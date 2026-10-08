Общински служители отдават незаконна вила за 120 евро на вечер, регистрирана като пчелин

Постройки в района на малкотърновския водопад Докузак, представяни като пчелини, са предмет на съвместни проверки поради данни за незаконно строителство.
Сигналът за обектите е свързан с туристическия обект „Вила Докузак“, намиращ се в землището на село Стоилово, община Малко Търново, в границите на Природен парк „Странджа“ и защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.
Установено е, че постройките са използвани за туристическо настаняване, а не за обявеното предназначение, свързано с пчеларство.
Те са с пълно оборудване, несвойствено за пчелин. Постройките са изцяло пригодени за луксозно настаняване - разполагат с електрозахранване, кабелна/сателитна телевизия, интернет и дори използват вода директно от естествения извор в защитената територия за нуждите на гостите.
Установено е, че лицето, посочено като собственик на пчелина, не е регистрирано, като собственик на пчелин в съответната система, както и че няма данни за наличие на пчелни семейства.
Сградите липсват в кадастралната карта. Част от тях са върху държавна горска територия с отдавна изтекли разрешителни за временни стопански постройки, а други са изградени без промяна на предназначението на земята и без строителни книжа.
Обектът, познат и рекламиран онлайн като „Вила Докузак“, се стопанисва и ползва от лице, служител в Община Малко Търново.
Обектът се отдава под наем за туристическо настаняване срещу заплащане (около 120 евро на вечер) през различни интернет платформи и социални мрежи.
Лицата, стопанисващи вилата и на чиито имена са били регистрирани фиктивните пчелини, са служители в Община Малко Търново.
Още през 2022 г. е установено, че изградените постройки „пчелини“ в посочените имоти са недопустими съгласно разпоредбите на Закона за горите.
Във връзка с констатираното наличие на незаконно строителство в поземлени имоти, където са изградени постройките, Община Малко Търново е била официално уведомена за установеното незаконно строителство в горските територии, като е посочена необходимостта от предприемане на действия по компетентност.
До настоящия момент не са предприети никакви действия спрямо постройките, счетени за незаконосъобразни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Оня
14:52 08.10.2026
4 Обективен
Коментиран от #8
14:56 08.10.2026
5 Въй
15:00 08.10.2026
6 пиленце
15:03 08.10.2026
7 Да бе
15:09 08.10.2026
8 Азз
До коментар #4 от "Обективен":Няма. Нали тези дето трябва да ги проверяват - те спят там
15:14 08.10.2026
9 Боко на Шиши ортака
15:18 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тони
15:26 08.10.2026
12 Тони
15:28 08.10.2026
13 лама Иво
15:34 08.10.2026
14 Цвете
15:36 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.