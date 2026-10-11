„Лукойл“: България няма да остане без дизел

България няма да остане без дизел, докато „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това заявяват от рафинерията в позиция, изпратена до Българската телеграфна агенция.
Производството на дизелово гориво в предприятието е между 240 000 и 260 000 тона месечно, докато потреблението в България достига до 190 000 тона. Според „Лукойл“ разликата позволява едновременно да бъдат покрити нуждите на страната и да бъде изнасян излишъкът.„България няма основание да се опасява от недостиг на дизел, докато „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар“, заявяват от рафинерията.
Парламентът отмени забраната за износ
Позицията идва на фона на решението на парламента от 23 септември 2026 г. да отмени временната забрана за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Ограничението беше въведено с решение от 31 октомври 2025 г.
Пред Министерството на икономиката заместник-министър Михаела Карадимова посочи, че първо трябва да бъдат обезпечени нуждите на българските граждани и бизнеса, а едва след това да се реализират чрез износ излишните количества нефтопродукти.
По данни, представени от ведомството, към 3 септември на площадката на рафинерията са били налични около 50 000 тона дизелово гориво. Количеството е определено като излишък спрямо потребностите на вътрешния пазар.
Какво твърди компанията за износа
„Лукойл Нефтохим Бургас“ заявява, че забраната за износ не създава повече гориво за българските потребители, а ограничава производството и поставя под натиск ефективността на рафинерията.
На 8 октомври вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев също заяви, че отмяната на забраната няма да доведе до дефицити на българския пазар. По думите му мярката осигурява допълнителна ликвидност за рафинерията и за индустрията.
Особеният търговски управител на дружествата от групата на „Лукойл“ в България Евгени Симеонов заяви пред БТА, че износът на дизел и авиационно гориво няма да застраши вътрешния пазар. Според него подобряването на финансовия резултат на рафинерията може да доведе и до по-високи данъчни постъпления в бюджета.
От „Лукойл“ допълват, че износът на продукти с висока добавена стойност, сред които дизелът и авиационното гориво, е необходим за пълноценното използване на производствените мощности. Доставките за българския пазар трябва да останат приоритет, а износът да обхваща наличните количества над вътрешното потребление.
Източници: bta.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костадинов
Коментиран от #13
20:24 11.10.2026
2 Дизелор
20:24 11.10.2026
3 София Вергара ръкоделие 👋
Коментиран от #7
20:26 11.10.2026
4 Буздуган
20:27 11.10.2026
5 Ясноо
20:27 11.10.2026
6 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС
ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
КАТО ВСИЧКИТЕ ИМ МПС СА РЕГИСТРИРАНИ С ФЕРМЕРСКИ НОМЕРА
..
И НЕ ОЦВЕТЕН ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ
......
НЕ МОЖЕ ЛИ И ИЗЛИШЪКА В БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ОЦВЕТЯВАН И НА СУБСИДИРАНА ЦЕНА ДА БЪДЕ ДАВАН НА ФЕРМЕРИТЕ - БЕЗ АКЦИЗ :)
......
2027 ЩЕ БЪДЕ ГЛАДНА В ЦЯЛ СВЯТ И НИЕ АКО СМЕ ПОДГОТВЕНИ МОЖЕМ ДА УДАРИМ ДЖАКПОТА :)
Коментиран от #15
20:28 11.10.2026
7 Разбира се
До коментар #3 от "София Вергара ръкоделие 👋":Поне качеството ще се вдигне и данъци ще плащат.
20:28 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нема страшно
До коментар #8 от "Деций":Никой нама да издумка терминала.Нали Украйна също купува горива от тука.
20:34 11.10.2026
11 Професор
20:38 11.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 В БЕЛОЗЕМ БРАТЯТАСГАНИ ВЛАЧАТ
До коментар #1 от "Костадинов":КОМПОЗИЦИИ ПЕТРОЛ.........ИНСАТА БЕ ЩО ДУУУУМИЧКА НЕ СА ОТВАРЯ ЗА ТЯХ...
20:42 11.10.2026
14 Протокол
20:46 11.10.2026
15 БЕ СТИГА С ТИЯ ФЕРМЕРИ
До коментар #6 от "ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС":НАРОДА Е ВАЖЕН ШОТ НАРОДА НЕ КАРА МАЙБАСИ КЪТ ЗАРНАРИТЕ.....БЯХ ПРЕДИ 15 Г В ЩАТИТЕ..... ВИЕ СТЕЕ В КОМУНИЗМА АМА НЕ ГО ЗНАЕТЕ ШОТО СТЕПРОСТИ ВЕЛИКИЕГОИСТИ...
20:46 11.10.2026