентат е отговор на 10 000 избити от Проваленото Царско правителство 1923г.Да живе БКП, единственната партия мислеща за хората!!!

    Коментиран от #68

    12:47 16.04.2019

  • 68 Наблюдател

    12 1 Отговор

    До коментар #67 от "СоцБоц":

    Руската измет истерично защитава червените убийци, които по руска заръка направиха най-големият до тогава атентат в историята на човечеството!

    12:50 16.04.2019

  • 69 стоян

    7 0 Отговор

    До коментар #64 от "Само питам":

    До 64 ком -тия дето защитават атентаторите ,сигурно са техните наследници- крадливи комунисти които окрадоха Българи и изгониха младите хора

    14:32 16.04.2019

  • 70 Анатема

    8 1 Отговор
    Убийци на жени и деца да не говорим за цвета на нацията

    14:54 16.04.2019

  • 71 ПетровДругарят Петров

    6 0 Отговор
    По това време църквата се казва "Свети Крал".Генералът на чието опело извършват атентата , е един от най-големите родолюбци и патри- оти.Благодарение на него гр.Кюстендил днес е все още БГ град.Той с още 4 войници , на всички е дал шанса да останат или напуснат/избягат.С/у 10хиляди сръбска войска само с 4 оръдия.Безпощадни са болшевиките и БГ слугите им с/у българските патриоти и родолюбци.

    17:47 16.04.2019

  • 72 Метгонтан

    2 1 Отговор
    Чичковите червенотиквеничковчета се скатават тука и си мълчат кат партизанин пред командира на мандрата . Още онанират на статията със соц.класиките .

    01:05 17.04.2019

  • 73 Цар Николай ли ги прати

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Историк":

    Защо руски като 90 процента от болшевиките са евреи или женени за еврейки?

    03:18 16.04.2026

  • 74 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор
    ЧАК СЛЕД 9-ТИ СЕПТЕМВРИ 1944 ,
    НАРОДНИЯ СЪД ДОВЪРШИ ЗАПОЧНАТАТА
    С ВОЙНИШКОТО ВЪСТАНИЕ 1918 И СЕПТЕМВРИЙСКОТО ВЪСТАНИЕ 1923
    ..... БОРБА СРЕЩУ МОНАРХИЯТА И ФАШИЗМА В БЪЛГАРИЯ
    ....
    АТЕНТАТА Е САМО ЕДНА СТРАНИЦА ОТ СЛАВНАТА ИСТОРИЯ НА АНТИФАШИСТКАТА СЪПРОТИВА

    03:22 16.04.2026

  • 75 Комундетата

    3 0 Отговор
    са показали същноста си!

    03:24 16.04.2026

  • 76 АЛТЕРНАТИВА ЗА БКП

    1 0 Отговор
    КОБУРГА СЕ Е РАЗМИНАЛ
    .... ПРЕДУПРЕДИЛИ СА ГО ЗА 9/11
    ПРЕДАТЕЛИ ЕВРЕИ КОМУНИСТИ:)

    03:26 16.04.2026

  • 77 Македонски историчар

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "изроди сте":

    Ти пък явно си голям гражданин, с цървулите в чекмеджето. Гражданската война от 1923-та си продължава, под една или друга форма.

    03:28 16.04.2026

  • 78 Един

    3 3 Отговор
    Комунист с кръв идва на власт и само с кръв си отива. Това са безродници мразещи българският народ и водещи се от интересите на друга държава приписвайки тези интереси като наши. Точно такива като Костя Копейкин и Фатмака. Няма значение какво ще стане с България, важното е да се наведе на руската кочина да ни пори. Жалко че не разстреляхме безродниците 89-та година, като румънците. Сега щяха да си имат едно на ум.

    03:30 16.04.2026

  • 79 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    НАЙ - ГОЛЯМАТА ТРАГЕДИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
    БЕШЕ
    ЗЕМФИР ФЕРДИНАНДОВ ЯШАРОВ - САКСКОБУРГОТСКИ
    ....
    ИЗВЕСТЕН С АРТИСТИЧНИЯ СИ ПСЕВДОНИМ
    ТОДОР ЖИВКОЕ - ЯНКО
    ......
    ДОЛЕН И ЗЛОБЕН КАТО БОДИГАРДА СИ БОЙКО ОТ СИК
    ....
    КАЗВАМ ГО КАТО ТРЕТО ПОКОЛЕНИЕ КОМУНИСТ, С БАЩА ЗАВЪРШИЛ 1974 ГОДИНА ШКОЛАТА НА ГРУ ГЩ ВС СССР И 1981 АОНСУ :)

    03:45 16.04.2026

  • 80 Хмм

    1 0 Отговор
    има съмнения, че царят е знаел, закъснял, а с взрив ги е снабдил дядото на Асен Агов, сегашен седесар И "демократ", а като внук на активен борец е обиколил целия свят като международен журналист

    04:09 16.04.2026

