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Експерти: Атаките в Черно море носят риск за българската икономика

Експерти: Атаките в Черно море носят риск за българската икономика

8 Октомври, 2026 11:58 533 8

  • черно море-
  • българска икономика-
  • корабоплаване-
  • пристанища-
  • застраховки

Експерти предупреждават за по-скъпи застраховки, затруднена търговия и възможно пренасочване на корабни маршрути

Експерти: Атаките в Черно море носят риск за българската икономика - 1
Кадър: NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Сериозен икономически трус за България към момента няма, но атаките срещу два кораба в изключителната икономическа зона на страната увеличават рисковете за бизнеса и търговията през Черно море. Това коментираха политикът и икономист Кузман Илиев, изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев и председателят на Българската асоциация на корабопритежателите Александър Калчев в ефира на NOVA NEWS.

Илиев определи Варна и Бургас като ключови икономически артерии, през които годишно преминават около 20 милиона тона стоки. По думите му всяко допълнително затрудняване на търговското корабоплаване може да има сериозни последици за българската икономика.

„Черно море е военна зона от доста време“, заяви Кузман Илиев.

Един от първите възможни ефекти е свързан със застраховането. Ако Черно море бъде оценено от застрахователните компании като зона с висок военен риск, разходите за превозвачите и бизнеса могат да нараснат. Илиев заяви, че от август застрахователните плащания са се удвоили, което може да се отрази и върху цените на стоките и услугите.

Михаил Кръстев посочи, че Черно море остава отворено за търговия, но условията са значително по-рискови. Той заяви, че от началото на войната в Украйна са били ударени над 200 кораба, като потъналите са значително по-малко.

Александър Калчев посочи друга времева рамка и различен брой. Според него атаките срещу търговски кораби датират от края на 2024 г., а за този период са били ударени около 150 кораба. Разликата в данните е свързана с посочените периоди и с начина, по който се отчитат инцидентите.

Калчев заяви, че двата случая в българската икономическа зона променят съществено възприемането на риска. По думите му моряците на търговски кораби от години са изложени на опасност за живота си при плаване в Черно море.

Кузман Илиев предупреди, че международни компании могат да започнат да избягват българските пристанища и да пренасочат маршрутите си към други държави. Според него България трябва да развива железопътната инфраструктура и магистралите, за да разполага с алтернативни транспортни коридори при евентуално ограничаване на морския трафик.

Кръстев заяви, че войната вече влияе върху европейската икономика, включително върху индустрията, засегната от политически решения и санкции срещу Русия.

Александър Калчев настоя за по-ефективни международни действия за прекратяване на въоръжените конфликти, които според него са условие за възстановяване на свободното и сигурно корабоплаване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 експерт до експерта майнольо

    5 0 Отговор
    от три дена само експерти по тия медий бе

    тия всичките ли са на заплата?

    какво работят през останалото време тия експерти?

    Коментиран от #4

    12:02 08.10.2026

  • 2 хахаха

    5 0 Отговор
    Пълни глупости, българска икономика няма от 37 години:)

    12:05 08.10.2026

  • 3 Не безпокой безпокойството,

    3 0 Отговор
    докато безпокойството не те безспокои (английска поговорка).

    Надувайте сирената, че Черно море е военна зона и че застрахователните премии ще се увеличат!

    Застрахователите ви обичат!

    Нещо да се е случило с български кораб или в българските териториални води!?

    Не, нали!

    Но вие подклаждайте истерията!

    12:05 08.10.2026

  • 4 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "експерт до експерта майнольо":

    Ами прав си..... Заглавието определено е вярно....... Какво да кажа друго, освен че всичко започна през далечната 1986 година, когато съветската върхушка сложи един белязан...... От тогава започна всичко.... Следва времето на един пияница, който през 1991 година на руси грубо конституцията на Съветския съюз.... Разбира се запада умело се възползва в противоборството с Русия и се стигна до киевския преврат..... След това нещата са ясни за всички....

    12:09 08.10.2026

  • 5 То пък

    1 0 Отговор
    икономика ли да видиш !

    12:25 08.10.2026

  • 6 Хмм

    1 0 Отговор
    има ли още някой "експерт", който да не се е иаказалпо въпроса

    12:53 08.10.2026

  • 7 Чита

    1 0 Отговор
    Вчера беше рождения ден на Путин!Жив и здрав да е!

    13:11 08.10.2026

  • 8 откога

    0 0 Отговор
    България има реална икономика???

    13:17 08.10.2026

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