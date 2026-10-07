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Министърът на енергетиката: „Булгаргаз“ има осигурени количества природен газ за зимата

Министърът на енергетиката: „Булгаргаз“ има осигурени количества природен газ за зимата

7 Октомври, 2026 16:21 305 4

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"Все още се извършват част от дейностите по ремонта на топлопреносната мрежа на София, но имаме уверения от „Топлофикация София“, че при старта на отоплителния сезон тя ще е в готовност", каза Ива Петрова в парламента.

Министърът на енергетиката: „Булгаргаз“ има осигурени количества природен газ за зимата - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Булгаргаз“ има осигурени количества природен газ за зимния сезон. Това заяви в парламента министърът на енергетиката Ива Петрова, цитирана от bTV. По думите ѝ нагнетяването в подземното газово хранилище „Чирен“ дава гаранции за осигуряването на нужните количества за зимните месеци.

Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон, съобщи Петрова пред парламентарната ресорна комисия в отговор на депутатски въпрос.

Тя добави, че се изпълняват нормативните задължения и където е необходимо, са формирани и щабове за действия при кризисни и аварийни ситуации.

Уверенията, които даде министърът, са в резултат на проверки, които тя е назначила и които са осъществени през септември. Някои продължават и през октомври, но голяма част са приключили.

"Все още се извършват част от дейностите по ремонта на топлопреносната мрежа на София, но имаме уверения от „Топлофикация София“, че при старта на отоплителния сезон тя ще е в готовност", каза Петрова.

Тя допълни, че продължават проблемите с дружеството заради задълженията му към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг.

Има притеснения и със състоянието на мрежата и гарантирането на качеството на услугата, обясни министърът пред депутатите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбара

    2 0 Отговор
    На каква цена бе демагог?

    Коментиран от #3

    16:32 07.10.2026

  • 2 Нека абонатите

    0 0 Отговор
    Покрият загубите в София Крайно време е Законната лихва за забавяне е към 12 процента

    16:35 07.10.2026

  • 3 Ама моля ви се

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чорбара":

    Имаше една реклама за лекарства със същия въпрос

    16:37 07.10.2026

  • 4 Горски

    1 0 Отговор
    До кога? И КОЙ ще плаща сметките с тези мизерни доходи на населението и пенсионерите? Спрете се вече, иначе народът ще ви спре! Върнете парите от тези, които ограбиха държавата, а не да дерете хората! Нали това обещахте, или бързо, бързо се прегрупирахте и сега вече сте с тях? Махаме акциза но ви вдигаме цената..хъ хъ хъ хъ Всички са доволни от реформата и пак е същото скубане на народа. Сега вече се готвят и Европейски банки да ограбят като им набутат предложения и планове за финансиране и изграждане на пътища и мостове на концесии изпълнявани ,разбирай парите през ръцете на техни фирми . Който се е опрял до български комунистически капиталист, политик от сой на социалистически милионери довели страната до тази разруха и унищожаване на народ ЩЕ бъде следващия ограбен ,краден и унищожен. Тези в Брюксел или крадат заедно с тях като всеки политик или не са добре с акъла и Европа като цяло изобщо не ги интересува.

    16:51 07.10.2026

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