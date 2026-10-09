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Керемедчиев: Риск за доставките на горива за България
  Тема: Украйна

Керемедчиев: Риск за доставките на горива за България

9 Октомври, 2026 11:09 869 3

  • мilen керемедчиев-
  • доставки на горива-
  • черно море-
  • лукойл-
  • корабоплаване

Атаките срещу търговски кораби в Черно море могат да оскъпят превозите и да затруднят доставките на петрол за „Лукойл“, предупреди бившият заместник-министър

Керемедчиев: Риск за доставките на горива за България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България може да има сериозни проблеми с доставките на горива заради нарастващия риск за търговското корабоплаване в Черно море. Това заяви пред БНР бившият заместник-министър на външните работи и на икономиката Милен Керемедчиев.

„В България може да имаме сериозни проблеми и с доставките на горива за обслужване от „Лукойл“, и с доставките на насипни товари“, каза Керемедчиев. По думите му доставките на петрол за рафинерията в Бургас идват предимно с корабен транспорт, а пристанище Варна обслужва както насипни, така и контейнерни товари.

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Предупреждението му идва след поредица от атаки срещу търговски кораби. На 6 октомври два плавателни съда бяха поразени с дронове в изключителната икономическа зона на България. Единият кораб потъна, а екипажът на другия беше спасен. По-късно започнаха огледи на един от ударените плавателни съдове.

Керемедчиев заяви, че в рамките на пет дни са били ударени четири кораба. Според него към корабоплаването в Черно море вече се начислява допълнителна военна премия, която оскъпява превозите с десетки хиляди долари.

„Само за 7 дни, колкото би траело едно пътуване на товарен кораб през Черно море до нашите пристанища и обратно, може да оскъпи превоза с до 100 хил. долара“, каза Милен Керемедчиев.

Той предупреди, че при продължаване на атаките корабособствениците може да се въздържат от плавания, тъй като превозите ще станат нерентабилни, а рискът за екипажите ще се увеличи. По думите му това може да засегне не само горивата, но и доставките на други стоки през българските пристанища.

Официалните данни не показват недостиг

Към момента официалните данни не сочат прекъсване на доставките на горива. На 23 септември Народното събрание посочи, че в страната няма проблеми с доставките на дизелово гориво и други нефтопродукти. Тогава беше съобщено, че в „Лукойл Нефтохим Бургас“ има около 50 000 тона дизелово гориво, определени като излишък спрямо потребностите на вътрешния пазар, а рафинерията работи на около 90% от капацитета си.

На 1 октомври особеният управител на „Лукойл“ Румен Спецов заяви, че необходимите доставки за октомври са осигурени, а част от суровината за ноември вече е договорена. Британският лиценз за дейността на дружествата на „Лукойл“ в България е удължен до 29 октомври.

Така предупреждението на Керемедчиев се отнася до потенциален логистичен риск при продължаване на атаките и поскъпване на морския транспорт, а не до потвърден към момента недостиг на горива в страната.

Източници: epicenter.bg, nova.bg, apnews.com


България
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    А някакви лоши новини имаш ли да съобщиш, Венци?

    11:11 09.10.2026

  • 2 де го чукаш, де се пука...

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    Докато умните се наумували, лудите се налудували. (българска поговорка)
    От колко години се говори за петролопровод Бургас-Александрополис, но нищо не се предприема като действие, защото ще навредим на Путин. Даже му построихме и газопровод през цяла България, който ние не ползваме.

    11:15 09.10.2026

  • 3 Румен Спецов

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    не го ли освободиха още преди няколко месеца,че да е описван като настоящ особен управител на Лукойл? Иначе ако и в такива условия на дефицит на преработващи мощности за петрола в световен мащаб, ще трябва да се съобразява с удължавания на лиценза месец за месец ту от американци, ту от англичани... Доскоро кракспредът при барела дизела беше водеща причина за високите цени - сега се очаква той да спадне, а цената на суровия петрол заради изчерпването на наличностите му да отиде много нагоре. И има логика с оглед думите на Тръмп и какво се задава в Персийския залив и Червено море след изборите в САЩ.

    11:25 09.10.2026

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