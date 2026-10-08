Илиян Василев: Ултра тайни преговори текат за съдбата на глобалните активи на Lukoil - включително „Нефтохим“ Бургас

Ултра тайни преговори текат за съдбата на глобалните активи на Lukoil - включително „Нефтохим“ Бургас. В тази връзка, лични пратеници на Тръмп са били у нас през миналата седмица.
Това намекна във "Фейсбук" Илиян Василев.
Решаващите разговори се водят без България - тук по-скоро се измерва реакцията на правителството и Радев.
Защото залогът е много по-голям от една рафинерия - става дума за материалната база на руското влияние у нас и в региона.
Ако тези активи излязат от руската система, тази база може да се срине.
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15, #23, #24
20:49 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ташунко сапа
Коментиран от #21
20:53 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 аха
20:54 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мунчо от село Бузовград
Благодарение на експерта разбрахме за тях.
20:57 08.10.2026
11 Ами
с дъщерни дружества регистрирани в други държави.
Акционерите и са предимно чуждестранни.
Дори и основателят и не е етнически руснак.
21:01 08.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Айде бе,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бай Тошо няма остатъци, само едни чорапи, които сам заяви, че е загубил някъде по килиите на затворите. Ако търсиш остатъците на онези,които десетилетия се гласяха да седнат на трона му, няма да ги намериш. Те самите не можаха да стигнат до тях, а ти къде си тръгнал да се вреш между шамарите?
21:18 08.10.2026
16 Тоест
21:18 08.10.2026
17 Ултратайни, но Василев знае за тях
Коментиран от #28
21:23 08.10.2026
18 Да видим
Пак ще изравним цените с Европа, като с еврото....
21:30 08.10.2026
19 Горски
Коментиран от #26
21:40 08.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Адрес 4000
До коментар #5 от "Ташунко сапа":Няма и да се върне левчето
21:42 08.10.2026
22 България
21:45 08.10.2026
23 бай Даньо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В Нефтохима не знам дали има останала от байтошово време една тръба... без да харесвам руснаците...
21:52 08.10.2026
24 Ха ха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бай ти Тошо беше руска подлога. Подари на русия 32 тона злато. Искаше България да стане 16- та република на рускатапкочина. Така че недей да го жалиш толкова.
Коментиран от #29
21:54 08.10.2026
25 Няма проблеми
Ние Не сме като Гърция да си отстоява интересите и да иска Конкурси, при отказ на дипломатка заплашвала, че ако нейни фирми не спечелят ще се махат президенти и премиери в Гърция по подобие на други държави..
Огромен скандал стана в Гърция, нашият триморец, синергитичен евроатлантик, всичко ще даде,
та той лЪвът продаде та една рафинерийка ли няма да подари..
Просто невероятно как Радев и ПБ подведоха над милион избиратели.
Коментиран от #27
21:58 08.10.2026
26 Казуар
До коментар #19 от "Горски":След като се разпадна СИВ завода при Радомир къде щеше да продава продукцията си, ще се конкурира с Круп. Няма как да стане.
22:07 08.10.2026
27 Как пък не
До коментар #25 от "Няма проблеми":лЪвът беше стъпкан и поробен и продаден със свалянето на химна Шуми Марица, потърсете от кого. За истинското ни знаме, също свалено, да споменаваме ли?
22:07 08.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Знаещ
До коментар #24 от "Ха ха ха":32 тона злато дадохме за 8 броя Ф16, които още не летят. Ако не вярваш, сметни цените на аеропланите в злато и ще се гръмнеш.
22:20 08.10.2026