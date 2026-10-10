Михаела Доцова: В Монтана могат да се пазят традициите, които са ни съхранили през вековете СНИМКИ

Фестивалът „Нишката на поколенията“ е поредното доказателство, че в област Монтана могат да се пазят традициите, които са ни съхранили през вековете. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на откриването на първото издание на събитието, което обединява регионалния фестивал на народната кухня „Бабина душица“ и Алея на книгата на Съюза на младите писатели.

Снимка: НС

За мен винаги е радост да бъда в родния си край, когато съм тук, аз съм у дома, отбеляза председателят на парламента. Михаела Доцова изрази благодарност към областния управител на Монтана Иван Каменов и кмета на града Златко Живков за това, че представят Северозапада като мило парче земя, което винаги призовава към родното място и че в област Монтана се пазят традициите, съхранили ни през вековете.

Снимка: НС

Създаването на този фестивал е уникално събитие, защото вплита в себе си две други утвърдени традиции – фестивалът „Бабина душица“ и Алея на книгата на младите писатели, подчерта председателят на Народното събрание. Вие показвате, че тези две събития могат да се съчетаят по уникален начин, добави Михаела Доцова.

Снимка: НС

Онова, което от седянка на седянка се е предавало като народна песен, от уста на уста се е разказвало като народна приказка и от майка на дъщеря е предавано като семейна традиция тук се вплита с младия дух и енергия на поетите, писателите и творците, които създават новото, добави тя.

Снимка: НС

Убедена съм, че тук сред нас се намира следващият Радичков и си представям как след 20-30 години той ще вземе химикал и ще напише как едно облаче, наслаждавайки се на шарената черга на есенния Балкан, застава над площада в Монтана и наблюдава, мисли и се превръща в малко вретено, което създава нишката на поколенията, отбеляза председателят на Народното събрание. Михаела Доцова пожела успех на фестивала и изрази увереност, че той ще се превърне в ежегодно събитие.

Снимка: НС

На откриването на фестивала присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов и народни представители от Монтана, Видин и Враца, Видинският митрополит Пахомий, заместник-министърът на културата Зорница Грекова, областният управител на Монтана Иван Каменов, кметът на града Златко Живков, представители на местната власт от региона, много жители и гости на Монтана.

Снимка: НС