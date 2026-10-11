Кънчев: Русия има капацитет за дроновия удар в Черно море

Русия е единствената сила в Черно море, която има капацитет и оперативни възможности за удара с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. Това заяви пред Българското национално радио експертът по международна сигурност и геополитика Румен Кънчев.
„Ударът, който е потопил кораба и е нанесъл щети на другия кораб, е руска работа. Няма друга сила в зоната на Черно море, която да има капацитет и оперативни възможности да извърши такава операция“, каза Кънчев.
Инцидентът е станал на около 70 морски мили източно от Бяла. При атаката с морски и въздушни дронове единият кораб е потънал, а другият е бил повреден. Случаят беше обсъден на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, посветено на рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България.
Твърдението на Кънчев за руска атака не е потвърдено от българските институции. След заседанието премиерът Румен Радев заяви, че към този момент няма основание България категорично да посочи Русия като извършител. По думите му трябва да бъдат изследвани отломките от дроновете, за да се установи произходът им. Европейската агенция по морска безопасност е предложила да извърши безвъзмездно изследване на останките от потопения кораб.
Критика към решенията след КСНС
Кънчев определи заключителния документ от заседанието като прекалено констативен. Според него той описва нарастващия брой високотехнологични бойни и безпилотни системи, както и опасността за критичната инфраструктура, но не предлага конкретни действия към изпълнителната власт.
„Вместо да е констативен, той трябва да внушава решения и главно на изпълнителната власт“, каза експертът. По думите му документът е трябвало да насочи Министерския съвет към изработване на стратегия и към участие на България в повече инициативи на Европейския съюз и НАТО за укрепване на сигурността.
Кънчев изрази несъгласие и с акцента върху дипломацията. Той заяви, че дипломатическите действия са финален етап, който оформя вече създадени реалности в един конфликт, а не заместват мерките за отбрана и защита.
Пет батареи „Пейтриът“ за България
Според Кънчев България трябва спешно да изгради противоракетна и противовъздушна защита. Той посочи, че страната няма нито една батарея „Пейтриът“, докато Румъния разполага със седем, а Гърция с около девет.
По думите му военните специалисти смятат за необходимо да бъдат осигурени три батареи за Сухопътните войски и две за Военновъздушните сили. „Една батарея все още е малко, но все пак е първа крачка“, каза Кънчев.
Експертът заяви още, че потопеният кораб може да бъде обследван от специализирани морски съдове. Според него анализът на останките би могъл да даде допълнителни данни за използваните дронове и за извършителя на атаката.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Жега
Коментиран от #16
16:55 11.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #30
16:55 11.10.2026
4 Жуков
16:56 11.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фано Митрев
Коментиран от #10, #18
16:58 11.10.2026
7 Русия
16:59 11.10.2026
8 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #12
16:59 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 К.О.Т..А.К 🐱
17:02 11.10.2026
12 хехе
До коментар #8 от "🦉🦉🦉🦉":А оня с двата пръста чело рече, че имал свидетел, че дрона е руски.
17:02 11.10.2026
13 На всеки километър
До коментар #5 от "Лош Путлер лош":вадеха шмайзери от житото...
17:03 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 11.9.2001
Единствено Украйна притежава английските морски дронове, носещи взрид до един тон тротил, с които може да потопи за три минути старо морско корито от 84 метра, което няма клас за непотопяемост.
17:05 11.10.2026
16 БОЦ - ко
До коментар #2 от "Жега":Специално за теб. Дано го "вденеш".
Козина сива,
ПРОБИВА,
През овчите кожи,
На червени велможи ...!
17:07 11.10.2026
17 ....
17:08 11.10.2026
18 Ударил Греда
До коментар #6 от "Фано Митрев":Смях в залата
17:09 11.10.2026
19 Жуков
17:09 11.10.2026
20 Дън Бай
Коментиран от #23, #29
17:11 11.10.2026
21 ТИР
17:13 11.10.2026
22 Храбър Войнов
17:13 11.10.2026
23 Паужина
До коментар #20 от "Дън Бай":Това са партизански удари на място!
17:15 11.10.2026
24 Хмм
17:17 11.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Перо
17:19 11.10.2026
27 Цвете
Коментиран от #33
17:21 11.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 А БГ има ли капацитет да гарантира
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":че не се превозват опасни товари и оръжие през "изключителната и икономическа зона" ?
17:24 11.10.2026
31 Торпедото
17:24 11.10.2026
32 Бай той Толстой
17:24 11.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Артилерист
17:28 11.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОРАБИТЕ :)
17:31 11.10.2026
37 Русия има право да закрият българия
17:32 11.10.2026
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ДЖОРДЖ СОРОС ЩЕ ПЛАЧЕ КАТО БГ МАФИОТ
АКО МУ ГИ ГРЪМНАТ
17:33 11.10.2026
39 14/88
могат да изчезнат за
точно 3 секунди
17:34 11.10.2026