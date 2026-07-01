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Челен сблъсък на пътя Бургас – Малко Търново, единият от шофьорите почина

Челен сблъсък на пътя Бургас – Малко Търново, единият от шофьорите почина

1 Юли, 2026 17:01 1 111 26

  • загинал-
  • катастрофа-
  • малко търново

Виновният за инцидента водач е в реанимация с опасност за живота

Челен сблъсък на пътя Бургас – Малко Търново, единият от шофьорите почина - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек загина, а друг е с опасност за живота след тежък челен сблъсък на пътя Бургас – Малко Търново. Жертвата е 51-годишен мъж от село Крушевец, който е издъхнал малко след удара в болница „Бургасмед“.

Вторият водач, който е предизвикал пътното произшествие, е 65-годишен бургазлия. Той е откаран в УМБАЛ-Бургас с множество травми и е настанен за лечение в отделение „Реанимация“.

Пътният инцидент е станал около 12:10 часа на приблизително километър след контролно-пропускателния пункт „Босна“ в посока Бургас. По първоначални данни е възникнал челен сблъсък между два леки автомобила.

Заради произшествието движението в района се осъществява само в едната пътна лента. Трафикът се регулира ръчно от полицейски служители. На мястото е започнал оглед, извършван от екипи на Районното управление в Созопол. Причините за катастрофата се изясняват.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 3 Отговор
    "единият от шофьорите почина"
    щом е починал значи няма връзка с катастрофата и виновни нема, г-н сьдия

    17:02 01.07.2026

  • 2 Причинилият

    10 2 Отговор
    катастрофата направо е убил човечеца , вероятно е бил и с някоя немощна кошница....

    17:05 01.07.2026

  • 3 Джак Спароу

    5 20 Отговор
    Затуй като навършат 50 години да връщат книжките в КАТ
    на тая възраст не знаят къде се намират,че и коли ще карат

    Коментиран от #4, #5, #7, #18, #20, #24

    17:06 01.07.2026

  • 4 По точно

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Джак Спароу":

    90% от катастрофите стават с участие на мъже. Да се забрани на мъже да управляват автомобили. Нъл тъй.

    Коментиран от #9

    17:14 01.07.2026

  • 5 Още по-точно

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Джак Спароу":

    Да не се издават книжки на водачи ненавършили 50 години. Те допускат най-много ПТП- та.

    17:17 01.07.2026

  • 6 Кочо

    5 0 Отговор
    Интересна тема подфанахте! Наистина, след като за глупости и мантенели се крадат маса пари, защо да не се задели един бюджет, навършилите 45 години да получават минималната пенсия и личен щофьор по специална програма плюс по една лична асистенка! До 35 годишна, за да вижда какво прави, когато шета!

    Коментиран от #12

    17:28 01.07.2026

  • 7 За по-сигурно

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Джак Спароу":

    Още като навършат 20 години и да връщат книжките. За по- сигурно.

    17:29 01.07.2026

  • 8 Студопор

    0 0 Отговор
    Така ще е. Докато Вехторион продължава да кара...

    Коментиран от #19

    17:29 01.07.2026

  • 9 Студопор

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "По точно":

    Само на дъртите сенилни деменции.

    17:31 01.07.2026

  • 10 Яяяяяяя

    0 0 Отговор
    Да почива в мир
    Хора, опомнете се, не се избивайте по пътя

    17:31 01.07.2026

  • 11 МПС

    0 1 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #13, #15

    17:32 01.07.2026

  • 12 Селесао

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кочо":

    По-добре да им се дава максимална пенсия. Коя асистентка ще стои при човек с минимална пенсия.

    17:32 01.07.2026

  • 13 Да ама

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "МПС":

    и да има, файда няма, баджанак, баджанак.

    17:34 01.07.2026

  • 14 Чакам България Да Катастрофира !

    1 2 Отговор
    И Шофьора !

    Да Загитне !

    17:36 01.07.2026

  • 15 Докато Няма Шофьори !

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "МПС":

    Така Ще Е !

    17:37 01.07.2026

  • 16 Доротея

    1 0 Отговор
    Вие тук изпадате в остроумие, но е загинал човек! 51 години са половин живот!

    17:38 01.07.2026

  • 17 КАТеричок

    1 0 Отговор
    Няма жертви в нашата статистика. В болницата е умрял водачът.

    17:39 01.07.2026

  • 18 Черната перла

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Джак Спароу":

    Под 25, също не трябва да шофират, само разни дребни келеши, селски бекове и кифли с мармалад.

    17:42 01.07.2026

  • 19 Вий Пък !

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Студопор":

    Кат Сте Едни Шофьори !

    Да Си !

    Е !

    --

    Бб !

    --

    Е !

    Майката !

    17:43 01.07.2026

  • 20 Ароууу,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Джак Спароу":

    лилав Фитипалди,
    голем го вадиш, ама ню-ню !

    17:44 01.07.2026

  • 21 Балканските

    1 0 Отговор
    пътища са опасни. Много завои, редуване на високи и ниски места, липса на добра видимост и т.н. Просто особеност на релефа. Плюс големите температурни амплитуди зима-лято достигащи 40 градуса допринасят за бързото рушене на пътните настилки.

    Коментиран от #25

    17:45 01.07.2026

  • 22 Много кофти

    2 0 Отговор
    65 годишен джигит предизвикал катаствофата... сигурно много е бързал. Хайде да сте по-толерантни на пътя и да не бързате да умирате... толкова ли бързате да се приключите?

    17:45 01.07.2026

  • 23 Изпреварването

    1 0 Отговор
    при липса на видимост е любим екстремен спорт по нашите ширини. Прилича на точно това.

    17:47 01.07.2026

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Джак Спароу":

    По-скоро друсалките на 20 не знаят на кой свят са, така че ако имаш книжка връщай я незабавно!

    17:51 01.07.2026

  • 25 Мармота с мантинелите

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Балканските":

    Пътищата, които са част от международната пътна мрежа (първокласните и магистралите), би трябвало да нямат нито неравности, нито големи наклони, нито остри завои.

    17:53 01.07.2026

  • 26 Йееее

    0 0 Отговор
    Искам още смърт по пъта новите мерки работят🤣🤣🤣🤣

    17:59 01.07.2026

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