Оправдаха зам.-кмета Николай Неделков по дело за клевета

Софийският районен съд оправда заместник-кмета на София по направление „Околна среда“ Николай Неделков по дело за клевета. Производството е образувано по частна тъжба на Любка Любенова, бивш началник на сектор „Контрол на районните инспекторати“ в Столичния инспекторат. Решението е на първа инстанция и може да бъде обжалвано.

Съдебният спор е свързан с публичните разкрития за незаконно изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси на територията на София. Те станаха известни през 2024 г. чрез разследването „Властелините на пръстта“ на Антикорупционния фонд. По това време Неделков е бил директор на Столичния инспекторат и е говорил публично за установени нарушения и предполагаеми корупционни практики.

Второ дело с оправдателен резултат

Това е второто дело за клевета срещу Неделков, по което той получава оправдателно решение. По първото производство, заведено от бившия служител на инспектората Николай Кючуков, Софийският районен съд също го оправда, а Софийският градски съд потвърди присъдата окончателно през август.

По делото на Любка Любенова решението все още не е влязло в сила. Съобщено е, че то е постановено по частна тъжба, но публични мотиви към съдебния акт не са представени в информацията за решението.

Над 300 рискови терена под наблюдение

След разкритията от 2024 г. Столичният инспекторат е картографирал над 240 нерегламентирани сметища. В момента Столичната община следи повече от 300 незаконни сметища и рискови терена, включително нововъзникнали засипвания.

Кметът на София Васил Терзиев коментира решението с думите: „Битката за всяка територия на София се води и в съдебните зали.“ Общината е одобрила и закупуването на 100 автономни слънчеви камери с изкуствен интелект за наблюдение на проблемните места.

Следващата процесуална стъпка по делото е изтичането на срока за евентуално обжалване пред Софийския градски съд.

Източници: stolica.bg, dariknews.bg, dnes.bg