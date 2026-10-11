„Лукойл“: България няма да остане без дизел

България няма да остане без дизел, докато „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар. Това заявяват от рафинерията в позиция, изпратена до Българската телеграфна агенция.

Производството на дизелово гориво в предприятието е между 240 000 и 260 000 тона месечно, докато потреблението в България достига до 190 000 тона. Според „Лукойл“ разликата позволява едновременно да бъдат покрити нуждите на страната и да бъде изнасян излишъкът.

Парламентът отмени забраната за износ

„България няма основание да се опасява от недостиг на дизел, докато „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар“, заявяват от рафинерията.

Позицията идва на фона на решението на парламента от 23 септември 2026 г. да отмени временната забрана за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво. Ограничението беше въведено с решение от 31 октомври 2025 г.

Пред Министерството на икономиката заместник-министър Михаела Карадимова посочи, че първо трябва да бъдат обезпечени нуждите на българските граждани и бизнеса, а едва след това да се реализират чрез износ излишните количества нефтопродукти.

По данни, представени от ведомството, към 3 септември на площадката на рафинерията са били налични около 50 000 тона дизелово гориво. Количеството е определено като излишък спрямо потребностите на вътрешния пазар.

Какво твърди компанията за износа

„Лукойл Нефтохим Бургас“ заявява, че забраната за износ не създава повече гориво за българските потребители, а ограничава производството и поставя под натиск ефективността на рафинерията.

На 8 октомври вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев също заяви, че отмяната на забраната няма да доведе до дефицити на българския пазар. По думите му мярката осигурява допълнителна ликвидност за рафинерията и за индустрията.

Особеният търговски управител на дружествата от групата на „Лукойл“ в България Евгени Симеонов заяви пред БТА, че износът на дизел и авиационно гориво няма да застраши вътрешния пазар. Според него подобряването на финансовия резултат на рафинерията може да доведе и до по-високи данъчни постъпления в бюджета.

От „Лукойл“ допълват, че износът на продукти с висока добавена стойност, сред които дизелът и авиационното гориво, е необходим за пълноценното използване на производствените мощности. Доставките за българския пазар трябва да останат приоритет, а износът да обхваща наличните количества над вътрешното потребление.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg