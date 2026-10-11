Авария в „Неохим“ вдигна жълто-оранжев облак над Димитровград

Жълто-оранжев газов облак се издигна над Димитровград след авария в торовия завод „Неохим“. Инцидентът е станал около 9:50 ч. и е бил предизвикан от повреда в управлението на клапан в инсталацията за производство на 60-процентна азотна киселина.

Повредата е задействала аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2–3 минути от комина са били изпуснати азотни оксиди, които са се проявили като жълто-оранжев облак, видим от различни части на града. Кадри от изпускането бяха разпространени от жители на Димитровград.

Операторът „Неохим“ АД е уведомил компетентните органи, а Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково е извършила проверка. От екоинспекцията съобщиха: „Не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух“.

Данните от автоматичната измервателна станция „Раковски“ в Димитровград не показват превишения на регламентираните стойности за амоняк, азотен диоксид, серен диоксид, фини прахови частици ФПЧ10 и озон за периода от началото на деня до предоставянето на информацията.

Към момента няма съобщени данни за пострадали хора или за необходимост от евакуация. Потвърдената причина за инцидента е повредата в управлението на клапана, довела до аварийното спиране и краткото изпускане на азотни оксиди.

Източници: bnrnews.bg, marica.bg, trud.bg