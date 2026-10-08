Правителството подкрепи декларация срещу ETS2 за горивата

Правителството подкрепи декларация срещу въвеждането на европейската схема за търговия с емисии за горивата, сградите и транспорта, известна като ETS2. Планът е тя да започне да се прилага от 1 януари 2028 г., но представители на петролни асоциации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия настояват това да не се случва.

Според председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев схемата може да доведе до допълнително поскъпване на горивата с между 20 евроцента и 1,40 евро на литър. „Това, което може да се очаква като поскъпване, е от 20 евроцента до 1 евро и 40 евроцента допълнително върху всеки литър гориво, ако схемата за търговия не се отложи след 1 януари 2028 година“, заяви Бенчев.

Той определи ETS2 като „втори акциз“, тъй като разходът за емисиите в крайна сметка ще бъде прехвърлен върху потребителите. По думите му при сегашния модел акцизът се плаща от данъчния склад, но тежестта му се поема от крайния купувач.

Предложение за по-нисък акциз и ДДС

На този фон депутатите от ГЕРБ-СДС внесоха в деловодството на Народното събрание предложение за намаляване на акциза върху бензина и дизела. Пакетът предвижда допълнително намаление на акциза с до 22 евроцента на литър без ДДС, както и временно понижаване на ставката на ДДС за горивата.

„Искаме допълнително намаляване на акциза с до 22 евроцента за дизела и бензина. Това е без ДДС, като съответно намаляване на ставката на ДДС“, каза депутатът Жечо Станков.

Според Александър Иванов комбинираният ефект би довел до намаление с около 40 евроцента на литър при най-масовия бензин А95 и с около 43 евроцента при дизела. От ГЕРБ-СДС заявиха, че мярката ще облекчи крайните потребители и че зад предложението стои цялата опозиция.

Предложението е разгледано на заседание на парламентарната комисия по икономика, но не е прието от управляващото мнозинство.

Какво следва

Правителството подкрепи подписаната декларация срещу ETS2 и според организаторите тя ще се превърне в позиция, която кабинетът ще защитава пред европейските институции.

Икономическият министър Александър Пулев посочи като друга предприета мярка отмяната на забраната за износ на дизел. „Чухме ви, разбрахме гласа на бизнеса и индустрията. Отменихме забраната за износ на дизел без това под никаква форма да доведе до дефицити в българската икономика“, заяви Пулев.

Източници: nova.bg