Мирослав Ненков: Лекарите не трябваше да бъдат арестувани

Бившият министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков определи като „грозна демонстрация на власт“ начина, по който са били задържани лекари от УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Медиците са свързани с разследване за предполагаема организирана престъпна група в лечебното заведение.
Според прокуратурата се проверява източване на около 3 млн. евро от НЗОК за три години. Ненков заяви, че ако твърденията бъдат потвърдени, отговорност трябва да бъде потърсена. По думите му обаче нарушенията е трябвало да бъдат установени значително по-рано от контролните органи.„Това са лекари. Те няма да се скрият, да избягат в чужбина, да отидат в Тайланд. Те могат да бъдат повикани и ще се явят, а не да бъдат арестувани като маймуни“, заяви Ненков.
Въпросите за контрола върху болницата
Ненков посочи, че несъответствията между броя на леглата и броя на хоспитализациите е трябвало да бъдат установени от регионалната здравна каса. Той каза, че в лечебното заведение са извършвани проверки, но те не са установили нарушения.
„Изведнъж се появява героичната прокуратура и ги хваща. И правят циркове с колеги, които може би носят своя грях. И ако го носят, да си понесат своята отговорност“, коментира бившият здравен министър.
В разговора по bTV бяха обсъдени данни, според които е имало цел да се генерират поне 360 хил. евро месечно от хоспитализации. Беше посочено, че при предполагаемата схема са използвани чужда кръв и копия на лични карти, за да бъдат подменяни документи и да се отчитат последващи хоспитализации.
Критика към модела на финансиране
Ненков заяви, че фиктивните хоспитализации не са изолиран проблем и свърза риска от подобни практики с финансирането чрез клинични пътеки.„Този начин на финансиране на системата на здравеопазване е не грешен. Той е порочен“, каза той.
Като пример бившият министър посочи пациент, който се нуждае от ядрено-магнитен резонанс, но не може да получи направление навреме. По думите му подобни затруднения могат да доведат до фиктивен прием в болница, за да бъде извършено изследването.
„Ето едно източване на Здравната каса. Всъщност това е трябвало да бъде хванато много отдавна, и то не от полиция и прокуратура, а от медицинските контролни органи, от аналитичните отдели на Здравната каса“, заяви Ненков.
Според него промяната на модела изисква политическа воля и подкрепа за експерти, които да предложат нов начин на финансиране.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
18:42 11.10.2026
2 Пич
Престъпниците с бели престилки да не са свещени крави...?!
Па и да са, тука да не е Индия...?!
18:43 11.10.2026
3 Бисер
18:44 11.10.2026
4 Интересно
18:46 11.10.2026
5 Да бе, трябваше златен медал да
18:48 11.10.2026
6 Славчев
18:48 11.10.2026
7 Ненко вица
Бялата престилка задължава,а не е броня!
Този разказвач на вицове винаги е бил нагъл,но като му дават думата...
18:50 11.10.2026
8 Дзак
18:53 11.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Маймуни
18:56 11.10.2026
11 Стига си тресъл бузи
18:57 11.10.2026
12 Сотир
18:59 11.10.2026
13 Не става "и така, и вака"
Копирахте порочната английска система и сега се отмятате - трябва нова система на финансиране, защото сегашната е порочна!? Рзбира се, че е порочна. Така както и капитализмът е порочна система. Каква система по-точно искате? Само плямпате, за по-лесно, нали?
19:00 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 лекар
19:10 11.10.2026