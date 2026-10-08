Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Правителството подкрепи декларация срещу ETS2 за горивата

Правителството подкрепи декларация срещу ETS2 за горивата

8 Октомври, 2026 22:22 806 5

  • горива-
  • ets2-
  • акциз-
  • ддс-
  • правителство-
  • втори акциз-
  • бензин-
  • дизел-
  • поскъпване

България и още пет държави настояват схемата за търговия с емисии да не се въвежда от 2028 г. ГЕРБ-СДС предлага паралелно намаляване на акциза и ДДС

Правителството подкрепи декларация срещу ETS2 за горивата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството подкрепи декларация срещу въвеждането на европейската схема за търговия с емисии за горивата, сградите и транспорта, известна като ETS2. Планът е тя да започне да се прилага от 1 януари 2028 г., но представители на петролни асоциации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия настояват това да не се случва.

Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев схемата може да доведе до допълнително поскъпване на горивата с между 20 евроцента и 1,40 евро на литър. „Това, което може да се очаква като поскъпване, е от 20 евроцента до 1 евро и 40 евроцента допълнително върху всеки литър гориво, ако схемата за търговия не се отложи след 1 януари 2028 година“, заяви Бенчев.

Той определи ETS2 като „втори акциз“, тъй като разходът за емисиите в крайна сметка ще бъде прехвърлен върху потребителите. По думите му при сегашния модел акцизът се плаща от данъчния склад, но тежестта му се поема от крайния купувач.

Предложение за по-нисък акциз и ДДС

На този фон депутатите от ГЕРБ-СДС внесоха в деловодството на Народното събрание предложение за намаляване на акциза върху бензина и дизела. Пакетът предвижда допълнително намаление на акциза с до 22 евроцента на литър без ДДС, както и временно понижаване на ставката на ДДС за горивата.

„Искаме допълнително намаляване на акциза с до 22 евроцента за дизела и бензина. Това е без ДДС, като съответно намаляване на ставката на ДДС“, каза депутатът Жечо Станков.

Според Александър Иванов комбинираният ефект би довел до намаление с около 40 евроцента на литър при най-масовия бензин А95 и с около 43 евроцента при дизела. От ГЕРБ-СДС заявиха, че мярката ще облекчи крайните потребители и че зад предложението стои цялата опозиция.

Предложението е разгледано на заседание на парламентарната комисия по икономика, но не е прието от управляващото мнозинство.

Какво следва

Правителството подкрепи подписаната декларация срещу ETS2 и според организаторите тя ще се превърне в позиция, която кабинетът ще защитава пред европейските институции.

Икономическият министър Александър Пулев посочи като друга предприета мярка отмяната на забраната за износ на дизел. „Чухме ви, разбрахме гласа на бизнеса и индустрията. Отменихме забраната за износ на дизел без това под никаква форма да доведе до дефицити в българската икономика“, заяви Пулев.

Източници: nova.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Горски

    6 1 Отговор
    Бай Тошо ни построи огромни активи: Нефтохим Бургас,Соди- Девня, АЕЦ Козлодуй, Плама- Плевен, Заводи за полиамид ни влакна, Трите Марици, над 1500 язовири и микроязовири.Остави ни селско стопанство на промишлени основи- АПК с над 2,3 милиона поливни площи,свинезаводи,,птицеферми със 3,4 милиона птици и кокошки- носачки,над 1,3 милиона дойни крави и 1,8 милиона овце, Стартира строеж на завод за строежи на заводи- Радомир - Червена могила.Без аналог в Европа,оборудван с уникални технологии на КРУП ,ТИСЕН,със струг произведен от Япония,с уникални технологични възможности.В онзи момент,имаше само два броя- В Япония и у нас.Всичко разпродадохме ,унищожихме, съсипахме.От простотия и ганъовска лакомия.Подклаждана от шепа тарикати,че всеки ще стане милионер,стига да го поиска,като върнат на дедо му нивата или дюкяна.

    Коментиран от #4, #5

    22:30 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Това което ни е оставил тато 37 години още не можем да го разрушим макар постоянно да се трудим да разрушим всичко до което се докоснем

    23:02 08.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове