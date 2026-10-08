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СО настоява държавата да заложи 12,5 км велоалеи при изграждането на околовръстния път

СО настоява държавата да заложи 12,5 км велоалеи при изграждането на околовръстния път

8 Октомври, 2026 14:32 569 12

  • со-
  • велоалеи-
  • околовръстен път

Трябва да осигурим безопасни връзки между съществуващите и бъдещите велосипедни трасета още при проектирането на СОП, заяви Васил Терзиев

СО настоява държавата да заложи 12,5 км велоалеи при изграждането на околовръстния път - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община настоява Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ да осигурят 12,5 км велоалеи при изграждането на Софийския околовръстен път, включително безопасни връзки за велосипедисти и пешеходци при всички ключови пресичания с булеварди, улици и други пътни възли.

За това настоява кметът на София Васил Терзиев в писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Предложенията на Столична община са изготвени въз основа на експертен анализ и постъпили сигнали и предложения от граждани. Целта е още на етап проектиране да се осигури непрекъсната и безопасна пешеходна и велосипедна свързаност между кварталите от двете страни на околовръстния път.

„Когато се проектира инфраструктура от такъв мащаб, трябва да се мисли и за всички връзки, които тя ще създаде или прекъсне. В София вече имаме изградени велосипедни трасета и планираме нови. Трябва да осигурим безопасните пресичания между тях още сега, докато се проектира СОП“, отбеляза кметът на София Васил Терзиев.

Предложенията включват приблизително 12,5 км велосипедна инфраструктура и обхващат 13 ключови кръстовища по трасето на Софийския околовръстен път. Очаква се тя да свърже съществуващите велосипедни трасета по бул. „Братя Бъкстон“, в района на НИМ и Витоша, по бул. „Цар Борис III“ и в Княжево, както и по ул. „Монтевидео“ и бул. „Никола Петков“. Предвиждат се и връзки с бъдещи велосипедни трасета по ул. „Боряна“, бул. „Цар Борис III“ в посока Княжево и ул. „Любляна“, които да свържат кв. „Карпузица“, Княжево и Горна баня с велосипедната мрежа към центъра. Предлага се също проучване на възможностите за велосипедни трасета по р. Владайска между метростанция „Горна баня“ и бул. „Президент Линкълн“, както и по ул. „Суходолска“, съгласно Плана за устойчива градска мобилност на Столична община.

Писмото идва на фона на конкретния напредък по последния незавършен участък на Софийския околовръстен път – Националният експертен съвет вече одобри ПУП за трасето, след като Столична община изработи идейните проекти, на базата на които са разработени устройствените планове. Участъкът е ключов и за достъпа до бъдещата Национална детска болница, където Общината паралелно работи по довеждащата инфраструктура.

Особено важно е да бъдат осигурени връзките между Княжево, Суходол, Горна баня и Бояна, от една страна, и Бъкстон, Овча купел, Факултета и останалата градска територия, от друга. Така ще се създаде възможност за непрекъсната пешеходна и велосипедна връзка между западните и югозападните части на града, градската зона и Витоша.

Опитът от Южната дъга, изградена от АПИ, показва, че липсата на подходящи и безопасни пресичания съществено затруднява велосипедното придвижване между южните квартали и централната градска част. Затова Столична община предлага този въпрос да бъде решен още в процеса на проектиране.

Темата вече е обсъдена и в пряк диалог с държавните институции. Велокоординаторът на Столична община Дилян Гавраилов е изпратил до АПИ конкретни предложения за предвиждане на велосипедна инфраструктура при изграждането на СОП.

Впоследствие инж. Гавраилов участва и в среща с представители на МРРБ по инициатива на гражданското сдружение „Княжевецъ“. На срещата е поставен въпросът за велосипедната връзка в продължение на трасето по бул. „Цар Борис III“ към Княжево, както и за необходимостта да бъдат осигурени безопасни велосипедни връзки при всички места, на които СОП пресича съществуващи или планирани маршрути.

Комуникацията с местните граждански сдружения и инициативни комитети е важна за идентифицирането на конкретните проблеми и връзки, които трябва да бъдат осигурени при планирането на инфраструктурните проекти. Столична община предлага тази работа да продължи и в рамките на текущите и бъдещите срещи, свързани с проектирането и изграждането на съответните участъци на СОП, с участието на общинските експерти и велокоординатора.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пенсионер

    1 1 Отговор
    чакам закона за ефтаназията ...! В ЕС курника има много , нека и в България..!

    14:36 08.10.2026

  • 2 Вело алея София до Петрохан

    9 1 Отговор
    Дя му е лесно на Васко да върти педалите на велосипед!

    14:38 08.10.2026

  • 3 🛴🛴🛴🛴

    7 0 Отговор
    Абе докъде стигна проектозаконът за СКУТЕРИЯНЦИТЕ❓🤔
    Ще се въведе ли задължително наличие на СУМПС 🤔❓

    14:39 08.10.2026

  • 4 За Ролкови Кънки ?

    2 0 Отговор
    И Тротинетки ?

    Няма Ли ?

    Да Има ?

    14:44 08.10.2026

  • 5 надарена кака

    0 1 Отговор
    Не живеем там и това е нова информация. Имаме си велоалеи.

    14:47 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ИМЕ ДНЕС

    2 3 Отговор
    В Европа поущряват карането на велосипед, а в софия глобяват

    Коментиран от #9

    14:52 08.10.2026

  • 8 ....

    2 0 Отговор
    разреши карането на колело в парковете както искат хората, неадекватник!

    15:01 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Верно ли

    3 0 Отговор
    Само велоалеи му липсват на Околомръсното... Ама толкова му е на жълтопаветното ДС отроче акъла!

    15:30 08.10.2026

  • 11 Той по добре да оправи баните

    3 0 Отговор
    и чешмичките да работят за софиянци
    Колелетата и сега си карат по тротоарите и никой не ги глобява
    Какво означава при толкова минерални бани да работи само на Панчарево?
    Софиянски ликвидира ц.баня, взе що мога ш от г.баня и от парите
    Няма наказани

    15:35 08.10.2026

  • 12 От бай

    1 0 Отговор
    Тошово време го правят това околовръстно и още са на половината

    15:40 08.10.2026

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