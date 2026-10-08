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Общински служители отдават незаконна вила за 120 евро на вечер, регистрирана като пчелин

Общински служители отдават незаконна вила за 120 евро на вечер, регистрирана като пчелин

8 Октомври, 2026 14:47 1 731 15

  • общински служители-
  • наем-
  • постройки-
  • малко търново

Постройките са изцяло пригодени за луксозно настаняване - разполагат с електрозахранване, кабелна/сателитна телевизия, интернет и дори използват вода директно от естествения извор в защитената територия за нуждите на гостите

Общински служители отдават незаконна вила за 120 евро на вечер, регистрирана като пчелин - 1
Снимка: ОД на МВР - Бургас
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Постройки в района на малкотърновския водопад Докузак, представяни като пчелини, са предмет на съвместни проверки поради данни за незаконно строителство.

Сигналът за обектите е свързан с туристическия обект „Вила Докузак“, намиращ се в землището на село Стоилово, община Малко Търново, в границите на Природен парк „Странджа“ и защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Установено е, че постройките са използвани за туристическо настаняване, а не за обявеното предназначение, свързано с пчеларство.

Те са с пълно оборудване, несвойствено за пчелин. Постройките са изцяло пригодени за луксозно настаняване - разполагат с електрозахранване, кабелна/сателитна телевизия, интернет и дори използват вода директно от естествения извор в защитената територия за нуждите на гостите.

Установено е, че лицето, посочено като собственик на пчелина, не е регистрирано, като собственик на пчелин в съответната система, както и че няма данни за наличие на пчелни семейства.

Сградите липсват в кадастралната карта. Част от тях са върху държавна горска територия с отдавна изтекли разрешителни за временни стопански постройки, а други са изградени без промяна на предназначението на земята и без строителни книжа.

Обектът, познат и рекламиран онлайн като „Вила Докузак“, се стопанисва и ползва от лице, служител в Община Малко Търново.

Обектът се отдава под наем за туристическо настаняване срещу заплащане (около 120 евро на вечер) през различни интернет платформи и социални мрежи.

Лицата, стопанисващи вилата и на чиито имена са били регистрирани фиктивните пчелини, са служители в Община Малко Търново.

Още през 2022 г. е установено, че изградените постройки „пчелини“ в посочените имоти са недопустими съгласно разпоредбите на Закона за горите.

Във връзка с констатираното наличие на незаконно строителство в поземлени имоти, където са изградени постройките, Община Малко Търново е била официално уведомена за установеното незаконно строителство в горските територии, като е посочена необходимостта от предприемане на действия по компетентност.

До настоящия момент не са предприети никакви действия спрямо постройките, счетени за незаконосъобразни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оня

    24 1 Отговор
    Събаряй с багера.А на общинските служители по една голяма глоба.

    14:52 08.10.2026

  • 4 Обективен

    27 0 Отговор
    В общинските служби са най-големите далаверадджии. Сега глоби и уволнения трябва да има.

    Коментиран от #8

    14:56 08.10.2026

  • 5 Въй

    16 0 Отговор
    "До настоящия момент не са предприети никакви действия спрямо постройките, счетени за незаконосъобразни." АМИ В БЪЛГАРИЯ Е ВСЕ ОЩЕ ТАКА. ВСЕКИ СИ ПРАВИ КАКВОТО СИ ИСКА.

    15:00 08.10.2026

  • 6 пиленце

    11 0 Отговор
    Гушкат кинтите от там,като вазелин.

    15:03 08.10.2026

  • 7 Да бе

    17 0 Отговор
    общинарите работят и незаконно но ако прехвърляш законно селска къща идват да заснемат тоалетни,обори и навеси и за празно място начисляват данък сгради и такса смет въпреки,че няма и 1 тухла така е в БГ

    15:09 08.10.2026

  • 8 Азз

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Обективен":

    Няма. Нали тези дето трябва да ги проверяват - те спят там

    15:14 08.10.2026

  • 9 Боко на Шиши ортака

    3 2 Отговор
    Евала на општинските сложители, така се прави

    15:18 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тони

    8 0 Отговор
    Те общинарите дават пример на бандите

    15:26 08.10.2026

  • 12 Тони

    8 0 Отговор
    Общинарите дават пример на баш хайдуците и после защо имало присвоявания и узаконяване

    15:28 08.10.2026

  • 13 лама Иво

    1 2 Отговор
    И аз бях регистрирал пчелин, за да мога да изглаждам проходите на тулковците

    15:34 08.10.2026

  • 14 Цвете

    6 0 Отговор
    КАЗВАЙТЕ ГИ ТЕЗИ РАБОТИ ПО ОТРАНО.И ЗАЩО НЕ СЕ СПОМЕНАВА НИТО ЕДНО ИМЕ? БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА СОБСТВЕНИК ,НАЛИ? КОЙ И ДА Е ,ДА СЕ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ И НЕЗАБАВНО ОТНЕТО С ПОСЛЕДВАЩ СЪД, РАЗБИРА СЕ. ЕГАТИ ДЪРЖАВАТА, ВСЕКИ СИ СТРОИ КЪДЕТО МУ ПАДНЕ.ЙОТОВА КАЖИ НА ПОДВЛАСЪНИТЕ ТИ ДА СЕ ЗАДЕЙСТВАТ БЪРЗО И НАМЕРЯТ БАШ " МАЙСТОРА "? 🤦‍♂️🤫✈️🎃🐷👺🇧🇬🇧🇬🤔

    15:36 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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