Кънчев: Русия има капацитет за дроновия удар в Черно море

Русия е единствената сила в Черно море, която има капацитет и оперативни възможности за удара с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. Това заяви пред Българското национално радио експертът по международна сигурност и геополитика Румен Кънчев.

„Ударът, който е потопил кораба и е нанесъл щети на другия кораб, е руска работа. Няма друга сила в зоната на Черно море, която да има капацитет и оперативни възможности да извърши такава операция“, каза Кънчев.

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Инцидентът е станал на около 70 морски мили източно от Бяла. При атаката с морски и въздушни дронове единият кораб е потънал, а другият е бил повреден. Случаят беше обсъден на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, посветено на рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България.

Твърдението на Кънчев за руска атака не е потвърдено от българските институции. След заседанието премиерът Румен Радев заяви, че към този момент няма основание България категорично да посочи Русия като извършител. По думите му трябва да бъдат изследвани отломките от дроновете, за да се установи произходът им. Европейската агенция по морска безопасност е предложила да извърши безвъзмездно изследване на останките от потопения кораб.

Критика към решенията след КСНС

Кънчев определи заключителния документ от заседанието като прекалено констативен. Според него той описва нарастващия брой високотехнологични бойни и безпилотни системи, както и опасността за критичната инфраструктура, но не предлага конкретни действия към изпълнителната власт.

„Вместо да е констативен, той трябва да внушава решения и главно на изпълнителната власт“, каза експертът. По думите му документът е трябвало да насочи Министерския съвет към изработване на стратегия и към участие на България в повече инициативи на Европейския съюз и НАТО за укрепване на сигурността.

Кънчев изрази несъгласие и с акцента върху дипломацията. Той заяви, че дипломатическите действия са финален етап, който оформя вече създадени реалности в един конфликт, а не заместват мерките за отбрана и защита.

Пет батареи „Пейтриът“ за България

Според Кънчев България трябва спешно да изгради противоракетна и противовъздушна защита. Той посочи, че страната няма нито една батарея „Пейтриът“, докато Румъния разполага със седем, а Гърция с около девет.

По думите му военните специалисти смятат за необходимо да бъдат осигурени три батареи за Сухопътните войски и две за Военновъздушните сили. „Една батарея все още е малко, но все пак е първа крачка“, каза Кънчев.

Експертът заяви още, че потопеният кораб може да бъде обследван от специализирани морски съдове. Според него анализът на останките би могъл да даде допълнителни данни за използваните дронове и за извършителя на атаката.

Източници: bnrnews.bg