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„Лукойл“: България няма да остане без дизел

„Лукойл“: България няма да остане без дизел

11 Октомври, 2026 20:21 408 15

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  • горива-
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  • износ на горива

Рафинерията произвежда до 260 000 тона месечно при вътрешно потребление до 190 000 тона. От компанията заявяват, че износът на излишъка няма да застраши доставките в страната

„Лукойл“: България няма да остане без дизел - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България няма да остане без дизел, докато „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това заявяват от рафинерията в позиция, изпратена до Българската телеграфна агенция.

Производството на дизелово гориво в предприятието е между 240 000 и 260 000 тона месечно, докато потреблението в България достига до 190 000 тона. Според „Лукойл“ разликата позволява едновременно да бъдат покрити нуждите на страната и да бъде изнасян излишъкът.

„България няма основание да се опасява от недостиг на дизел, докато „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар“, заявяват от рафинерията.

Парламентът отмени забраната за износ

Позицията идва на фона на решението на парламента от 23 септември 2026 г. да отмени временната забрана за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Ограничението беше въведено с решение от 31 октомври 2025 г.

Пред Министерството на икономиката заместник-министър Михаела Карадимова посочи, че първо трябва да бъдат обезпечени нуждите на българските граждани и бизнеса, а едва след това да се реализират чрез износ излишните количества нефтопродукти.

По данни, представени от ведомството, към 3 септември на площадката на рафинерията са били налични около 50 000 тона дизелово гориво. Количеството е определено като излишък спрямо потребностите на вътрешния пазар.

Какво твърди компанията за износа

„Лукойл Нефтохим Бургас“ заявява, че забраната за износ не създава повече гориво за българските потребители, а ограничава производството и поставя под натиск ефективността на рафинерията.

На 8 октомври вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев също заяви, че отмяната на забраната няма да доведе до дефицити на българския пазар. По думите му мярката осигурява допълнителна ликвидност за рафинерията и за индустрията.

Особеният търговски управител на дружествата от групата на „Лукойл“ в България Евгени Симеонов заяви пред БТА, че износът на дизел и авиационно гориво няма да застраши вътрешния пазар. Според него подобряването на финансовия резултат на рафинерията може да доведе и до по-високи данъчни постъпления в бюджета.

От „Лукойл“ допълват, че износът на продукти с висока добавена стойност, сред които дизелът и авиационното гориво, е необходим за пълноценното използване на производствените мощности. Доставките за българския пазар трябва да останат приоритет, а износът да обхваща наличните количества над вътрешното потребление.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костадинов

    1 4 Отговор
    Кога ли ще се отървем от тия мошеници.Сигурно никога!

    Коментиран от #13

    20:24 11.10.2026

  • 2 Дизелор

    0 0 Отговор
    Без тричане на министри няма да мине тая история. Предатели!

    20:24 11.10.2026

  • 3 София Вергара ръкоделие 👋

    0 0 Отговор
    Говори се, че американски мутра ще купи рафинерията. Радев нали беше копейка, а петроханци!? Вий ще зареждате ли на Лукойл, след като стане американска? Кажете 🤭

    Коментиран от #7

    20:26 11.10.2026

  • 4 Буздуган

    0 3 Отговор
    Щом се хвалят значи е обратното и се чудят как да закърпят дупката..! Номера минава но не и вечно..

    20:27 11.10.2026

  • 5 Ясноо

    0 1 Отговор
    И при wатите дизела е по скъп от бензина.Затова и при нас е така.

    20:27 11.10.2026

  • 6 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    1 0 Отговор
    В САЩ ИМАМЕ ДВА ВИДА ДИЗЕЛ - ОЦВЕТЕН КАТО ПО ВРЕМЕТО НА КОМУНИЗМА
    ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
    КАТО ВСИЧКИТЕ ИМ МПС СА РЕГИСТРИРАНИ С ФЕРМЕРСКИ НОМЕРА
    ..
    И НЕ ОЦВЕТЕН ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ
    ......
    НЕ МОЖЕ ЛИ И ИЗЛИШЪКА В БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ОЦВЕТЯВАН И НА СУБСИДИРАНА ЦЕНА ДА БЪДЕ ДАВАН НА ФЕРМЕРИТЕ - БЕЗ АКЦИЗ :)
    ......
    2027 ЩЕ БЪДЕ ГЛАДНА В ЦЯЛ СВЯТ И НИЕ АКО СМЕ ПОДГОТВЕНИ МОЖЕМ ДА УДАРИМ ДЖАКПОТА :)

    Коментиран от #15

    20:28 11.10.2026

  • 7 Разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "София Вергара ръкоделие 👋":

    Поне качеството ще се вдигне и данъци ще плащат.

    20:28 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нема страшно

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Деций":

    Никой нама да издумка терминала.Нали Украйна също купува горива от тука.

    20:34 11.10.2026

  • 11 Професор

    1 0 Отговор
    Вече е почти три евро. Да го намалят на евро и 20 стотинки както беше преди.

    20:38 11.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 В БЕЛОЗЕМ БРАТЯТАСГАНИ ВЛАЧАТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Костадинов":

    КОМПОЗИЦИИ ПЕТРОЛ.........ИНСАТА БЕ ЩО ДУУУУМИЧКА НЕ СА ОТВАРЯ ЗА ТЯХ...

    20:42 11.10.2026

  • 14 Протокол

    0 0 Отговор
    Нефтохим Бургас и Лукойл в България са 💯% българска собственост. Това не подлежи на предоговаряне и промяна.

    20:46 11.10.2026

  • 15 БЕ СТИГА С ТИЯ ФЕРМЕРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":

    НАРОДА Е ВАЖЕН ШОТ НАРОДА НЕ КАРА МАЙБАСИ КЪТ ЗАРНАРИТЕ.....БЯХ ПРЕДИ 15 Г В ЩАТИТЕ..... ВИЕ СТЕЕ В КОМУНИЗМА АМА НЕ ГО ЗНАЕТЕ ШОТО СТЕПРОСТИ ВЕЛИКИЕГОИСТИ...

    20:46 11.10.2026

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