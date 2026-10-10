Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Нинова: Къде е България в преговорите за бюджета на ЕС?
  Тема: Икономика

Нинова: Къде е България в преговорите за бюджета на ЕС?

10 Октомври, 2026 21:07 421 13

  • корнелия нинова-
  • непокорна българия-
  • бюджет на ес-
  • европейски средства-
  • българско правителство

Лидерът на „Непокорна България“ поиска правителството да обяви какви интереси защитава в ключовите разговори за бюджета на ЕС за 2028–2034 г

Нинова: Къде е България в преговорите за бюджета на ЕС? - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Корнелия Нинова поиска правителството да обяви каква позиция защитава България в преговорите за дългосрочния бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. Поводът е предстоящият ключов етап от разговорите между държавите членки.

„Другата седмица се решава бъдещето ни. Защо българското правителство мълчи оглушително?“, заяви лидерът на „Непокорна България“. Тя попита: „Някой знае ли къде е България, какво иска, с кого преговаря.“

Близо 2 трилиона евро за седем години

Европейската комисия предложи бюджетът на ЕС за 2028–2034 г. да бъде близо 2 трилиона евро в текущи цени. Предложението съответства средно на 1,26% от брутния национален доход на съюза. В него са включени приоритети като конкурентоспособност, научни изследвания, сигурност, отбрана, миграция, енергетика, земеделие и икономическо и териториално сближаване.

По думите на Нинова в ЕС се води спор как да бъдат осигурени средствата – чрез повишаване на данъци или чрез увеличаване на вноските на държавите членки. Тя посочи, че Германия оглавява група от шест страни, които настояват за по-малък бюджет, докато Франция и други държави защитават обратната позиция. Нинова заяви още, че 17 държави, определяни като „приятели на сближаването“, искат повече средства за земеделие.

Нова рамка преди срещата на лидерите

На 10 октомври ирландското председателство на Съвета на ЕС представи трета версия на преговорната рамка, включително с конкретни финансови параметри. Документът е предназначен да подпомогне обсъжданията между лидерите на държавите членки преди заседанието на Европейския съвет през октомври.

Целта е политическо споразумение да бъде постигнато до края на 2026 г. След това законодателството трябва да бъде прието през 2027 г., за да може новият бюджетен период да започне на 1 януари 2028 г. Решението за многогодишната финансова рамка изисква единодушие в Съвета и съгласие на Европейския парламент.

Призив за ясни приоритети

Нинова заяви, че европейските средства са решаващи за българската икономика и земеделие, но за усвояването им са необходими национално съфинансиране и готови проекти. Тя обвини управляващите, че не гледат достатъчно напред и че индустрията и производството не са поставени в центъра на дебата.

Лидерът на „Непокорна България“ призова парламентарната опозиция да поиска от премиера и министрите да представят пред Народното събрание позицията на България. В предложената структура на бъдещия бюджет средствата за сближаване, земеделие, рибарство, миграция и сигурност трябва да бъдат обединени в национални и регионални планове за всяка държава членка.

Източници: focus-news.net


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    7 1 Отговор
    там където беше с износа на оръжие по твоето управление

    21:09 10.10.2026

  • 2 На кучето

    5 0 Отговор
    на опашката .

    21:12 10.10.2026

  • 3 Сатана Z

    4 2 Отговор
    "Къде е България в преговорите за бюджета на ЕС?"

    Където и е мястото, от страната на булката

    21:13 10.10.2026

  • 4 ОФффф

    4 1 Отговор
    пак ли това нещо....????

    21:13 10.10.2026

  • 5 Къде

    4 3 Отговор
    го намери фатмака , ма другарке ?

    21:15 10.10.2026

  • 6 Учи се

    4 0 Отговор
    няма я Нинок, забравяш валутния борд и къде отиде Гаранцията (депозита) за валутния борд! Невежа си отново, ама няма да си седнеш на задника и да си признаеш невежеството!

    21:21 10.10.2026

  • 7 импексов

    3 0 Отговор
    Г-жо Нито Един Патронова, скрийте се! Видяхме що за стока си. Пълен боклук.

    21:22 10.10.2026

  • 8 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Как къде? До тупин, там където сте избрали!

    21:26 10.10.2026

  • 9 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Къде може да е България с национални предатели,крадци и лъжци като Румен Безродников Боташев и неговото протеже номенклатурната масонка без нито един ден трудов стаж Йотова ? На бунището !

    21:26 10.10.2026

  • 10 Хахахаха

    3 0 Отговор
    Какво общо има България с ЕС и какъв бюджет ще обсъжда, докато викате - давай тупин?

    21:26 10.10.2026

  • 11 КОРНЕЛОООО

    1 0 Отговор
    ВИЕНЕТО НА РЕЗЕРВИТЕ" НЕ ПРЕЧИ НА ИГРАЧИТЕ,.....ЗАТОВА ПО ДОБРЕ ТРАЙ........!

    21:27 10.10.2026

  • 12 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Корни сопри се бре.
    Твоя си работа що се колаборира навремето с Кикитата.
    Жалка работа се получава.

    21:30 10.10.2026

  • 13 Горски

    1 0 Отговор
    Валидно е, както и за по строг контрол на разходите. Но я си хванте шефката на ЕС, която назначихте там и една ревизия къде и колко е давала и раздавала пари като флайери. Лесно е да бъркаш в кацата с мед и да хвълящ за щяло и не щяло, а в това време икономиката която дава тезипари загива. Отделно, защо ЕК се дърпа да покажат договорите за ваксините, освен ако няма за какво да се притесняват? Разбира се, виновни няма да има.. това го знаем. След като общо-европейския фонд за възстановяване след ковид беше източен НЕЗНАЙНО ОТ КОГО - стотици Милиарди евро (скандал преди месец-два в ЕК), никакви общи дългове повече. Пиявиците като урсула дето вземат по 30 хиляди евро на месец са откраднали достатъчно вече. Преведено за България да не се занимава с глупости. Да сложи в ред Енергетика, Селско Стопанство, Управление на Отпадъците. Някога произвеждахме компютри, телевизори, радиоапарати, телефони и дори тогава нямаше развита военна промишленост.

    21:35 10.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове