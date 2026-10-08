Илиян Василев: Ултра тайни преговори текат за съдбата на глобалните активи на Lukoil - включително „Нефтохим“ Бургас

бивш посланик и експерт по енергийните въпроси

Ултра тайни преговори текат за съдбата на глобалните активи на Lukoil - включително „Нефтохим“ Бургас. В тази връзка, лични пратеници на Тръмп са били у нас през миналата седмица.

Това намекна във "Фейсбук" Илиян Василев.

Решаващите разговори се водят без България - тук по-скоро се измерва реакцията на правителството и Радев.

Защото залогът е много по-голям от една рафинерия - става дума за материалната база на руското влияние у нас и в региона.

Ако тези активи излязат от руската система, тази база може да се срине.