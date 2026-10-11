Христо Симеонов: Дроновете застрашават корабоплаването

Атаките с въздушни и морски дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона поставят пряко въпроса за сигурността на корабоплаването в Черно море. Това заяви народният представител от „Прогресивна България“ и член на парламентарната комисия по отбрана Христо Симеонов пред Радио ФОКУС.

Инцидентът е станал на около 70 морски мили, или приблизително 130 километра, източно от Бяла. Корабът ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, е получил критични повреди и е потънал. При издирването на екипажа не са открити оцелели, а операцията е прекратена на 7 октомври.

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Вторият плавателен съд – ABLE, под флага на Палау, е бил обхванат от пожар. Всички 18 членове на екипажа са евакуирани, като двама ранени моряци са транспортирани към Варна. В спасителната операция са участвали Военноморските сили, Военновъздушните сили, Гранична полиция и Морският спасителен координационен център във Варна.

Рискът вече е пряк за търговския флот

„Ситуацията наистина е изключително сериозна“, каза Симеонов. По думите му атаката е извършена в изключителната икономическа зона на България, която не е част от териториалните води на страната, но инцидентът има пряко значение за националната сигурност и морския транспорт.

Според депутата подобни случаи вече са имали място и в икономическите зони на Турция и Румъния, както и в териториалните води на Украйна. Той определи случилото се като целенасочена атака срещу търговски кораби и като грубо нарушение на международното право, като подчерта, че България не е страна във войната.

Симеонов предупреди за последици върху цената и организацията на превозите. По-високите застраховки могат да накарат част от операторите да се откажат от дейност в региона, а това би могло да наруши логистичните вериги и да увеличи цените на товарите и енергоносителите.

Нужни са общи правила за защита на корабите

По време на спасителната операция самолети Су-25 са извършили въздушно разузнаване, а хеликоптери „Кугар“ и кораби на Военноморските сили са били включени или приведени в готовност. Симеонов посочи, че цивилният кораб DIOSCURIA, който се е намирал най-близо до района, първи се е включил в спасяването на екипажа на ABLE.

„В зоната на 70-80 мили от брега не съществуват вълшебни брегови системи за противодронна отбрана, които да покриват такива разстояния“, заяви депутатът. Затова той настоява за преосмисляне на мерките за сигурност на търговските кораби и за международни стандарти за защита на цивилния флот от безпилотни въздушни и плавателни средства.

Произходът на дроновете остава непотвърден публично от българските власти. Украйна обвини Русия за атаката, докато Москва заяви, че двата кораба не са били сред руските цели. Според Симеонов институциите трябва да действат само въз основа на факти и доказателства. „Абсолютна сигурност няма“, каза той, коментирайки ограниченията на съществуващите противодронни системи.

Източници: focus-news.net, apnews.com, amp.dw.com