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Цветлин Йовчев: Има пробив в сигурността на България

Цветлин Йовчев: Има пробив в сигурността на България

10 Октомври, 2026 08:52 978 42

  • цветлин йовчев-
  • черно море-
  • дронове-
  • национална сигурност-
  • елeонора митрофанова

Бившият вътрешен министър призова руският посланик Елеонора Митрофанова да бъде привикан след ударите по кораби в Черно море

Цветлин Йовчев: Има пробив в сигурността на България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Има пробив в сигурността на България след ударите по търговски кораби в Черно море. Това заяви бившият министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев пред bTV.

По думите му ситуационната логика насочва към Русия като вероятен автор на атаката с дронове. Йовчев обаче посочи, че при последващите обследвания може да не бъдат открити останки, които да позволят идентифицирането на безпилотния апарат.

„Има пробив в сигурността на България“, заяви Йовчев, като подчерта, че инцидентът не трябва да се разглежда самостоятелно. Според него през последните години се увеличават случаите на нарушаване на въздушното пространство, взривове, палежи, кибератаки и инциденти с дронове. Той определи тази поредица като част от по-широк натиск чрез хибридни атаки.

Бившият вътрешен министър смята, че България е трябвало да предприеме по-твърда дипломатическа стъпка и да привика руския посланик Елеонора Митрофанова. По думите му правителството не го прави заради вътрешнополитически съображения и опасения да не отблъсне избиратели, които симпатизират на руския президент Владимир Путин.

Йовчев заяви, че към момента не вижда пряка военна заплаха за България, но предупреди: „Черно море вече е следващият Ормузки проток“.

Не са открити останки от дрон

На 6 октомври два търговски кораба бяха ударени в изключителната икономическа зона на България. При последвалия оглед на кораба „Ейбъл“ военнослужещите са установили, че плавателният съд е обгорен, а товарът му е жито. Проверка на борда е продължила 30 минути.

Отломки от дрон не са открити. „Ейбъл“ е в устойчиво състояние, а около него няма установен разлив. Произходът на безпилотния апарат остава неустановен, тъй като липсват конкретни доказателства за неговата страна на принадлежност.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че Русия и Украйна отричат техни дронове да са ударили корабите. Според него не е коректно да се отправят обвинения към една от страните, докато няма доказателства.

Стоянов посочи още, че антидрон системите не са панацея. По думите му развитието на безпилотните апарати изпреварва технологичните възможности за противодействие, което усложнява защитата на морските пространства.

Източници: news.bg, euronews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 8 Отговор
    Буданов трябва да бъде арестуван.

    08:54 10.10.2026

  • 2 Фен

    20 3 Отговор
    Бе каква сигурност на България!? То цялото НАТО е безпомощно срещу Русия. Ако се вика Митрофанова, може да е само за да я помолят, да не правят повече така.

    08:56 10.10.2026

  • 3 Пич

    25 2 Отговор
    Този беше турбо некадърен и в ДАНС, и в МВР!!! Но пък беше много послушен!!!
    Защо го мисля за малоумник?
    Защото това нещо идея си няма, колко ще нареди такова изявление на всеки българин!!! Или пък вече са му обещали, че той няма да иде на фронта!!!

    08:57 10.10.2026

  • 4 Кой виновен, кой набеден

    21 2 Отговор
    Не се пени, Йовчев. Виновникът Буданов се яви на килимчето.

    08:58 10.10.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    18 3 Отговор
    Ако има някой , който трябва да се привиква, то това е посланикът на Украйна, а не Митрофанова. В Труд Петьо Блъсков обяснява , как след идването на Буданов в София, отличен меките от дроновете изчезнаха. Тия соросоиди си продължават глупостите.

    Коментиран от #8

    08:58 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    8 0 Отговор
    Да, още от 1989г.

    08:59 10.10.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Отломките

    08:59 10.10.2026

  • 9 в кратце

    9 1 Отговор
    Има пробив в сигурността на България,скоро ще й изсмучат парите от банките.Иде нечувана бедност.

    08:59 10.10.2026

  • 10 На пробив

    12 8 Отговор
    Има пробойни огромни в българското разузнаване и в службите. Тарикати и селяндури вкарани за да слушкат! Тези хора слушкат и предават и не си вършат работата, която са призвани. Но как да бъде, когато всичко тече от главата на змията. Когато Генерал Страхливец мърмори пред цялото общество и се чуди как да се върти? И това жалко поведение се гледа от всички и създава отчаяние и разочарование.

    09:00 10.10.2026

  • 11 Факт

    10 2 Отговор
    Нали НАТО ни брани? Или беше така само на думи, докато не видяха калашника насреща?

    09:01 10.10.2026

  • 12 Защо

    17 3 Отговор
    ли така тайнствено дойде Будалото ?

    Коментиран от #21, #37

    09:01 10.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ПОЛУЧИЛ НОВОФШИСТА ЕВРОПЕЙСКИ ПО ЗЪБИТЕ

    2 0 Отговор
    Не му харесва.

    09:03 10.10.2026

  • 15 Хахахаха

    4 9 Отговор
    От национална сигурност се преименува на национална несигурност. От прогресивна България се преименува на прогресивна бъркотия.

    09:03 10.10.2026

  • 16 Шопо

    5 0 Отговор
    Нема да се плашите НАТО че ни пази а ЕС че ни храни.

    09:05 10.10.2026

  • 17 Летописец

    8 0 Отговор
    Атина с остра реакция на думите на Фон дер ЛАЙЕН за "македонски език и култура" :
    Повод за напрежението станаха думите на фон дер Лайен, че Европейският съюз приветства Северна Македония с нейната идентичност и език и че „македонската култура и македонският език ❓могат само да направят нашия Съюз по-богат“.
    Гърция протестира , а България си мълчи !

    09:05 10.10.2026

  • 18 Шапкаря

    3 0 Отговор
    И какво да и кажат бе Цветко мамин ?Не можеш да се мериш с батя си-голямата тиква.

    09:06 10.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Защото

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Защо":

    да не прави мръсно на Мунчо пред Митра , човекът все пак е съобразителен . Вижда едно страхливо правителство и не иска Мунчо да отнесе шамарите на Путин .

    Коментиран от #32, #42

    09:10 10.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абе нещастник продаден

    8 0 Отговор
    Как ще привикаш някой без доказателства и ще го обвиниш? Все едно да кажем, че ти си пуснал дроновете. Много продаден боклук има в България!

    09:17 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 От 1989 година!

    1 0 Отговор
    Все Е Така !

    09:18 10.10.2026

  • 28 Жеуезен купол

    2 0 Отговор
    Пробив в сигурността е силно казано, националната сигурност е станала като гевгир.

    09:19 10.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 сигурни заплати на "армията"

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    24 Хаха
    10ОТГОВОР
    Тоя пъп.ш на шишака от къде го изровихте да го давате като говоряща глава по телевизора!?
    -;-
    Къде е Шивиков да ни разясни ставащото!
    Егати пропадналите властници!

    09:20 10.10.2026

  • 32 Пропаднала държава със сигурни доходи

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Защото":

    да не прави мръсно на Мунчо пред Митра , човекът все пак е съобразителен . Вижда едно страхливо правителство и не иска Мунчо да отнесе шамарите на Путин .
    -;-
    какви протести ще имаме срещу Мунчо!

    09:22 10.10.2026

  • 33 Хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "сефер":

    И за какво точно да я вика някой!?
    Дори руснаци да са го потопили кораба, то е станало в международни води, в къито в момента се води война, а не на територията на България, коралите, товара и екипажа не са български, та какъв точно е проблема!?
    Да вземат да питат Радев що се домъкна толкова рязко Буданов или двойника му в България, а не да шикалкави със заучени фрази...

    09:22 10.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Бай той Толстой

    3 1 Отговор
    Кой е тоя овчар бе?😁

    09:23 10.10.2026

  • 36 Гост

    3 1 Отговор
    Естествено че има, щото всички сте долен слугинаж на пеефски и борисов. А с тях отпред държавата е разграден двор, щото от тях, първо, нищо не става и след това и те са долен слугинаж, продажници на много високо ниво и долни крадци

    09:24 10.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Абе

    0 0 Отговор
    Язе акъл от човек с правописна грешка в името не щем.

    09:34 10.10.2026

  • 41 Не позна

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ми Будалото":

    Търси такива като тебе. Че укрожопите за фронта са на привършване и трябва да ги смените.

    09:34 10.10.2026

  • 42 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Защото":

    Ето заглавието в Труд " Буданов дойде и отломките от дроновете изчезнаха". Чии са дроновете, а?

    09:38 10.10.2026

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