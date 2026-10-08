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Оправдаха зам.-кмета Николай Неделков по дело за клевета

Оправдаха зам.-кмета Николай Неделков по дело за клевета

8 Октомври, 2026 20:04 601 3

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  • столичен инспекторат-
  • незаконни сметища-
  • софия

Софийският районен съд постанови оправдателна присъда по частната тъжба на бивша служителка на Столичния инспекторат. Решението не е окончателно

Оправдаха зам.-кмета Николай Неделков по дело за клевета - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският районен съд оправда заместник-кмета на София по направление „Околна среда“ Николай Неделков по дело за клевета. Производството е образувано по частна тъжба на Любка Любенова, бивш началник на сектор „Контрол на районните инспекторати“ в Столичния инспекторат. Решението е на първа инстанция и може да бъде обжалвано.

Съдебният спор е свързан с публичните разкрития за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси на територията на София. Те станаха известни през 2024 г. чрез разследването „Властелините на пръстта“ на Антикорупционния фонд. По това време Неделков е бил директор на Столичния инспекторат и е говорил публично за установени нарушения и предполагаеми корупционни практики.

Второ дело с оправдателен резултат

Това е второто дело за клевета срещу Неделков, по което той получава оправдателно решение. По първото производство, заведено от бившия служител на инспектората Николай Кючуков, Софийският районен съд също го оправда, а Софийският градски съд потвърди присъдата окончателно през август.

По делото на Любка Любенова решението все още не е влязло в сила. Съобщено е, че то е постановено по частна тъжба, но публични мотиви към съдебния акт не са представени в информацията за решението.

Над 300 рискови терена под наблюдение

След разкритията от 2024 г. Столичният инспекторат е картографирал над 240 нерегламентирани сметища. В момента Столичната община следи повече от 300 незаконни сметища и рискови терена, включително нововъзникнали засипвания.

Кметът на София Васил Терзиев коментира решението с думите: „Битката за всяка територия на София се води и в съдебните зали.“ Общината е одобрила и закупуването на 100 автономни слънчеви камери с изкуствен интелект за наблюдение на проблемните места.

Следващата процесуална стъпка по делото е изтичането на срока за евентуално обжалване пред Софийския градски съд.

Източници: stolica.bg, dariknews.bg, dnes.bg


София / България
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  • 3 Исполин

    1 0 Отговор
    Тя СО е за тотално пр0чистване от общински съветник през зам кметове та кмет, а те взели че го оправдали. Е, кога ще има оправия София? Доста комунизирана дупка. Едва ли на Самуил му се връща тук.

    20:56 08.10.2026

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