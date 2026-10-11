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Христо Симеонов: Дроновете застрашават корабоплаването
  Тема: Украйна

Христо Симеонов: Дроновете застрашават корабоплаването

11 Октомври, 2026 19:04 524 13

  • христо симеонов-
  • дронове-
  • черно море-
  • корабоплаване-
  • морска сигурност

Депутатът настоява за международни стандарти за защита на цивилния флот след атаката срещу два търговски кораба в българската икономическа зона

Христо Симеонов: Дроновете застрашават корабоплаването - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атаките с въздушни и морски дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона поставят пряко въпроса за сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви народният представител от „Прогресивна България“ и член на парламентарната комисия по отбрана Христо Симеонов пред Радио ФОКУС.

Инцидентът е станал на около 70 морски мили, или приблизително 130 километра, източно от Бяла. Корабът ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, е получил критични повреди и е потънал. При издирването на екипажа не са открити оцелели, а операцията е прекратена на 7 октомври.

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Вторият плавателен съд – ABLE, под флага на Палау, е бил обхванат от пожар. Всички 18 членове на екипажа са евакуирани, като двама ранени моряци са транспортирани към Варна. В спасителната операция са участвали Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и Морският спасителен координационен център във Варна.

Рискът вече е пряк за търговския флот

„Ситуацията наистина е изключително сериозна“, каза Симеонов. По думите му атаката е извършена в изключителната икономическа зона на България, която не е част от териториалните води на страната, но инцидентът има пряко значение за националната сигурност и морския транспорт.

Според депутата подобни случаи вече са имали място и в икономическите зони на Турция и Румъния, както и в териториалните води на Украйна. Той определи случилото се като целенасочена атака срещу търговски кораби и като грубо нарушение на международното право, като подчерта, че България не е страна във войната.

Симеонов предупреди за последици върху цената и организацията на превозите. По-високите застраховки могат да накарат част от операторите да се откажат от дейност в региона, а това би могло да наруши логистичните вериги и да увеличи цените на товарите и енергоносителите.

Нужни са общи правила за защита на корабите

По време на спасителната операция самолети Су-25 са извършили въздушно разузнаване, а хеликоптери „Кугар“ и кораби на Военноморските сили са били включени или приведени в готовност. Симеонов посочи, че цивилният кораб DIOSCURIA, който се е намирал най-близо до района, първи се е включил в спасяването на екипажа на ABLE.

„В зоната на 70-80 мили от брега не съществуват вълшебни брегови системи за противодронна отбрана, които да покриват такива разстояния“, заяви депутатът. Затова той настоява за преосмисляне на мерките за сигурност на търговските кораби и за международни стандарти за защита на цивилния флот от безпилотни въздушни и плавателни средства.

Произходът на дроновете остава непотвърден публично от българските власти. Украйна обвини Русия за атаката, докато Москва заяви, че двата кораба не са били сред руските цели. Според Симеонов институциите трябва да действат само въз основа на факти и доказателства. „Абсолютна сигурност няма“, каза той, коментирайки ограниченията на съществуващите противодронни системи.

Източници: focus-news.net, apnews.com, amp.dw.com


Бяла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    3 1 Отговор
    Русия ще освободи и България..!

    Коментиран от #4

    19:06 11.10.2026

  • 2 Гробар

    0 2 Отговор
    Чорапа да слага феса и да отива в Анкара да целува ръка на Султана и да договаря горива по суша. Черно море е вече зона на военни действия.

    19:07 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Днешна Русия малко я вълнува България и те си го казват в прав текст. Същото важи и за Брюксел. Колкото по-скоро го проумеете, по-добре.

    19:08 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гробар

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Агент Гоце, любовникът на Йотова тогава извърши ред национални предателства. Включително по негово време ни напъхаха без да ни питат в нато и ес. Сега вместо да гние до живот в пандиза, той се хили подпухнал по студията, а синчето му си харчи откраднатите милиони.

    19:12 11.10.2026

  • 7 Верно!?

    4 0 Отговор
    Този прогресист откри топлата вода.

    Само за сведение. През 2026 г. Украйна е ударила с дронове търговски 234 кораба, при които са загинали 28 цивилни моряци. През 2025 г. същата Украйна е ударила с дронове 25 търговски кораба; през 2024 г. пак Украйна е ударила с дронове 12 търговски кораба, а през 2023 и 2022 г. пак Украйна е ударила с дронове по един търговски кораб.

    Има ли някой, който да се съмнява, коя държава е опасност за търговското корабоплаване в Черно море?

    19:12 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Горски

    3 0 Отговор
    Изключителната икономическа зона не задължава БГ да прави разследвания за инциденти в неутрални води, извън 12-милната териториална зона! Обикновено, разследвания се правят от или по поръчение на застрахователната агенция и за тяхна сметка! БГ не носи отговорност и не е наша работа да посочваме виновник!

    Коментиран от #11

    19:17 11.10.2026

  • 10 Сто пъти ви предупреждаваха

    2 0 Отговор
    Не снабдявайте Украйна с оръжие! Няма да ви помогне НАТО. И Господ няма да ви помогне!

    19:17 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Абсолютно точно":

    Природата, така ги е създала приятелю. Както се казва Бог дал, бог взел! Неможе всички да са интелигентни. Бъди жив и здрав!

    19:39 11.10.2026

  • 13 много умно

    0 0 Отговор
    тоя сам ли го измисли това или от кремъл му казаха да го каже?

    20:06 11.10.2026

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