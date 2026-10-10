Цветлин Йовчев: Има пробив в сигурността на България

Има пробив в сигурността на България след ударите по търговски кораби в Черно море. Това заяви бившият министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев пред bTV.
По думите му ситуационната логика насочва към Русия като вероятен автор на атаката с дронове. Йовчев обаче посочи, че при последващите обследвания може да не бъдат открити останки, които да позволят идентифицирането на безпилотния апарат.
„Има пробив в сигурността на България“, заяви Йовчев, като подчерта, че инцидентът не трябва да се разглежда самостоятелно. Според него през последните години се увеличават случаите на нарушаване на въздушното пространство, взривове, палежи, кибератаки и инциденти с дронове. Той определи тази поредица като част от по-широк натиск чрез хибридни атаки.
Бившият вътрешен министър смята, че България е трябвало да предприеме по-твърда дипломатическа стъпка и да привика руския посланик Елеонора Митрофанова. По думите му правителството не го прави заради вътрешнополитически съображения и опасения да не отблъсне избиратели, които симпатизират на руския президент Владимир Путин.
Йовчев заяви, че към момента не вижда пряка военна заплаха за България, но предупреди: „Черно море вече е следващият Ормузки проток“.
Не са открити останки от дрон
На 6 октомври два търговски кораба бяха ударени в изключителната икономическа зона на България. При последвалия оглед на кораба „Ейбъл“ военнослужещите са установили, че плавателният съд е обгорен, а товарът му е жито. Проверка на борда е продължила 30 минути.
Отломки от дрон не са открити. „Ейбъл“ е в устойчиво състояние, а около него няма установен разлив. Произходът на безпилотния апарат остава неустановен, тъй като липсват конкретни доказателства за неговата страна на принадлежност.
Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че Русия и Украйна отричат техни дронове да са ударили корабите. Според него не е коректно да се отправят обвинения към една от страните, докато няма доказателства.
Стоянов посочи още, че антидрон системите не са панацея. По думите му развитието на безпилотните апарати изпреварва технологичните възможности за противодействие, което усложнява защитата на морските пространства.
Източници: news.bg, euronews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:54 10.10.2026
2 Фен
08:56 10.10.2026
3 Пич
Защо го мисля за малоумник?
Защото това нещо идея си няма, колко ще нареди такова изявление на всеки българин!!! Или пък вече са му обещали, че той няма да иде на фронта!!!
08:57 10.10.2026
4 Кой виновен, кой набеден
08:58 10.10.2026
5 РЕАЛИСТ
Коментиран от #8
08:58 10.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факт
08:59 10.10.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Отломките
08:59 10.10.2026
9 в кратце
08:59 10.10.2026
10 На пробив
09:00 10.10.2026
11 Факт
09:01 10.10.2026
12 Защо
Коментиран от #21, #37
09:01 10.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ПОЛУЧИЛ НОВОФШИСТА ЕВРОПЕЙСКИ ПО ЗЪБИТЕ
09:03 10.10.2026
15 Хахахаха
09:03 10.10.2026
16 Шопо
09:05 10.10.2026
17 Летописец
Повод за напрежението станаха думите на фон дер Лайен, че Европейският съюз приветства Северна Македония с нейната идентичност и език и че „македонската култура и македонският език ❓могат само да направят нашия Съюз по-богат“.
Гърция протестира , а България си мълчи !
09:05 10.10.2026
18 Шапкаря
09:06 10.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Защото
До коментар #12 от "Защо":да не прави мръсно на Мунчо пред Митра , човекът все пак е съобразителен . Вижда едно страхливо правителство и не иска Мунчо да отнесе шамарите на Путин .
Коментиран от #32, #42
09:10 10.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Абе нещастник продаден
09:17 10.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 От 1989 година!
09:18 10.10.2026
28 Жеуезен купол
09:19 10.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 сигурни заплати на "армията"
До коментар #24 от "Хаха":24 Хаха
10ОТГОВОР
Тоя пъп.ш на шишака от къде го изровихте да го давате като говоряща глава по телевизора!?
-;-
Къде е Шивиков да ни разясни ставащото!
Егати пропадналите властници!
09:20 10.10.2026
32 Пропаднала държава със сигурни доходи
До коментар #21 от "Защото":да не прави мръсно на Мунчо пред Митра , човекът все пак е съобразителен . Вижда едно страхливо правителство и не иска Мунчо да отнесе шамарите на Путин .
-;-
какви протести ще имаме срещу Мунчо!
09:22 10.10.2026
33 Хаха
До коментар #26 от "сефер":И за какво точно да я вика някой!?
Дори руснаци да са го потопили кораба, то е станало в международни води, в къито в момента се води война, а не на територията на България, коралите, товара и екипажа не са български, та какъв точно е проблема!?
Да вземат да питат Радев що се домъкна толкова рязко Буданов или двойника му в България, а не да шикалкави със заучени фрази...
09:22 10.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Бай той Толстой
09:23 10.10.2026
36 Гост
09:24 10.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Абе
09:34 10.10.2026
41 Не позна
До коментар #37 от "Ми Будалото":Търси такива като тебе. Че укрожопите за фронта са на привършване и трябва да ги смените.
09:34 10.10.2026
42 РЕАЛИСТ
До коментар #21 от "Защото":Ето заглавието в Труд " Буданов дойде и отломките от дроновете изчезнаха". Чии са дроновете, а?
09:38 10.10.2026