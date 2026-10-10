Нинова: Къде е България в преговорите за бюджета на ЕС?

Корнелия Нинова поиска правителството да обяви каква позиция защитава България в преговорите за дългосрочния бюджет на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. Поводът е предстоящият ключов етап от разговорите между държавите членки.

„Другата седмица се решава бъдещето ни. Защо българското правителство мълчи оглушително?“, заяви лидерът на „Непокорна България“. Тя попита: „Някой знае ли къде е България, какво иска, с кого преговаря.“

Близо 2 трилиона евро за седем години

Европейската комисия предложи бюджетът на ЕС за 2028–2034 г. да бъде близо 2 трилиона евро в текущи цени. Предложението съответства средно на 1,26% от брутния национален доход на съюза. В него са включени приоритети като конкурентоспособност, научни изследвания, сигурност, отбрана, миграция, енергетика, земеделие и икономическо и териториално сближаване.

По думите на Нинова в ЕС се води спор как да бъдат осигурени средствата – чрез повишаване на данъци или чрез увеличаване на вноските на държавите членки. Тя посочи, че Германия оглавява група от шест страни, които настояват за по-малък бюджет, докато Франция и други държави защитават обратната позиция. Нинова заяви още, че 17 държави, определяни като „приятели на сближаването“, искат повече средства за земеделие.

Нова рамка преди срещата на лидерите

На 10 октомври ирландското председателство на Съвета на ЕС представи трета версия на преговорната рамка, включително с конкретни финансови параметри. Документът е предназначен да подпомогне обсъжданията между лидерите на държавите членки преди заседанието на Европейския съвет през октомври.

Целта е политическо споразумение да бъде постигнато до края на 2026 г. След това законодателството трябва да бъде прието през 2027 г., за да може новият бюджетен период да започне на 1 януари 2028 г. Решението за многогодишната финансова рамка изисква единодушие в Съвета и съгласие на Европейския парламент.

Призив за ясни приоритети

Нинова заяви, че европейските средства са решаващи за българската икономика и земеделие, но за усвояването им са необходими национално съфинансиране и готови проекти. Тя обвини управляващите, че не гледат достатъчно напред и че индустрията и производството не са поставени в центъра на дебата.

Лидерът на „Непокорна България“ призова парламентарната опозиция да поиска от премиера и министрите да представят пред Народното събрание позицията на България. В предложената структура на бъдещия бюджет средствата за сближаване, земеделие, рибарство, миграция и сигурност трябва да бъдат обединени в национални и регионални планове за всяка държава членка.

Източници: focus-news.net