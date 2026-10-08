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Илиян Василев: Ултра тайни преговори текат за съдбата на глобалните активи на Lukoil - включително „Нефтохим“ Бургас

Илиян Василев: Ултра тайни преговори текат за съдбата на глобалните активи на Lukoil - включително „Нефтохим“ Бургас

8 Октомври, 2026 20:47 885 29

  • илиян василев-
  • лукойл-
  • продажба-
  • рафинерия-
  • бургас-
  • нефтохимик бургас

Решаващите разговори се водят без България

Илиян Василев: Ултра тайни преговори текат за съдбата на глобалните активи на Lukoil - включително „Нефтохим“ Бургас - 1
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Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси

Ултра тайни преговори текат за съдбата на глобалните активи на Lukoil - включително „Нефтохим“ Бургас. В тази връзка, лични пратеници на Тръмп са били у нас през миналата седмица.

Това намекна във "Фейсбук" Илиян Василев.

Решаващите разговори се водят без България - тук по-скоро се измерва реакцията на правителството и Радев.

Защото залогът е много по-голям от една рафинерия - става дума за материалната база на руското влияние у нас и в региона.

Ако тези активи излязат от руската система, тази база може да се срине.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    36 години живеят от остатъците от бай Тошо.Чакали.

    Коментиран от #15, #23, #24

    20:49 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ташунко сапа

    12 1 Отговор
    Ще, Ни приберат и Нефтохима!!! Златото го прибраха.Левчето си отиде...............?

    Коментиран от #21

    20:53 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 аха

    11 2 Отговор
    Колко па да са тайна Бай Дончо иска да лапне и Лукойла! Няма наяждане тоя!

    20:54 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мунчо от село Бузовград

    5 3 Отговор
    Вече не са ултра тайни.....
    Благодарение на експерта разбрахме за тях.

    20:57 08.10.2026

  • 11 Ами

    2 4 Отговор
    Лукойл е частна компания регистрирана в Русия
    с дъщерни дружества регистрирани в други държави.
    Акционерите и са предимно чуждестранни.
    Дори и основателят и не е етнически руснак.

    21:01 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Айде бе,

    0 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бай Тошо няма остатъци, само едни чорапи, които сам заяви, че е загубил някъде по килиите на затворите. Ако търсиш остатъците на онези,които десетилетия се гласяха да седнат на трона му, няма да ги намериш. Те самите не можаха да стигнат до тях, а ти къде си тръгнал да се вреш между шамарите?

    21:18 08.10.2026

  • 16 Тоест

    6 0 Отговор
    Трябва спешна национализация !!!

    21:18 08.10.2026

  • 17 Ултратайни, но Василев знае за тях

    1 0 Отговор
    Офф.

    Коментиран от #28

    21:23 08.10.2026

  • 18 Да видим

    2 0 Отговор
    Ако гепят Лукойла , правителството как ще контролира цените на горивата!
    Пак ще изравним цените с Европа, като с еврото....

    21:30 08.10.2026

  • 19 Горски

    3 0 Отговор
    Бай Тошо ни построи огромни активи: Нефтохим Бургас,Соди- Девня, АЕЦ Козлодуй, Плама- Плевен, Заводи за полиамид ни влакна, Трите Марици, над 1500 язовири и микроязовири.Остави ни селско стопанство на промишлени основи- АПК с над 2,3 милиона поливни площи,свинезаводи,,птицеферми със 3,4 милиона птици и кокошки- носачки,над 1,3 милиона дойни крави и 1,8 милиона овце, Стартира строеж на завод за строежи на заводи- Радомир - Червена могила.Без аналог в Европа,оборудван с уникални технологии на КРУП ,ТИСЕН,със струг произведен от Япония,с уникални технологични възможности.В онзи момент,имаше само два броя- В Япония и у нас.Всичко разпродадохме ,унищожихме, съсипахме.От простотия и ганъовска лакомия.Подклаждана от шепа тарикати,че всеки ще стане милионер,стига да го поиска,като върнат на дедо му нивата или дюкяна.

    Коментиран от #26

    21:40 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Адрес 4000

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ташунко сапа":

    Няма и да се върне левчето

    21:42 08.10.2026

  • 22 България

    1 0 Отговор
    Нефрохим Бургас и активите на Лукойл в България са изключителна българска собственост. Това не подлежи на предоговаряне.

    21:45 08.10.2026

  • 23 бай Даньо

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В Нефтохима не знам дали има останала от байтошово време една тръба... без да харесвам руснаците...

    21:52 08.10.2026

  • 24 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бай ти Тошо беше руска подлога. Подари на русия 32 тона злато. Искаше България да стане 16- та република на рускатапкочина. Така че недей да го жалиш толкова.

    Коментиран от #29

    21:54 08.10.2026

  • 25 Няма проблеми

    1 0 Отговор
    каквото "Началниците" поискат от възпитаникът си Радев и проектът ПБ, ще се даде от сърце.
    Ние Не сме като Гърция да си отстоява интересите и да иска Конкурси, при отказ на дипломатка заплашвала, че ако нейни фирми не спечелят ще се махат президенти и премиери в Гърция по подобие на други държави..
    Огромен скандал стана в Гърция, нашият триморец, синергитичен евроатлантик, всичко ще даде,
    та той лЪвът продаде та една рафинерийка ли няма да подари..
    Просто невероятно как Радев и ПБ подведоха над милион избиратели.

    Коментиран от #27

    21:58 08.10.2026

  • 26 Казуар

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Горски":

    След като се разпадна СИВ завода при Радомир къде щеше да продава продукцията си, ще се конкурира с Круп. Няма как да стане.

    22:07 08.10.2026

  • 27 Как пък не

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Няма проблеми":

    лЪвът беше стъпкан и поробен и продаден със свалянето на химна Шуми Марица, потърсете от кого. За истинското ни знаме, също свалено, да споменаваме ли?

    22:07 08.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха":

    32 тона злато дадохме за 8 броя Ф16, които още не летят. Ако не вярваш, сметни цените на аеропланите в злато и ще се гръмнеш.

    22:20 08.10.2026

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