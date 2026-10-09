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Калоян Иванов: България дължи отговор на близките на моряците от потъналия в Черно море кораб

Калоян Иванов: България дължи отговор на близките на моряците от потъналия в Черно море кораб

9 Октомври, 2026 20:45 500 11

  • калоян иванов-
  • кораби-
  • моряци-
  • черно море

Трябва да направим всичко възможно, за да разберем истината, заяви депутатът от ДБ

Калоян Иванов: България дължи отговор на близките на моряците от потъналия в Черно море кораб - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България дължи отговор на близките на моряците от атакувания кораб, потънал в Черно море. Там са загубени 10 живота на хора, които са невинни. Затова ние трябва да направим всичко възможно, за да разберем истината. Това призова в ефира на "Денят на живо" депутатът от "Демократична България" Калоян Иванов.

По отношение на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано от президента Илияна Йотова, депутатът бе категоричен, че то не е произвело нищо конкретно. По думите на Иванов няколко конкретни изисквания на "Демократична България" не са били уважени, въпреки че са били наложителни.

"Едното от тях е България да затвърди своята позиция, тъй като не стана ясно дали сме за или против обединението на тези 51 европейски страни около идеята, че войната трябва да спре и да се седне на масата за мирни преговори. Това беше отхвърлено от КСНС с довода, че не могат да бъдат поставяни ултиматуми", посочи депутатът.

"Другото ни желание беше да бъде изпратена нота до Русия. За нас това е важно, за да можем да получим уверение, че подобни "инциденти" няма да се случват в Изключителната икономическа зона на България", добави той.

Депутатът коментира и посещението на началника на кабинета на президента на Украйна - Кирило Буданов, в София. "Информацията, че той ще бъде в България, не е достигнала до широката общественост. Това е маниер на управлението на Румен Радев, а именно тази завеса, зад която се крият абсолютно всички подобни преговори. По каква причина е бил тук, все още не знаем", заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сийка

    2 6 Отговор
    Кажете им да се обадят на българският премиер - той ще им даде точен отговор.

    20:48 09.10.2026

  • 2 ШЕКСПИР

    9 0 Отговор
    И.д.и.о.т сър кораби се потапят от 4 г в Черно море ,България не е отговорна да питат Зеленият Клоун !!!

    20:49 09.10.2026

  • 3 Овчар

    10 0 Отговор
    Този какво иска да каже да нападнем Русия ли..? Какъв отговор дължим по време на война..? Палячовци и нато дрънкат глупости от 2022 г. а руснаците заграждат територия ето това е неудобната истина..!

    20:49 09.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Да питат Буданов

    20:50 09.10.2026

  • 5 Спецназ

    6 1 Отговор
    Кораба не е атакуван и потънал в наши териториални води.

    НАШИ води са до 22 километра от брега-
    нататък им икономическа зона- 200 километра и

    още по на там са свободни води.

    Кораба е поразен и потънал в икономическата зона-
    там се добиват от всяка страна някакви си неща, но

    НЕ СЕ СМЯТА ЗА ТЕРИТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ!

    България и нейните отговорности ЗАВЪРШВАТ на 22 км. навътре в морето!!
    ФАКТ!

    20:55 09.10.2026

  • 6 гост

    8 0 Отговор
    От каде на каде България ще дължи отговор ??? Този за какъв се мисли?

    20:57 09.10.2026

  • 7 Мунчо Фуражката няма да открие

    2 3 Отговор
    никакви доказателства!
    Гарантирано!

    21:02 09.10.2026

  • 8 Мда

    2 0 Отговор
    Бля, бля. Този калоян иванов е от костовистите от седмия ден - дсб. А дб (дсб) влезе в парламента, благодарение на пп. После дб и по-точно дсб издигна гюров като кандидат за президент. Докъде се стигна? Самият иван костов, който причини на България най-голямата национална катастрофа в историята отново иска власт. И плюе по управлаващите посредством пионки като този като този на смимката.

    21:08 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    1 0 Отговор
    Този, крушарския и генерал Инч хай да надяват по един водолазен костюм и да се потапят в морето да търсят отломките от дроновете. С тези дървени глави дали няма да имат проблеми с потапянето?
    Отделно дето пилота се отъркаля като магаре в тръни!

    21:15 09.10.2026

  • 11 Жожи

    0 0 Отговор
    Турция даде ли обяснение на близките от кораба “Хера”

    21:15 09.10.2026

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