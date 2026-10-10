Йотова: Без земеделските производители няма силна държава

Президентът Илияна Йотова заяви, че без земеделските производители няма силна държава. Тя откри първото областно земеделско изложение „Даровете на Тракия“, което се провежда край Араповския манастир „Св. Неделя“ до Асеновград.
В изложението участват повече от 40 производители от 18-те общини в Пловдивска област. Те представят местни храни, домашни специалитети и занаятчийски изделия. В програмата са включени още кулинарни демонстрации, дегустации и работилници на открито.„Без вас няма държава и силна България. Трудните въпроси намират решение, когато продоволствената сигурност е гарантирана. За да бъде силна България, тя трябва да бъде осигурена, а качествената храна да бъде достъпна на масата на всеки българин“, заяви Йотова.
Президентът свърза земеделието с историческата връзка на българите със земята и подчерта, че изложението е знак на благодарност към труда на производителите. По думите ѝ българското село трябва да бъде съхранено чрез последователна държавна политика.
Призив за подкрепа на селата и земеделието
Йотова призова за национална програма за спасяване на малките населени места. Тя заяви, че държавата трябва да бъде закрилник и отхвърли разбирането, че пазарът сам ще реши проблемите на селата.
„Стига с политиката, която казваше, че пазарът всичко ще нареди“, каза президентът. Тя допълни, че пред държавите членки на Европейския съюз предстои нов финансов период и България трябва да има твърда позиция за запазване на селскостопанските програми.
„Трудна ще бъде тази битка, защото сякаш днес оръжията стават по-важни от храната ни. Това няма как да позволим“, заяви Йотова. Изложението „Даровете на Тракия“ продължава два дни и се провежда със съдействието на Областната администрация в Пловдив.
Източници: bgonair.bg, bnrnews.bg, novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 айде ся
18:16 10.10.2026
2 Пич
18:16 10.10.2026
3 Браво
18:17 10.10.2026
4 Земеделци сър
18:18 10.10.2026
5 Мунчовица русофилката
18:18 10.10.2026
6 Песимистов
Смятаме че към тогава евентуално народа ще поумнее
Коментиран от #9
18:18 10.10.2026
7 Бай Хой
Коментиран от #26
18:19 10.10.2026
8 Колхозник
18:19 10.10.2026
9 Гост
До коментар #6 от "Песимистов":Радев излъга 1.5 милиона българи.
Коментиран от #10
18:21 10.10.2026
10 Излъга и теб
До коментар #9 от "Гост":Сорос излъга 500 млн западняци
18:24 10.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Заарова
18:25 10.10.2026
13 Горски
Рундьо им раздаде 200 мил. преди две седмици, пак на същия принцип аз на теб ти обратно на мен! Колко е продукцията на родните ни земеделци за година в милиони?
Те имат повече лични автомобили, като себестойност, отколкото агротехника и земеделски пособия.
18:27 10.10.2026
14 Крез
Коментиран от #24
18:27 10.10.2026
15 Румен
18:28 10.10.2026
16 Хващай
18:29 10.10.2026
17 Администацията
18:30 10.10.2026
18 Българин
18:30 10.10.2026
19 Ще прогресираме
18:31 10.10.2026
20 Само
18:32 10.10.2026
21 Ескобар
18:33 10.10.2026
22 Иоцова
18:38 10.10.2026
23 Без производители
Коментиран от #36
18:39 10.10.2026
24 Иоцова
До коментар #14 от "Крез":Много си прав, сеят, за да приберат субсидията и после посятото изгнива на полето, без да го обират.
18:39 10.10.2026
25 Медиите
18:39 10.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 само за наивници
18:41 10.10.2026
28 Принципно
Дори и без досъдебни производства.
18:42 10.10.2026
29 Руси Филев
18:44 10.10.2026
30 Лозар
Коментиран от #35
18:46 10.10.2026
31 Добре казано
Погледнете Бай Рибан и Павел Стоименов.
18:48 10.10.2026
32 Шаран БГ
18:51 10.10.2026
33 При Живков
18:52 10.10.2026
34 АГАТ а Кристи
19:02 10.10.2026
35 Не го е
До коментар #30 от "Лозар":"зарязва а" а го е припи....а
19:05 10.10.2026
36 Трябва
До коментар #23 от "Без производители":Да се хареса на всички. След 2 седмици са изборите
19:07 10.10.2026
37 Фильо - дедо ти
19:07 10.10.2026
38 Прогресивен
19:08 10.10.2026
39 Овцата си е овца
19:09 10.10.2026
40 Лозунги
19:15 10.10.2026
41 34567890-089765
19:20 10.10.2026
42 Без мързеливи "производители"
19:28 10.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.