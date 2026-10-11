Засилват контрола над тротинетките в парк „Розариум“

Община Казанлък предлага засилване на контрола в парк „Розариум“ и пешеходните зони в града заради нарушения при управлението на електрически тротинетки и велосипеди. Предвиждат се съвместни проверки на Общинския инспекторат и Районното управление на МВР, съобщи БНР.

Повод за предложението е проверка от 1 октомври. При нея общински служители установили двама младежи, които се движели с висока скорост с електрически тротинетки в парка. При опит да бъдат спрени те не се подчинили на разпорежданията на контролните органи и охраната. По данни на общината към служителите били отправени обиди и неприлични жестове.

Камерите са заснели случая

Случаят е записан от камерите за видеонаблюдение в парк „Розариум“. Записите ще бъдат предоставени на полицията, която трябва да установи самоличността на участниците и да предприеме действия по компетентност.

По време на същата проверка са били предупредени и трима велосипедисти, които се движели извън обозначената велоалея.

„Контролът в парковите пространства ще бъде засилен в координация с полицията“, заявяват от общинската администрация. Оттам призовават гражданите да спазват правилата за движение и да не допускат поведение, което застрашава останалите посетители или възпрепятства работата на контролните органи.

Източници: bnrnews.bg