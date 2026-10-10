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Михаела Доцова: В Монтана могат да се пазят традициите, които са ни съхранили през вековете СНИМКИ

Михаела Доцова: В Монтана могат да се пазят традициите, които са ни съхранили през вековете СНИМКИ

10 Октомври, 2026 17:41 477 7

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Фестивалът „Нишката на поколенията“ е поредното доказателство

Михаела Доцова: В Монтана могат да се пазят традициите, които са ни съхранили през вековете СНИМКИ - 1
Снимка: НС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Фестивалът „Нишката на поколенията“ е поредното доказателство, че в област Монтана могат да се пазят традициите, които са ни съхранили през вековете. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на откриването на първото издание на събитието, което обединява регионалния фестивал на народната кухня „Бабина душица“ и Алея на книгата на Съюза на младите писатели.

Михаела Доцова: В Монтана могат да се пазят традициите, които са ни съхранили през вековете СНИМКИ
Снимка: НС

За мен винаги е радост да бъда в родния си край, когато съм тук, аз съм у дома, отбеляза председателят на парламента. Михаела Доцова изрази благодарност към областния управител на Монтана Иван Каменов и кмета на града Златко Живков за това, че представят Северозапада като мило парче земя, което винаги призовава към родното място и че в област Монтана се пазят традициите, съхранили ни през вековете.

Михаела Доцова: В Монтана могат да се пазят традициите, които са ни съхранили през вековете СНИМКИ
Снимка: НС

Създаването на този фестивал е уникално събитие, защото вплита в себе си две други утвърдени традиции – фестивалът „Бабина душица“ и Алея на книгата на младите писатели, подчерта председателят на Народното събрание. Вие показвате, че тези две събития могат да се съчетаят по уникален начин, добави Михаела Доцова.

Михаела Доцова: В Монтана могат да се пазят традициите, които са ни съхранили през вековете СНИМКИ
Снимка: НС

Онова, което от седянка на седянка се е предавало като народна песен, от уста на уста се е разказвало като народна приказка и от майка на дъщеря е предавано като семейна традиция тук се вплита с младия дух и енергия на поетите, писателите и творците, които създават новото, добави тя.

Михаела Доцова: В Монтана могат да се пазят традициите, които са ни съхранили през вековете СНИМКИ
Снимка: НС

Убедена съм, че тук сред нас се намира следващият Радичков и си представям как след 20-30 години той ще вземе химикал и ще напише как едно облаче, наслаждавайки се на шарената черга на есенния Балкан, застава над площада в Монтана и наблюдава, мисли и се превръща в малко вретено, което създава нишката на поколенията, отбеляза председателят на Народното събрание. Михаела Доцова пожела успех на фестивала и изрази увереност, че той ще се превърне в ежегодно събитие.

Михаела Доцова: В Монтана могат да се пазят традициите, които са ни съхранили през вековете СНИМКИ
Снимка: НС

На откриването на фестивала присъстваха заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов и народни представители от Монтана, Видин и Враца, Видинският митрополит Пахомий, заместник-министърът на културата Зорница Грекова, областният управител на Монтана Иван Каменов, кметът на града Златко Живков, представители на местната власт от региона, много жители и гости на Монтана.

Михаела Доцова: В Монтана могат да се пазят традициите, които са ни съхранили през вековете СНИМКИ
Снимка: НС


Монтана / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дълбоката мисъл

    2 0 Отговор
    Само в Монтана, на друго място не могат . То мисъл, и то изказ, то красота. Направо прогресивка!

    Коментиран от #5

    17:59 10.10.2026

  • 4 Уф......

    2 0 Отговор
    Събрала 100 човека да се рекламира. Останалите ги налегнала инфлацията.

    18:02 10.10.2026

  • 5 Ще те допълня

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дълбоката мисъл":

    Умно е момичето. И красиво. За разлика от герберката Цвета Караянчева Кърджалийската птица.

    Коментиран от #6

    18:04 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дали

    0 0 Отговор
    Е омъжена

    18:16 10.10.2026

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