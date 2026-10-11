Мирослав Ненков: Лекарите не трябваше да бъдат арестувани

Бившият министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков определи като „грозна демонстрация на власт“ начина, по който са били задържани лекари от УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Медиците са свързани с разследване за предполагаема организирана престъпна група в лечебното заведение.

Според прокуратурата се проверява източване на около 3 млн. евро от НЗОК за три години. Ненков заяви, че ако твърденията бъдат потвърдени, отговорност трябва да бъде потърсена. По думите му обаче нарушенията е трябвало да бъдат установени значително по-рано от контролните органи.

Въпросите за контрола върху болницата

„Това са лекари. Те няма да се скрият, да избягат в чужбина, да отидат в Тайланд. Те могат да бъдат повикани и ще се явят, а не да бъдат арестувани като маймуни“, заяви Ненков.

Ненков посочи, че несъответствията между броя на леглата и броя на хоспитализациите е трябвало да бъдат установени от регионалната здравна каса. Той каза, че в лечебното заведение са извършвани проверки, но те не са установили нарушения.

„Изведнъж се появява героичната прокуратура и ги хваща. И правят циркове с колеги, които може би носят своя грях. И ако го носят, да си понесат своята отговорност“, коментира бившият здравен министър.

В разговора по bTV бяха обсъдени данни, според които е имало цел да се генерират поне 360 хил. евро месечно от хоспитализации. Беше посочено, че при предполагаемата схема са използвани чужда кръв и копия на лични карти, за да бъдат подменяни документи и да се отчитат последващи хоспитализации.

Критика към модела на финансиране

Ненков заяви, че фиктивните хоспитализации не са изолиран проблем и свърза риска от подобни практики с финансирането чрез клинични пътеки.

„Този начин на финансиране на системата на здравеопазване е не грешен. Той е порочен“, каза той.

Като пример бившият министър посочи пациент, който се нуждае от ядрено-магнитен резонанс, но не може да получи направление навреме. По думите му подобни затруднения могат да доведат до фиктивен прием в болница, за да бъде извършено изследването.

„Ето едно източване на Здравната каса. Всъщност това е трябвало да бъде хванато много отдавна, и то не от полиция и прокуратура, а от медицинските контролни органи, от аналитичните отдели на Здравната каса“, заяви Ненков.

Според него промяната на модела изисква политическа воля и подкрепа за експерти, които да предложат нов начин на финансиране.

Източници: btvnovinite.bg