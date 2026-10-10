Цветлин Йовчев: Има пробив в сигурността на България

Има пробив в сигурността на България след ударите по търговски кораби в Черно море. Това заяви бившият министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев пред bTV.

По думите му ситуационната логика насочва към Русия като вероятен автор на атаката с дронове. Йовчев обаче посочи, че при последващите обследвания може да не бъдат открити останки, които да позволят идентифицирането на безпилотния апарат.

„Има пробив в сигурността на България“, заяви Йовчев, като подчерта, че инцидентът не трябва да се разглежда самостоятелно. Според него през последните години се увеличават случаите на нарушаване на въздушното пространство, взривове, палежи, кибератаки и инциденти с дронове. Той определи тази поредица като част от по-широк натиск чрез хибридни атаки.

Бившият вътрешен министър смята, че България е трябвало да предприеме по-твърда дипломатическа стъпка и да привика руския посланик Елеонора Митрофанова. По думите му правителството не го прави заради вътрешнополитически съображения и опасения да не отблъсне избиратели, които симпатизират на руския президент Владимир Путин.

Йовчев заяви, че към момента не вижда пряка военна заплаха за България, но предупреди: „Черно море вече е следващият Ормузки проток“.

Не са открити останки от дрон

На 6 октомври два търговски кораба бяха ударени в изключителната икономическа зона на България. При последвалия оглед на кораба „Ейбъл“ военнослужещите са установили, че плавателният съд е обгорен, а товарът му е жито. Проверка на борда е продължила 30 минути.

Отломки от дрон не са открити. „Ейбъл“ е в устойчиво състояние, а около него няма установен разлив. Произходът на безпилотния апарат остава неустановен, тъй като липсват конкретни доказателства за неговата страна на принадлежност.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че Русия и Украйна отричат техни дронове да са ударили корабите. Според него не е коректно да се отправят обвинения към една от страните, докато няма доказателства.

Стоянов посочи още, че антидрон системите не са панацея. По думите му развитието на безпилотните апарати изпреварва технологичните възможности за противодействие, което усложнява защитата на морските пространства.

Източници: news.bg, euronews.bg