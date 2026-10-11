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Мирослав Ненков: Лекарите не трябваше да бъдат арестувани

Мирослав Ненков: Лекарите не трябваше да бъдат арестувани

11 Октомври, 2026 18:39 810 15

  • мирослав ненков-
  • умбал свети георги-
  • пловдив-
  • здравна каса-
  • фиктивни хоспитализации

Бившият здравен министър определи задържането на медици от УМБАЛ „Св. Георги“ като „грозна демонстрация на власт“. Той настоя нарушенията да се установяват от контролните органи

Мирослав Ненков: Лекарите не трябваше да бъдат арестувани - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков определи като „грозна демонстрация на власт“ начина, по който са били задържани лекари от УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Медиците са свързани с разследване за предполагаема организирана престъпна група в лечебното заведение.

Според прокуратурата се проверява източване на около 3 млн. евро от НЗОК за три години. Ненков заяви, че ако твърденията бъдат потвърдени, отговорност трябва да бъде потърсена. По думите му обаче нарушенията е трябвало да бъдат установени значително по-рано от контролните органи.

„Това са лекари. Те няма да се скрият, да избягат в чужбина, да отидат в Тайланд. Те могат да бъдат повикани и ще се явят, а не да бъдат арестувани като маймуни“, заяви Ненков.

Въпросите за контрола върху болницата

Ненков посочи, че несъответствията между броя на леглата и броя на хоспитализациите е трябвало да бъдат установени от регионалната здравна каса. Той каза, че в лечебното заведение са извършвани проверки, но те не са установили нарушения.

„Изведнъж се появява героичната прокуратура и ги хваща. И правят циркове с колеги, които може би носят своя грях. И ако го носят, да си понесат своята отговорност“, коментира бившият здравен министър.

В разговора по bTV бяха обсъдени данни, според които е имало цел да се генерират поне 360 хил. евро месечно от хоспитализации. Беше посочено, че при предполагаемата схема са използвани чужда кръв и копия на лични карти, за да бъдат подменяни документи и да се отчитат последващи хоспитализации.

Критика към модела на финансиране

Ненков заяви, че фиктивните хоспитализации не са изолиран проблем и свърза риска от подобни практики с финансирането чрез клинични пътеки.

„Този начин на финансиране на системата на здравеопазване е не грешен. Той е порочен“, каза той.

Като пример бившият министър посочи пациент, който се нуждае от ядрено-магнитен резонанс, но не може да получи направление навреме. По думите му подобни затруднения могат да доведат до фиктивен прием в болница, за да бъде извършено изследването.

„Ето едно източване на Здравната каса. Всъщност това е трябвало да бъде хванато много отдавна, и то не от полиция и прокуратура, а от медицинските контролни органи, от аналитичните отдели на Здравната каса“, заяви Ненков.

Според него промяната на модела изисква политическа воля и подкрепа за експерти, които да предложат нов начин на финансиране.

Източници: btvnovinite.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    19 0 Отговор
    Тоя що не си гледа благородната професия на анестезиолог, а тръгнал да дава акъл..... Още едно противно същество....

    18:42 11.10.2026

  • 2 Пич

    16 0 Отговор
    Па що...?!
    Престъпниците с бели престилки да не са свещени крави...?!
    Па и да са, тука да не е Индия...?!

    18:43 11.10.2026

  • 3 Бисер

    15 0 Отговор
    И като са лекари какво?Закона не е ли еднакъв за всички?3 милиона....

    18:44 11.10.2026

  • 4 Интересно

    10 0 Отговор
    А какво трябваше, да ги изпратят с почести и парад ли?

    18:46 11.10.2026

  • 5 Да бе, трябваше златен медал да

    11 0 Отговор
    им дадат и по един милион евро да си имат.

    18:48 11.10.2026

  • 6 Славчев

    11 0 Отговор
    А какво трябваше бе Ненко, да бъдат поканени на кафе ли?

    18:48 11.10.2026

  • 7 Ненко вица

    9 0 Отговор
    Законът не прави разлика!
    Бялата престилка задължава,а не е броня!
    Този разказвач на вицове винаги е бил нагъл,но като му дават думата...

    18:50 11.10.2026

  • 8 Дзак

    4 0 Отговор
    Приемането в болница става по симптоматика, по спешност и след преглед, а дали е необходим ЯМР решава лекуващият лекар. Би трябвало да го знае. Разбира се не пречи, ЯМР да бъде назначен от специалист без да има спешна нужда от това!

    18:53 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Маймуни

    9 0 Отговор
    Защо телевизиите си пълнят предаванията все с бивши министри !!!???

    18:56 11.10.2026

  • 11 Стига си тресъл бузи

    3 1 Отговор
    Йотова ще ги помилва!

    18:57 11.10.2026

  • 12 Сотир

    5 0 Отговор
    Напротив,едно 90% от тях са за затвора.

    18:59 11.10.2026

  • 13 Не става "и така, и вака"

    3 0 Отговор
    Нали не ви харесваше системата "Семашко" на съветския професор Семашко, при която болните всеобхватно се лекуваха без никакви измислени здравни пътеки?

    Копирахте порочната английска система и сега се отмятате - трябва нова система на финансиране, защото сегашната е порочна!? Рзбира се, че е порочна. Така както и капитализмът е порочна система. Каква система по-точно искате? Само плямпате, за по-лесно, нали?

    19:00 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 лекар

    2 0 Отговор
    Д-р Ненков срамота е квалифициран лекар със специалност анестезиология и интензивно лечение да работи като помощник на общопрактикуващ лекар ! Това е равностойно да работиш като санитар , а да си лекар , това е поведение на тежка функционална неграмотност . Това е неадекватност . Не разбирам защо се застъпваш за крадците ? Защо като министър се застъпи за лицето Георги Гелев и го върна за директор на ЦСМП-София ? Говориш срещу крадците , а на дела им се мазниш и ги прикриваш , защитаваш , оправдаваш .

    19:10 11.10.2026

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