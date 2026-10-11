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Кънчев: Русия има капацитет за дроновия удар в Черно море
  Тема: Украйна

Кънчев: Русия има капацитет за дроновия удар в Черно море

11 Октомври, 2026 16:51 667 39

  • румен кънчев-
  • черно море-
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  • кснс-
  • пейтриът

Експертът настоява за конкретни решения след атаката срещу два кораба, но властите все още не посочват извършителя

Кънчев: Русия има капацитет за дроновия удар в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Русия е единствената сила в Черно море, която има капацитет и оперативни възможности за удара с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. Това заяви пред Българското национално радио експертът по международна сигурност и геополитика Румен Кънчев.

„Ударът, който е потопил кораба и е нанесъл щети на другия кораб, е руска работа. Няма друга сила в зоната на Черно море, която да има капацитет и оперативни възможности да извърши такава операция“, каза Кънчев.

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Инцидентът е станал на около 70 морски мили източно от Бяла. При атаката с морски и въздушни дронове единият кораб е потънал, а другият е бил повреден. Случаят беше обсъден на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, посветено на рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България.

Твърдението на Кънчев за руска атака не е потвърдено от българските институции. След заседанието премиерът Румен Радев заяви, че към този момент няма основание България категорично да посочи Русия като извършител. По думите му трябва да бъдат изследвани отломките от дроновете, за да се установи произходът им. Европейската агенция по морска безопасност е предложила да извърши безвъзмездно изследване на останките от потопения кораб.

Критика към решенията след КСНС

Кънчев определи заключителния документ от заседанието като прекалено констативен. Според него той описва нарастващия брой високотехнологични бойни и безпилотни системи, както и опасността за критичната инфраструктура, но не предлага конкретни действия към изпълнителната власт.

„Вместо да е констативен, той трябва да внушава решения и главно на изпълнителната власт“, каза експертът. По думите му документът е трябвало да насочи Министерския съвет към изработване на стратегия и към участие на България в повече инициативи на Европейския съюз и НАТО за укрепване на сигурността.

Кънчев изрази несъгласие и с акцента върху дипломацията. Той заяви, че дипломатическите действия са финален етап, който оформя вече създадени реалности в един конфликт, а не заместват мерките за отбрана и защита.

Пет батареи „Пейтриът“ за България

Според Кънчев България трябва спешно да изгради противоракетна и противовъздушна защита. Той посочи, че страната няма нито една батарея „Пейтриът“, докато Румъния разполага със седем, а Гърция с около девет.

По думите му военните специалисти смятат за необходимо да бъдат осигурени три батареи за Сухопътните войски и две за Военновъздушните сили. „Една батарея все още е малко, но все пак е първа крачка“, каза Кънчев.

Експертът заяви още, че потопеният кораб може да бъде обследван от специализирани морски съдове. Според него анализът на останките би могъл да даде допълнителни данни за използваните дронове и за извършителя на атаката.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жега

    25 3 Отговор
    Кънчев: "Аз съм сорос, вижте ме"

    Коментиран от #16

    16:55 11.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    18 2 Отговор
    То всъщност май само България няма такава възможност❗

    Коментиран от #30

    16:55 11.10.2026

  • 4 Жуков

    19 1 Отговор
    Русия,ако няма,кой ще има, бе?

    16:56 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фано Митрев

    17 3 Отговор
    Русия може да потопи всички американски самолетоносачи за 2 часа,ако поиска!

    Коментиран от #10, #18

    16:58 11.10.2026

  • 7 Русия

    16 3 Отговор
    ни гледа сеира...

    16:59 11.10.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    21 4 Отговор
    Наскоро един такъв "ЕКСпертко дори обяви, че потопеният кораб е бил ударен от подводница🤔

    Коментиран от #12

    16:59 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 К.О.Т..А.К 🐱

    4 11 Отговор
    ако Титаник беше потънал тука , щяхме да разследваме още...мчи не ви ли е ясно , балалайки , на кого са корабите с товара? много ясно , че РФ ще ги думне , особено втория са го нацелили да се взриви щот е пренасял снаряди , примерно! с такива джуджаци като пилота и Питерския му ментор-бакшиша , толкоз!

    17:02 11.10.2026

  • 12 хехе

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "🦉🦉🦉🦉":

    А оня с двата пръста чело рече, че имал свидетел, че дрона е руски.

    17:02 11.10.2026

  • 13 На всеки километър

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лош Путлер лош":

    вадеха шмайзери от житото...

    17:03 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 11.9.2001

    17 2 Отговор
    Единствено Украйна има интерес от провокацията към българската държава.

    Единствено Украйна притежава английските морски дронове, носещи взрид до един тон тротил, с които може да потопи за три минути старо морско корито от 84 метра, което няма клас за непотопяемост.

    17:05 11.10.2026

  • 16 БОЦ - ко

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Жега":

    Специално за теб. Дано го "вденеш".

    Козина сива,
    ПРОБИВА,
    През овчите кожи,
    На червени велможи ...!

    17:07 11.10.2026

  • 17 ....

    0 0 Отговор
    Ми да към сочи

    17:08 11.10.2026

  • 18 Ударил Греда

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Фано Митрев":

    Смях в залата

    17:09 11.10.2026

  • 19 Жуков

    11 1 Отговор
    Ако е Русия е повод за гордост,не за оправдаване!

    17:09 11.10.2026

  • 20 Дън Бай

    10 2 Отговор
    Алооу, Иксперта, Украйна нанася сериозни удари на 2000 км в дълбочина на руска територия! Това не се брои за възможност, нали?

    Коментиран от #23, #29

    17:11 11.10.2026

  • 21 ТИР

    11 1 Отговор
    Този ТН експерт да обясни защо украйнците нямат капацитет да ударят те корабите,,,, нали ги хвалят че могат в дълбочина да нанасят удари в РФ,,,

    17:13 11.10.2026

  • 22 Храбър Войнов

    5 0 Отговор
    Мен не ме интересува кой е,а страха и треперенето на управляващите!

    17:13 11.10.2026

  • 23 Паужина

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Дън Бай":

    Това са партизански удари на място!

    17:15 11.10.2026

  • 24 Хмм

    4 0 Отговор
    и украйна има капацитет

    17:17 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Перо

    8 0 Отговор
    Изключителната икономическа зона не задължава БГ да прави разследвания за инциденти в неутрални води, извън 12-милната териториална зона! Обикновено, разследвания се правят от или по поръчение на застрахователната агенция и за тяхна сметка! БГ не носи отговорност и не е наша работа да посочваме виновник!

    17:19 11.10.2026

  • 27 Цвете

    2 6 Отговор
    КОЛКО ОЩЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ ЕКСПЕРТИ СА НЕОБХИДИМИ ,ЗА ДА РАЗБЕРАТ ,ЧЕ Е РУСКА АГРЕСИЯ? 🛳🔎✈️

    Коментиран от #33

    17:21 11.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А БГ има ли капацитет да гарантира

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    че не се превозват опасни товари и оръжие през "изключителната и икономическа зона" ?

    17:24 11.10.2026

  • 31 Торпедото

    1 2 Отговор
    От подводница същите щети прави и няма следи, за да не тревагиме Идиотова и Прогретивният

    17:24 11.10.2026

  • 32 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    Кой е тоя тъпан бе?😁

    17:24 11.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Артилерист

    3 0 Отговор
    Не си спомням този "експерт" да се е изказвал по темата кой има капацитет, нали, да взриви Северните потоци. Освен това самият Зеленски-не само президент, ами и експерт по всичко- многократно е твърдял, че Украйна ИМА КАПАЦИТЕТ да нанася удари с дронове ПО ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ НА Русия. Е, ако това е така, защо "експерта" Кънчев изключва или умишлено не признава, че и Украйна ИМА КАПАЦИТЕТ за удари с дронове в Черно море...

    17:28 11.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    САМО ЕМИЛИЯН ГЪБАРЕВ НЕ Е КОМЕНТИРАЛ
    КОРАБИТЕ :)

    17:31 11.10.2026

  • 37 Русия има право да закрият българия

    0 0 Отговор
    Защото всъщност България е резултат от освободителните русо- турски и антифашистки войни и от нищо друго....Така че ако волята на Русия е да закрие България, има право да я закрие

    17:32 11.10.2026

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЗА 200 МИЛИОНА ДОЛАРА ОРЪЖИЯ
    И ДЖОРДЖ СОРОС ЩЕ ПЛАЧЕ КАТО БГ МАФИОТ
    АКО МУ ГИ ГРЪМНАТ

    17:33 11.10.2026

  • 39 14/88

    1 0 Отговор
    софия, киев, берлин, лондон
    могат да изчезнат за
    точно 3 секунди

    17:34 11.10.2026

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