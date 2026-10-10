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Йотова: Без земеделските производители няма силна държава
  Тема: Избори

Йотова: Без земеделските производители няма силна държава

10 Октомври, 2026 18:15 590 43

  • илияна йотова-
  • земеделски производители-
  • българско земеделие-
  • даровете на тракия-
  • асеновград

Президентът откри изложението „Даровете на Тракия“ край Асеновград и призова за национална програма за малките населени места

Йотова: Без земеделските производители няма силна държава - 1
Снимка: бТВ
by Fakti.bg by Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова заяви, че без земеделските производители няма силна държава. Тя откри първото областно земеделско изложение „Даровете на Тракия“, което се провежда край Араповския манастир „Св. Неделя“ до Асеновград.

В изложението участват повече от 40 производители от 18-те общини в Пловдивска област. Те представят местни храни, домашни специалитети и занаятчийски изделия. В програмата са включени още кулинарни демонстрации, дегустации и работилници на открито.

„Без вас няма държава и силна България. Трудните въпроси намират решение, когато продоволствената сигурност е гарантирана. За да бъде силна България, тя трябва да бъде осигурена, а качествената храна да бъде достъпна на масата на всеки българин“, заяви Йотова.

Президентът свърза земеделието с историческата връзка на българите със земята и подчерта, че изложението е знак на благодарност към труда на производителите. По думите ѝ българското село трябва да бъде съхранено чрез последователна държавна политика.

Призив за подкрепа на селата и земеделието

Йотова призова за национална програма за спасяване на малките населени места. Тя заяви, че държавата трябва да бъде закрилник и отхвърли разбирането, че пазарът сам ще реши проблемите на селата.

„Стига с политиката, която казваше, че пазарът всичко ще нареди“, каза президентът. Тя допълни, че пред държавите членки на Европейския съюз предстои нов финансов период и България трябва да има твърда позиция за запазване на селскостопанските програми.

„Трудна ще бъде тази битка, защото сякаш днес оръжията стават по-важни от храната ни. Това няма как да позволим“, заяви Йотова. Изложението „Даровете на Тракия“ продължава два дни и се провежда със съдействието на Областната администрация в Пловдив.

Източници: bgonair.bg, bnrnews.bg, novini.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айде ся

    12 0 Отговор
    а пък без села няма земеделци и животновъди

    18:16 10.10.2026

  • 2 Пич

    12 0 Отговор
    Тази е като хлебарките - и без глава ще говори клишета!

    18:16 10.10.2026

  • 3 Браво

    3 1 Отговор
    Направете България аграрна,другите да се развиват

    18:17 10.10.2026

  • 4 Земеделци сър

    5 0 Отговор
    България е земеделска страна със земеделско население

    18:18 10.10.2026

  • 5 Мунчовица русофилката

    9 0 Отговор
    Каквата държавата, такива и земеделските производители.

    18:18 10.10.2026

  • 6 Песимистов

    6 1 Отговор
    Със съпругата сме на по седемдесет. Оценяваме себе си като прогресивни и интелигентни, за това не гласувахме за радевата партия. Сега след като се случи каквото се случи, се надяваме да доживеем поне сто. За да видим отново демокрация в България.
    Смятаме че към тогава евентуално народа ще поумнее

    Коментиран от #9

    18:18 10.10.2026

  • 7 Бай Хой

    10 0 Отговор
    Пиги разбира от всичко , като партиен секретар от онова време .

    Коментиран от #26

    18:19 10.10.2026

  • 8 Колхозник

    6 0 Отговор
    Върнете гражданите по селата,имаме външни тоалетни

    18:19 10.10.2026

  • 9 Гост

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Песимистов":

    Радев излъга 1.5 милиона българи.

    Коментиран от #10

    18:21 10.10.2026

  • 10 Излъга и теб

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    Сорос излъга 500 млн западняци

    18:24 10.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Заарова

    8 0 Отговор
    Изключително е проззта.

    18:25 10.10.2026

  • 13 Горски

    7 0 Отговор
    Смешното в случая е ,че ЕС разрешава на БГ да даде пари от хазната на т.нар.земеделци,които продават продукцията си купена от Турция или Гърция на нашия пазар с 500% надценка ,че и повече.Виждал около София полета със слънчоглед,които така и не бяха обрани и оставени да се скапят защото се знае,че ще получат пари от държавата без да се набутват с разходи за прибиране на реколтата.Такава е схемата. В министерството на земеделието всичко се разпределя, така, че за да получиш, трябва да дадеш!
    Рундьо им раздаде 200 мил. преди две седмици, пак на същия принцип аз на теб ти обратно на мен! Колко е продукцията на родните ни земеделци за година в милиони?
    Те имат повече лични автомобили, като себестойност, отколкото агротехника и земеделски пособия.

    18:27 10.10.2026

  • 14 Крез

    9 0 Отговор
    Това не са земеделски производители, това са феодали, госпожа!

    Коментиран от #24

    18:27 10.10.2026

  • 15 Румен

    8 0 Отговор
    Тая ни прай на шашави. Бай Рибан ?????. Пияна лисица

    18:28 10.10.2026

  • 16 Хващай

    9 0 Отговор
    мотиката!

    18:29 10.10.2026

  • 17 Администацията

    6 0 Отговор
    всички на летни бригади!

    18:30 10.10.2026

  • 18 Българин

    6 0 Отговор
    Само селянин може да го каже така

    18:30 10.10.2026

  • 19 Ще прогресираме

    5 1 Отговор
    с колхозници!

    18:31 10.10.2026

  • 20 Само

    7 0 Отговор
    с Трифон зарезан не става!

    18:32 10.10.2026

  • 21 Ескобар

    4 1 Отговор
    Да сеят канабис!

    18:33 10.10.2026

  • 22 Иоцова

    7 0 Отговор
    Без социалната дейност на петричкия Ескобар хората ще бъдат много тъжни.

    18:38 10.10.2026

  • 23 Без производители

    5 0 Отговор
    Е правилно казано. А тая какво общо има?

    Коментиран от #36

    18:39 10.10.2026

  • 24 Иоцова

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Крез":

    Много си прав, сеят, за да приберат субсидията и после посятото изгнива на полето, без да го обират.

    18:39 10.10.2026

  • 25 Медиите

    3 0 Отговор
    по цел ден...Йотова...

    18:39 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 само за наивници

    2 2 Отговор
    Докато има лидл,фантастико ,кауфланд и билла...земеделие няма да има.

    18:41 10.10.2026

  • 28 Принципно

    2 0 Отговор
    Без производители във всеки сектор, няма как да съществува държавата.
    Дори и без досъдебни производства.

    18:42 10.10.2026

  • 29 Руси Филев

    2 1 Отговор
    Трабва пълно сътрудничество с Русия и размяна на стоки!

    18:44 10.10.2026

  • 30 Лозар

    3 0 Отговор
    Февруари ми заряза лозето и целото изсъхна!

    Коментиран от #35

    18:46 10.10.2026

  • 31 Добре казано

    3 0 Отговор
    обаче в действителност държавата бавно ги ликвидира.
    Погледнете Бай Рибан и Павел Стоименов.

    18:48 10.10.2026

  • 32 Шаран БГ

    1 0 Отговор
    Президентът ни е за съжаление ! Земеделие имаше, когато имаше земеделски стопанства ! Не бива зърнопроизводството / на практика ние само това имаме/ да се отъждествява със цялостното земеделие. Няма силна земеделска страна !! Бългтария няма да бъде силна, но поне няма да е гладна ! В случая г-жа Йотова е решила да поочетка зърнопроизводителите – нали присъства на тяхната маса

    18:51 10.10.2026

  • 33 При Живков

    2 0 Отговор
    чиновниците събота и неделя ходеха на бригада!

    18:52 10.10.2026

  • 34 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    Кухи фрази и приказки без съдържание казани така, че мало умните да си помислят колко са важни

    19:02 10.10.2026

  • 35 Не го е

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Лозар":

    "зарязва а" а го е припи....а

    19:05 10.10.2026

  • 36 Трябва

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Без производители":

    Да се хареса на всички. След 2 седмици са изборите

    19:07 10.10.2026

  • 37 Фильо - дедо ти

    2 0 Отговор
    Руси срам си за родата !!!

    19:07 10.10.2026

  • 38 Прогресивен

    1 0 Отговор
    Предпочитам безделие !

    19:08 10.10.2026

  • 39 Овцата си е овца

    4 0 Отговор
    Управляват кухи лейки!

    19:09 10.10.2026

  • 40 Лозунги

    5 0 Отговор
    А стига с тези безсмислени лозунги от които няма полза.

    19:15 10.10.2026

  • 41 34567890-089765

    0 0 Отговор
    Важни са земеделците - затова не им давате да си поливат реколтата ! Дунава ще свърши и вие в последната капка да се у..... , ! Умиете , исках да кажа !

    19:20 10.10.2026

  • 42 Без мързеливи "производители"

    1 0 Отговор
    на клишета държавата ще е нормална. Оставка крадливи копринки!

    19:28 10.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

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