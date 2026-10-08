Общински служители отдават незаконна вила за 120 евро на вечер, регистрирана като пчелин

Постройки в района на малкотърновския водопад Докузак, представяни като пчелини, са предмет на съвместни проверки поради данни за незаконно строителство.

Сигналът за обектите е свързан с туристическия обект „Вила Докузак“, намиращ се в землището на село Стоилово, община Малко Търново, в границите на Природен парк „Странджа“ и защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Установено е, че постройките са използвани за туристическо настаняване, а не за обявеното предназначение, свързано с пчеларство.

Те са с пълно оборудване, несвойствено за пчелин. Постройките са изцяло пригодени за луксозно настаняване - разполагат с електрозахранване, кабелна/сателитна телевизия, интернет и дори използват вода директно от естествения извор в защитената територия за нуждите на гостите.

Установено е, че лицето, посочено като собственик на пчелина, не е регистрирано, като собственик на пчелин в съответната система, както и че няма данни за наличие на пчелни семейства.

Сградите липсват в кадастралната карта. Част от тях са върху държавна горска територия с отдавна изтекли разрешителни за временни стопански постройки, а други са изградени без промяна на предназначението на земята и без строителни книжа.

Обектът, познат и рекламиран онлайн като „Вила Докузак“, се стопанисва и ползва от лице, служител в Община Малко Търново.

Обектът се отдава под наем за туристическо настаняване срещу заплащане (около 120 евро на вечер) през различни интернет платформи и социални мрежи.

Лицата, стопанисващи вилата и на чиито имена са били регистрирани фиктивните пчелини, са служители в Община Малко Търново.

Още през 2022 г. е установено, че изградените постройки „пчелини“ в посочените имоти са недопустими съгласно разпоредбите на Закона за горите.

Във връзка с констатираното наличие на незаконно строителство в поземлени имоти, където са изградени постройките, Община Малко Търново е била официално уведомена за установеното незаконно строителство в горските територии, като е посочена необходимостта от предприемане на действия по компетентност.

До настоящия момент не са предприети никакви действия спрямо постройките, счетени за незаконосъобразни.