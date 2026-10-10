Йотова: Без земеделските производители няма силна държава

Президентът Илияна Йотова заяви, че без земеделските производители няма силна държава. Тя откри първото областно земеделско изложение „Даровете на Тракия“, което се провежда край Араповския манастир „Св. Неделя“ до Асеновград.

В изложението участват повече от 40 производители от 18-те общини в Пловдивска област. Те представят местни храни, домашни специалитети и занаятчийски изделия. В програмата са включени още кулинарни демонстрации, дегустации и работилници на открито.

„Без вас няма държава и силна България. Трудните въпроси намират решение, когато продоволствената сигурност е гарантирана. За да бъде силна България, тя трябва да бъде осигурена, а качествената храна да бъде достъпна на масата на всеки българин“, заяви Йотова.

Президентът свърза земеделието с историческата връзка на българите със земята и подчерта, че изложението е знак на благодарност към труда на производителите. По думите ѝ българското село трябва да бъде съхранено чрез последователна държавна политика.

Призив за подкрепа на селата и земеделието

Йотова призова за национална програма за спасяване на малките населени места. Тя заяви, че държавата трябва да бъде закрилник и отхвърли разбирането, че пазарът сам ще реши проблемите на селата.

„Стига с политиката, която казваше, че пазарът всичко ще нареди“, каза президентът. Тя допълни, че пред държавите членки на Европейския съюз предстои нов финансов период и България трябва да има твърда позиция за запазване на селскостопанските програми.

„Трудна ще бъде тази битка, защото сякаш днес оръжията стават по-важни от храната ни. Това няма как да позволим“, заяви Йотова. Изложението „Даровете на Тракия“ продължава два дни и се провежда със съдействието на Областната администрация в Пловдив.

Източници: bgonair.bg, bnrnews.bg, novini.bg