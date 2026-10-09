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Петко Петков очаква 35-36% активност на президентския вот
  Тема: Избори

Петко Петков очаква 35-36% активност на президентския вот

9 Октомври, 2026 14:24 388 10

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  • предизборна кампания

Изпълнителният директор на „Галъп Интернешънъл Болкан“ определя ниската активност като по-големия въпрос преди изборите. Според него машинното гласуване и самостоятелният вот могат да намалят участието

Петко Петков очаква 35-36% активност на президентския вот - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Избирателната активност на президентските избори се очаква да бъде около 35-36%, а ниското участие е по-големият социологически въпрос преди вота. Това заяви изпълнителният директор на „Галъп Интернешънъл Болкан“ Петко Петков в ефира на NOVA NEWS.

Според последното национално представително проучване на агенцията двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев води с малко над 20 на сто спрямо Андрей Гюров и Георги Кандев. Изследването е проведено сред 987 души между 26 септември и 6 октомври чрез пряко стандартизирано интервю с таблети и е финансирано със собствени средства.

Причините за очакваната ниска активност

Петков посочи няколко възможни причини за слабия интерес към изборите. Сред тях са качеството на кандидатите и изцяло машинното гласуване, което според него може да отдръпне част от избирателите.

„Колкото е по-малка избирателната активност, толкова по-бързо разликите могат да се стопят в една или друга посока или да се увеличат“, заяви Петков.

Той отбеляза, че президентският вот за първи път се провежда самостоятелно. При предишните избори за държавен глава гласуването е било съчетано с местни или парламентарни избори, а понякога и с референдум. Според Петков това също е фактор за очакваното по-ниско участие.

Първият тур е насрочен за 25 октомври. По думите на социолога ниската активност може да създаде неизвестни както в изборната нощ, така и при евентуален балотаж.

Личността и геополитическата ориентация

Сред твърдо решилите да гласуват 52% определят личността на кандидата като най-важния фактор при избора. Близо 16% посочват геополитическата ориентация.

Петков смята, че резултатите показват очакване президентската институция да има роля и в международните отношения. Затова според него предизборните дебати са важни, тъй като дават възможност на избирателите да се ориентират в позициите на кандидатите.

Той коментира и поведението на избирателите на ГЕРБ и ДПС. По думите му голяма част от тях вероятно няма да гласуват на първия тур, тъй като партийните лидери до момента не са дали сигнал за подкрепа на конкретна кандидатура.

„Би било интересно на балотажа дали биха подкрепили една или друга кандидатура“, каза Петков.


България
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  • 4 Пешо Кюстендилецо

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Па прав си, що, че ум гласуват да зимат по 5000 евро заплати и да се возат на лимузините без пари, а за мене на пръчо това отдоле що стръчи. Я ги мани шо знаят да праат.

    Коментиран от #6

    14:33 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо Кюстендилецо":

    Прав си.... Човек отива с надежда че изборите ще бъдат честни, но винаги е греши..... Как ще бъда честни изборите като Йотова използва целия държава на ресурс и медии на Подкрепа срещу останалите кандидати... Ако имаше, морал и достойнство трябваше да вземе отпуска и да отстъпи президентството на председателя на народното събрание, който има доста заместник си пък него да замества.... Учудвам се защо кандидатите за президенти не коментират тоя факт на червената биволица..... Отсега съжалявам тия които ще гласуват за нея.....

    14:38 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 14/88

    0 0 Отговор
    „Галъп Интернешънъл Болкан“ не беше ли анатемосан от истинския гальп

    ама що ме баннахтеИизтрихтебе

    15:07 09.10.2026

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