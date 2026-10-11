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Авария в „Неохим“ вдигна жълто-оранжев облак над Димитровград

Авария в „Неохим“ вдигна жълто-оранжев облак над Димитровград

11 Октомври, 2026 18:04 566 5

  • неохим-
  • димитровград-
  • авария-
  • азотни оксиди-
  • качество на въздуха

Повреда в клапан е довела до аварийно спиране на инсталация за азотна киселина. РИОСВ не отчита превишения на нормите за въздуха

Авария в „Неохим“ вдигна жълто-оранжев облак над Димитровград - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жълто-оранжев газов облак се издигна над Димитровград след авария в торовия завод „Неохим“. Инцидентът е станал около 9:50 ч. и е бил предизвикан от повреда в управлението на клапан в инсталацията за производство на 60-процентна азотна киселина.

Повредата е задействала аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2–3 минути от комина са били изпуснати азотни оксиди, които са се проявили като жълто-оранжев облак, видим от различни части на града. Кадри от изпускането бяха разпространени от жители на Димитровград.

Операторът „Неохим“ АД е уведомил компетентните органи, а Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково е извършила проверка. От екоинспекцията съобщиха: „Не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух“.

Данните от автоматичната измервателна станция „Раковски“ в Димитровград не показват превишения на регламентираните стойности за амоняк, азотен диоксид, серен диоксид, фини прахови частици ФПЧ10 и озон за периода от началото на деня до предоставянето на информацията.

Към момента няма съобщени данни за пострадали хора или за необходимост от евакуация. Потвърдената причина за инцидента е повредата в управлението на клапана, довела до аварийното спиране и краткото изпускане на азотни оксиди.

Източници: bnrnews.bg, marica.bg, trud.bg


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 държавата се разпада

    2 0 Отговор
    олигархията цъфти

    18:05 11.10.2026

  • 2 Факт

    1 0 Отговор
    И тук ли видяхте Путин?

    Коментиран от #3

    18:18 11.10.2026

  • 3 Не , бе ..

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Тук видяхме , че Зеленски и Буданов саботират ..

    18:26 11.10.2026

  • 4 Милен

    0 0 Отговор
    Ай стига бе, я що съм го пропуснал тоя облак?

    18:27 11.10.2026

  • 5 Приложна химия

    0 0 Отговор
    Азотният диоксид във въздуха се свързва с атмосферната влага и образува азотна киселина. Тя пада на земяат под формата на киселинен дъжд. Последствията се изучават от друга наука.

    18:33 11.10.2026

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