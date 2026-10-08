Важните новини във ФАКТИ на 08.10.2026 г.

Фрегатата „Верни“ откри потопения в Черно море кораб ABLE

Фрегатата „Верни“ от състава на Военноморските сили установи местоположението и състоянието на поразения търговски кораб ABLE. Плавателният съд е на дрейф на около 55 морски мили североизточно от нос Емине, съобщи Maritime.bg.

Илиян Василев: Ултра тайни преговори текат за съдбата на глобалните активи на Lukoil - включително „Нефтохим“ Бургас

Ултра тайни преговори текат за съдбата на глобалните активи на Lukoil - включително „Нефтохим“ Бургас. В тази връзка, лични пратеници на Тръмп са били у нас през миналата седмица.

Два „Кугър“-а търсиха оцелели край потопения кораб в Черно море

Два вертолета „Кугър“ от авиобаза „Крумово“ излитат веднага след сигнала за инцидента с ударения и потопен кораб в Черно море. Екипажите са сред първите, достигнали до района, за да търсят бедстващи и оцелели, разказа бТВ.

Румен Радев и Марта Кос обсъдиха разширяването на ЕС и ускоряването на Коридор VIII

Министър-председателят Румен Радев и европейският комисар по разширяването Марта Кос обсъдиха европейската интеграция на страните кандидатки за членство в ЕС и развитието на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност на Балканите. Срещата се проведе в рамките на посещението на Кос в България, съобщиха от правителствената пресслужба.

Илияна Йотова след КСНС: Разделение имаше само по един въпрос – как да приключи войната в Украйна

Президентът Илияна Йотова призова България да поеме активна дипломатическа роля за прекратяване на войната в Украйна и за гарантиране на сигурността в Черно море. Държавният глава настоя за спешни консултации с Румъния и Турция, както и за разговори между шестте черноморски държави за възможен мораториум върху използването на дронове в морето, предаде "Нова телевизия".

Водолази обследваха „Кайрос“: няма теч на горива СНИМКИ

Водолази не установиха пробойни под водолинията и течове на горива или смазочни материали от танкера „Кайрос“. Подводният оглед е извършен в Бургаския залив от представители на сдружение „Приятели на морето“ – Бургас, „Морска администрация“ и Областната администрация в Бургас.

Кацарчев: Ако глобите са 1:1 в евро, и заплатите да са така

„След като глобите са 1:1, цените са 1:1, направете и заплатите 1:1“. Това заяви главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев, коментирайки обсъжданите промени при преминаването към евро и размера на доходите.

Разследват служители на общинските паркинги във Варна. Подозренията са за събиране на такса „спокойствие”

„Икономическа полиция” влезе в предприятието „Общински паркинги и синя зона” във Варна. Акцията идва след сигнал на граждани за събирана от служители на предприятието такса „спокойствие”, съобщават от Нова телевизия.

Директорът Добромир Арнаудов е отведен за разпит. По първоначална информация сведения в полицията ще дават още свързани с казуса лица.

Дянков: Данъкът върху банковите свръхпечалби ще донесе €1 млрд.

Временен данък върху свръхпечалбите на банките в България може да донесе над €1 млрд. евро на бюджета и да помогне за намаляване на дефицита, без общо увеличение на корпоративния данък за банковия сектор. Това посочва председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков в анализ за облагането на извънредната доходност на банките в Европейския съюз.

Общински служители отдават незаконна вила за 120 евро на вечер, регистрирана като пчелин

Постройки в района на малкотърновския водопад Докузак, представяни като пчелини, са предмет на съвместни проверки поради данни за незаконно строителство.

Новата метростанция „Панчо Владигеров“ в кв. „Обеля“ ще бъде готова през лятото на 2027 г.

Напредва строителството и се очаква през лятото на 2027 г. да бъде завършено изграждането на новата метростанция „Панчо Владигеров“ в кв. „Обеля“.

Демерджиев: От Малта съобщиха, че Пеевски не е плащал лично полетите си

Лидерът на ДПС Делян Пеевски не е плащал лично за своите полети. Това каза по време на изслушването му в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклонявани от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на Пеевски.