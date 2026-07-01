Челен сблъсък на пътя Бургас – Малко Търново, единият от шофьорите почина

Един човек загина, а друг е с опасност за живота след тежък челен сблъсък на пътя Бургас – Малко Търново. Жертвата е 51-годишен мъж от село Крушевец, който е издъхнал малко след удара в болница „Бургасмед“.
Вторият водач, който е предизвикал пътното произшествие, е 65-годишен бургазлия. Той е откаран в УМБАЛ-Бургас с множество травми и е настанен за лечение в отделение „Реанимация“.
Пътният инцидент е станал около 12:10 часа на приблизително километър след контролно-пропускателния пункт „Босна“ в посока Бургас. По първоначални данни е възникнал челен сблъсък между два леки автомобила.
Заради произшествието движението в района се осъществява само в едната пътна лента. Трафикът се регулира ръчно от полицейски служители. На мястото е започнал оглед, извършван от екипи на Районното управление в Созопол. Причините за катастрофата се изясняват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
щом е починал значи няма връзка с катастрофата и виновни нема, г-н сьдия
17:02 01.07.2026
2 Причинилият
17:05 01.07.2026
3 Джак Спароу
на тая възраст не знаят къде се намират,че и коли ще карат
Коментиран от #4, #5, #7, #18, #20, #24
17:06 01.07.2026
4 По точно
До коментар #3 от "Джак Спароу":90% от катастрофите стават с участие на мъже. Да се забрани на мъже да управляват автомобили. Нъл тъй.
Коментиран от #9
17:14 01.07.2026
5 Още по-точно
До коментар #3 от "Джак Спароу":Да не се издават книжки на водачи ненавършили 50 години. Те допускат най-много ПТП- та.
17:17 01.07.2026
6 Кочо
Коментиран от #12
17:28 01.07.2026
7 За по-сигурно
До коментар #3 от "Джак Спароу":Още като навършат 20 години и да връщат книжките. За по- сигурно.
17:29 01.07.2026
8 Студопор
Коментиран от #19
17:29 01.07.2026
9 Студопор
До коментар #4 от "По точно":Само на дъртите сенилни деменции.
17:31 01.07.2026
10 Яяяяяяя
Хора, опомнете се, не се избивайте по пътя
17:31 01.07.2026
11 МПС
Коментиран от #13, #15
17:32 01.07.2026
12 Селесао
До коментар #6 от "Кочо":По-добре да им се дава максимална пенсия. Коя асистентка ще стои при човек с минимална пенсия.
17:32 01.07.2026
13 Да ама
До коментар #11 от "МПС":и да има, файда няма, баджанак, баджанак.
17:34 01.07.2026
14 Чакам България Да Катастрофира !
Да Загитне !
17:36 01.07.2026
15 Докато Няма Шофьори !
До коментар #11 от "МПС":Така Ще Е !
17:37 01.07.2026
16 Доротея
17:38 01.07.2026
17 КАТеричок
17:39 01.07.2026
18 Черната перла
До коментар #3 от "Джак Спароу":Под 25, също не трябва да шофират, само разни дребни келеши, селски бекове и кифли с мармалад.
17:42 01.07.2026
19 Вий Пък !
До коментар #8 от "Студопор":Кат Сте Едни Шофьори !
Да Си !
Е !
--
Бб !
--
Е !
Майката !
17:43 01.07.2026
20 Ароууу,
До коментар #3 от "Джак Спароу":лилав Фитипалди,
голем го вадиш, ама ню-ню !
17:44 01.07.2026
21 Балканските
Коментиран от #25
17:45 01.07.2026
22 Много кофти
17:45 01.07.2026
23 Изпреварването
17:47 01.07.2026
24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #3 от "Джак Спароу":По-скоро друсалките на 20 не знаят на кой свят са, така че ако имаш книжка връщай я незабавно!
17:51 01.07.2026
25 Мармота с мантинелите
До коментар #21 от "Балканските":Пътищата, които са част от международната пътна мрежа (първокласните и магистралите), би трябвало да нямат нито неравности, нито големи наклони, нито остри завои.
17:53 01.07.2026
26 Йееее
17:59 01.07.2026