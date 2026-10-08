Експерти: Атаките в Черно море носят риск за българската икономика

Сериозен икономически трус за България към момента няма, но атаките срещу два кораба в изключителната икономическа зона на страната увеличават рисковете за бизнеса и търговията през Черно море. Това коментираха политикът и икономист Кузман Илиев, изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев и председателят на Българската асоциация на корабопритежателите Александър Калчев в ефира на NOVA NEWS.

Илиев определи Варна и Бургас като ключови икономически артерии, през които годишно преминават около 20 милиона тона стоки. По думите му всяко допълнително затрудняване на търговското корабоплаване може да има сериозни последици за българската икономика.

„Черно море е военна зона от доста време“, заяви Кузман Илиев.

Един от първите възможни ефекти е свързан със застраховането. Ако Черно море бъде оценено от застрахователните компании като зона с висок военен риск, разходите за превозвачите и бизнеса могат да нараснат. Илиев заяви, че от август застрахователните плащания са се удвоили, което може да се отрази и върху цените на стоките и услугите.

Михаил Кръстев посочи, че Черно море остава отворено за търговия, но условията са значително по-рискови. Той заяви, че от началото на войната в Украйна са били ударени над 200 кораба, като потъналите са значително по-малко.

Александър Калчев посочи друга времева рамка и различен брой. Според него атаките срещу търговски кораби датират от края на 2024 г., а за този период са били ударени около 150 кораба. Разликата в данните е свързана с посочените периоди и с начина, по който се отчитат инцидентите.

Калчев заяви, че двата случая в българската икономическа зона променят съществено възприемането на риска. По думите му моряците на търговски кораби от години са изложени на опасност за живота си при плаване в Черно море.

Кузман Илиев предупреди, че международни компании могат да започнат да избягват българските пристанища и да пренасочат маршрутите си към други държави. Според него България трябва да развива железопътната инфраструктура и магистралите, за да разполага с алтернативни транспортни коридори при евентуално ограничаване на морския трафик.

Кръстев заяви, че войната вече влияе върху европейската икономика, включително върху индустрията, засегната от политически решения и санкции срещу Русия.

Александър Калчев настоя за по-ефективни международни действия за прекратяване на въоръжените конфликти, които според него са условие за възстановяване на свободното и сигурно корабоплаване.